Mientras Brasil se prepara para pasar p谩gina del gobierno de Bolsonaro, encontrar alternativas sostenibles y econ贸micamente viables para la regi贸n amaz贸nica sigue siendo un desaf铆o.

Sus defensores promocionan la agrosilvicultura como una alternativa sostenible a los monocultivos de soya y la ganader铆a. Puede restaurar praderas degradadas y proporcionar un ingreso estable para los peque帽os agricultores.

Uno de esos proyectos es RECA, una cooperativa agr铆cola sostenible y pionera en la agrosilvicultura en la Amazon铆a brasile帽a, con m谩s de 30 a帽os de experiencia.

No obstante, la experiencia, la financiaci贸n, la magnitud, la ciencia y la tecnolog铆a son desaf铆os importantes.

NOVA CALIF脫RNIA, Brasil 鈥 Hamilton Condack sonr铆e y se帽ala a un imponente 谩rbol ip锚 arraigado en la parcela de terreno donde vive y produce alimentos.

鈥淐uando adquir铆 este lugar hace 15 a帽os, un tipo me ofreci贸 500 reales brasile帽os por 茅l鈥, dijo refiri茅ndose al ip锚, con una de las maderas m谩s valiosas del Amazonas y codiciada por los madereros. 鈥淎hora dicen que vale entre 15 000 y 20 000 reales brasile帽os [entre 2800 y 3800 d贸lares], pero nunca lo vender铆a鈥.

Condack adquiri贸 su terreno en un estado degradado, lleno de maleza y arbustos, despu茅s de que sus anteriores propietarios lo despejasen para la cr铆a de ganado y lo abandonaran cuando los suelos se desgastaron.

Se puso a trabajar para devolver la vida a la pradera improductiva a trav茅s del uso de la agrosilvicultura, un m茅todo agr铆cola de uso mixto donde los cultivos imitan a los bosques naturales. Con el tiempo, los nutrientes del suelo regresaron.

Hoy en d铆a, adem谩s de ip锚, la peque帽a granja de Condack es un oasis de especies de plantas y 谩rboles, que incluye copoaz煤, a莽a铆 y andiroba 鈥攙endidas para producir bienes de alto valor como mermelada, pulpa y aceite en la cooperativa agr铆cola sostenible que dirige鈥.

Conocida por el acr贸nimo RECA (Reforestaci贸n Econ贸mica Unida y Adensada), la cooperativa est谩 formada por m谩s de 300 familias. Con sede en Nova Calif贸rnia, en el estado brasile帽o de Rond么nia, es pionera en el sistema agroforestal en la Amazon铆a brasile帽a.

鈥淟a agrosilvicultura es una opci贸n econ贸micamente viable y ecol贸gica, sobre todo para los peque帽os agricultores鈥, dijo Condack a Mongabay en su terreno. 鈥淣os permite producir alimentos ecol贸gicos y restaurar 谩reas de bosque que fueron destruidas鈥.

Cuando el planeta se enfrenta a una hambruna cada vez mayor y a un repunte de las sequ铆as provocadas por el cambio clim谩tico, las lluvias torrenciales y las inundaciones, los expertos y autoridades desde el Reino Unido a Uganda, as铆 como el nuevo gobierno brasile帽o, promueven cada vez m谩s la agricultura regenerativa para hacer frente a las crisis interconectadas.

Los defensores de la agrosilvicultura brasile帽a dicen que es una alternativa sostenible a los monocultivos de soya y la ganader铆a que podr铆a ayudar a restaurar aproximadamente 30 millones de hect谩reas de praderas degradadas en el Amazonas.

Los partidarios argumentan que los sistemas agroforestales bien planificados y gestionados pueden proporcionar unos ingresos dignos y estables a los peque帽os agricultores del Amazonas, muchos de los cuales son extremadamente pobres, a la vez que protegen el medio ambiente al incrementar la biodiversidad y las reservas de carbono.

鈥淨uiz谩s sea una de las 煤nicas herramientas que tenemos para llevar a cabo una agricultura regenerativa que no solo est谩 vinculada a los objetivos clim谩ticos sino tambi茅n a los objetivos de reducci贸n de la pobreza y el hambre鈥, dijo a Mongabay por videollamada Tomaz Lanza, asesor, experto en agrosilvicultura y doctor de agronom铆a.

Com煤nmente conocidos por el acr贸nimo portugu茅s SAF, los sistemas agroforestales combinan especies tan variadas como a莽a铆, andiroba, copaiba, copoaz煤, cacao y pl谩tano, junto con cultivos como el ma铆z y la mandioca con 谩rboles en parcelas de terreno relativamente peque帽as 鈥攗na pr谩ctica que en realidad tiene siglos de antig眉edad.

鈥淟as poblaciones del Amazonas llevan practicando el sistema agroforestal desde que desarrollaron la agricultura, 2000 a帽os antes de la invasi贸n europea de Brasil鈥, dijo Judson Valentim, agr贸nomo e investigador de Embrapa, a Mongabay por tel茅fono.

Bajos rendimientos y malaria

RECA, con m谩s de 30 a帽os de experiencia, es para muchos un modelo de lo que podr铆a llegar a ser la agricultura sostenible en el Amazonas.

Mongabay viaj贸 a la cooperativa RECA dos d铆as despu茅s de que Luiz In谩cio Lula da Silva ganara las elecciones presidenciales brasile帽as por un estrecho margen. El veterano izquierdista ha prometido poner la protecci贸n del Amazonas a la vanguardia de su programa y ha se帽alado tasas de inter茅s m谩s bajas sobre el cr茅dito rural para las producciones sostenibles y la recuperaci贸n de 谩reas degradadas.

RECA se encuentra a 354 kil贸metros de Roto Velho, la capital de Rond么nia, un viaje a lo largo de la carretera BR-364 donde las plantaciones de soya y la ganader铆a se extienden hasta el horizonte, y los buitres, a los que con frecuencia se puede ver aliment谩ndose de los cad谩veres de animales muertos, son las 煤nicas aves.

A lo largo del viaje, Mongabay pas贸 bloqueos de carreteras de los seguidores 鈥攗no visiblemente armado con una pistola鈥 del presidente saliente de la extrema derecha Jair Bolsonaro, que sigue siendo muy popular en Rond么nia. El estado le dio el segundo voto m谩s alto para la reelecci贸n, solo por detr谩s de Roraima, otro estado amaz贸nico donde los delitos ambientales como la deforestaci贸n y la miner铆a ilegal se han disparado durante la presidencia de Bolsonaro.

La deforestaci贸n en Rond么nia en 2021 alcanz贸 los 1673 km虏, el nivel m谩s alto en m谩s de una d茅cada, seg煤n el sistema PRODES de Brasil. En Nova Calif贸rnia, el distrito donde se encuentra RECA, doce camiones con madera ilegal fueron incautados a principios de diciembre.

El estado cuenta con el sexto reba帽o de ganado m谩s grande de Brasil, con 15,1 millones en 2021, mientras que la producci贸n de soya ha aumentado m谩s del doble en los 煤ltimos 10 a帽os hasta 400 000 hect谩reas, seg煤n el Instituto Brasile帽o de Geograf铆a y Estad铆stica (IBGE).

La historia de RECA empez贸 en 1984 cuando el Instituto Nacional de Colonizaci贸n y Reforma Agraria de Brasil (INCRA), la agencia gubernamental que supervisa el uso de las tierras otorg贸 parcelas de bosque a los agricultores que migraron al Amazonas desde del sur.

鈥淟legamos a Nova Calif贸rnia con la idea de producir aqu铆 las mismas cosas que cultiv谩bamos en el sur鈥, dijo a Mongabay Bernardete Mattos Lopes, agricultora que se traslad贸 desde el estado de Santa Catarina alrededor de esa 茅poca, en su casa en Nova Calif贸rnia. Sin embargo, tanto ella como otros pronto se dieron cuenta de que las condiciones en la selva eran muy distintas al clima subtropical de su lugar de origen. Los rendimientos de los cultivos eran mucho menores.

鈥淣o ten铆amos un mercado local, ni nadie a quien vender lo poco que produc铆amos鈥, dijo. 鈥淵 comenz贸 a ponerse dif铆cil, la malaria nos pill贸 a todos, la enfermedad no nos dejaba trabajar鈥.

Los pobladores se unieron, trabajaron con las poblaciones tradicionales de caucheros de la regi贸n y descubrieron nuevas frutas, nueces y palmeras como la copoaz煤, la casta帽a y el pejibaye a la vez que abandonaron los cultivos tradicionales del sur como el caf茅.

La cooperativa se fund贸 oficialmente en 1989. Hoy en d铆a, RECA vende bienes de alto valor como mermelada y pulpa por todo Brasil e incluso para la exportaci贸n y son los productos de a莽a铆 y copoaz煤 los que producen un mayor beneficio. La cooperativa tambi茅n tiene un programa de cr茅ditos del carbono con el gigante de la cosm茅tica Natura, por el que los agricultores reciben compensaci贸n econ贸mica por proteger el bosque y reducir las emisiones de carbono en la cadena de producci贸n de la empresa.

Junto con la Cooperativa Agr铆cola Mixta Tom茅-A莽u (CAMTA) en el estado de Par谩, los expertos consideran a RECA el ejemplo m谩s exitoso de agroforester铆a en la Amazon铆a brasile帽a.

Para Valentim, el investigador, una gran parte del 茅xito de RECA se debe a su modelo organizativo como cooperativa. Pregona los beneficios econ贸micos del modelo agroforestal no solo como una forma de sacar a los peque帽os agricultores de la pobreza, sino que tambi茅n ofrece una perspectiva para el futuro, detener la migraci贸n amaz贸nica y el avance de la frontera de la deforestaci贸n.

鈥淯n sistema agroforestal con a莽a铆 y un consorcio de culturas que incluye la producci贸n agr铆cola a corto plazo puede colocar a una familia agr铆cola con 5 hect谩reas de terreno en la clase media brasile帽a鈥, dijo.

Los sistemas agroforestales son m谩s resistentes econ贸micamente porque los productores no est谩n tan expuestos a las fluctuaciones de los precios si cambia el valor de un producto, pero tambi茅n ecol贸gicamente, clave en un momento de sequ铆as e inundaciones cada vez m谩s aceleradas.

Un estudio reciente se帽al贸 c贸mo la sequ铆a impulsada por el cambio clim谩tico en el Amazonas estaba obligando a los ganaderos a vender m谩s r谩pido porque no pod铆an engordar sus vacas, lo que puede afectar la calidad y la disponibilidad.

Desaf铆os inmensos

Sin embargo, pese al rumor ut贸pico sobre la agrosilvicultura y la agricultura regenerativa en su conjunto, sigue habiendo serios desaf铆os de experiencia, financiaci贸n y tecnolog铆a para su implementaci贸n en la Amazon铆a brasile帽a.

鈥淟os desaf铆os son inmensos鈥, dijo Joice Ferreira, ecologista e investigadora de Embrapa, a Mongabay por tel茅fono. 鈥淚ncluso despu茅s de tantos a帽os, tantas d茅cadas, de investigaci贸n, de incentivos, todav铆a no se ha cumplido el potencial鈥.

Seg煤n Valentim de Embrapa, la asistencia t茅cnica es uno de los principales problemas, a la que solo tiene acceso una minor铆a de productores por todo Brasil, ya sea p煤blica o privada.

鈥淎s铆 que, lo primero es que no tienes informaci贸n profesional adecuada para satisfacer la demanda de adopci贸n de estos sistemas鈥, dijo. 鈥淐on la agrosilvicultura, puede llevar entre cinco y ocho a帽os llegar a plena producci贸n. Por lo que deber铆as tener asistencia t茅cnica durante mucho tiempo鈥.

Valentim a帽adi贸 que el acceso al cr茅dito, un componente esencial para la agricultura a escala en Brasil es insuficiente para las explotaciones familiares y la agrosilvicultura y est谩 mucho m谩s dirigida a las grandes explotaciones agr铆colas y la producci贸n de productos b谩sicos.

鈥淗ay algunas l铆neas iniciales de cr茅dito para los sistemas diversos, pero todav铆a no es suficiente鈥, dijo. 鈥淎 menudo, la financiaci贸n que se da, el plazo de pago es muy corto. As铆 que no es compatible con el ciclo de algunos de los cultivos en el sistema agroforestal, la a莽a铆, el copoaz煤 y otras especies que a veces tardan cuatro o cinco a帽os en empezar la producci贸n鈥.

Ferreira dijo que los problemas estructurales de la Amazon铆a brasile帽a, como las interrupciones del suministro de energ铆a, malas carreteras y dif铆cil acceso a los mercados 鈥攊ncluso m谩s problem谩ticos cuando se manejan frutas delicadas en altas temperaturas鈥 dificultan la aplicaci贸n generalizada de SAF.

鈥淟a proliferaci贸n de ganado en la Amazon铆a no es una coincidencia鈥, dijo. 鈥淓s tan normal porque es el complemento perfecto para un lugar donde no hay estructura鈥.

Luego est谩n los problemas de aplicar el modelo agroforestal a una gran magnitud. El experto Lanza dice que Brasil a煤n carece de la investigaci贸n y tecnolog铆a para aplicar los modelos agroforestales a m谩s de 10 hect谩reas.

鈥淟a implementaci贸n a gran escala es a煤n un reto muy grande porque no tenemos maquinaria adaptada鈥, dijo. 鈥淪on sistemas m谩s complejos, por lo que los costes operativos pueden ser altos en m谩s superficie. Creo m谩s en la agrosilvicultura a peque帽a y mediana escala. Por ejemplo, creo que es m谩s factible tener 100 parcelas agroforestales de una hect谩rea que una de 100 hect谩reas鈥.

Por lo tanto, en el corto y medio plazo, dijo que la soluci贸n m谩s efectiva es fortalecer el modelo cooperativo que tiene RECA, as铆 como una reforma agraria general en Brasil.

Para Ferreira, de Embrapa, las pol铆ticas p煤blicas que potencian la producci贸n de los peque帽os agricultores, como la compra de comidas escolares 鈥攗na pol铆tica que Brasil ya implement贸, con 茅xito, en el pasado鈥 son fundamentales para el crecimiento de los modelos agroforestales en el Amazonas.

鈥淓ste tipo de pol铆tica p煤blica no era necesariamente espec铆fica para los sistemas agroforestales鈥, dijo. 鈥淪in embargo, gener贸 una demanda de la compra de una variedad de productos鈥.

RECA espera financiar nuevas iniciativas con el apoyo del Fondo Amazon铆a de Noruega, congelado durante la presidencia de Bolsonaro, que Lula confirm贸 se reiniciar谩 鈥渕uy pronto despu茅s del 1 de enero鈥. En 2018, la cooperativa recibi贸 6,4 millones de reales brasile帽os (1,7 millones de d贸lares) del fondo para fortalecer su cadena de suministro, recuperar 谩reas degradadas y formar a los agricultores en t茅cnicas agroforestales. Gracias a esos fondos, la cooperativa pudo, entre otras cosas, impulsar su incipiente producci贸n de aceites vegetales, que hoy en d铆a es uno de sus principales productos.

De vuelta en su granja, del jefe de RECA Hamilton Condack habla sobre las prometedoras perspectivas para la cooperativa y para la agrosilvicultura en la Amazon铆a brasile帽a.

鈥淐reo que nuestro trabajo tiene 茅xito porque el sistema agroforestal hoy en d铆a es la agricultura del futuro鈥, dijo.

Imagen de cabecera: Al igual que otros pobladores de esta regi贸n, el miembro de RECA Daniel Berkembrock se traslad贸 a Nova Calif贸rnia desde el sur de Brasil en los a帽os 80. Fotograf铆a de Avener Prado para Mongabay.

Referencias:

Skidmore, M. E. (2022). Outsourcing the dry season: Cattle ranchers鈥 responses to weather shocks in the Brazilian Amazon. American Journal of Agricultural Economics. doi:10.1111/ajae.12333

Art铆culo original: https://news.mongabay.com/2022/12/how-agroforestry-can-restore-degraded-lands-and-provide-income-in-the-amazon/