June 30, 2023

La Catedral de San Salvador de Zaragoza, m谩s conocida popularmente y en aragon茅s como La Seo, es uno de esos edificios que atesoran entre sus muros una importante parte de la historia de nuestro pa铆s. No se entiende la historia de Arag贸n sin su alargada sombra.

Este pasado jueves la visitaron, los todav铆a, presidente de Arag贸n, Javier Lamb谩n, y consejero de Educaci贸n, Cultura y Deporte , Felipe Faci, a quienes los actuales propietarios -en litigio judicial-, el Arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano y el director de Patrimonio Art铆stico del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Ignacio Ruiz, les permitieron 鈥渧er con detalle importantes obras de inter茅s art铆stico鈥.

En el a帽o 2000 terminaron los, por ahora, 煤ltimos trabajos de restauraci贸n del edificio, a los que el Gobierno de Arag贸n ha destinado m谩s de 12 millones de euros 鈥減ara trabajos de conservaci贸n y restauraci贸n鈥. Sin embargo la DGA todav铆a no ha hecho nada para recuperar la titularidad y propiedad del templo para el conjunto de la ciudadan铆a aragonesa, tras la apropiaci贸n de la Iglesia Cat贸lica en 1988, cuando autoregistr贸 a su nombre el templo aragon茅s.

El ejecutivo aragon茅s, no s贸lo no ha revertido a titularidad p煤blica el edificio, si no que sigue permitiendo la explotaci贸n econ贸mica del mismo por la entidad privada Cabildo Metropolitano de Zaragoza, sin convenio alguno que lo regule, ni contrapartida social alguna, ni control de sus ingresos, impuestos o rentabilidad, excepto por el 鈥榬uego鈥 que Felipe Faci realiz贸 a los actuales propietarios: que fuera gratuita la entrada alg煤n d铆a a la semana para las personas de nacionalidad aragonesa.

En respuesta a esta petici贸n, y con una 鈥榞enerosidad colosal鈥, los actuales propietarios han concedido que La Seo de Zaragoza abra sus puertas gratuitamente al p煤blico aragon茅s cuatro d铆as al mes -a煤n por determinar-, que se suman a los que ya estaban as铆 establecidos: el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero, el 29 de enero San Valero, la Cincomarzada, los jueves y viernes de la semana santa, el 23 de abril Sant Chorche, el 18 de mayo D铆a de los museos, y el 12 de octubre d铆a del Pilar.

Inexplicablemente, y rindiendo pleites铆a, Javier Lamb谩n agradeci贸 鈥渓a r谩pida respuesta de los responsables eclesi谩sticos鈥, tras asegurar que visitar La Seo es un 鈥渧erdadero lujo para cualquier amante del arte y la historia y donde el sentimiento de lo aragon茅s se siente de forma tan viva, esplendorosa y vinculado a las principales tradiciones鈥 de nuestro pa铆s 鈥渢anto desde el punto de vista religioso como art铆stico y cultural鈥.

Por su parte, el jerarca de la Iglesia Cat贸lica, amenazaba afirmando que 鈥渁 ninguna persona inteligente se le escapa que edificios monumentales como este, que hay m谩s en Arag贸n, no disponen en su d铆a a d铆a de presupuestos p煤blicos, l贸gicamente鈥, haciendo referencia a la iluminaci贸n, los salarios de la plantilla, la seguridad, la limpieza, y otros trabajos necesarios para mantener la explotaci贸n econ贸mica del templo, es de suponer que en un ejemplo de anticipaci贸n de esa mazada popular que dice 鈥渆res como los curas, que cuando piden parece que dan鈥.

El representante del Cabildo reconoc铆a que La Seo de Zaragoza es 鈥減osiblemente el edificio monumental m谩s importante鈥 de todo el pa铆s 鈥減or sus formas y, sobre todo, por la acumulaci贸n perfectamente armonizada de todos los estilos art铆sticos, desde el rom谩nico hasta el barroco. Esta es una muestra del paso de la historia y del paso de los estilos art铆sticos y de los estilos de pensamiento en Arag贸n鈥, lo que la convierte tambi茅n en un importante activo econ贸mico para su organizaci贸n.

驴Es Zaragoza la 煤nica ciudad del mundo con dos catedrales cat贸licas?

Este es otro de esos mitos que, a fuerza de repetirse, parecen ser verdad absoluta, pero 鈥榚l demonio est谩 en los detalles鈥. S贸lo en la Pen铆nsula Ib茅rica hay, al menos, otras cinco ciudades que cuentan tambi茅n con dos catedrales, aunque son denominadas como catedral vieja y nueva, se trata de C谩diz, Plasencia, Salamanca, Gasteiz y Lleida. Pero la diferencia estriba en que en las denominadas como 鈥榗atedral vieja鈥 la Iglesia Cat贸lica ya 鈥渘o realiza uso lit煤rgico鈥, como s铆 sucede con las dos catedrales zaragozanas. Por tanto, arquitect贸nicamente hablando es falso que Zaragoza sea la 煤nica, pero religiosamente hablando es cierto y una curiosidad hist贸rica, as铆 como una importante anomal铆a pol铆tica -s铆, s铆, pol铆tica-, que obviamente, tiene su explicaci贸n.

La propia jerarqu铆a cat贸lica aragonesa explica que 鈥渦na catedral es la iglesia principal de una di贸cesis y la sede de un obispo o un arzobispo. Seg煤n la definici贸n acad茅mica una catedral tiene grandes dimensiones, y Zaragoza es la 煤nica ciudad del mundo con dos catedrales, aunque la Iglesia sea, como dice el Credo, una鈥. Intentan explicar los detalles contando que 鈥渘o tenemos dos cuerpos, ni dos arzobispos, pero tenemos dos catedrales bien grandes. Somos as铆 desde el siglo XVII鈥, aseguran desde el Cabildo Metropolitano de la capital del pa铆s 鈥渉ay dos catedrales -con culto cat贸lico- y un solo cabildo鈥.

La jerarqu铆a cat贸lica aragonesa contin煤a explicando la anomal铆a zaragozana: 鈥渆l Cabildo Metropolitano de Zaragoza est谩 constituido por un solo cabildo con dos residencias, La Seo y el Pilar, que se intercambian el 1 de abril de cada a帽o. El emblema capitular est谩 compuesto, despu茅s de la uni贸n, por la superposici贸n del Agnus Dei, emblema de La Seo, sobre la Columna, emblema del Pilar鈥,

Pero 驴cu谩l es el origen de esta anomal铆a socio-pol铆tica?

Vamos hasta el siglo XVI con la dinast铆a Habsburgo. La Seo de San Salvador segu铆a siendo el lugar donde se coronaban los reyes de Arag贸n tras haber jurado los Fueros. Pero los reyes Habsburgo aspiraban a ganar poder en su persona y ese empe帽o chocaba con las instituciones aragonesas. Por eso, fueron llenando de favores al Pilar, para oscurecer la Seo a los ojos de los aragoneses y aragonesas. Tras la rebeli贸n aragonesa que acaba con la decapitaci贸n del Chusticia d鈥橝rag贸n (El alzamiento aragon茅s de 1591), se empieza a ver en Zaragoza el enfrentamiento entre los Fueristas (defensores de la identidad aragonesa y reunidos en torno a La Seo) frente a los Realistas (leales al rey Habsburgo y congregados en torno al Pilar).

Como se帽alan Episodios Aragoneses en su art铆culo 驴Por qu茅 se celebra el Pilar? Sin embargo, y a pesar de los favores de la monarqu铆a, la devoci贸n a la Virgen del Pilar no consegu铆a imponerse a la preferencia de los zaragozanos por La Seo. Tampoco Santiago lograba ocupar el lugar de San Jorge, patr贸n de Arag贸n. Hac铆a falta un golpe de efecto y lo consigui贸 Felipe IV. En el a帽o 1640 las Cortes de Arag贸n se negaban a permitir el paso del ej茅rcito real para reprimir a los catalanes y el rey necesitaba enseguida algo que les hiciese cambiar de idea.

Y sucedi贸 con el conocido como Milagro de Calanda. La propaganda real fue inmensa y exitosa. En 1641, la Iglesia dictamin贸 el hecho como milagro. En 1642, el municipio de Zaragoza proclama a la Virgen del Pilar como patrona de la ciudad, en detrimento de San Valero. En 1675, ya con Carlos II en el trono, el Pilar es declarado concatedral de Zaragoza, junto con La Seo. Y en 1678, la Virgen del Pilar es proclamada patrona de Arag贸n, imponi茅ndose a San Jorge.

En pocos a帽os, la Virgen del Pilar hab铆a desbancado a los patrones de Zaragoza y Arag贸n y el Pilar se hab铆a convertido en catedral. Por cierto, en 1645, las Cortes de Arag贸n acabaron aceptando entregar tropas y dinero a Felipe IV para luchar contra Catalunya. Como vemos, la propaganda pol铆tica funcionaba, y muy bien, ya en el siglo XVII.

Poco despu茅s, otro Felipe, marc贸 sombr铆amente el 29 de junio de 1707 en el calendario de Arag贸n. El rey Borb贸n, Felipe V de Castilla, promulg贸 por “derecho de conquista” los Decretos de Nueva Planta por los cuales quedaron abolidas todas las leyes aragonesas, los derechos y libertades de nuestro pa铆s. De aqu铆 viene otra popular mazada aragonesa “no hay Felipe bueno”, y hasta hoy.