April 25, 2021

Seg煤n indica se indica en la Ley, si no aparece el cuerpo no se puede declarar al desaparecido como fallecido hasta que pasen 3 a帽os, hecho que genera que sean muchas personas a las que se impide al acceso a una pensi贸n de viudedad. A ver cuando el Ministerio de Inclusi贸n. seguridad Social y Migraciones inicia el proceso legislativo que modifique esa ley para que tenga en cuenta casos como el expuesto aqu铆 abajo:

La injusticia que viven las personas que pierden a su c贸nyuge en el mar y no recuperan su cuerpo es un tema que el Ministerio de Inclusi贸n. Seguridad Social y Migraciones debe regular de inmediato.

Pare entender esta situaci贸n lo mejor es presentar un caso real que se ha hecho p煤blico recientemente. Un hombre desapareci贸 en el mar el pasado 20 de septiembre. Tuvo un accidente al caerse del acantilado desde donde pescaba en Cobas (Ferrol). Su familia encontr贸 sus pertenencias (el coche, la cartera y la ca帽a de pescar) y los equipos de rescate rastrearon la zona durante d铆as y d铆as, pero el cuerpo no apareci贸. El mar se lo trag贸.

Desde entonces, la esposa de este hombre libra una doble batalla: en primer lugar, superar la muerte del que fue su marido durante 36 a帽os; en segundo t茅rmino, para que se le reconozca su derecho a la pensi贸n de viudedad que le corresponde. El problema est谩 en que la Ley, si no aparece el cuerpo no se le puede declarar como difunto hasta que no hayan pasado 3 a帽os. Si no hay cuerpo, no hay certificado de defunci贸n.

A diferencia de otros casos de desapariciones en el mar, la muerte de este hombre fue grabada por una c谩mara de seguridad de una cet谩rea que capt贸 como el hombre aparc贸 el coche, c贸mo se puso a pescar y c贸mo se cay贸 por el acantilado.

Su cuerpo, evidentemente, no ha aparecido y cualquiera que conozca la costa gallega sabe que la posibilidad de que esto ocurra es muy limitada, algo que ya nos advirtieron los equipos de rescate que nos ayudaron.

A pesar de las evidencias que se muestran en la grabaci贸n, a la esposa se le est谩 denegando la pensi贸n de viudedad. Se ha quedado sin ingresos, no puede retirar el plan de pensiones que ten铆an a nombre del hombre, no puede dar de baja el coche en la Jefatura de Tr谩fico y tiene que seguir pagando el seguro鈥 La situaci贸n se est谩 volviendo l铆mite porque los ahorros tienen un l铆mite y est谩 sobreviviendo gracias a la peque帽a pensi贸n de su madre.

La injusticia se hace a煤n mayor porque no se le concede su derecho a la pensi贸n de viudedad, pero no se le retiran las obligaciones de pago porque, a ojos de la Ley, esta mujer es la viuda de un vivo.