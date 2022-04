–

El proper dissabte dia 9 d’abril del 2022, a les 11,30h des de la Plataforma per un Ferrocarril Públic, Social i Sostenible del País Valencià convoquem una CONCENTRACIÓ ciutadana a la PLAÇA DE CARRUATGES DE L’ESTACIÓ DEL NORD de València 11,30 a 12 :30 hores.

Els motius d’aquesta concentració són els següents:

● Restabliment del servei ferroviari entre Utiel i Conca que va quedar interromput el 8 de gener de 2021, ja fa més d’un any, així com per una rehabilitació exhaustiva de la línia, que permeti poder augmentar la qualitat del servei, la regularitat i la freqüència d’aquesta. Així mateix, rebutgem el pla “XCuenca” presentat pel Ministeri, de tancament definitiu de la línia i reconversió en via verda, a canvi d’un servei d’autobusos a la carta, que deixaria amb menys possibilitats de mobilitat a les comarques per on transcorre la línia fèrria, augmentant les diferències entre l’Espanya Buidada i les grans ciutats.

● Restabliment del servei ferroviari anterior a la pandèmia de la COVID-19, amb la plantilla suficient per garantir un servei de qualitat, reorganitzant els horaris i augmentant freqüències dels trens, així com prorrogant els descomptes compensatoris implantats pel Pla Sentinella.

● Apostar de manera decidida pel transport de Rodalies i Mitja Distància optimitzant la gestió dels recursos econòmics disponibles, prioritzant les actuacions més properes a la ciutadania i respectuoses amb el medi ambient i mantenint un servei assequible, accessible i de qualitat. Amb la valoració i posada en marxa de nous projectes, com el tren de la costa o el tren a Port de Sagunt.

● Potenciar les actuacions encaminades a fomentar la intermodalitat, la integració de la xarxa ferroviària a una xarxa metropolitana integrada i assegurar el servei a les persones amb mobilitat reduïda i bicicletes.

● Engegar un pla integral de substitució de vehicles, alguns amb més de 40 anys d’antiguitat, tenint en compte paràmetres de confort i sostenibilitat, així com adaptar i adequar les estacions i les línies, donant prioritat a l’electrificació de les de Xàtiva -Alcoi, València-Utiel-Conca, i Sagunt-Terol-Saragossa.

● Reorganització de les capçaleres i finals de línies, per donar un servei en funció de les necessitats de les usuàries, com la línia C3 perquè Camporrobles sigui final de línia i pugui complementar el servei de Mitja Distància, amb tres trens de Rodalies, que ara només arriben fins a Utiel. Beneficiant amb això la població de les Coves d’Utiel.

● Exigim un impuls decidit al transport de mercaderies per ferrocarril, que ha baixat en els darrers anys de gairebé l’11% al 2,4%, i que ha impulsat infraestructures faraòniques en detriment del ferrocarril convencional.

● A més, exigim una política coherent amb els valors que van emanar de l’any internacional del ferrocarril, que són interpretats de manera torticera pel Govern d’Espanya, i mostrem el suport a totes les mobilitzacions convocades per la Coordinadora Estatal per un Ferrocarril Públic, Social i Sostenible i per totes les organitzacions socials i mediambientalistes.

Tant des de la Coordinadora Estatal de Defensa del Ferrocarril, com la Plataforma per un Ferrocarril Públic, Social i Sostenible del PV, i els col·lectius que la integrem volem mostrar la nostra ferma oposició al projecte de tancament de la línia ferroviària entre Aranjuez, Conca i Utiel ( denominat irònicament “Projecte XCuenca”), per això, hem convocat aquest cap de setmana concentracions a València i Aranjuez, que se sumen a la mobilització que la localitat de Camporrobles realitza el dia 7 de cada mes des de l’any passat.

Per a la Coordinadora pel Tren Públic, Social i Sostenible, integrada per 10 plataformes regionals en què participen entitats ecologistes, sindicals, usuàries, consumidores, veïnals i climàtiques, entre altres, el tancament d’aquesta línia constitueix un atemptat ecològic i social, ja que materialitza l’aposta decidida del MITMA per la carretera i l’elitista alta velocitat. Tanmateix, com moltes altres del nostre territori, aquesta línia representa una eina fonamental per evitar la despoblació de les zones per on discorre i per vertebrar les províncies de Madrid, Toledo, Conca i València. A més, presenta un gran potencial turístic i pel transport futur de mercaderies, connectant el centre de la Península amb el port de València.

Per això, des de les organitzacions convocants, emplacem a tota la ciutadania a assistir i reivindicar el bé comú que representa el ferrocarril convencional.

València, 7 d’abril del 2022