–

De parte de ANRed June 17, 2021 68 puntos de vista

Trabajadores la fábrica Danone – La Serenísima, de la planta de Longchamps al sur del conurbano bonaerense, deuncian la muerte del operario Walter Astudillo por Covid. «Así como hoy perdimos a un compañero, estamos expuestos a que nos pase a cualquiera. Es innumerable la cantidad de compañeros que se contagiaron en la fábrica y que corrieron riesgo su vida, o lo que es más común quedaron con algún tipo de secuela post coronavirus» expresaron sus compañeros mediante un comunicado. Por ANRed



Trabajadores la fábrica Danone – La Serenísima, de la planta de Longchamps al sur del conurbano bonaerense, deuncian la muerte del operario Walter Astudillo por Covid.

Mediante un comunicado emitido por los trabajadores explicaron «a la empresa con su sed de ganancia poco le importa la vida de los trabajadores. Por un lado arman protocolos que no sirven para nada, poniendo carteles de distanciamiento social y separadores en las mesas, pero por otro lado en los cambios de turnos nos amontonan en los vestuarios con un espacio físico reducido y sin ventilación. Por otro lado mueven a los compañeros de un lado para otro en diferentes puestos, cómo se da en el caso de los compañeros del sector de vacíos corriendo el riesgo de desparramar el virus por toda la fábrica».

Asimismo denuncian que han recibido presiones por parte de la patronal para que aquellas personas que pertenecen a la población de riesgo, vuelvan a sus puestos de trabajo, como así tambien coaccionar a los trabajadores para oculten información cuando han sido contacto estrecho con alguna persona que contrajo el virus. «Están presionando a los compañeros de riesgo a que vuelvan a trabajar con una dosis de la vacuna. Y, como si fuera poco, si tenemos la desgracia de contagiarnos, aparecen Recursos Humanos y Servicio Médico para hostigar y así lograr que nombremos a la menor cantidad de compañeros a aislar» explicaron.

Por otro lado, hacen hincapié en la responsabilidad de la empresa en el aumento de los contagos y del sindicato que no protege los derechos de los trabajadores. «En este mismo instante en la fábrica hay un rebrote fuerte de contagios y no hay ninguna duda que la principal responsable es la empresa por no tomar ninguna medida para frenar la ola de contagios. En esta misma línea está la comisión interna de Watson y sus delegados traidores y los personajes que dirigen la seccional Capital Federal de campos, paseando por la empresa como si nada de esto estuviese pasando, haciendo el caldo gordo a la empresa como ya estamos acostumbrados».

«Un gremio ante una situación de gravedad como la que está sucediendo, como mínimo tendría que convocar a asamblea y parar la fábrica para frenar los contagios. Pero es obvio que nada se puede esperar de quienes se sientan con la empresa a negociar a espalda de los trabajadores la quita de todo tipo de beneficios a cambio de dinero o de meter a sus parientes a trabajar. Así como hoy perdimos a un compañero, estamos expuestos a que nos pase a cualquiera. Es innumerable la cantidad de compañeros que se contagiaron en la fábrica y que corrieron riesgo su vida, o lo que es más común quedaron con algún tipo de secuela post coronavirus. Es necesario que se difunda y se sepa esta situación de riesgo a la que la empresa Danone expone a sus trabajadores, para que no tengamos que lamentar una pérdida mas» finalizaron.

Nota relacionada