QUE VAYAN LOS RICOS: LA SEMANA QUE BARCELONA DECLAR脫 LA GUERRA A LA GUERRA

Entre el 26 de julio al 1 de agosto de 1909, el pueblo de Barcelona se levant贸 en guerra contra la guerra. Es la Semana Tr谩gica, tambi茅n conocida como La Gloriosa.

Incendios en Barcelona durante la Semana Tr谩gica de 1909 hecha por Enrique Castell谩.

El rey Alfonso XIII y el presidente del Gobierno, Antonio Maura, andan preocupados este 18 de julio de 1909. El embarque de un batall贸n en el vapor militar Catalu帽a en el puerto de Barcelona no ha resultado tan pomposo y patri贸tico como seguramente esperaban. El ataque de la guerrilla rife帽a, nueve d铆as antes, contra la construcci贸n del ferrocarril a pocos kil贸metros de Melilla, fue una oportunidad de oro para una maniobra cl谩sica del poder: la uni贸n interna contra el enemigo externo.

No hay mal que por bien no venga, pero el ataque guerrillero, causante de la muerte de cuatro trabajadores, era previsible. Las cabilas (tribus) del norte de 脕frica hab铆an depuesto poco antes a su sult谩n precisamente por permitir a los invasores explotar sus riquezas, y hab铆an advertido de represalias. Pero la monarqu铆a espa帽ola no estaba para reparar en detalles. Las empresas mineras francoespa帽olas con concesiones en la zona chantajearon con reclamar ayuda al Ej茅rcito franc茅s, y Alfonso XIII no quer铆a arriesgar su trozo de 脕frica s贸lo nueve a帽os despu茅s de la p茅rdida de Cuba y el resto de colonias de ultramar.