pelotadetrapo.org.ar

Lamento no haber encontrado el artículo de un descerebrado que pretendía explicar cómo era no sólo posible sino también necesario, que la niña se entregara a esa experiencia de crear vida. Desde ya, omitiendo que la vida de la niña como niña quedaba amputada y que, por mandato de su majestad la biología, debía rendir culto a una preñez no deseada. Pero el deseo, para la cultura represora, es un daño colateral. Como no se puede prohibir desear, entonces intenta y casi siempre consigue, infinidad de mandatos para desear lo que nos destruye la vida. Mientras destruye el consumo, promueve el consumismo. Lo que origina el crecimiento exponencial del endeudamiento y del enculpamiento.

Una niña embarazada es una niña violada. Y un embarazo no deseado no es un embarazo: es una implantación. La conocida expresión “embarazo no deseado” debería haber sido continuada para intentar subvertir su determinismo. Por ejemplo: y por lo tanto no lo llamamos embarazo sino “fertilización invasiva”. No podemos inventar conceptos nuevos con palabras viejas.