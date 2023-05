–

Los trabajadores de Kleppe S.A ubicados en Chimpay (R铆o Negro) buscan visibilizar las condiciones laborales en las que est谩n trabajando en este momento en la cosecha de peras y manzanas en la zona del Valle Medio y denuncian la imposibilidad de negociar la actualizaci贸n de sus jornales en medio de la inflaci贸n y la suba de precios. Por Equipo de Comunicaci贸n del Caso Solano.

Son norte帽os de Salta, Tucum谩n, Santiago del Estero y Corrientes y viven hacinados en instalaciones muy precarias y sin gas: cocinaban a fuego hasta que pudieron comprarse una cocina el茅ctrica. Uno de los trabajadores hizo un v铆deo en Facebook para mostrar las condiciones laborales y el video lleg贸 al ingeniero de la chacra: 芦el ingeniero fue al cuadro donde estaba y me prepote贸: 芦espero que para el a帽o que viene ni vengas禄鈥.

鈥淓n enero arreglaron el d铆a 5200 pesos, pero el gasto diario para comer ac谩 es de 2.000 a 2.500 pesos, entonces qu茅 te queda?. Vos sacas cuentas de lo que tienen que comer en casa tambi茅n, somos familias que dejamos all谩, entonces como que no te queda nada. Despu茅s de eso se hace, como es todo, por destajo; por tanto鈥 se hace un poco m谩s, pero 驴sabes qu茅?. Para hacer un poco m谩s te ten茅s que negrear ac谩, te ten茅s que esclavizar鈥.

Muchos trabajadores hace seis a帽os que trabajan en esa chacra y ahora les dicen que si no le gustan las condiciones que no vuelvan. El ingeniero a cargo, que ingres贸 hace poco, les quit贸 el gas: 芦no nos dio el gas que siempre tenemos y nos dijo que si queremos gas, que nos compremos la garrafa禄. La empresa Kleppe S.A no provee ropa ni calzado adecuado para las tareas ni elementos de protecci贸n personal (EPP).

芦Ac谩 uno viene y utiliza su propia ropa, no es que la empresa te da la ropa. Ac谩 rompes mas o menos unas 4 mudas de ropa en la temporada. Los calzados ni te cuento. Hasta el momento voy rompiendo cuatro pares de zapatillas y las botas. Ac谩 no te dan nada de ropa de trabajo y calzado, no te dan elementos, nada. Ni la bienvenida te dan, imag铆nate que te van a dar ropa鈥

Kleppe S.A.

Es una empresa argentina con 80 a帽os de trayectoria especializada en la producci贸n de manzanas, peras y cerezas de alta calidad. Exporta el 78% de su producci贸n a m谩s de 35 pa铆ses. Naci贸 en 1932, fundada por Knut Olai Kleppe, noruego radicado en la Argentina en 1922, y padre de Enrique, actual presidente de la compa帽铆a.

En 2012 Kleppe adquiri贸 la principal planta de Empaque y Frio de Salentein Fruits (holding holand茅s) junto a 450 hect谩reas productivas en la zona de Alto Valle. En el a帽o 2021 muri贸 un trabajador en una de las c谩maras de fr铆o que la firma posee en Guerrico: un paso en falso provoc贸 que la v铆ctima se desplomara desde 10 metros entre los bins apilados por no tener colocado un arn茅s. Era Rodolfo C贸rdoba, de 52 a帽os, oriundo de Corrientes.

芦Si nosotros tuvi茅ramos que hacer un relevamiento de las empresas que cumplen al 100% [todas las medidas de seguridad] para evitar accidentes, no se cu谩l de las ciento y pico que tenemos nosotros en el 谩mbito del fr铆o podr铆a quedar en funcionamiento鈥.

Antonio Bobadilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares (Stihmpra).

Antecedentes: Daniel Solano y Roque Peradillo

En el a帽o 2011 el trabajador rural salte帽o Daniel Solano hab铆a viajado a esa misma zona en R铆o Negro para la cosecha de la fruta y fue asesinado y desaparecido por polic铆as locales. Daniel Solano, en los recibos de sueldo que les daba Agrocosecha SRL que tercerizaba para la multinacional EXPOFRUT, hab铆a detectado que les estaban pagando muy poco y organiz贸 a sus compa帽eros para ir a pedir que les reintegren lo que faltaba. Ese reclamo nunca se pudo materializar porque esa misma noche lo sacaron del boliche Macuba (en Choele Choel) a donde hab铆a ido con sus compa帽eros y nunca m谩s fue encontrado.

El juicio de 2018 por homicidio contra 7 polic铆as termin贸 condenando a todos a perpetua y la causa contin煤a, porque hay m谩s polic铆as imputados y m谩s de 20 causas conexas que incluyen trata laboral, narcotr谩fico y otras desapariciones y muertes de trabajadores golondrina. Una de esas causas es la de Roque Peradillo. En 2017 Roque Peradillo muri贸 trabajando para la empresa EXPOFRUT ubicada a 25 km de Chimpay. En las gamelas, administradas por un delegado de UATRE (en ese entonces) la luz el茅ctrica y el agua eran racionadas. El domingo 29 de enero de 2017 hac铆a mucho calor, Roque ten铆a shampoo en la cabeza para refrescarse en la ducha de las gamelas pero al no haber agua (porque el gamelero decidi贸 que no haya) Roque fue a refrescarse en el canal de riego donde muri贸 ahogado.

No hab铆a agua, ni luz el茅ctrica, ni se帽al de celular. No hab铆a enfermer铆a ni organizaci贸n de salud adecuada. Cuando alg煤n obrero estaba enfermo o afectado por alg煤n golpe, al demorarse la atenci贸n, los mismos compa帽eros buscaban un lugar alto para tener se帽al de celular y pagar al convaleciente un rem铆s que lo traslade al hospital p煤blico de Chimpay. Por supuesto no se le reconoc铆a luego al obrero la ausencia por enfermedad.

Roque no se ahog贸 por estar en un momento de esparcimiento, sino que se acerc贸 al canal para higienizarse porque no ten铆a agua en las gamelas. Pero el canal es de corriente fuerte, fangoso en sus orillas y tiene remolinos. Roque resbal贸 y fue atrapado por las aguas a la vista de sus compa帽eros que no pudieron hacer nada.

芦No quisiera ser otro Solano, lo que le pas贸 al muchacho ese鈥 porque yo tengo familia, tengo hijos que estoy criando, tengo hijos que los estoy haciendo estudiar para que no contin煤en esta misma rutina donde yo tengo que andar por ac谩, mendigando el trabajo, el dinero鈥β

Uno de los trabajadores golondrina que sufre hoy las condiciones laborales de la empresa Kleppe S.A. es familiar de Roque, aquel trabajador golondrina salte帽o que muri贸 ahogado en 2017 trabajando para Expofrut; la misma empresa donde trabajaba Daniel Solano, otro golondrina salte帽o, asesinado y desaparecido en 2011 en Choele Choel.

Estos casos han expuesto (y continuan exponiendo) un mecanismo perverso con empresas que reclutan trabajadores (muchos son j贸venes de pueblos originarios, trasladados ilegalmente) que explotan y reprimen ante el m铆nimo reclamo, con una justicia c贸mplice, secretar铆as de trabajo c贸mplices, fuerzas de seguridad responsables de asesinato, y un Estado que a las claras, por acci贸n y por omisi贸n, es parte del entramado de explotaci贸n.

