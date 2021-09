Por 脕lvaro Soler – Al Descubierto

Las sociedades humanas modernas se caracterizan por ser optimistas. As铆 es, lo cre谩is o no, el optimismo es una pieza fundamental para que la sociedad capitalista funcione. En cierta manera, a simple golpe de reflexi贸n r谩pida, es posible que existan motivos de peso para ser optimistas respecto a nuestro futuro.

Desde que se iniciaron nuestras andaduras como especie social avanzada, la 煤nica del planeta Tierra que consigue transmitir unos vol煤menes de conocimiento colosales a trav茅s de la cultura, la humanidad no ha parado de progresar, ser铆a absurdo negarlo. Desde las primeras agrupaciones neol铆ticas hasta las actuales agrupaciones sociales altamente complejas los avances en todos los campos intelectuales y materiales son incontables. Para que nos hagamos una idea, la esperanza de vida en el periodo neol铆tico era de unos 33 a帽os, mientras que hoy es de 73 a帽os.

As铆 que actualmente vivimos en un sistema social que puede albergar una gran cantidad de vida humana (7,8 mil millones de personas concretamente), y donde muchas de estas personas tienen una esperanza de vida mayor a los 70 a帽os y la mayor铆a de las necesidades b谩sicas cubiertas. Hasta ahora todo bien, parece que el capitalismo, el sistema econ贸mico, pol铆tico y social en el que vivimos, nos ha conducido por una senda de optimismo y progreso.

Si embargo, todo esto que estoy contando solo puede ser entendido desde el punto de vista de alguien que vive en un pa铆s occidental o rico. Hay zonas del mundo actual donde tener lugar para el optimismo es poco m谩s que un chiste o un acto de verdadera fe, seg煤n como se mire.

驴O acaso no hemos tenido suficientes lecciones de historia arduamente pesimistas en el coraz贸n de Europa para saber lo que deparan las ideolog铆as de extrema derecha? Al parecer no. Hemos banalizado los discursos de odio hasta aceptarlos, todas y todos los presentes, o la mayor铆a, hemos ido asistiendo al nuevo resurgir de la extrema derecha, un resurgir que deja a Europa y, tambi茅n, al resto del mundo en una posici贸n pol铆tica delicada, por decirlo suavemente.

驴Cu谩ntas veces a帽os atr谩s hemos escuchado discursos completamente reaccionarios en la barra de un bar, en la mesa de navidad, en una charla con amigos, en la universidad o en los medios de comunicaci贸n?驴Y cu谩ntas veces hemos ignorado o pasado de largo corriendo un tupido velo condescendiente sobre esto? Ya os lo digo yo, m谩s de las debidas.

Hemos tolerado una y otra vez que se fueran abriendo debates hace muchas d茅cadas superados, unos debates que han sido lanzados a la palestra con intenciones claramente reaccionarias, destructivas y antidemocr谩ticas, debates que pon铆an en duda algo tan b谩sico y que tanto ha costado conseguir como los derechos humanos.

De esta manera, parece que nos ha ocurrido como aquel fumador que cigarro tras cigarro va ignorando las consecuencias nocivas y acumulativas que le provoca la entrada del humo del tabaco en sus pulmones. Sin embargo, para el fumador detectarlo a corto plazo es una tarea dif铆cil, le avisan de que puede morir, pero es optimista: 鈥渆so no me pasar谩 a m铆, no me tengo que preocupar.鈥 Hasta que al final pasa.