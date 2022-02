–

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado a dedo a Prhoinsa S.A., acr贸nimo de Proyectos Hospitalarios Internacional, m谩s de 1 mill贸n de euros desde que Isabel D铆az Ayuso recal贸 en la Presidencia de la Comunidad de Madrid (primero como viceconsejera y despu茅s como presidenta) a trav茅s de m谩s de 25 contratos distintos contabilizados por ElPlural.com.

Juan Carlos Herrero Casasola, administrador 煤nico de Prhoinsa S.A., es socio de la familia de Ayuso. En la actualidad atesora la mitad de las participaciones de la sociedad MC Infort茅cnica SL, mientras el otro 50% permanece en manos de la madre de la presidenta regional, seg煤n datos del Registro Mercantil.

El Registro Mercantil tambi茅n indica que Isabel Ayuso Puente y Herrero Casasola comparten intereses en otras mercantiles, como MC Beauty & Soul SL, donde la madre de la presidenta madrile帽a es apoderada y 茅l administrador 煤nico. En Hamilton Medical Espa帽a, S.A. la madre de la Ayuso es socia y Herrero Casasola, consejero. En la sociedad MC Hispam茅rica SL, Ayuso Puente es apoderada y Juan Carlos Herrero es el administrador 煤nico.

Esta sociedad habr铆a conseguido ingresar gracias a m谩s de 25 contratos una cantidad superior al mill贸n de euros provenientes de fondos p煤blicos. El grueso del dinero recaudado fue gracias a la adjudicaci贸n mediante la v铆a de emergencia, es decir, sin concurso p煤blico ni publicidad, de un contrato que ten铆a como objeto de su licitaci贸n el suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrile帽o de Salud por valor de 925.000 euros.

Pero no es el 煤nico. Desde el 31 de enero de 2018 Prhoinsa S.A ha recibido incontables adjudicaciones, que van desde manguitos reusables hasta trabajos de integraci贸n por valor de m谩s de 18.000 euros, servicios de biodescontaminaci贸n por 22.000 euros, material sanitario variado 鈥搒ondas, dispositivos de biorectancia, instrumental de utillaje- e incluso equipamiento inform谩tico.

Una compa帽铆a muy familiar

Prhoinsa S.A no es ni mucho ajena a la familia de Isabel D铆az Ayuso. Seg煤n ha podido conocer ElPlural.com, Juan Carlos Herrero Casasola, el administrador 煤nico de Prhoinsa, fue el suegro de Tom谩s D铆az Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La primera mujer de Tom谩s D铆az Ayuso y por tanto cu帽ada de la l铆der del Partido Popular, Alejandra Herrero Fern谩ndez, tambi茅n ejerci贸 como consejera de la compa帽铆a entre 2014 y 2015, 茅poca en la que ambos a煤n permanec铆an casados.

Tom谩s D铆az Ayuso y Alejandra Herrero tuvieron un hijo. Despu茅s, Tom谩s tendr铆a otras dos hijas fruto de otra relaci贸n. Seg煤n reconoci贸 la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, su sobrino es como su hijo.

Contratos que se suman a los recibidos por Tom谩s D铆az Ayuso

La madre de la presidenta regional no es la 煤nica que se habr铆a beneficiado de numerosas cuant铆as provenientes de la Comunidad de Madrid. La piedra angular de la crisis que actualmente experimenta el PP es Tom谩s D铆az Ayuso, hermano de la l铆der del Ejecutivo madrile帽o, quien, tal y como ha desvelado ElPlural.com, habr铆a sido beneficiario de, al menos, 18 contratos p煤blicos.

De esas 18 adjudicaciones, la compa帽铆a en la que Tom谩s D铆az Ayuso trabaja como gerente de Desarrollo de Proyecto se hizo con 11 contratos ofrecidos por la Consejer铆a de Sanidad para el Hospital Ram贸n y Cajal y uno para el Hospital La Paz. Artesolar Iluminaciones tambi茅n se hizo con otros cuatro acuerdos para el Canal de Isabel II y uno para el suministro de luminarias en Alcobendas.

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo se benefici贸 con esos 18 contratos, ya que tambi茅n obtuvo dinero p煤blico tras iluminar pasos de cebra de algunos municipios de la regi贸n. El Gobierno madrile帽o acord贸 con dicha empresa, el 16 de octubre de 2020, la instalaci贸n de un nuevo sistema de iluminaci贸n en 23 municipios con una inversi贸n de 192.100 euros.

En manos de la Fiscal铆a

Toda esta informaci贸n ya est谩 siendo estudiada por la Fiscal铆a despu茅s de que la oposici贸n madrile帽a pusiera en conocimiento de la Justicia todo el entramado que ahora persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La propia Ayuso ha hecho llegar, tambi茅n, tal y como le solicitaba la oposici贸n y la direcci贸n nacional del partido, la informaci贸n relativa al contrato por el que su hermano se embols贸 una cantidad superior a los 55.000 euros por comisiones y contrapartidas en su intermediaci贸n para conseguir material sanitario proveniente de China durante lo peor de la pandemia.

Sin embargo, y pese a que por el momento la presidenta regional permanece intacta al considerar que no se ha cometido ninguna ilegalidad, la guerra civil que se est谩 viviendo en el PP est谩 lejos de resolverse. Este mismo lunes, despu茅s de una reuni贸n del comit茅 de direcci贸n del partido en G茅nova, Pablo Casado convoc贸 para el pr贸ximo lunes a la Junta Directiva Nacional, m谩ximo 贸rgano entre congresos del partido, para medir sus fuerzas con los barones territoriales, quienes ya tienen claro que es necesario un cambio urgente que frene la sangr铆a en las encuestas y pueda remontar las expectativas electorales de cara a las pr贸ximas elecciones regionales.

El secretario general del partido, Teodoro Garc铆a Egea, y su mano derecha, Alberto Casero, ya empezaron a mover ficha durante la celebraci贸n del comit茅 de direcci贸n, llamando a los l铆deres provinciales del partido para que se personasen en G茅nova para dejar patente su apoyo a la actual direcci贸n nacional. Con este movimiento, el n煤cleo duro de Pablo Casado pretend铆a conseguir exhibir m煤sculo y, a la vez, fracturar a las baron铆as con sus l铆deres provinciales.

Estas llamadas del secretario general, m谩ximo encargado de configurar las listas electorales y por ende persona a la que tener en cuenta para revalidar cargos a nivel interno, causaron efecto y no fueron pocos los que acudieron a la sede central del partido en Madrid. Sin embargo, no todos agacharon la cabeza, y hubo varios dirigentes que en principio eran afines a Casado que optaron por no acudir y sembrar de dudas el escenario: 鈥淓st谩n muertos鈥, reconoci贸 un l铆der provincial del partido en declaraciones a ElPlural.com.

Todas las voces apuntan a Feij贸o

Es el hombre del momento. Alberto N煤帽ez Feij贸o, presidente de la Xunta de Galicia, parte como favorito en las encuestas para sustituir, antes o despu茅s, a un Pablo Casado en horas bajas. El l铆der del PP est谩 viviendo en carne propia toda serie de presiones (desde los medios de comunicaci贸n, desde las baron铆as, desde su propia Ejecutiva鈥) para dar un paso al lado, pero, por el momento, sigue teniendo la firme voluntad de pelear hasta el final.

Como alternativa se erige la figura del gallego, que ostenta el poder que confieren las mayor铆as absolutas cosechadas en su regi贸n y un gran peso org谩nico que le har铆a m谩s f谩cil competir en unas primarias que a Isabel D铆az Ayuso. Feij贸o no descarta tener que medirse con Pablo Casado, pero por el momento est谩 tratando de alcanzar una salida dialogada, un final honorable para Casado, una oportunidad para ser elegido por aclamaci贸n popular sin tener que desangrar a煤n m谩s a la formaci贸n en una batalla entre dos frentes.

De hecho, la voluntad de Feij贸o parece m谩s cercana despu茅s que Isabel D铆az Ayuso se haya comprometido a no presentarse al congreso nacional y limitarse a seguir luchando por presidir el PP de Madrid, delegaci贸n mayoritaria del PP a nivel nacional: 鈥Mi sitio es Madrid. La Comunidad de Madrid est谩 por encima de los partidos鈥, sentenci贸 este lunes la madrile帽a.

