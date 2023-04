–



¿Si la socialdemocracia electoralista burguesa domina en el mundo, prueba que Bernstein superó a Marx?

Pedro Echeverría V.

1. Marx (1818-83), por sus estudios de econom铆a e historia y sus tesis acerca de la lucha de clases y la revoluci贸n anticapitalista, cre贸 toda una teor铆a en el mundo de lucha social de los proletarios (obreros de la gran industria) contra la minor铆a capitalista que cada d铆a concentraba m谩s capital y poder. Sin embargo, seg煤n Bernstein Marx se equivoc贸 en sus estudios del El Capital (1857-80) al adelantar que el capitalismo de desplomar铆a inevitablemente por el proceso de centralizaci贸n y acumulaci贸n capitalista.

2. Apunta Bernstein (que no fue marxista) en 1902, que 鈥渓a evoluci贸n y los grandes triunfos del capitalismo, as铆 como la formaci贸n de un mercado mundial, sin l铆mites nacionales, los carteles industriales, el nacimiento del capitalismo financiero y el progreso del sistema de cr茅ditos, abren horizontes infinitos al desarrollo hist贸rico capitalista鈥. Escribe que 鈥渉ay que conciliar las aspiraciones socialistas con el sistema pol铆tico burgu茅s鈥. As铆 logr贸 integrar la Socialdemocracia electoral burguesa como partido de reformas.

3. El problema es que esa socialdemocracia, 鈥渕uy pacifista鈥 y reformista, en vez de oponerse a la guerra imperialista de 1914-19 -tal como lo hicieron los marxistas- por intereses propios se aliaron a los jefes imperialistas firmando acuerdos de apoyar la guerra con el argumento de ser defensores de su nacionalismo, lanzando a los pueblos al enfrentamiento. Esa primera guerra mundial fue transformada en Rusia en la revoluci贸n que derroc贸 al zarismo en febrero de 1917 y luego en la llamada 鈥渞evoluci贸n socialista鈥 de octubre del mismo a帽o.

4. Esos planteamientos fueron refutados por Rosa Luxemburgo y Lenin, as铆 como por Kautsky en su primera etapa, es decir, antes que se convierta en el 鈥渞enegado Kautsky鈥 que, junto a Bersntein, fueron los padres de la socialdemocracia. Este sistema social/burgu茅s, que primero domin贸 en los pa铆ses n贸rdicos, se ha extendido en el mundo combatiendo el 鈥渕arxismo radical partidario de las luchas fuertes y confrontativas鈥. La inmensa mayor铆a de la poblaci贸n 鈥搒iempre pobre y miserable, as铆 como abandonada en su desarrollo cultural- la han educado en la sumisi贸n.

5. Ha surgido una corriente mundial encabezada por Claudio 脕lvarez Ter谩n y Byung Chul Han que elogian la inactividad pol铆tica porque hoy no es posible ninguna revoluci贸n dado que el gran desarrollo tecnol贸gico ha elevado los ingresos y el nivel de vida. En M茅xico he escuchado a Macario Schettino hablar de la inexistencia de la lucha de clases por 鈥渓o bien que vive la poblaci贸n鈥. Me parece estar escuchando al Bernstein de hace 120 a帽os que con su argumento de desarrollo capitalista logr贸 impulsar la llamada 鈥渟ocialdemocracia鈥 en el mundo.

6. En M茅xico el pacifismo electoral fue impuesto 鈥搒ometiendo a la poblaci贸n- por la larga dictadura de 35 a帽os de Porfirio D铆az. Antes, de 1824 a 1876 hubo elecciones en M茅xico, pero acompa帽adas de levantamientos por una u otra causa. Las elecciones fueron siempre una farsa hasta que el PRI las reglament贸 poniendo todo al servicio del sistema que domin贸 totalmente durante 70 a帽os. El PRI en su primera etapa inyect贸 cierta socialdemocracia burguesa, pero a partir de 1988, con el gobierno de Salinas, la alianza PRI-PAN funcion贸 como hasta hoy.

7. El gobierno de L贸pez Obrador (2018-24) y su partido Morena, tienen todas las caracter铆sticas del viejo PRI por sus estrechas alianzas con la vieja clase empresarial y pol铆tica, as铆 como por sus discursos. Busca una econom铆a mixta. Ha denunciado a por lo menos 500 exfuncionarios que por los datos deber铆an estar en la c谩rcel, pero a ninguno de ellos ha tocado; por lo contrario, ha sido un gobierno sumiso a los inversionistas mexicanos y extranjeros. Nunca ha sido de izquierda y 茅l lo ha reconocido. Ha reformado algunas cosas; pero lo fundamental no lo ha atendido: la pobreza, la miseria, la terrible desigualdad econ贸mica. Al terminar s贸lo ser谩 un gobierno burgu茅s m谩s. (18/IV/23)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

