November 22, 2021

Joaqu铆n tiene 57 a帽os y, a finales de 2019, sufri贸 un ictus. Desde entonces estuvo de baja porque la enfermedad le dej贸 muchas secuelas: camina con bast贸n, le falla la memoria a corto plazo, tiene dificultades para escribir y secuelas neurol贸gicas evidentes.

Era vigilante de seguridad armado en un conocido museo de Madrid. La Comunidad de Madrid le ha reconocido la dependencia en grado uno, tiene informes del Gregorio Mara帽贸n en el que se le impide usar maquinaria pesada y armas de fuego y, aun as铆, la Seguridad Social le ha dado de alta y le obliga a volver a trabajar.

La empresa lo mantiene de vacaciones a la espera de una soluci贸n

En su empresa se est谩n portando muy bien, nos dice su hermana Marina, lo mantienen de vacaciones a la espera de que todo se solucione, “pero es que llevamos peleando m谩s de un a帽o y parece que nada es suficiente”. El problema es que, si finalmente tiene que ir a juicio, Joaqu铆n puede estar mucho tiempo sin ingresos y no se lo puede permitir.

“La Seguridad Social no atiende a razones y no lo comprendemos. Les hemos llevado informes de la sanidad p煤blica, que no son informes de parte, la Comunidad de Madrid le ha reconocido un 40% de discapacidad y tampoco les llega. La doctora de primaria ya no sabe qu茅 hacer. A simple vista se nota que Joaqu铆n no puede trabajar, pero a ella la ley no le deja volver a dar una baja por el mismo motivo si la Seguridad Social le considera apto para volver al trabajo. De verdad que no sabemos que hacer”.

Desde el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones nos dicen “que no pueden entrar en casos individuales y que, si Joaqu铆n considera que la resoluci贸n es injusta, que reclame.”

“Lo hemos hecho”, nos dice Marina, “la primera vez le dieron una pr贸rroga de seis meses, pens谩bamos que cuando pasara ese tiempo le dar铆an la incapacidad, pero no fue as铆 y le lleg贸 una notificaci贸n para que se incorporara a su puesto de trabajo. Volvimos a recurrir aportando, una vez m谩s, todos los informes m茅dicos que ten铆amos y tambi茅n la resoluci贸n de la comunidad de Madrid en la que le reconocen un 40% de discapacidad. Nos respondieron diciendo que se iniciaba el tr谩mite para declarar la incapacidad pero, finalmente, se la negaron el pasado mes de agosto. Y s铆, hemos vuelto a reclamar. Estamos a la espera de que la Seguridad Social nos responda, pero mientras, la mutua ya ha comunicado a Joaqu铆n que le deja de abonar la prestaci贸n. Estamos desesperados.”

Si a Joaqu铆n no le reconocen la incapacidad permanente va a tener que ir a juicio y, a partir de ah铆, los plazos comienzan a alargarse todav铆a m谩s. “Nos dice el abogado que puede pasar m谩s de un a帽o hasta que haya sentencia y mi hermano no puede estar un a帽o sin ingresos”.

