El pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo hizo p煤blica la ansiada sentencia del Juicio del Proc茅s. La fecha coincide con el 79潞 aniversario del juicio sumar铆simo que un Tribunal Militar celebr贸 contra el president de la Generalitat, Llu铆s Companys, conden谩ndolo a morir al d铆a siguiente por 鈥adhesi贸n a la sublevaci贸n鈥.

La condena del Juicio del Proc茅s, finalmente, se ha producido por la comisi贸n de un delito de sedici贸n, con penas duras de entre 9 y 13 a帽os para nueve de los doce acusados, pese a que la sentencia reconoce que no duda de sus 鈥convicciones pacifistas鈥.

驴Qu茅 es la sedici贸n? 驴Y t煤 me lo preguntas? Sedici贸n eres t煤

Tanto la Fiscal铆a como Vox hab铆an acusado a los l铆deres catalanes por un delito de rebeli贸n, es decir, por una violencia grave, armada, insoportable, ejercida con la finalidad de romper el orden constitucional y la unidad de Espa帽a. Un golpe de Estado, vaya.

La sentencia, sin embargo, considera que no ha quedado probado que se diera el grado de violencia necesaria para alcanzar esta finalidad. El Supremo establece que los escasos, testimoniales y espor谩dicos episodios de violencia que se dieron el 1 de octubre no eran instrumentales y 贸ptimos para alcanzar los fines de la rebeli贸n. Es decir, no tuvo lugar un alzamiento p煤blico y cruento para poner en jaque el orden constitucional y ni siquiera entr贸 dentro de los planes de los acusados instrumentalizar una posible violencia para lograr la fragmentaci贸n de Espa帽a.

No hab铆a rebeli贸n, de acuerdo. Pero s铆 hubo sedici贸n, nos dicen los magistrados. 驴Por qu茅? 驴En qu茅 consiste la sedici贸n? El C贸digo Penal considera que cometen delito de sedici贸n quienes 鈥se alcen p煤blica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v铆as legales, la aplicaci贸n de las leyes o a cualquier autoridad, corporaci贸n oficial o funcionario p煤blico, el leg铆timo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales鈥.

Desgranando esta frase tan compleja, la podemos resumir de la siguiente manera: (1) consiste en alzarse, (2) tumultuariamente, (3) para impedir la aplicaci贸n de las leyes (4) fuera de las v铆as legales o por la fuerza.

Y ahora es obligado preguntarse, 驴qu茅 es un alzamiento? 驴qu茅 se entiende por tumulto? 驴m谩s de 20 personas? 驴de 200? 驴de 30.000? 驴de 500.000? 驴qu茅 se entiende por el empleo de 鈥渇uerza鈥 o 鈥渇uera de las v铆as legales鈥 para impedir la aplicaci贸n de leyes? 驴significa que debe haber alg煤n tipo de violencia?

Pues bien, el Tribunal Supremo nos aclara todas estas dudas en la sentencia. Concretamente, establece que el delito de sedici贸n se comete cuando existe una 鈥actitud de oposici贸n a posibilitar la actuaci贸n de la polic铆a, incluso mediante f贸rmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso m谩s, es por s铆 sola apta e id贸nea para colmar las exigencias t铆picas del delito de sedici贸n鈥. Es decir, los episodios de violencia espor谩dicos que hubo tampoco tienen relevancia a la hora de considerar que hubo sedici贸n. Podr铆a no haber ocurrido ni un solo incidente violento y la condena habr铆a sido la misma. Y es que la violencia da igual, lo importante es la desobediencia. Lo importante es defender el principio de autoridad.

El Supremo realiza una interpretaci贸n extensiva del tipo penal seg煤n la cual el ejercicio de la desobediencia civil no violenta, encaminada a impedir la labor policial, puede constituir un delito de sedici贸n. Eso s铆, siempre que sea masivo, porque a帽ade que 鈥una oposici贸n puntual y singularizada excluir铆a algunos ingredientes que quiz谩s podr铆an derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estrat茅gica, no es posible eludir la tipicidad de la sedici贸n鈥.

En otras palabras, lo que la sentencia nos viene a decir es que una acci贸n puntual de obstaculizaci贸n a la polic铆a u otra autoridad 鈥攃on independencia de si se emplea la violencia o no鈥 puede constituir un delito de desobediencia o resistencia. Quiz谩s incluso unos des贸rdenes p煤blicos. Parar un desahucio, por ejemplo, o rodear el Congreso, no ser铆a sedici贸n. Pero acciones de este tipo, ejecutadas de manera masiva y coordinada, en varios lugar a la vez, s铆 suponen incurrir en un delito de sedici贸n, un il铆cito que lleva aparejadas penas que oscilan entre los cinco y los quince a帽os (equiparable a un homicidio).

Esto es, sencillamente, una criminalizaci贸n del derecho de protesta. Por supuesto, no se vaya a emplear cada vez que se lleve a cabo una acci贸n coordinada de desobediencia civil, pero es innegable que deja la puerta abierta a ello para el futuro. Y esto es algo que se hace con el punto de mira puesto en el movimiento Tsunami Democr脿tic, el pr贸ximo 15M, el movimiento ecologista y el movimiento de vivienda que busca paralizar desahucios.

El razonamiento que subyace tras esta l贸gica es que los magistrados entienden que el cuestionamiento y la desobediencia a la autoridad es el primer paso para acabar con el orden p煤blico y la paz social. Si nos pierden el respeto, nos desobedecen, y si descubren que nos pueden desobedecer, pueden hacer cualquier cosa, pensar谩n.

Las reacciones a la sentencia

芦Barcelona, el centro fabril m谩s importante de Espa帽a, tiene en su haber hist贸rico m谩s combates de barricadas que ninguna otra ciudad en el mundo禄 鈥 Friedrich Engels

Miles de personas tomaron las calles de Catalunya el d铆a que se public贸 la sentencia y los seis d铆as siguientes. 鈥Els carrers seran sempre nostras鈥, recordaban. Personas de todas las edades y clases sociales 鈥揺l independentismo hace extra帽os compa帽eros de cama y diluye la lucha de clases鈥 protestando juntas. La primera acci贸n, espoleada por una app y por un grupo de Telegram llamado Tsunami Democr脿tic, consisti贸 en bloquear el aeropuerto de El Prat. Luego se hizo lo propio con las autopistas. Y as铆 hasta el viernes 18, que tuvo lugar una huelga general que paraliz贸 el pa铆s.

Por las noches se produjeron disturbios. Barricadas, incendios y enfrentamientos con la polic铆a. No est谩 claro si los agentes realmente se vieron tan sobrepasados como dec铆an o si dejaron actuar porque interesaba que la cosa se fuera de madre, pero lo que est谩 claro es que Mossos y Nacionales reprimieron con la misma brutalidad policial. Al cierre de esta edici贸n las movilizaciones se han saldado con m谩s de 200 detenidas en distintos puntos de Catalunya y de Madrid, m谩s de 28 presas preventivas 鈥搚 un preso en Madrid鈥, centenares de heridas y al menos cuatro personas que han perdido un ojo por impactos de pelotas de goma de los antidisturbios.

鈥Si cuando ves un contenedor en llamas te enfadas y cuando sabes que la polic铆a ha sacado 4 ojos piensas 芦que no hubieran estado all铆禄 lo que te molesta no es la violencia鈥 鈥 Hibai Arbide, periodista.

Por supuesto, 煤nicamente participaron en los disturbios una fracci贸n de los manifestantes. Pero lo que es significativo es que, a diferencia de lo que sucede en otras movilizaciones, esta vez una gran mayor铆a de la gente que sali贸 a la calle no conden贸 los disturbios. No participar谩n en los enfrentamientos, pero entendieron la rabia y la frustraci贸n que sienten. Tal es la herida que ha dejado la sentencia en la sociedad catalana.

Esta rabia se visibiliz贸 m谩s que nunca cuando el diputado indepe Gabriel Rufi谩n, que llevaba d铆as llamando 鈥渆nerg煤menos鈥 a quienes participaban en los disturbios, fue recibido con silbidos y gritos de 鈥渂otifler鈥 por centenares de personas en una manifestaci贸n pac铆fica.

La represi贸n no ha hecho m谩s que empezar, y es previsible que no s贸lo se vaya a contentar con detenciones en las manifestaciones y las t铆picas acusaciones de des贸rdenes y atentado a la autoridad. Sindicatos policiales ya han pedido que se acuse a las detenidas por delitos de sedici贸n 鈥 en base a la interpretaci贸n que ha hecho el Supremo de este delito 鈥 y la Audiencia Nacional est谩 investigando al Tsunami Democr脿tic por terrorismo (concretamente, el mismo juez que ha imputado a los CDR por lo mismo). Y es que, si los poderes del Estado pudieron condenar a 13 a帽os al independentismo pac铆fico sin ruborizarse, miedo nos da pensar qu茅 le pueden hacer al que no tiene miedo de generar unos disturbios.

