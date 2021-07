–

Entre las muchas cosas que sorprend铆an a los embajadores cristianos y musulmanes que visitaban a los jefes vikingos, sus costumbres sexuales eran probablemente lo que m谩s asombro les causaba. Vista desde fuera pod铆a parecer una sociedad muy permisiva, pero exist铆a otra cara de la moneda: la libertad sexual estaba condicionada a que hombres y mujeres cumplieran con la comunidad su obligaci贸n de producir descendientes.

Muchas de las costumbres vikingas en lo referente al sexo se entienden mejor en el marco de esta obligaci贸n social: la poligamia, los derechos de las mujeres -muchos m谩s de los que gozaban en sociedades de la misma 茅poca- o la relativa aceptaci贸n de la homosexualidad.

Vista desde fuera la sociedad vikinga pod铆a parecer muy permisiva, pero esta libertad estaba condicionada a que se cumpliera con la obligaci贸n social de producir descendientes

OBLIGACIONES CONYUGALES, LIBERTADES INDIVIDUALES

Una de las cosas que m谩s sorprend铆a a los embajadores de pa铆ses extranjeros, a juzgar por sus cr贸nicas, es la importancia que se daba al placer de la mujer, que en sus culturas era visto como algo pecaminoso. Al contrario, los vikingos consideraban no solo que las mujeres ten铆an derecho al placer, sino que lo ve铆an como una condici贸n indispensable para que aportaran tambi茅n su 鈥渟emilla鈥 en el momento de la concepci贸n.

La preocupaci贸n por conseguir una pareja era evidente: entre la magia vikinga hab铆a un tipo concreto que se podr铆a denominar 鈥渃onjuros de amor鈥, que permit铆an -o eso cre铆an- conseguir la pareja deseada. Precisamente estos conjuros de amor son una de las pruebas de que que la homosexualidad era aceptada en la sociedad vikinga, puesto que eran distintos para cada posible combinaci贸n (hombre que desease a un hombre o a una mujer, mujer que desease a un hombre o a una mujer).

Que un hombre o una mujer tuviera amantes de su mismo sexo no era un problema, el problema era que dichos amantes le 鈥渄istrajeran鈥 de su obligaci贸n de procrear con su c贸nyuge

Sin embargo, hab铆a una condici贸n; estas relaciones estaban permitidas siempre y cuando se cumplieran las obligaciones conyugales: es decir, que un hombre o una mujer tuviera amantes de su mismo sexo no era un problema, el problema era que dichos amantes le 鈥渄istrajeran鈥 de su obligaci贸n de procrear con su c贸nyuge. Pero mientras que las relaciones entre mujeres estaban aceptadas, hab铆a un matriz cuando se trataba de hombres: el hecho de ser la parte 鈥減asiva鈥 era considerado un deshonor, puesto que se supon铆a que un hombre que se somet铆a a otro en la cama tambi茅n se someter铆a en otros asuntos y, por lo tanto, era visto como d茅bil.

Por eso motivo los matrimonios s铆 deb铆an ser heterosexuales, puesto que el objetivo del mismo era dejar descendientes. Se consideraba que ambos sexos ten铆an su responsabilidad en esto y el hecho de no tener hijos -e incluso de no ser sexualmente compatibles- era una raz贸n legal para pedir el divorcio, un tr谩mite que pod铆a iniciar cualquiera de los dos. En un fragmento de la saga de G铆sla S煤rssonar, una historia escrita en el siglo XIII, una mujer decide divorciarse de su marido y argumenta que 鈥渟u pene es tan largo que no siente placer conmigo鈥, lo cual le dificulta la tarea de procrear. Aunque se trate de un texto literario, posiblemente refleje una preocupaci贸n que se pod铆a dar en la realidad.

LEYES CONTRA LA VIOLENCIA DE G脡NERO

Otro aspecto en el que la sociedad vikinga era avanzada a su tiempo es el hecho de que tuvieran leyes contra la violencia de g茅nero, que cubr铆an un amplio espectro de molestias sexuales, desde tocamientos hasta violaciones. Esto va estrechamente ligado a un concepto central en la cultura vikinga, el del honor, y explica una peculiaridad de esta legislaci贸n: el castigo variaba en funci贸n del estatus social relativo entre v铆ctima y agresor.

Los vikingos ten铆an leyes contra la violencia de g茅nero, pero el castigo variaba en funci贸n del estatus social relativo entre v铆ctima y agresor

Abusar de una mujer de bajo estatus social era castigado -siempre que esta fuera una mujer libre y no una esclava-, pero con menos severidad que si la v铆ctima era de alto estatus. Del mismo modo, si el agresor era de una posici贸n inferior a la de su v铆ctima, el castigo era mucho m谩s severo que si ocupaban una posici贸n parecida o si el agresor era superior en la jerarqu铆a social. Entre ambos, pesaba m谩s la posici贸n de la v铆ctima: si esta pertenec铆a a la 茅lite pod铆a pedir la pena de muerte para su agresor aunque 茅l tambi茅n lo fuera.

En particular, una cosa que cabe destacar de esta legislaci贸n es que contemplaba los abusos entre c贸nyuges, es decir, reconoc铆a la violaci贸n dentro del matrimonio, algo que otras culturas de ese tiempo nunca habr铆an aceptado. Es m谩s, parece que esta se consideraba una forma especialmente grave de violencia sexual ya que se hab铆a atacado el honor de la esposa, que deber铆a ser el primero a respetar ya que, dentro de casa, la mujer era quien mandaba: si un hombre quebrantaba esa norma social, ser铆a perfectamente capaz de quebrantar otras y, por lo tanto, merec铆a un castigo.

鈥淔reya buscando a su marido鈥, pintura de Nils Blomm茅r. Los vikingos reconoc铆an el derecho de las mujeres a escoger libremente a sus compa帽eros, al menos en teor铆a; en la pr谩ctica, las mujeres de alto rango deb铆an seguramente elegir un esposo que la familia considerase adecuado .Foto: Nationalmuseum, Estocolmo

Los vikingos practicaban la poliginia, es decir, los hombres pod铆an tener varias esposas o concubinas. El concubinato, sin embargo, ten铆a connotaciones distintas que en otras sociedades y era visto como una relaci贸n informal en la que, a diferencia del matrimonio, no exist铆a la obligaci贸n de engendrar hijos, aunque pod铆a darse. Las esposas ten铆an el mismo estatus sin importar el orden en el que se hubieran casado, y todos los hijos eran leg铆timos y ten铆an el mismo derecho a heredar. Las concubinas estaban supetitadas a las esposas y no gozaban de los derechos del matrimonio, pero s铆 de los mismos que otras mujeres libres y abusar de ellas tambi茅n estaba castigado por ley.

Muy distinta era la situaci贸n de las esclavas, que eran vistas como propiedades y su comprador pod铆a tratarlas como tales, incluso bajo el mismo techo de sus esposas y concubinas. Tambi茅n exist铆an esclavos sexuales de sexo masculino de los cuales sus amos abusaban, puesto que como se ha dicho anteriormente, para un hombre libre era motivo de humillaci贸n ser la parte pasiva. Debido a la importancia del estatus en la sociedad vikinga, los hombres de bajo rango a menudo se enrolaban en expediciones de saqueo para poder obtener esclavas o esclavos, ya que ten铆an pocas posibilidades de aspirar a un matrimonio.

CAMBIO CULTURAL

Las costumbres sexuales de los vikingos fueron uno de los motivos principales por los que se resistieron a la cristianizaci贸n, ya que esta religi贸n era opuesta en todos los aspectos: ve铆a la libertad sexual de las mujeres como promiscuidad y la poligamia como un pecado. Tambi茅n los embajadores musulmanes se escandalizaban por esas costumbres 鈥渓ibertinas鈥, especialmente cuando proven铆an de las mujeres, que seg煤n su cultura deb铆an ser 鈥渕odestas鈥. A su vez, los jefes vikingos se mostraban sorprendidos por los muchos tab煤es que ten铆an otros pueblos.

Se puede apreciar el cambio cultural que se produjo en la mentalidad vikinga estudiando uno de los primeros grupos que se cristianizaron, los normandos. En varios sentidos estos remaron contra las viejas costumbres, a veces positivamente -por ejemplo, en Inglaterra derogaron la esclavitud, que estaba permitida por los sajones- y a veces negativamente, limitando las libertades de las mujeres y especialmente de aquellas solteras.

