–

De parte de SAS Madrid December 21, 2021 88 puntos de vista

La sexta ola de Covid est谩 en pleno auge, la alta transmisi贸n comunitaria se refleja ya en una incidencia nacional de 609 contagios por cada cien mil habitantes. Los contagios se han disparado a unos d铆as de Navidad por la alta transmisibilidad de la variante delta y la a煤n m谩s transmisible 贸micron, justo en el momento del a帽o de mayor actividad social y familiar.

Una tormenta perfecta para los centros de salud de toda Espa帽a que tienen, en sus puertas, colas de pacientes que buscan respuestas. Unos quieren saber si tienen Covid, por haber sido contactos estrechos o por tener s铆ntomas: necesitan certezas para juntarse, o no, con su familia. Otros pacientes ya saben que son positivos, porque se han hecho un test de autodiagn贸stico de ant铆genos y necesitan una PCR para verificarlo. En la mayor铆a de los casos porque necesitan una baja laboral que justifique la cuarentena obligatoria, porque hacen actividades que no se suplen con el teletrabajo. Cuando los pacientes no consiguen gestionar citas y no consiguen la PCR porque su centro est谩 est谩 desbordado se dirigen a las urgencias, y estas se saturan.

鈥淓sta es una situaci贸n que se est谩 produciendo en todas las capitales de provincia de Espa帽a. Bilbao, Coru帽a o Castell贸n la situaci贸n es igual en todas partes. Donde hay m谩s incidencia se agudiza鈥, asegura Rosa Cuadrado responsable de Acci贸n Sindical P煤blica de la Federaci贸n de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). 鈥淓s imposible acceder a que te den cita en muchos lugares, centros de salud colapsados y saturados para atender llamadas y para dar citas cercanas. Y si tienes problemas de otro tipo que no sea Covid, te puedes encontrar con demoras de 15 d铆as鈥, asegura la sindicalista. La situaci贸n de saturaci贸n ya afecta a las urgencias hospitalarias y 鈥渟e va a agudizar con las fiestas de Navidad cuando cierran los centros de salud鈥, seg煤n Cuadrado. En lugares con alta incidencia como Pa铆s Vasco la situaci贸n va por delante. All铆 ya se han activado planes de contingencia hospitalaria. La situaci贸n en la atenci贸n primaria golpe贸 hace semanas y se aplazaron consultas.

脕ngel Navarro, portavoz del Sindicato Asambleario de Sanidad confirma que los centros de salud -en el caso de Madrid- est谩n desbordados, pero no le parece ni noticia. 鈥淗ay colas, se dan citas a 14 d铆as y el desborde es completo, pero no hay nada nuevo, se incide sobre lo mismo; pero estamos en un momento de pico y la situaci贸n es m谩s dram谩tica, en breve se dejar谩 de ver a los pacientes cr贸nicos y eso es muy serio鈥, afirma.

La Mesa de Atenci贸n Primaria del Colegio de M茅dicos de Madrid advierte de que 芦si no se toman medidas urgentes禄 la Comunidad se enfrenta 芦al colapso de la atenci贸n y a sus graves consecuencias sobre todo el sistema asistencial禄. La situaci贸n seg煤n Jos茅 Mar铆a Molero, portavoz de la Mesa de Atenci贸n Primaria del Colegio de M茅dicos ha superado todas las previsiones. 鈥淪e esperaba un repunte con el invierno y la mayor actividad social y la presencia de la variante delta y, sab铆amos que ven铆a 贸micron, pero ha sido un aumento demasiado r谩pido. En dos semanas hemos duplicado casos, estamos haciendo cerca de 30.000 PCR y pruebas antig茅nicas al d铆a en los centros de salud鈥, asegura el portavoz. Seg煤n sus estimaciones han pasado de dedicar el 15% de su tiempo al Covid a dedicar el 75%, entre diagn贸sticos, sospechas, bajas laborales y seguimientos.

Los que no contestan el tel茅fono

Los ciudadanos que ahora llaman a la puerta de los centros de atenci贸n primaria son los protagonistas de un contagio que los sanitarios ten铆an claro que les iba a llegar, por lo que pasaba en Europa y tras los puentes de diciembre. Este mes se celebraron movilizaciones sindicales para que se invierta y refuerce la atenci贸n primaria en toda Espa帽a, una necesidad del sistema sanitario que se ha puesto de relieve con la pandemia pero que se arrastra desde los recortes de la crisis.

鈥淣osotros no hemos estado libres de Covid, a diferencia de los hospitales, hemos sufrido en las seis olas pand茅micas, los hospitales han tenido algunas m谩s ligeras que otras, pero la atenci贸n primaria ha estado siempre diagnosticando y tratando casos desde la primera鈥, asegura Jos茅 Mar铆a Molero del Colegio de M茅dicos de Madrid. 鈥淟a situaci贸n se retroalimenta con m谩s trabajo y m谩s bajas de plantillas que no se han aumentado, sino que se ha perdido entre un 15% o 20% de todas las categor铆as de m茅dicos鈥, afirma.

Falta personal en los centros de salud de todas las categor铆as禄.

ROSA CUADRADO, CCOO

鈥淟os sanitarios est谩n agotados, despu茅s de todas las olas, muchos acumulan semanas de vacaciones. Desde fuera se ve como que estos no me cogen el tel茅fono, pero desde dentro la gente no puede m谩s, est谩 reventada. No hay quien lo aguante, llevamos dos a帽os as铆鈥, afirma Rosa Cuadrado de CCOO. Da igual la categor铆a m茅dicos, enfermeros o administrativos, 鈥渇alta personal en los centros de salud de todas las categor铆as, ni siquiera se puede redistribuir los trabajos de las categor铆as porque todas est谩n saturadas鈥, asegura Cuadrado.

En este sentido Molero apunta como parte de la soluci贸n, en el caso de Madrid, a que se deriven recursos humanos a los centros de salud, porque igual que se deriv贸 personal de primaria a Ifema, ahora podr铆a ser al rev茅s si la actividad de la pandemia est谩 en los centros de salud. Se contrataron a 11.000 personas por el covid, de los que solo 1500 fueron a la Primaria, no estar铆a mal que se derivara algo de estos recursos a primaria鈥. Seg煤n Molero se puede facilitar y mejorar la Atenci贸n Primaria, m谩s all谩 de este pico de antes de las fiestas, porque la sexta oleada se va a prolongar varias semanas.

Enlace relacionado ElIndependiente.com (21/12/2021).