En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creaci贸n de empleos. Foto de Revista Criterio Digital

鈥淩eactivaci贸n agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie鈥 es el nombre con el que se conoce a la Resoluci贸n 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca de dicha naci贸n, en la que se aprob贸 la iniciativa 鈥200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres鈥 (200MT), los cuales se pretenden producir antes del a帽o 2030.

Dicha iniciativa surge del 鈥淐onsejo Agroindustrial Argentino鈥, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas promovidas por el actual gobierno.

En el papel, estas pol铆ticas est谩n centradas en el crecimiento econ贸mico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas econ贸micos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrici贸n, por los que atraviesa el pa铆s sudamericano.

Sin embargo, un an谩lisis publicado por Acci贸n por la biodiversidad, se帽ala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, as铆 como, pol铆ticas de inversi贸n respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterr谩neas, etc.

Adem谩s, plantearon propuestas de deducci贸n del adicional por ganancias de 50%, as铆 como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producci贸n y en la contrataci贸n de personal.

Otro tema presente en la Resoluci贸n 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que proh铆be el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias ser铆an una mayor uniformidad gen茅tica en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrot贸xicas sobre los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberan铆a alimentaria en Argentina, con esta resoluci贸n el gobierno est谩 asumiendo un consenso pol铆tico falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces cr铆ticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producci贸n popular; la agricultura familiar, campesina e ind铆gena; las pymes y cooperativas de producci贸n de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia cr铆tica.

Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementaci贸n de la iniciativa 200MT respecto a la recuperaci贸n de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agr铆cola remplazando a los sistemas mixtos agr铆cola-ganaderos, promoviendo la deforestaci贸n de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducci贸n del uso de los agrot贸xicos no ser谩 posible ya que la expansi贸n se dar谩 en el contexto de la continuidad y profundizaci贸n del uso de cultivos transg茅nicos (soja, ma铆z y trigo) resistentes a herbicidas.

En cuanto al 鈥渁gregado de valor鈥 habr谩 que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganader铆a industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, l谩cteos, etc.), lo que conlleva a la concentraci贸n y extranjerizaci贸n econ贸mica, a la degradaci贸n de la calidad de los alimentos y, a la promoci贸n de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resoluci贸n no mencionan los agrocombustibles como el biodi茅sel y bioetanol, la producci贸n de estos forma parte del proyecto.

Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan 鈥渞estricci贸n externa鈥, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producci贸n, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrov铆a, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupci贸n y los negocios turbios que se esconden atr谩s de dichos proyectos, lo cual conllev贸 la fuga de divisas, contrabando, evasi贸n fiscal, concentraci贸n y extranjerizaci贸n del comercio.

Acorde al an谩lisis del documento, el debate sobre el crecimiento econ贸mico que necesita el pa铆s no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habr谩 futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.