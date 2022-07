–

La guerra en Ucrania ha sacudido completamente todos los equilibrios internos de la econom铆a y la sociedad europea. Tras la sorprendente rapidez con que las autoridades de la Uni贸n Europea decidieron apoyar la estrategia norteamericana de buscar una guerra larga de desgaste, que intentara descomponer el r茅gimen ruso, hab铆a una fuerte dependencia frente al aparato militar de la OTAN y las finanzas de los grandes fondos de inversi贸n del otro lado del Atl谩ntico.

Pero la guerra se alarga, y Europa ha descubierto, con estupor, que Rusia no parece camino de descomponerse. Las fuertes sanciones europeas y norteamericanas apenas han hecho mella en la econom铆a rusa. El intento de forzar un default de la deuda p煤blica ha tenido un 茅xito muy limitado, y el rublo mantiene su cotizaci贸n sin excesivos problemas. La salida de empresas y capitales occidentales de Rusia es limitadamente compensada con un programa decidido de sustituci贸n de las importaciones, que, pese a sus lagunas, ha impedido, de momento, el caos industrial. El bloqueo de determinados elementos tecnol贸gicos quiz谩s tenga alg煤n efecto a largo plazo, pero de momento s贸lo parece empujar al reforzamiento de las relaciones comerciales de la Federaci贸n Rusa con China y otros pa铆ses emergentes, como ha sucedido con los limitados embargos al petr贸leo, el carb贸n o el gas. Putin parece hoy tan firme en su trono, como antes de que empezaran a embargar los yates de los multimillonarios rusos en los puertos espa帽oles. Quiz谩s m谩s.

Hasta ahora Europa hab铆a entrado en una guerra por delegaci贸n contra Rusia, en la que no esperaba sufrir realmente. Sancionaba, entregaba armas a Ucrania y se hac铆a con las divisas depositadas por el Banco Central Ruso en los bancos del continente. Pero, en el 煤ltimo mes, la sociedad europea ha empezado a ser consciente de que una guerra es un intercambio de golpes. Y de que Rusia tiene un buen par de armas contra Europa: la inflaci贸n y el gas.

La inflaci贸n empez贸 a apuntarse tras la reapertura de las actividades econ贸micas, al dar por finalizada la pandemia. Se pensaba que iba a ser un fen贸meno transitorio y sin gravedad, relacionado con bloqueos log铆sticos de f谩cil soluci贸n. La guerra, sin embargo, la ha multiplicado, extendido y profundizado. Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de grano del mundo, y el bloqueo de su producci贸n por las sanciones y la guerra no s贸lo amenaza con provocar una brutal crisis alimentaria en los pa铆ses del Sur global, sino que tambi茅n ha empujado al alza los costes de la actividad agraria en toda Europa, impulsando tasas de inflaci贸n no vistas en los pa铆ses europeos desde los a帽os setenta.

Adem谩s, Europa depende en gran medida del suministro energ茅tico ruso. Pa铆ses como Alemania, Hungr铆a o Polonia reciben la mayor铆a de su suministro de gas por los oleoductos que les conectan con las terminales rusas de Gazprom. Las sanciones elevan verticalmente el precio del gas en el mercado mundial y Rusia juega al gato y al rat贸n, exigiendo el pago en rublos -lo que debilita las propias sanciones financieras europeas- y cortando o limitando el suministro a determinados pa铆ses de la UE. Esto multiplica el precio y obliga al gobierno alem谩n a rescatar a Uniper -la principal energ茅tica del pa铆s- y al franc茅s a hacerse con la mayor铆a del accionariado de EDF.

La inflaci贸n en Europa, pues, est谩 desbocada. En Espa帽a supera el 10 % por primera vez en treinta a帽os. El Banco Central Europeo decide intervenir subiendo los tipos de inter茅s, por primera vez en una d茅cada. Esto le obliga, simult谩neamente, a poner en marcha un mecanismo para evitar la fragmentaci贸n de la Eurozona (TPI), para evitar que los ataques especulativos pongan en peligro la misma existencia del euro, mediante la multiplicaci贸n de la prima de riesgo de los pa铆ses del Sur, como sucedi贸 en la crisis de 2008. El mecanismo vendr谩, por supuesto, acompa帽ado de condicionalidades para las econom铆as perif茅ricas, es decir, por la vuelta de los halcones de la austeridad y las privatizaciones a los puestos de decisi贸n de la Uni贸n Europea.

Adem谩s, la simple hip贸tesis de que la Federaci贸n Rusa pueda cortar el flujo del gas hacia Europa, provoca la histeria en las instituciones comunitarias. Esta misma semana, la Comisi贸n Europea adelanta un plan para hacer frente a un hipot茅tico corte del flujo del gas ruso, que implica recortes del consumo de un 15 % para todos los pa铆ses miembros. El plan provoca el primer conflicto interno en la Uni贸n Europea. Espa帽a, Portugal y Grecia se oponen a los recortes, mientras el primer ministro alem谩n indica que 鈥渉a llegado la hora de la solidaridad鈥.

La econom铆a espa帽ola pende de un hilo en estos momentos. Las perspectivas para el verano -de finales de junio a finales de septiembre- son de un crecimiento sostenido. La vuelta de los turistas extranjeros tras la pandemia ha provocado un fuerte auge de los hoteles y la restauraci贸n. Pero la inflaci贸n se ha disparado y amenaza con seguir creciendo, encendiendo las alarmas de las clases populares, que viven de sus salarios y percepciones sociales. La negociaci贸n de los convenios colectivos de los 煤ltimos meses se ha transformado en un campo de batalla. Las y los trabajadores pretenden mantener su poder adquisitivo, reclamando alzas de salarios equivalentes al alza de la inflaci贸n.

Los sindicatos mayoritarios tratan de calmar las aguas, mientras negocian con la patronal un 鈥減acto de rentas鈥 que garantice que los salarios no suben m谩s de lo necesario para que la pol铆tica econ贸mica social-liberal del 鈥済obierno progresista鈥 no se descomponga. Los n煤cleos m谩s combativos del sindicalismo plantean conflictos, cada vez m谩s comunes, en los lugares donde tienen presencia -la f谩brica de Mercedes en Vitoria, el sector del Metal en Galicia o C谩diz, la limpieza viaria de algunas ciudades, etc.-, con resultados desiguales.

El gobierno espa帽ol afirma que la reducci贸n del consumo de gas del 15 %, planteada por la Comisi贸n Europea, es innecesaria para Espa帽a. Espa帽a no produce gas, pero lo importa por dos v铆as: por un gasoducto que le une con Argelia, y por buques metaneros que lo trasladan desde Estados Unidos, Qatar y otros lugares. Espa帽a tiene una ventaja sobre el resto de Europa: tiene seis grandes plantas re-gasificadoras que el permiten recibir el Gas Natural Licuado que traen los metaneros y volcarlo en la red. Alemania, a d铆a de hoy, no tiene ninguna. As铆 que Espa帽a no va a tener, previsiblemente, problemas de suministro. Sin embargo, la estructura oligop贸lica de su mercado el茅ctrico hace que los precios de la luz est茅n desbocados. Por eso, el gobierno no quiere restricciones en el consumo, y se ampara en el hecho de que dichas restricciones no servir铆an para nada al resto de Europa, dado que el gas ahorrado no podr铆a destinarse al continente en su totalidad, por la falta de regasificadoras en otros pa铆ses y por la limitada conexi贸n por ductos con Francia.

El oto帽o, que comienza a finales de septiembre, est谩 lleno de grandes nubarrones para las clases populares espa帽olas. La inflaci贸n no da tregua, y el alza de la energ铆a tampoco. Est谩 por ver si los turistas extranjeros seguir谩n viniendo, en el caso de que Rusia congele a la clase media europea cortando el gas. El alza de los tipos de inter茅s presionar谩 sobre la actividad econ贸mica y sobre los trabajadores hipotecados, que pueden encontrarse ante una nueva ronda de desahucios. Un hipot茅tico 鈥減acto de rentas鈥 entre los sindicatos mayoritarios y la patronal, limitar谩 la subida de los salarios y condenar谩 a la p茅rdida sostenida de poder adquisitivo a la clase obrera. La fuerte subida del gasto militar, acordada en la OTAN, y de los magros subsidios puestos en marcha para sostener m铆nimamente a los sectores m谩s vulnerables, sin subir sustancialmente los impuestos a los ricos, incorporar谩 nuevas presiones hacia la degradaci贸n de los servicios p煤blicos. Los recortes en las pensiones acordados con Bruselas pasar谩n a ser legislaci贸n vigente.

Mientras tanto, el sindicalismo combativo, los movimientos barriales y las organizaciones populares pasan por un per铆odo dif铆cil de reorganizaci贸n. Titubeando entre recuperar la autonom铆a, y lanzarse a la batalla, o ser amables ante el gobierno progresista -ya que la alternativa puede ser un gobierno en el que tenga voz la ultraderecha-, los movimientos se anulan a s铆 mismos, nadando en la confusi贸n ideol贸gica y la anomia activista. La reorganizaci贸n s贸lo puede pasar por una reconstrucci贸n del imaginario revolucionario y de la independencia de clase, y por la conformaci贸n de fuertes tramas que articulen a los movimientos en frentes amplios de combate, edificados entorno a reivindicaciones directamente comprensibles por las masas, como la subida de los salarios, la defensa de la sanidad p煤blica o el derecho efectivo a la vivienda.

Para ello es necesario establecer una cesura entre la pol铆tica progubernamental y la acci贸n aut贸noma de los movimientos. Hacer que los movimientos recuperen un proyecto pol铆tico y social propio que puedan imponer a las instituciones, y que favorezca la generaci贸n de nuevas instituciones populares al margen del Estado y del Capital, como fueron las asambleas barriales del 15-M o como podr铆a ser un hipot茅tico anarcosindicalismo unido o capaz de implementar la unidad de acci贸n en su seno, y con el resto del sindicalismo combativo.

Adem谩s, la lucha contra la guerra se convierte en un elemento estrat茅gico de primer orden en el contexto europeo. La guerra impondr谩 mayores recortes sociales y salariales y sufrimientos para las clases populares, as铆 como una deriva fuertemente militarista y autoritaria del poder pol铆tico. No se puede hacer la guerra con oposici贸n interna. La democracia puede entrar en estado de 鈥渉ibernaci贸n鈥 en Europa, mientras se determina el futuro en los campos de batalla de Ucrania, donde los j贸venes trabajadores dejan sus vidas para mayor gloria de los hacedores de imperios de uno y otro bando.

Tras un inconsecuente entusiasmo inicial, m谩s pre帽ado de solidaridad humana con los que sufren los bombardeos que con real identificaci贸n con las finalidades estrat茅gicas de la Alianza Atl谩ntica, las y los trabajadores est谩n recordando, cada vez m谩s, una gran verdad: la guerra siempre la paga la clase trabajadora. Ya sea en sangre, en pobreza, en fr铆o o en c谩rcel. La guerra es un asunto de los se帽ores, no de los trabajadores.

Como afirm贸 Albert Camus en una entrevista que le realizaron en 1949: 鈥淵o apuesto por la paz. Soy optimista. Pero hay que hacer algo para conseguirla y eso ser谩 duro鈥.

