Por Gonzalo Assusa para La tinta

A veces, es inc贸modo hablar de la sociedad. Casi como si fuese vergonzoso sacarla del inconsciente y ponerla en palabras. Yo creo que para eso se inventaron los eufemismos. No es la empleada dom茅stica, sino 鈥渓a chica que me ayuda鈥. No son pobres o marginales, o excluidos: son 鈥渉umildes鈥. Un ministro de econom铆a lleg贸 a decir que publicar las cifras de pobreza 鈥渆stigmatizaba鈥. Y a riesgo de caer en la moda intelectual, por momentos, es cierto que lo que pasa por debajo del radar de la palabra deja de existir. Ojo: claramente, las empleadas dom茅sticas y los pobres est谩n ah铆, existen y son vistos por todos (muy a menudo, con temor y desconfianza). Lo que se vuelve invisible es la relaci贸n que los ata a ellos con los que pronuncian los eufemismos. Y si no hay relaci贸n, nadie tiene nada que ver con eso que se vuelve socialmente inc贸modo, como la existencia de grandes masas de la poblaci贸n en condiciones de pobreza.

Pero, otras veces -bastante a menudo-, el furcio puede m谩s que la correcci贸n de clase y el eufemismo se mezcla con honestidad sociol贸gica. Y, 2 de cada 3 veces, a esos furcios los publica La Naci贸n. Con excusas literarias y algunas pocas palabras sofisticadas como 鈥渋maginario social鈥, aunque, en el fondo, no hay nada mejor para una vida pol铆tica que se representa bajo la imagen de la grieta que una sociedad imaginada como un abismo entre dos sectores: la disputa hist贸rica entre la clase media y la patria choriplanera.

鈥淗oy, el mismo choque cultural de Lanari y la 鈥榗abecita negra鈥 se reproduce entre una clase media miniaturizada, un taxista que se gana el d铆a, y la 鈥榩atria choriplanera鈥, que corta la calle, acampa en plena calzada y petrifica al trabajador en la mara帽a del tr谩nsito. Es muy penoso pensar que, aun en una eventual Argentina con abundante oferta laboral, muchos de esos ciudadanos podr铆an ser impermeables a asumir el desaf铆o de la dignidad, la utop铆a de la movilidad social ascendente, porque desconf铆an del mercado, del vocablo 鈥榩rivado鈥 y de todos los Lanari de la vida, a los que detestan y llaman 鈥榦ligarcas鈥. Sus almas han sido secuestradas鈥, dice el diario La Naci贸n en una nota publicada el pasado s谩bado.

Lo cultural es una forma recurrente del eufemismo. 驴Qu茅 es lo cultural? Es un intento -a veces, desesperado- por encontrarle sentido y l贸gica al orden de la sociedad. En sociolog铆a, no es ninguna novedad la idea de que el modo en el que las personas se representan o se forman im谩genes de s铆 y la forma en la que se estructura el orden social est谩n 铆ntimamente relacionados. La 鈥渁lta鈥 cultura suele estar conformada por las expresiones art铆sticas, los gustos y las preferencias de la clase alta: lo opuesto a 鈥渓o groncho鈥.

No digo con esto que no existan las diferencias culturales, pero cuando se habla de 鈥渃hoque cultural鈥 o, m谩s espec铆ficamente, de 鈥渃ultura del trabajo鈥 o 鈥渃ultura del esfuerzo鈥, se orientan explicaciones sobre fen贸menos estructurales, econ贸micos o materiales que encuentran sus causas en los valores morales. Se evita hablar de desigualdad, de repartos injustos, de distribuciones irracionales. Quienes no consiguen trabajo es porque no quieren, porque no tienen voluntad o porque les falta moral o 茅tica laboral (鈥渘o fueron permeados por el desaf铆o de la dignidad鈥). Mientras tanto, por cada 10 personas que buscan empleo en Argentina, el mercado de trabajo a 1 no le ofrece nada, a 3 les ofrece cobrar en condiciones de informalidad, sin derechos ni seguridad, y a 2 m谩s les ofrece una zona gris de rebusque semilegal.

Por su parte, llamar a cualquier forma de conflicto distributivo como 鈥渞esentimiento鈥 es otro modo recurrente del eufemismo. Hay cierta reincidencia de La Naci贸n con esta figura. As铆 publicaban en 2016: 鈥淐hristopher Nolan se inspira en esa novela de Dickens para recrear el final de Batman en El caballero de la noche asciende. All铆, Ciudad G贸tica se parece mucho a la Par铆s de Dickens y el discurso anarquista del revolucionario Bane semeja el relato del Terror de la Revoluci贸n Francesa. Slavoj Zizek ha visto en Bane al revolucionario que combate 鈥榣a injusticia estructural鈥 y que, por su extremado amor por los m谩s despose铆dos, se ve arrastrado a una violencia enloquecida. Pero tambi茅n se lo puede interpretar como un resentido extremo que no tolera que nadie se destaque ni posea m谩s que los otros鈥.

La de este discurso es una de las victorias hegem贸nicas m谩s claras de nuestro tiempo, imponiendo los t茅rminos de la discusi贸n. Toda demanda de transformaci贸n distributiva se descalifica en clave de resentimiento. No se ponen en juego nociones de justicia social (驴Qu茅 es eso? -con voz de Pinky-), sino una forma de pensar y actuar movida por sentimientos poco nobles: la envidia, la desconfianza, el odio. No hay otra salida leg铆tima que la de la aspiraci贸n a movilidad social individual (esa idea de 鈥渄arles herramientas para que puedan salir de la villa鈥). Esas son las bases ideol贸gicas de lo que Mart铆n Rodr铆guez y Pablo Sem谩n llamaron, hace varios a帽os, 鈥渕oyanismo social鈥: todo un sector de la sociedad, objetivamente beneficiado por pol铆ticas p煤blicas, puede leg铆timamente afirmar que a ellos 鈥渘adie les regal贸 nada鈥. A pesar de la permanente acusaci贸n sobre el 鈥渞elato鈥 del kirchnerismo, justamente en este punto, parece haber sufrido el mayor de sus fracasos: no se logr贸 articular una narrativa que ate los momentos colectivos -particularmente, los estatales- con las innegables transformaciones en las condiciones de vida de much铆simos individuos (que, valga decirlo, forman parte de distintas clases sociales).

Lo triste es que hay poca novedad en esta iniciativa. Si Margaret Thatcher leyera la nota 鈥淟a discordia hist贸rica entre la clase media y la patria choriplanera鈥 donde expresa: 鈥淟os nuevos inmigrantes venezolanos que vienen a hacer delivery o bolivianos que trabajan en alba帽iler铆a son individuos y, como tales, muy valiosos; en cambio, la clave sobre la que maniobr贸 el populismo fue disolver las individualidades鈥, aplaudir铆a de pie. La otrora dama de hierro hace cuatro d茅cadas advert铆a incluso sobre los peligros de hablar de 鈥渦na sociedad de clase media鈥, porque, aun en ese ideario, el uso del vocablo 鈥渃lase鈥 arroja un tufillo comunista. No existen las clases, tampoco existe la sociedad. En el mismo sentido, el modo La Naci贸n de mapear y diagnosticar nuestra estructura social apuesta a que no exista progreso colectivo posible.

Algo sano de la nota: como advierte Owen Jones en su libro Chavs, la idea de que la lucha de clases lleg贸 a su fin en el siglo XX es una oferta exclusiva para las grandes mayor铆as de la poblaci贸n. Mientras tanto, las elites no solo nunca dejaron de luchar en clave clasista, sino que tampoco dejaron de ganar esa lucha. Por eso, el furcio de La Naci贸n es, en gran parte, una suerte de sinceramiento 2.0. Hasta para ellos, las clases existen. La clase media es v铆ctima, empeque帽ecida, al d铆a. En pol铆tica, no hay que pelearse con la clase media. No importa si luego se la castiga: siempre hay que compadecerla. Lo curioso sobre las clases populares es que son nombradas como 鈥減atria鈥. Son la calle cortada, el acampe y los desempleados 鈥減erversamente sindicalizados鈥.

驴Y los ricos? Brillan por su ausencia en el paisaje social de La Naci贸n. A tal punto que la nota desliza la idea de que 鈥渙ligarcas鈥 es una palabra para nombrar a la clase media. 驴Por qu茅? Porque, en la din谩mica de los eufemismos, si no se nombra, no existe: no es responsable, no participa de la distribuci贸n ni de la desigualdad, ni de la pobreza. No acumula m谩s de la cuenta. La elite se resiste a ser fotografiada (Yabr谩n dixit), a ser asociada al gasto p煤blico -hasta que hay sequ铆a- y a caer bajo el haz de luz de los impuestos.

鈥溌緾贸mo lograr que las clases medias, en lugar de tentarse con proyectos racistas y conservadores, vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables?鈥, se pregunta la nota. Como dir铆a Karina Olga, lo dejo a su criterio.

