November 16, 2021

Al amanecer del 11 de noviembre, se llevaron a cabo numerosos registros en varias ciudades italianas y se notificaron 贸rdenes de medidas cautelares a seis compa帽eros: en prisi贸n para Alfredo, en arresto domiciliario para Michele y con obligaci贸n de permanecer y firmar tres veces a la semana para otros cuatro compa帽eros.

Los compa帽eros son sospechosos del delito del art. 270 bis (asociaci贸n con fines de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico) por la concepci贸n, redacci贸n, impresi贸n y difusi贸n, tambi茅n con herramientas inform谩ticas y telem谩ticas, del peri贸dico anarquista 芦Vetriolo禄 y por la realizaci贸n de escritos murales con contenido considerado escandaloso e incitante, y un episodio de da帽os. Tambi茅n se les acusa del art铆culo 414 (incitaci贸n a la comisi贸n de delitos), por la elaboraci贸n y difusi贸n de declaraciones con contenido instigador de la comisi贸n de delitos contra el Estado, con fines terroristas y de subversi贸n del orden democr谩tico.

Adem谩s de esto, dos sitios web de contrainformaci贸n, roundrobin.info y malacodanoblogs.org, est谩n investigados por considerarlos una circunstancia agravante del delito espec铆fico de incitaci贸n (a trav茅s de medios digitales).

La investigaci贸n parte del a帽o 2017 en Mil谩n, desde el inicio de la experiencia editorial del peri贸dico, luego pas贸 a la fiscal铆a de Perugia hasta la actualidad, y revisa el contenido de los art铆culos de propaganda anarquista que son declarados peligrosos por su eficacia comunicativa y por la difusi贸n del ideario radical.

No es un ataque a la libertad de prensa y de pensamiento. El Estado hace su trabajo de control y gesti贸n del enemigo interno para mantener su autoridad, y las publicaciones que afirman decididamente un determinado tipo de contenido que atenta contra sus intereses son claramente atacadas, como siempre ha ocurrido en la historia. En el actual r茅gimen democr谩tico y tecnocr谩tico caracterizado por un giro autoritario, lo 芦concedido禄 queda confinado dentro de los l铆mites del mantenimiento de los beneficios econ贸micos y capitalistas de la producci贸n y el consumo. Como es evidente en las plazas de la disidencia actual a las imposiciones pol铆ticas y sanitarias, el l铆mite de lo permisible lo definen las instituciones y el de la libertad de protesta se restringe cada vez m谩s.

Quien se encarga de publicar un peri贸dico como 芦Vetriolo禄, dando apoyo y voz a los presos anarquistas y revolucionarios, es consciente de que la represi贸n dar谩 con sus pasos, con investigaciones aderezadas con tonos sensacionalistas. Pero esto no significa que nos quejemos de la falta de libertad democr谩tica de expresi贸n y de prensa, que de hecho nunca ha existido y hoy a煤n menos.

Los investigadores afirman que es la eficacia del mensaje lo que determina el delito 414. Adem谩s del contenido en s铆, es el grado de recepci贸n del mismo, y por tanto m谩s en tiempos de tensi贸n social, cuando un determinado tipo de contenido es m谩s compartido.

Se puede detectar una distorsi贸n en la narrativa policial, a saber, aquella seg煤n la cual una relaci贸n inmediata y directa de causa-efecto caracteriza la propaganda y la acci贸n. Se trata de una simplificaci贸n trivial. Las ideas anarquistas se han abierto paso en la sociedad, en diferentes periodos hist贸ricos y de diferentes maneras, han animado los actos individuales y colectivos, los hechos han caracterizado las luchas por la liberaci贸n de los oprimidos, iluminando los pensamientos en una relaci贸n de reciprocidad y uni贸n, no una relaci贸n est谩tica de causalidad decodificable por los c贸digos interpretativos de la jurisprudencia.

El espacio an谩rquico 芦Circolaccio禄 de Spoleto, definido como sede organizativa de la asociaci贸n, est谩 criminalizado por el gui贸n. Ciertamente, la actividad promovida por el espacio, incluso en tiempos de encierro, las numerosas citas para luchar contra el gasoducto Snam, las discusiones contra el pase verde y las pol铆ticas de la patronal, el an谩lisis de la crisis en Oriente Medio siempre han estimulado el esp铆ritu cr铆tico y fomentado el pensamiento libre, y por ello se considera potencialmente peligroso.

Uno de los aspectos m谩s llamativos de esta investigaci贸n, tras el cierre de espacios y el intento de desmantelamiento de peri贸dicos y webs anarquistas, es la persistencia con la que el Estado perpetra su coacci贸n vengativa sobre los presos que mantienen vivas sus ideas anarquistas y revolucionarias. Los constantes esfuerzos por aislar a los compa帽eros encarcelados y promover la desolidarizaci贸n son prueba de ello. En esta investigaci贸n se aplica la medida de prisi贸n preventiva para Alfredo Cospito, ya en la c谩rcel desde 2012: un castigo para intentar desanimar sus convicciones, una advertencia tambi茅n para todos los presos que, lejos de la l贸gica de alejarse de las ideas y pr谩cticas anarquistas, mantienen la dignidad, la convicci贸n y la determinaci贸n vital.

脷ltimamente se han producido otros intentos arteros contra los compa帽eros presos en este sentido, como la notificaci贸n en la c谩rcel de Messina de un nuevo 270 bis a Anna en febrero de 2021, b谩sicamente por la p茅rdida por parte de la polic铆a penitenciaria de un disco duro durante su traslado a la c谩rcel.

Est谩 claro que los que dan su vida por el anarquismo y siguen manteniendo su posicinamiento dan una bofetada al poder y siguen haci茅ndolo. Se ataca la intransigencia del compa帽ero Alfredo para intentar silenciarlo acus谩ndolo del delito 414 por una contribuci贸n enviada a la iniciativa anticarcelaria celebrada en Bure en marzo de 2020, una contribuci贸n enviada para una asamblea anticarcelaria de junio de 2019 en Bolonia y por el libro-entrevista 芦驴Qu茅 Internacional?禄.

Volvemos a reiterar nuestra solidaridad y cercan铆a a nuestro compa帽ero Alfredo.

Expresamos nuestra cercan铆a a todos los investigados.

El poder puede reprimir y encarcelar a quienes se resisten a la autoridad, pero el demonio de la revuelta seguir谩 atormentando sus sue帽os de paz social.

La guerra social est谩 en marcha, entre el Estado, el capitalismo y sus enemigos鈥

隆LA LUCHA CONTIN脷A!

Algunos sospechosos y compa帽eros solidarios

FUENTE: CORREO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A

