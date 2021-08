–

En 2020 se registraron 108 accidentes de trabajo en USEs, lo que supone el 11,15% del del total de accidentes de trabajo ocurrido en la Comunidad de Madrid (968). Peores datos arrojan los seis primeros meses de 2021, con 79 accidentes en USEs. 49 (62,02%) han sido sufridos por personal laboral y 30 (37,97%) por personal eventual. Esto supone que el 14,13% del total de accidentes ocurridos en todo Correos en Madrid.

Desde CGT insistimos en que la presi贸n constante para sacar m谩s, m谩s, m谩s y m谩s entregas, y no dejar faltas de tiempo, aumenta la probabilidad de que se sufran accidentes laborales. Trabajar bajo presi贸n con objetivos de entregas irrealizables y con 贸rdenes contradictorias conlleva a situaciones que provocan accidentes de trabajo. Un@ trabajador@ cansad@ y estresad@ a causa de unos intensos ritmos tiene m谩s probabilidades de sufrir un accidente en el desempe帽o de sus tareas. La organizaci贸n del trabajo es inaceptable. La dictadura de las 55 entregas no admite matices: para un@ empled@ nuev@ en una zona que no conoce, para un@ carter@ de 20 o de 60 a帽os, un d铆a de lluvia, en invierno, en verano, etc.

No importa el contexto ni las caracter铆sticas del trabajador@, hay que salir con 55 paquetes sean cuales sean sus tama帽os y no dejar un solo FT. Se ha llegado al punto que molesta m谩s un FT que un accidente laboral. Entre las jefaturas nadie nos ha explicado todav铆a dos cosas:

Primero : 驴C贸mo se entrega un paquete cada tres o cuatro minutos para poder dar las 55 entregas?.

Segundo: ¿Por qué hay tantos accidentes de trabajo en USEs?.

Adem谩s y por cierto, tampoco sabemos porque est谩n quitando todas las mesas y sillas de las USEs, de forma que los compa帽er@s tenemos que apa帽arnos con malas posturas y agachados con cajas para hacer tareas que antes pod铆amos hacer con una silla y mesa. Un ejemplo m谩s de la escasa consideraci贸n que nos tienen.

Urge tomar medidas para reducir dr谩sticamente los accidentes de trabajo, y mejorar la condiciones de trabajo en las USEs. Para empezar porque mejorando y aumentando la calidad de nuestro empleo, reduciremos significativamente la siniestralidad laboral. El problema es que no hay voluntad empresarial para abordar el problema con medidas efectivas. Un proyecto sindical serio debe tener entre sus prioridades la prevenci贸n de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Y en las USEs hay infinidad de cosas que mejorar.

NO TE CALLES Y NO TRAGUES O MA脩ANA NOS EXIGIRAN 60, 65, 70, 75, 80, 100.. PAQUETES.

SI NO SE CORTAN EN EXIGIRTE 55 PAQUETES, TU NO TE CORTES EN DEJAR FTs.

EL NNI SOLO FAVORECE A L@S DE ARRIBA