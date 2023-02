–

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF llevan meses protestando por esta situaci贸n.

Tamara sale del Centro de Atenci贸n e Informaci贸n de la Seguridad Social (CAISS) de Vallecas desesperada: 鈥淰engo a renovar una minusval铆a de mi hijo, la present茅 en registro el 8 de julio, no me informan, no me pagan, 驴Qu茅 hago? La mujer de dentro me dice que es que no hay personal, que no han convocado oposici贸n, me ha dicho que falta gente para meter datos鈥. La misma explicaci贸n que le han dado a V铆ctor que se acercaba a preguntar por su prestaci贸n de jubilaci贸n, que le toca tramitarla en unos meses: 鈥淟lamas y no te coge nadie, llevo dos semanas llamando varias veces, te dicen que est谩 todo saturado y aqu铆 me dicen que siga llamando鈥.

Reducir el tiempo de atenci贸n al ciudadano

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF llevan meses protestando por esta situaci贸n: 鈥淟a soluci贸n del gobierno para desatascar la seguridad social no va a funcionar si no se contrata a m谩s plantilla, la actual ya est谩 sobrepasada鈥, asegura Ricardo Aguirre de CSIF.

La Direcci贸n General de la Seguridad Social envi贸 el 16 de enero unas instrucciones para la atenci贸n directa al ciudadano en 2023 en la que se recomendaba que 鈥渓a duraci贸n de las citas para todos los servicios deber谩 reducirse, por ello, se limitar谩 la duraci贸n m谩xima a 15 minutos, siendo recomendable la reducci贸n a 10 minutos en el mayor n煤mero de servicios disponible”.

Haraldo es trabajador de una de las oficinas de la Seguridad Social en Sevilla, asegura que esto significa atender a m谩s personas en menos tiempo y es bajar la calidad del servicio: 鈥淯na persona que viene a jubilarse o a exponer su problem谩tica del Ingreso M铆nimo Vital, para explic谩rselo bien, para que sepa toda la documentaci贸n que tiene que entregar, para rellenar los formularios que tienen que rellenar con nosotros, toda esta atenci贸n no puede depender de 10 minutos o un cuarto de hora de atenci贸n鈥.

Para los sindicatos esto es un parche m谩s: 鈥淣o pretendemos incremento retributivo, ni mejora en las condiciones generales de trabajo, reclamamos un trato digno a la ciudadan铆a, los trabajadores quieren atender bien a los ciudadanos鈥 asegura Mart铆n Lanzas de UGT, 鈥渆l gobierno tiene que cumplir la ley y crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social que ten铆a que haber puesto en marcha en hace 6 meses y no lo ha hecho鈥.

Recuperar el 23% de la plantilla perdida

El Ministerio de Inclusi贸n y Seguridad Social es consciente de los problemas para la atenci贸n en las oficinas, pero asegura 鈥渜ue se concentran sobre todo en algunas provincias y se deben al fuerte incremento de las cargas de trabajo y a la reducci贸n de la plantilla que ha sufrido la Seguridad Social a causa de los recortes establecidos durante la crisis financiera. Desde 2011, el n煤mero de pensiones gestionadas ha crecido un 11% mientras que la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido un 23% y eso sin contar con las nuevas prestaciones que gestionan, como el IMV.鈥

La Oferta P煤blica de Empleo de 2022 recoge un incremento de la plantilla de las entidades gestoras y servicios comunes que alcanza las 1.780 plazas de nueva creaci贸n para garantizar y facilitar la atenci贸n y asistencia a la ciudadan铆a, pero los sindicatos aseguran que de estos nuevos trabajadores no est谩n operativos ni la mitad. Y alertan de que los mil trabajadores contratados cuando se puso en marcha el Ingreso M铆nimo Vital finalizan su contrato este a帽o y a煤n no saben si les van a renovar. Desde el ministerio que dirige Jos茅 Luis Escriv谩 aseguran que 鈥渟on conscientes de que la situaci贸n de estos trabajadores tiene fecha de caducidad y est谩n trabajando con Funci贸n P煤blica para resolverla de la mejor manera posible.鈥

Pero los sindicatos son claros y se帽alan al Ministerio de Hacienda y Funci贸n P煤blica: 鈥淓l Ministerio de Seguridad Social nos dice que el Ministerio de Hacienda y Funci贸n P煤blica no les deja tomar las medidas necesarias para acabar con el caos al que est谩 abocado la Seguridad Social鈥, asegura Mart铆n Lanzas de UGT. Pero, consultado el Ministerio de Hacienda asegura que es 鈥渦n tema que tiene que proponer el Ministerio de Inclusi贸n y Seguridad Social鈥.

Se triplican las quejas

En los dos 煤ltimos a帽os se han triplicado el n煤mero de quejas en las oficinas de la Seguridad Social. Los datos del propio INSS dicen que en el segundo trimestre de 2022 se registraron 2.966 quejas cuando en el mismo periodo de 2020 se contabilizaron 934.

Yolanda viene a reclamar la prestaci贸n por maternidad que no ha podido tramitar por tel茅fono: 鈥淢e han dicho que ponga una queja鈥. Una m谩s.

