September 3, 2021

La Revoluci贸n Tecnol贸gica sin dudas est谩 cada vez m谩s presente en nuestros d铆as, y no admite discusi贸n que se trata del tema 鈥渋ndiscutible鈥 del siglo XXI, como la automatizaci贸n, la rob贸tica, y por sobre todo la inteligencia artificial (IA), entre otras. Seg煤n el historiador y fil贸sofo Yuval Noah Harar铆, 茅sta revoluci贸n tecnol贸gica no ser谩 un evento, sino una serie constante, donde dos habilidades importantes marcaran la diferencia entre sobrevivir y sucumbir a las perturbaciones sucesivas en el trabajo, en las relaciones y en la pol铆tica.

M谩s all谩 de las diversas formas de ver y encarar esta tem谩tica que desvela en s铆 a la humanidad, muchos expertos en la materia coinciden en que posiblemente esta posible Singularidad Tecnol贸gica se podr铆a dar entre el 2029 y el 2045.

Traigo tambi茅n a colaci贸n, en esta introducci贸n del tema en cuesti贸n, un fragmento del pr贸logo que realizo el Dr. Roberto Uzal (Director de la maestr铆a de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad de Buenos Aires 鈥揢BA) a mi obra bibliogr谩fica denominada 鈥淐uarta Revoluci贸n Industrial: an谩lisis estrat茅gicos鈥, donde expresa textualmente: 鈥溾 esta obra del Dr. Mario Ram贸n Duarte, considerando el contexto actual y su prospectiva en el futuro pr贸ximo, constituye un magnifico aporte para encarar inteligentemente los enormes cambios a ser enfrentados en los pr贸ximos a帽os. Al respecto se cita la expresi贸n 鈥渟ingularidad tecnol贸gica鈥, la que se refiere a un punto 鈥渆n el eje del tiempo鈥; a una fecha en la cual la humanidad percibir谩 y admitir谩 que 鈥渆l efecto Kasparov鈥 (campe贸n mundial de ajedrez derrotado serialmente por el computador Deep Blue), se ha extendido a los ingenieros, a los m茅dicos, a los comandantes militares y otras profesiones y quehaceres. La inteligencia artificial habr谩 superado claramente a la inteligencia humana鈥︹.

Ahora bien, realizada la presente introducci贸n a un tema muy sensible en los albores de este siglo XXI, se hace menester realizar una definici贸n lo m谩s aproximada posible a lo que significa la Singularidad Tecnol贸gica, merced a las distintas vertientes existentes en la actualidad que se dedican de lleno a esta tem谩tica.

Por eso creemos que la Singularidad Tecnol贸gica es un concepto muy pol茅mico que nace de una teor铆a muy famosa: la Ley de Moore de 1965 que expresaba que el n煤mero de transistores de un microprocesador, se duplica aproximadamente cada dos a帽os. Esto, sumado a la exponencialidad de la tecnolog铆a, constituyen una herramienta definitoria para evaluar diversas actividades como la econom铆a y las posibilidades de crecimiento de los Estados-naciones.

En fin, Singularidad Tecnol贸gica es aquella idea que establece que llegara un momento en la historia de la Humanidad en que la Tecnolog铆a se desarrollara de forma tan r谩pida, que los robots, ordenadores, maquinas, etc, ser谩n capaces de mejorarse a s铆 mismos y de forma recurrente, llegando a desarrollar s煤per ordenadores o s煤per robots que ser谩n muy superiores a nuestra capacidad intelectual y f铆sica y posiblemente a nuestro control. En palabras m谩s simples es aquella que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnolog铆a provocara que la inteligencia artificial (IA) tarde o temprano exceda la capacidad intelectual de los humanos y por ende el control que tenemos sobre ella.

Frente a este escenario mencionado ut-supra, que pareciera ser tan sombr铆o como el fin de la humanidad misma tal como se la conoce, surge entonces la necesidad imperiosa de saber si en verdad existen otros caminos para no caer en lo aparentemente inevitable y cu谩les ser铆an las posibles soluciones a este entramado. Una de las palabras autorizadas para entender y comprender este embate tecnol贸gico exponencial, es la del fil贸sofo de Oxford Nick Bostrom, quien esboza una serie de interrogantes para poder dar respuesta al planteo de la Singularidad Tecnol贸gica. Bostrom hace hincapi茅 en que debemos dotar a esas inteligencias artificiales de unos principios 茅ticos que se alineen con los nuestros, caso contrario caer铆amos en el grave riesgo de ser considerados una amenaza u obst谩culo para sus prop贸sitos y que decidieran quitarnos del medio; adem谩s menciona a la creatividad, a las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la resiliencia entre otras capacidades que hoy son m谩s que esenciales para realizar multitud de tareas que considerar铆amos genuinamente inteligentes.

El mismo Harari se pregunta: 驴tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente? Y deja 5 puntos interesantes de cara a lo que viene: nadie sabe c贸mo ser谩 el trabajo en el 2040, la casa de bloque vs. la casa de piedra, el ser humano ya es un sistema hackeable, conocerse m谩s a uno mismo y los nuevos enemigos: la salud y la privacidad.

En otras l铆neas el Papa Francisco se ha expresado en torno a la Tecnolog铆a y su avance exponencial, manifestando que: la inteligencia artificial (IA) est谩 en la ra铆z del cambio de 茅poca que estamos viviendo; que la rob贸tica puede hacer un mundo mejor si va unida al bien com煤n. Adem谩s, agreg贸 que si el progreso tecnol贸gico aumenta las desigualdades, no se logra el objetivo real para el bien de la humanidad, que es el verdadero progreso. Por 煤ltimo, dijo que los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de las personas y de la creaci贸n, donde se respeta la centralidad de la persona humana por sobre todas las cosas.

Jos茅 Luis Cordeiro, profesor en la Singularity University, la innovadora instituci贸n acad茅mica de Silicon Valley, habla de la edad post-humana, la que puede ser contemplada de 4 formas: 鈥淯na es con actitud pasiva sin hacer nada, otra es con una actitud reactiva, tratando de responder a los cambios, con una actitud preactiva, prepar谩ndose para esos cambios, o con una actitud proactiva, convirti茅ndose en creador de ese futuro; seg煤n Cordeiro la 煤ltima opci贸n es la m谩s recomendable.

Otra de las grandes personalidades que se ha manifestado de una u otra manera sobre esta tem谩tica es el actual Secretario argentino de Asuntos Estrat茅gicos y miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales Vaticana, el Dr. Gustavo Beliz, quien se realiza grandes interrogantes en torno a la cognificaci贸n, pues hoy solo con la Educaci贸n cl谩sica no basta: tiene que haber una decisi贸n estrat茅gica en los sectores productivos y ver como se distribuyen los dividendos digitales, y tiene que haber una decisi贸n en conjunto con toda la sociedad, desde sus m煤ltiples esferas. Entonces, 驴qu茅 podemos hacer nosotros, que no hagan los robots?; 驴En qu茅 podemos educar a nuestros hijos, de tal manera que puedan competir eficazmente con los robots?; y un ejemplo m谩s que interesante es la de los CEOS de Silicon Valley, que no est谩n mandando a sus hijos a aprender Coding, a aprender las matem谩ticas, geometr铆a, etc; los est谩n mandando a aprender filosof铆a, 茅tica, historia, sociolog铆a, etc; los est谩n mandando a estudiar elementos que los que con creatividad y flexibilidad puedan entender este mundo que viene.

Por 煤ltimo, una reflexi贸n final en torno a esta tem谩tica que amerita otro abordaje en otro momento, pero con m谩s interrogantes que respuestas; m谩s all谩 de toda corriente de pensamiento de tipo tecno-optimista o tecno-pesimista, hay un gran pensador llamado Stephen Hawking que dijo: la inteligencia artificial y todos los temas tecnol贸gicos sino son adecuadamente regulados pueden poner en riesgo el g茅nero humano tal cual lo conocemos. Por eso es m谩s que necesario preguntarse, 驴pueden las maquinas tener conciencia? Esa frontera de la discusi贸n es la que tenemos que ser capaces de advertir hoy, y esto se puede lograr a trav茅s de un New Deal Tecnol贸gico. Es innegable ocultar que hay miedo y hay temor entorno al avance tecnol贸gico, pero tambi茅n debemos saber que hay esperanzas si se desarrolla una convergencia de voluntades donde est茅n comprendidas todas las 谩reas que conforman una sociedad. Tambi茅n es necesario bregar por una regulaci贸n ineludible de todas estas cuestiones, donde la suma de elementos como la creatividad, la empat铆a, la resiliencia, las habilidades sociales y tantas otras m谩s, hagan que el ser humano siga siendo el eje de la creaci贸n y la tecnolog铆a una gran herramienta para su mejoramiento como tal.

