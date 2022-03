–

De parte de A Las Barricadas March 18, 2022 49 puntos de vista

Federation of Anarchism Era

1. ¿Cuál es la situación actual bajo los talibanes?

La situación en Afganistán durante la anterior República también era opresiva, pero con el ascenso de los talibanes se ha vuelto peor e insoportable.

Evaluando la situación desde el punto de vista económico, es miserable porque no hay infraestructura económica y el Estado dependía de la ayuda global masiva en presencia de las fuerzas de la coalición internacional durante 20 años. Con su retirada y el corte o la reducción de este apoyo económico, el mercado laboral y el giro económico se derrumbaron. Los talibanes ofrecieron trigo a cambio del trabajo de la gente, lo que es realmente ridículo. Es imposible que nadie se gane la vida con grano a cambio de trabajo en la vida urbana actual.

Desde el punto de vista de la seguridad, la situación en Afganistán durante la actual era talibán se basa en la supresión y el miedo entre los ciudadanos afganos.

La falta de un sistema político integral ha sofocado la esperanza de los afganos en el futuro.

Desgraciadamente, con la llegada de los talibanes y su ocupación del país, se nos quita el poco espacio para la educación y el aprendizaje que teníamos. Como la gente no tiene seguridad psicológica y física, no puede ir a los centros educativos por miedo a los talibanes. Desgraciadamente, cuando la gente de una sociedad no tiene seguridad física y psicológica, no hay creatividad en ella. Como toda actividad requiere el bienestar físico y mental de los seres humanos, nadie crece en una sociedad así, y veremos una comunidad paralizada.

2. Tengo mucha curiosidad por su proceso de establecimiento de la autoridad burocrática a través del gobierno y el ejército.

El sistema político burocrático que se ha desarrollado en los últimos 20 años ha sido muy costoso; no creo que los talibanes puedan permitirse todos esos gastos a largo plazo.

En la época de la República, los estadounidenses pagaban entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año por el ejército, pero éste no consiguió avanzar en la guerra.

Con esta economía desintegrada y dependiendo de los ingresos internos, los talibanes no pueden construir una estructura y un ejército de este tipo en Afganistán y se ven obligados a construir un sistema burocrático simple, de baja intensidad y tradicional. Por varias razones, gran parte del equipamiento estadounidense que ha caído en manos de los talibanes no dura mucho. Los helicópteros que los estadounidenses dejan en manos de los talibanes no pueden ser reparados en los países vecinos o en naciones aparentemente aliadas de los talibanes. Este tipo de equipos deben ser reparados en los países de la OTAN porque allí existe la tecnología y el aparato de reparación, y los estadounidenses no permitirán que los talibanes hagan otra cosa. Por lo tanto, el uso de estos helicópteros y equipos para los talibanes será muy costoso y difícil, por lo que no podrán utilizarlos. Con el apoyo y la cooperación de Rusia, China, Pakistán o Irán, pueden ser capaces de formar al menos un sistema burocrático con la ayuda financiera y el equipo que reciben a través de estos canales.

3- ¿Dominan todas las sociedades de Afganistán o aún existe cierto autogobierno?

Los talibanes tienen más éxito dentro de Afganistán que el gobierno anterior porque los desarrollos políticos y militares de Afganistán siempre empiezan desde las zonas rurales y los barrios y luego las ciudades. Los talibanes tienen una poderosa influencia y una soberanía absoluta en los distritos y comunidades rurales de Afganistán.

Los talibanes se enfrentan actualmente a una serie de amenazas en el norte del país y en algunas otras ciudades.

Aunque los talibanes tienen más influencia que nunca entre la población, hay grupos que actúan de forma abierta o encubierta contra el régimen talibán, como los movimientos callejeros de mujeres y las actividades en las redes sociales. El Frente de Resistencia también está presente en varias provincias y prácticamente combate a los talibanes en una guerra militar. Asimismo, algunos grupos de reciente creación anuncian su oposición a los talibanes. Según el autogobierno, esto es bastante natural porque Afganistán tiene una cultura diversa, y las leyes extremistas de los talibanes no son aceptables para el pueblo, y el autogobierno surge espontáneamente.

4. ¿Cree que es correcto llamar al gobierno talibán el gobierno de los fascistas teocráticos?

Los talibanes pueden considerarse principalmente un grupo religioso más que étnico.

La composición del gobierno talibán es principalmente pastún, pero en sus filas hay también destacados comandantes uzbekos y tayikos.

Y, por supuesto, los talibanes son una especie de régimen fascista, que oprime a todos los grupos étnicos y los oprime de la misma manera. Los activistas son asesinados por los talibanes, ya sean del norte o del sur del país. Además, los militares del anterior gobierno asesinados por los talibanes eran de todo Afganistán y de todas las etnias.