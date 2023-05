–

Miguel Molleda

En una reciente rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, uno de los portavoces del secretario general, esquiv贸 como pudo, y pudo m谩s bien mal, las preguntas del periodista chino, Edward Xu, acerca de la ocupaci贸n militar estadounidense en Siria. En sus sorprendentes respuestas, el portavoz asegur贸 que 鈥渘o hay ninguna presencia militar de Estados Unidos dentro de Siria鈥. En sus preguntas y repreguntas, Xu dej贸 en evidencia al portavoz de la ONU, demostr谩ndole con informaciones y datos la conocida ocupaci贸n militar estadounidense en el noreste de Siria y la hipocres铆a y doble vara de medir del organismo internacional, que condena la ocupaci贸n militar rusa de una parte de Ucrania, pero ignora e incluso niega la ocupaci贸n de Washington de territorio sirio de similar extensi贸n. Y no solo ocupa, sino que Estados Unidos se ha apoderado de la producci贸n de petr贸leo existente en esta parte nororiental del pa铆s 谩rabe.

Poco tiempo antes de este episodio de ignorancia sobrevenida del portavoz de Naciones Unidas, extensible al enfoque informativo de los medios de comunicaci贸n corporativos sobre lo que ocurre en Siria y en Ucrania, un contratista de armas estadounidense hab铆a resultado muerto y otros seis norteamericanos cayeron heridos como consecuencia del ataque de un dron suicida en el noreste sirio. El bombardeo kamikaze hab铆a ocurrido en un puesto militar avanzado conocido como RLZ. Otro ataque de los m谩s de 80 ocurridos en bases militares estadounidenses en Siria y en Irak desde enero de 2021.

Estados Unidos acus贸 de esta nueva acci贸n hostil a las milicias iran铆es, que operan dentro de territorio sirio en ayuda del r茅gimen de Damasco. Pero lo cierto es que ingentes cantidades de armamento norteamericano de tr谩nsito por Siria, han desaparecido en traslados a los que no son ajenos los grupos armados sirios aliados de los norteamericanos. Muchos de estos grupos son responsables de la destrucci贸n que ha sufrido el pa铆s, inmerso desde 2011 en una terrible guerra civil convenientemente atizada por Estados Unidos e Israel para derrocar el gobierno de Bashar al-Asad, que ha podido sobrevivir gracias a la ayuda militar de Rusia, Ir谩n y la milicia chi铆 libanesa de Hezbollah, pese a las embestidas del Estado Isl谩mico y los llamados grupos rebeldes sirios.

Pero Naciones Unidas no solo pretende ignorar la ilegal ocupaci贸n militar estadounidense en el norte sirio. La ONU voluntariamente ignora tambi茅n los casi diarios bombardeos que Israel lleva a cabo contra distintas localidades de Siria, incluida la capital del pa铆s, Damasco, lo que supone una grave violaci贸n del derecho internacional, asimismo rutinariamente ignorada por los grandes medios de comunicaci贸n. Los mismos que, eso s铆, diariamente informan de la guerra en Ucrania.

Si el periodista chino, Edward Xu, puso de manifiesto la doble vara de medir de Naciones Unidas en los conflictos, y la hipocres铆a internacional en el tratamiento de la guerra de Rusia en Ucrania, respecto a la ocupaci贸n militar de Estados Unidos en Siria, un reciente y devastador terremoto nos iba a ense帽ar que hasta la ayuda humanitaria, lejos ya de ser un principio absoluto y sacrosanto del derecho internacional humanitario, se ha convertido en una nueva y sectaria medida que nos habla del car谩cter benefactor de una sociedad occidental inmersa en una pat茅tica crisis de valores.

A principios de febrero de 2023, un potente terremoto causado por las fallas de Anatolia Oriental, gener贸 una gran destrucci贸n y miles de muertos en el sur de Turqu铆a y norte de Siria. Destrucci贸n y muerte que, en el caso sirio, hay que a帽adir a los estragos causados ya en el pa铆s por la guerra de 2011 con sus cerca de 300.000 muertos y 13 millones de desplazados y refugiados.

Aunque el accidente nuclear de Chernobil nos hab铆a mostrado que las fugas radiactivas ten铆an fronteras administrativas, hasta el d铆a de hoy conoc铆amos que un grupo de hombres y mujeres de buena voluntad no iban a apartar la mirada, ni a detenerse en una frontera ante la necesidad vital de miles de seres humanos afectados por el flagelo de la guerra, o por una tragedia, esta vez, causada por la naturaleza.

El reciente terremoto de Turqu铆a y Siria nos mostrar铆a otra nueva y terrible realidad de nuestros d铆as: los sirios no existen. Para la bien pensante y humanitaria comunidad internacional, los sirios no perec铆an bajo las ruinas de sus maltrechas viviendas, zarandeados hasta la muerte por las fuerzas tel煤ricas desatadas y necesitaban urgentemente nuestra conmiseraci贸n y ayuda, como, sin embargo, si se ofrec铆a y se llevaba al sur de Turqu铆a. Para estas sociedades y sus dirigentes, los sirios son m谩s bien inhumanos, subhumanos, o acaso apenas avatares, seres virtuales. Los gobiernos occidentales, comenzando por Estados Unidos y siguiendo por los de la Uni贸n Europea, tan sol铆citos en el env铆o de armas para alimentar la guerra en Ucrania, decidieron cerrar los ojos a la ayuda humanitaria que necesitaba el pueblo sirio tras el terremoto de febrero.

Washington, lo mismo Bruselas, que pese al terremoto apenas levant贸 las sanciones econ贸micas que han causado terribles penurias a la sociedad siria, prohibi贸 la ayuda humanitaria a Damasco y todo por el bien de la democracia, al estilo occidental, en Oriente Medio. Como en su d铆a le ocurriera a los malhadados iraqu铆es, en proverbial frase de aquella gran mujer, Madeleine Albright: 鈥漇i el precio a pagar para la democracia ha sido la muerte de 500.000 ni帽os(iraqu铆es), ha valido la pena鈥. Lo mismo le ha ocurrido ahora a los ni帽os sirios y todo el resto de v铆ctimas sirias del terremoto de febrero; v铆ctimas asimismo de nuestro humanitarismo de comedia, que en realidad solo oculta una caridad ficticia, un humanitarismo empleado como otra arma de guerra.

Por eso, los occidentales no hemos prestado ayuda a los sirios, antes al contrario, permitimos, sin la menor mala conciencia, que los aviones de guerra de Israel, bombardeasen incluso el aeropuerto de Alepo, nudo de comunicaci贸n vital de la limitada ayuda humanitaria que el gobierno de Damasco enviaba al zarandeado norte del pa铆s. Y todo ello salpimentado por unos medios de comunicaci贸n que ni siquiera fueron capaces de plantear las preguntas pertinentes: 驴Por qu茅 no estamos ayudando al pueblo sirio? Posiblemente, porque los sirios no son merecedores de nuestra televisada caridad de sainete, al estilo occidental.

Miguel Molleda ha sido reportero de guerra y corresponsal internacional para la radio p煤blica espa帽ola. Premio del Club Internacional de Prensa por su cobertura de la Crisis de los Grandes Lagos en el genocidio de Ruanda.

