1.-El pi帽erismo produjo una situaci贸n fascista. Fue Pi帽era viol贸 los derechos humanos como nunca antes en la historia de la transici贸n dando un respaldo incondicional a la polic铆a; Pi帽era propici贸 una pol铆tica de migraci贸n (de haitianos y venezolanos) nefasta que, contraviniendo a los propios dict谩menes de la Corte Suprema, enviaba a los deportados bajo un traje que parec铆an ir a Guant谩namo; Pi帽era declar贸 el estado de excepci贸n constitucional para el 18 de Octubre e identific贸 a los pueblos en revuelta como un 鈥渆nemigo poderoso鈥 contra el que hab铆a que aplicar la fuerza policial y militar (por vez primera en la agotada transici贸n los milicos sal铆an a las calles); a su vez, Pi帽era se ha mantenido en la m谩s profunda impunidad respecto de la corrupci贸n de sus negocios y Pi帽era quien ha intensificado v铆a 鈥淐omando Jungla鈥, la posterior militarizaci贸n de Wallmapu. Fue Pi帽era quien tom贸 la decisi贸n de privilegiar a la econom铆a sobre la vida durante los peores momentos de la pandemia exponiendo al neoliberalismo como una 鈥渞eligi贸n de la muerte鈥, fue 茅l quien se tom贸 una fotograf铆a solo en Plaza Dignidad provocando a la simbolog铆a de la revuelta al modo de una visita tur铆stica y ha sido 茅l, por v铆a de su gobierno, quien ha boicoteado sistem谩tica y permanentemente la instauraci贸n y funcionamiento de la Convenci贸n Constitucional. Compromiso con la 鈥渄emocracia鈥 no se ve por ning煤n lado, salvo si por 鈥渄emocracia鈥 se entiende nada m谩s que el devenir del 鈥渃apital鈥.

Dos momentos de inflexi贸n resultan clave: en primer lugar los acontecimientos de Iquique en los que la poblaci贸n migrante termin贸 sufriendo un ataque brutal de parte de la misma 鈥渃iudadan铆a鈥; en segundo lugar, la estrategia medi谩tica del 18 de Octubre de 2021 que invisibiliz贸 al clivaje octubrista 鈥減ueblo-oligarqu铆a鈥 para visibilizar al nuevo clivaje 鈥渧iolencia versus orden鈥. Iquique habr谩 sido el laboratorio de una nueva estrategia propiamente fascista implementada por el pi帽erismo: hacer que sea la misma 鈥渃iudadan铆a鈥 que clam贸 contra los poderosos para el 2019, llame a los poderosos para que le defienda del crimen organizado y termine abrazando a la polic铆a.

En vez de llenar de polic铆as la ciudad, mejor dejarla vac铆a y ofrecer una impunidad t谩cita al crimen organizado para que aterrorice a la poblaci贸n. As铆, ser谩 la misma ciudadan铆a la que desee la polic铆a. Justamente, esta es la clave: 鈥渄esear a la polic铆a鈥 es la territorializaci贸n afectiva lograda por la nueva estrategia de seguridad y que comienza a identificar al 鈥渕igrante鈥, al 鈥渄elincuente鈥, al 鈥渙tro鈥 pobre y popular como el problema de todas las cosas.

As铆 las cosas, fue el pi帽erismo digitado desde el gobierno, los medios de comunicaci贸n y sus columnistas dominicales, los que, agenciamiento tras agenciamiento, fueron construyendo una situaci贸n donde el 煤nico horizonte devino la 鈥渟eguridad鈥 y el 煤nico problema, la 鈥渧iolencia鈥. Fue el pi帽erismo el que posibilit贸 la actual 鈥渟ituaci贸n fascista鈥 gracias a la territorializaci贸n afectiva por cuyo proceso las masas podr铆an comenzar a desear a la polic铆a. Esa polic铆a, la misma que qued贸 impune en sus casos de corrupci贸n y que, hasta ahora, sigue impune en sus casos de violaciones sistem谩ticas a los Derechos Humanos contra los mismos pueblos que, supuestamente, vendr铆an a 鈥渄esearla鈥 nuevamente. Se arroj贸 contra su pueblo y ahora puede ser que ese mismo pueblo objeto de su violencia, termine aclam谩ndola.

驴Se fascistiz贸 el pueblo, terminaron as铆 los a帽os de revuelta? M谩s bien, digamos que no se trata de un proceso ni definitivo ni irreversible, sino de una tensi贸n inmanente entre los deseos de la revuelta y los de la polic铆a, entre el erotismo y el terror, la esperanza y la pulsi贸n de orden. Estos constituyen los dos puntos de circulaci贸n del deseo, los dos lugares de articulaci贸n subjetiva, si se quiere, al que los pueblos se han aferrado incansables, tal como ha ocurrido desde el primer d铆a de la revuelta octubrista en que la prensa, sus intelectuales y los m煤ltiples dispositivos de control quedaron estupefactos ante el incendio popular y no cesaron en su discurso de 鈥渃ondena a la violencia鈥, hasta el punto de que, tal como mencionamos, el propio Presidente la declar贸 su 鈥渆nemigo poderoso鈥 militarizando a la totalidad del pa铆s.

2.- El kastismo devino la conciencia pol铆tica del pi帽erismo. La buena conciencia que piensa que pi帽erismo y kastismo se contraponen irremediablemente, en que uno ser铆a la posibilidad de una 鈥渄erecha democr谩tica鈥 y la otra un at谩vico fantasma del pinochetismo, quiz谩s, deba ser problematizada en virtud de la historia pol铆tica de los 煤ltimos 4 a帽os de gobierno de Pi帽era. Como hemos visto, el pi帽erismo ha construido en los hechos una situaci贸n fascista que Kast ha explicitado en el discurso. Ha sido el pi帽erismo el que ha generado las condiciones para la fantasmal aparici贸n de Kast o, si se quiere el kastismo deviene la verdad del pi帽erismo, resto inconfesado pero esencial de su maquinaria pol铆tica, porque dispositivo clave de la derecha pol铆tica; brazo hegem贸nico de la oligarqu铆a militar-financiera que se tom贸 el poder en 1973.

En esta escena, el pi帽erismo quiso ganarlo todo. Incluso la derecha, imponi茅ndole un candidato de los grupos econ贸micos que ten铆a de vocaci贸n de poder, pero carec铆a de toda inteligencia pol铆tica. El s铆ntoma de Sichel fue que su campa帽a consiste en hablar de s铆 mismo. Como si esa derecha pi帽erista no tuviera otra cosa que ofrecer m谩s que un 鈥測o鈥 que no necesita discurso para ganar. Pero la revuelta octubrista mantiene su reverberaci贸n, entre cuyos efectos, est谩 la disyunci贸n que se ha producido entre democracia y capital, pol铆tica y dinero. Los candidatos con mayor aporte en dinero parecen estar condenado a perder elecciones, seg煤n ense帽a la elecci贸n de constituyente realizada el 15 de Mayo de 2021. Ella es la marca de dicha disyunci贸n que parece irremontable y que permea incluso a la derecha: Sichel es el candidato del empresariado, pero no de los partidos. Kast aprovech贸 ese vac铆o y lo capitaliz贸 pol铆ticamente: penetr贸 en los partidos desde afuera, pero siendo un antiguo conocido que posibilit贸 el desmembramiento de la candidatura pi帽erista.

Provenir desde el 鈥渁fuera鈥 que en el fondo no era m谩s que un 鈥渄entro鈥, dibuja un movimiento muy interesante: Kast funciona exactamente al modo en que Freud identific贸 al s铆ntoma: un retorno de lo reprimido. Lo m谩s familiar que, sin embargo, intent贸 ser reprimido, vuelve una vez las imaginarias y absurdas defensas del 鈥測o鈥 se agotan y debilitan (Sichel).

驴Qu茅 es lo que retorna? Siempre y nada m谩s que el fantasma. 驴Cu谩l? El n煤cleo traum谩tico de la violencia institucionalizada de 1973 que Kast defiende y promete restituir. Frente al pi帽erismo que traza sus condiciones a partir de una traici贸n originaria al pacto olig谩rquico de 1973 cuando Pi帽era declara votar 鈥淣o鈥 en el plebiscito de 1988 y admirar a Patricio Aylwin, sometiendo as铆 a dicho proyecto a la sombra conservadora de la Democracia Cristiana, el kastismo reivindica la autenticidad del 鈥淪i鈥 para subrayar a la 鈥渧erdadera derecha鈥 emancipada de los 煤ltimos lastres democr谩ticos. 1973 est谩 vigente, sin la dependencia a la Democracia Cristiana. 鈥淎tr茅vete鈥 鈥搒logan de campa帽a- significa romper las ataduras del complejo democr谩tico importado por el pi帽erismo haciendo que 茅ste se transfigure en verdadero kastismo. Porque el pi帽erismo y el kastismo no son dos 鈥渘aturalezas鈥 distintas en la derecha, sino dos 鈥済rados鈥 de un mismo continuum. Una misma m谩quina que, sin embargo, desde octubre de 2019 experiment贸 un leve 鈥損ero contundente- tropiezo en su andar.

La maquinaria olig谩rquica que se expresa en la derecha pol铆tica hoy intenta 鈥揷onjuntamente con las facciones del neoliberalismo progresista muy acabadas- restituir su paso y recuperar la fuerza del para铆so perdido. El fantasma de 1973 vuelve, retorna monstruosamente para conjurar los demonios del octubrismo. Pero su eficacia 鈥渓iberal鈥 fracas贸, su fachada dem贸crata-cristiana tambi茅n, sus contundencias f谩cticas que le hicieron ejercer una mayor铆a que no fue nunca, cedieron conjuntamente. As铆, solo queda su n煤cleo fantasm谩tico al desnudo: 1973 como la verdad de la derecha, pero, sobre todo, del Partido Neoliberal que, compuesto por la derecha y la concertaci贸n, gobern贸 cupularmente durante la transici贸n.

3.- El ascenso de Kast expresa la activaci贸n del fantasma de Jaime Guzm谩n. Tal activaci贸n, se contempla al interior de una 鈥済uerra de posiciones鈥 que, quiz谩s, imbrica tres momentos 鈥搚 uno cuarto- que no necesariamente funcionan de manera lineal: en primer lugar, desahuciar la candidatura de Sichel, conjurar el retorno del pi帽erismo y tomarse a la derecha como sector pol铆tico para consolidar desde ah铆 una minoritaria pero f茅rrea oposici贸n al eventual gobierno de la izquierda.

En segundo lugar, pasar a segunda vuelta electoral, cuesti贸n que ser铆a mucho m谩s problem谩tico, porque implicar铆a un fortalecimiento pol铆tico importante y, una suerte de consolidaci贸n de su 鈥渢oma鈥 que le permitir铆a proyectar una oposici贸n golpista durante los 4 a帽os de gobierno de izquierda para, en las elecciones venideras, aplicar el gui贸n brasile帽o: acusar de corrupci贸n a Apruebo-Dignidad y a su gobierno para horadarlo al punto de condicionar el triunfo inexpugnable del kastismo (no solamente de Kast) en las siguientes elecciones. Cuatro a帽os de construcci贸n de la situaci贸n fascista que podr谩n desembocar en cuatro a帽os de gobierno fascista.

En tercer lugar, el problema m谩s agudo, aunque mucho m谩s improbable, lo tendr铆amos si Kast llegara a pasar a segunda vuelta y triunfara en el ballotage de diciembre sobre la izquierda, situaci贸n que, de llegar a tener lugar, implicar铆a un fortalecimiento militar y policial sin precedentes, persecuciones a supuesta 鈥渄isidencia鈥, pol铆tica, sexual, ind铆gena, intervenci贸n en las universidades p煤blicas, potenciaci贸n de agrupaciones paramilitares, y grupos fascistas por todo el pa铆s, as铆 como ya no el boicot, sino el cierre definitivo de la Convenci贸n Constitucional. Pienso que la estrategia kastista 鈥搒i lo hay- sabe que la segunda opci贸n es la que resulta m谩s plausible: pasar a segunda vuelta, tomarse el sector y proyectar una oposici贸n absolutamente destructiva durante los 4 a帽os de posible gobierno de izquierdas.

En cuarto lugar, el mejor de las opciones es que Kast sea un fen贸meno contingente y despu茅s de las elecciones se diluya. Pero lo veo dif铆cil, no solo por el contexto internacional donde, seguro que Vox (Espa帽a) o los tent谩culos de Steve Bannon han podido asesorar al fascista criollo v铆a sus redes sociales y pastiche ideol贸gico, sino porque este fascista expresa el n煤cleo de lo que ha sido la derecha chilena desde 1973 (鈥1973鈥 como cifra hist贸rica de restituci贸n de la derecha olig谩rquica hacendal).

Ahora bien, 驴cu谩l es la ventaja del kastismo frente al pi帽erismo que, finalmente el segundo termin贸 siendo reemplazado por el primero? Que el kastismo 鈥揷omo herencia de la UDI popular- tiene una m铆nima raigambre en ciertos sectores populares que adhieren al sionismo evang茅lico. Son sectores politizados, radicalmente militantes, tal como se ha demostrado en la elecci贸n de Bolsonaro (Brasil) y en la de Trump (EEUU).

En Chile, el sionismo evang茅lico a煤n no ha articulado una conciencia propiamente pol铆tica, a pesar de sus intentos parlamentarios, a煤n muy d茅biles. Pero por esa misma raz贸n, la candidatura de Kast puede catalizar dicha articulaci贸n, incluso, m谩s all谩 del propio Kast. Este 煤ltimo podr铆a ser tan solo un soporte de un despliegue m谩s fuerte del sionismo evang茅lico con vocaci贸n hegem贸nica.

La convergencia del kastismo con cierto evangelismo reside en la 鈥渄efensa de los valores cristianos鈥 frente a la laxitud, corrupci贸n y liberalismo del pi帽erismo. En suma, se juega la diferencia entre la gran burgues铆a pi帽erista y la peque帽a burgues铆a kastista, donde esta 煤ltima ha devenido la vanguardia de la primera, la 鈥減rimera fila鈥 en la defensa de sus intereses amenazados por el octubrismo y su instituci贸n privilegiada: la Convenci贸n Constitucional. La penetraci贸n evang茅lica en las filas de Kast resulta el plus decisivo frente al pi帽erismo y su 鈥渓iberalismo鈥. Este 煤ltimo es demasiado laxo para defender la intangibilidad de los valores en juego.

La querella de la 鈥渃ultura de derechas鈥 frente al liberalismo es una vieja apuesta. La encontramos en uno de los textos m谩s decisivos del pensamiento reaccionario espa帽ol. El Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Juan Donoso Cort茅s quien fue rescatado en el siglo XX por el jurista Carl Schmitt (a veces, se nos olvida que Schmitt remite a la tradici贸n cat贸lica hispana, antes que al nacionalsocialismo) que, a su vez, fue le铆do por Jaime Guzm谩n para investir a la otrora Junta Militar del estatuto de 鈥減oder constituyente鈥, seg煤n ha sido documentado por el trabajo de Renato Cristi y, desde ah铆, promulgar la nueva Constituci贸n de 1980 actualmente destituida por la revuelta.

En dicho ensayo, Donoso subraya la necesidad de volcarse sobre una dictadura cat贸lica para contrarrestar las fuerzas centr铆fugas abiertas por el liberalismo. Donde hay liberalismo siempre se abre la puerta por donde pueda ingresar el socialismo. La querella de Jaime Guzm谩n contra la Reforma Agraria impulsada por la Democracia Cristiana durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se sostiene exactamente en el planteamiento que otrora hab铆a hecho Donoso: la liberalizaci贸n abre las puertas al socialismo que, como el propio Donoso sostendr谩, designa una verdadera 鈥渢eolog铆a sat谩nica鈥 que, seg煤n 茅l, se expresa en una escena memorable en la que, frente a Jes煤s y Barrab谩s, el pueblo jud铆o termina eligiendo a Barrab谩s, el ladr贸n. Por eso, dice Donoso, nunca el pueblo (jud铆o, en el fondo) puede elegir, porque siempre elige el mal.

El discurso teol贸gico pol铆tico del pensamiento reaccionario espa帽ol caracter铆stico de Donoso, se cristaliza hoy en Kast, quien, desde la nueva fase neoliberal, ha reactivado el fantasma guzmaniano en la derecha. A pesar que fue el pi帽erismo el que produjo la situaci贸n fascista, ha sido Kast quien la ha explicitado volvi茅ndola consciencia pol铆tica. Con ello, Kast ha dejado expuesto al pi帽erismo como una mala fuerza de contenci贸n, un gobierno d茅bil que trans贸 con la izquierda y que terminar谩 por traspasarle la banda presidencial a Gabriel Boric (candidato de la izquierda), en vez que a sus correligionarios. Pi帽era habr铆a terminado sus d铆as como quien cedi贸 a cambiar la Constituci贸n Pol铆tica y, por tanto, quien habr铆a traicionado el legado mismo de 1973, aprovech谩ndose de 茅l. Por eso, si Pi帽era deviene el fantasma 鈥渓iberal鈥 que poco y nada puede contrarrestar el avance de la izquierda, Kast, en cambio, ofrece la restituci贸n olig谩rquica de Chile en la que se juega la verdadera contenci贸n contra el socialismo. A esta restituci贸n, Kast le llama 鈥減az鈥. La activaci贸n del fantasma guzmaniano 鈥揳qu茅l que ancla su discurso en el pensamiento reaccionario de Donoso y Schmitt- ha movilizado a la derecha pol铆tica a votar Kast y ha desnudado que lo que est谩 en juego en el Chile contempor谩neo es la irrupci贸n de la lucha de clases y su compleja pol铆tica de afectos.

