April 22, 2022

La semana fanta es una de las celebraciones religiosas mas populares del estado espa帽ol. De norte a sur y de este a oeste, recorriendo toda la geograf铆a patria, el fervor popular se desata en todos los rincones del pa铆s. La fanta de dos litros clavada en la cruz es objeto de devoci贸n. Ni帽os y mayores participan por igual en estas efem茅rides. Los curas administran chupitos de fanta junto a la hostia consagrada. Las diferentes im谩genes que desfilan por pueblos y ciudades simbolizan las peripecias del martirio de la botella de dos litros de fanta. Resulta conmovedor contemplar la congoja que invade a los cofrades cuando la lluvia impide la procesi贸n de las im谩genes, por miedo a que el agua despegue la etiqueta de la botella, convirtiendo as铆 la fanta en una vulgar botella de pl谩stico.

En Andaluc铆a, tierra devota, la pasi贸n popular se manifiesta a trav茅s del cante jondo religioso, las celeb茅rrimas faetas. Desde los balcones de las casas o a pie de calle, hombres y mujeres se desga帽itan honrando a la fanta y provocando la admiraci贸n de los asistentes ante la hondura religiosa que caracteriza tales cantos. La Legi贸n, ese admirable cuerpo militar expedicionario fundado por el insigne Mill谩n Astray y que en la actualidad combina a la perfecci贸n la misi贸n de defender el moderno r茅gimen constitucional y democr谩tico que todos los espa帽oles nos concedimos en el 78 y la vigencia de los valores tradicionales que deben regir la vida espiritual de toda naci贸n que se precie, desembarca en el puerto de M谩laga alzando al cielo con sus brazos a la fanta de la buena muerte, enmedio de la multitud y autoridades que contemplan sobrecogidos tal exhibici贸n de piadosa virilidad. Hay que resaltar que esta celebraci贸n religiosa unifica al pueblo y sus queridas autoridades, participando por igual en las diversas manifestaciones religiosas. La Guardia Civil luce uniforme de gala con el cl谩sico, elegante y entra帽able tricornio incluido (en mala hora abandon贸 la Benem茅rita el uso cotidiano de tan aerodin谩mico complemente. Le otorgaba clase y distinci贸n. La gorra tiene aire de proletario desclasado). Las mujeres que procesionan, las tradicionales 芦manolas禄 , van estrictamente de negro por respeto al martirio y la muerte de la fanta de dos litros, con mantilla primorosamente bordada y peineta, reflejando la at谩vica religiosidad del aut茅ntico feminismo patrio. En lontananza, se aproxima Santiago Abascal montando gallardamente en brioso corcel, seguido a rebufo a toda ostia por Echenike en su silla.

芦Oiga, yo pienso que esta historia no es tal y como usted la cuenta. Para empezar, no especifica si la fanta es de naranja o de lim贸n. Es usted un mentiroso禄 鈥 芦Amigo m铆o, con la autoridad que me otorga mi c谩tedra en Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos, le asevero que cada cual cree y ve lo que quiere ver y creer禄

Aciago Bill