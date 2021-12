–

De parte de IWA-AIT December 4, 2021 19 puntos de vista

Este año la Semana contra el Impago de Salarios ha estado acompañada de actividades en al menos 17 países.

Las organizaciones de la AIT informaron sobre ella de diversas maneras: algunas realizaron acciones en las calles, otras se movilizaron y se prepararon para los conflictos, otras compartieron las experiencias de sus conflictos y otras simplemente publicaron y difundieron el comunicado. Evaluemos la Semana de este año.

Evaluación de la segunda Semana Internacional contra el Impago de Salarios

Es bueno ver que el número de organizaciones que han participado ha crecido desde el año pasado (ver informe aquí: https://iwa-ait.org/node/918). De una forma u otra, 16 de las 20 organizaciones actuales de la AIT han participado y la información se publicó en al menos 6 idiomas (inglés, alemán, ruso, serbio, eslovaco y español).

Sin embargo, lo más importante de la Semana es su aspecto práctico. En este sentido, fue estupendo escuchar que ASI, en Serbia, a raíz de la difusión que hicieron de la Semana, les trabajadores con salarios impagados se pusieron en contacto con ellos y mostraron su voluntad de lucha. El primer conflicto ya se ha saldado con una victoria. En el caso de PA, en Eslovaquia, un trabajador también se puso en contacto con el sindicato y dedicaron los días de la Semana de Lucha a preparar un conflicto que se convirtió en una rápida victoria. PA también preparó una versión en inglés de un folleto sobre el impago de salarios que podría ayudar a otras organizaciones a iniciar sus propias campañas. WAS, en Austria, aprovechó la oportunidad de la Semana para informar sobre su reciente victoria en un conflicto salarial que se inició precisamente durante la Semana del año pasado. Por su parte en España, los sindicatos de CNT-AIT salieron a la calle y se solidarizaron con les compañeres en lucha. ZSP en Polonia compartieron la experiencia de varias luchas que tuvieron desde el año pasado, al igual que NSF en Noruega. En el caso de KRAS, en Rusia, escribieron un informe notablemente detallado sobre la situación en Rusia y Ucrania.

Más detalles de todo el mundo:

AUSTRIA

Wiener ArbeiterInnen-Syndikat (WAS, “Sindicato de Trabajadores de Viena”) escribió un resumen de su único conflicto por ahora relacionado con el impago de salarios (WAS tuvo varios conflictos exitosos en los últimos dos años, pero en su mayoría relacionados con las condiciones de trabajo y los despidos). El conflicto con las empresas Seamox y SThree duró desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021. El trabajador era un miembro de CNT-AIT España que se trasladó a Viena por trabajo y no cobró. Se trataba de un caso de falso autónomo con la empresa de informática Seamox, sólo un eslabón de una cadena de subcontratistas que intentan reclutar trabajadores para una gran empresa de telecomunicaciones austriaca y eludir la seguridad social y el sistema fiscal de dicho país. En junio de 2021, tras varias acciones de protesta más pequeñas contra Seamox se convocó una manifestación mayor frente a SThree. De repente, la empresa quiso resolver el conflicto rápidamente. El día antes de la manifestación, el trabajador recibió un contrato válido y a principios de septiembre recibió el dinero que se le debía (4730 euros, incluida su seguridad social), además también se le pagó el dinero de los seis vuelos a Viena que tuvo que realizar. La historia completa puede leerse aquí (en alemán):

https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/10/17/lohnraub-bei-seamox-sthree….

NORUEGA

Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF, “Federación Sindicalista de Noruega”) escribió sobre dos conflictos (en el sector servicios y en el comercio minorista) que involucraron a sus miembros en Oslo y también destacó cómo los sindicatos centralizados del estado, están orientados como meros distribuidores de servicios que se interponen en el camino de la acción independiente y directa de les trabajadores. Hay que construir la unidad entre les trabajadores y la forma sindical oficial suele ser un obstáculo para este fin decisivo. En ambos ejemplos, NSF menciona que les trabajadores estaban divididos y eran pasivos al principio. Sin embargo, al final consiguieron reunirse en su tiempo libre y crear un nuevo entorno social que incluía el apoyo mutuo en asuntos que también afectaban a sus vidas fuera del trabajo. La unidad que surgió de ello les ayudó a exigir colectivamente el fin de las diferencias salariales discriminatorias, a lo que las direcciones de ambos centros de trabajo no tuvieron que ceder. Más información en noruego:

https://nsf-iaa.org/readpost.php?post=1634131895.txt.

POLONIA

ZwiÄ zek Syndykalistów Polski (ZSP, “Unión de Sindicatos de Polonia”), al igual que el año pasado, escribió sobre sus conflictos, especialmente en el sector servicios y el comercio minorista, y sobre cómo los contratos basura típicos de Polonia afectan a las condiciones de trabajo y de vida de les trabajadores. El sindicato también preparó una encuesta para les trabajadores de la cadena Å»abka, famosa por el impago de salarios y las malas condiciones laborales. Para más información se puede consultar el informe de ZSP en inglés en el siguiente enlace: https://iwa-ait.org/content/zsp-continues-take-action-against-unpaid-wages.

RUSIA

Konfederatsiya Revolyutsionnykh Anarkho-sindikalistov (KRAS, “Confederación de Revolucionarios Anarco-Sindicalistas”) no pudo participar en las calles debido a las restricciones por la pandemia y la prohibición de las manifestaciones, pero escribió un extenso informe sobre las luchas de les trabajadores por el impago de salarios en Rusia y Ucrania en 2021. Puedes leer la versión en inglés aquí: https://iwa-ait.org/content/report-struggles-unpaid-wages-russia-and-ukr….

SERBIA

Anarhosindikalistička Inicijativa (ASI, “Iniciativa Anarcosindicalista”) ha realizado una campaña de propaganda en la que ha informado a les trabajadores de Serbia sobre la Semana. ASI señalaró varias formas en las que comúnmente están presentes el impago de salarios: salarios y horas extras no pagadas, turnos nocturnos, domingos y festivos mal pagados, así como la ausencia del derecho a vacaciones y bajas por enfermedad. ASI hizo un llamamiento a les trabajadores para que se pusieran en contacto y lucharan por su dinero. Este llamamiento resultó fructífero y ASI informó de que muchas personas se pusieron en contacto con elles. Gracias a las acciones del sindicato ya se ha ganado la lucha de una trabajadora a la que no se le pagaba por su trabajo en un restaurante de Belgrado. ASI está preparando, junto con les trabajadores que se pusieron en contacto con elles, la apertura de otros conflictos con los jefes que se niegan a pagar. Además, los alrededores de algunas tiendas conocidas por sus problemas salariales fueron pintados con spray con mensajes de protesta.

ESLOVAQUIA

Priama Akcia (PA, “Acción Directa”) participó de las siguientes maneras:

• Intercambio de experiencias y consejos sobre conflictos relacionados, sobre todo, con el impago de salarios, de donde salió el folleto titulado “Cómo afrontamos los problemas en el trabajo. Conflictos del sindicato Priama Akcia en 2015-2019”. Se puede descargar en inglés en varios formatos aquí:

https://priamaakcia.sk/Pamphlet-about-conflicts-of-Priama-Akcia-union-in….

El folleto ofrece una descripción detallada de los conflictos en todas sus fases. Contiene fotos de las acciones, entrevistas con les trabajadores, folletos y un breve análisis del sector de la hostelería, donde tuvieron lugar la mayoría de los conflictos. Otra publicación que se promocionó durante la Semana fue una versión actualizada del folleto de AP dedicado al trabajo temporal de estudiantes (versión en eslovaco: https://www.priamaakcia.sk/Ides-na-brigadu-Skusenosti-a-tipy-ako-so-sebo…).

• Llamamiento online a les trabajadores con salarios impagados para que se pongan en contacto o escriban sobre la experiencia positiva de sus luchas con la patronal.

• Difusión de información de otras organizaciones de la AIT.

Sólo unos días antes del comienzo de la Semana, una trabajadora se puso en contacto con PA y quiso luchar por sus salarios impagados, por lo que el sindicato se centró en los preparativos del conflicto. Después de que la trabajadora, acompañada por los compañeros de PA y más de una docena de otros simpatizantes, visitase al jefe en el lugar de trabajo por pagó el dinero adeudado dentro del plazo dado (en 8 días), convirtiéndose en el conflicto con la resolución más rápida del sindicato hasta el momento. Se puede consultar el informe detallado en inglés con y una entrevista con la trabajadora aquí:

https://priamaakcia.sk/Priama-Akcia-union-succeeds-in-another-conflict-o….

ESPAÑA

Algunos sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT), por ejemplo en Granada, Albacete o Hellín, además de promocionar la Semana en internet y señalar el problema general del sistema salarial, también realizaron acciones en la calle y apoyaron a les trabajadores en sus conflictos contra la patronal. Un ejemplo es el conflicto de un compañero de CNT-AIT del sindicato de Barcelona con la empresa CEX que va más allá del habitual impago de salarios, pues también está relacionado con el seguimiento de los empleados o la presión sobre les trabajadores interesados en afiliarse al sindicato. En Albacete, el sindicato también destacó cuestiones generales como la falsificación de nóminas, la violación de los derechos de les trabajadores, el no reconocimiento de las categorías profesionales, etc. Más información en español:

https://cntaitalbacete.es/2021/10/sindical-acciones-durante-la-semana-de….

En Madrid, algunos sindicatos de la Federación Local de Madrid de CNT-AIT visitó siete establecimientos de Burger King para informar a les trabajadores sobre la sentencia que el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete dictó el 22 de septiembre en un juicio que el sindicato abrió contra la multinacional. “Muchos trabajadores de Burger King mostraron gran interés por lo que les contamos y pudieron compartir con sus compañeres los carteles y folletos que llevamos. Tuvimos tiempo para hablar con muchos de elles sobre los abusos que sufren de forma generalizada. […] Burger King es una empresa que no sólo hace millonarios a sus accionistas con la venta de comida basura, sino que parte de sus beneficios provienen de la explotación de sus trabajadores, con el impago de salarios, el impago de indemnizaciones por despidos y por incumplimientos sistemáticos de las condiciones laborales, etc.” Más información en español: https://cntmadrid.org/impago-salarios-burger-king/

EEUU

Workers’ Solidarity Alliance (WSA, Alianza de Solidaridad de les trabajadores) informó sobre la Semana a través de las redes sociales. Al igual que en 2020, prepararon su propia declaración que aborda aspectos específicos de Estados Unidos y señala problemas como el trabajo fuera de horario, el robo de propinas, el impago de horas extras o la clasificación errónea de les trabajadores.

Las organizaciones de la AIT que han participado en la Semana de Lucha en otros países han sido:

• AUSTRALIA: Anarcho-Syndicalist Federation (ASF)

•BANGLADESH: Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF)

•COLOMBIA: Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo (ULET)

•ALEMANIA: Anarcho-Syndikalistisches Netzwerk (ASN), que aunque no es parte de la AIT, comparte los mismos principios.

• CHILE: Solidaridad Obrera (SO)

• PAKISTÁN: Workers Solidarity Federation (WSF)

• FILIPINAS: Mapagpalayang Kapatiran (MK, Liberating Comradeship)

• SUECIA: Örestad Lokala Samorganisation (ÖLS, Örestad Local Selforganisation)

• REINO UNIDO: Solidarity Federation (SF)

La Semana Internacional de Lucha contra el Impago de Salarios ha sido creada por la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) para poner de relieve el fenómeno de los salarios impagados y cómo podemos combatirlo con prácticas anarcosindicalistas. Recordamos este abuso desde 2020, y luchamos contra él durante todo el año.

Esta crónica fue recopilada por Priama Akcia,

la sección eslovaca de la AIT