De parte de ANRed February 23, 2022 99 puntos de vista

El pasado domingo 20 de febrero, en las puertas del Teatro Col贸n de la ciudad de Buenos Aires, sus trabajadores y trabajadoras realizaron un abrazo para exigir la reincorporaci贸n a su trabajo de la j贸ven Maia, despedida por elegir ser madre. Se exigi贸 adem谩s la reinstalaci贸n de In茅s, destituida por reclamar un salario digno. Maia Bernzstein cursa el sexto mes de embarazo y hac铆a tres a帽os se desempe帽aba como contratada en la sastrer铆a. 鈥淢e enter茅 de mi despido al saber que hab铆an renovado todos los contratos menos el m铆o y el de mi compa帽era que solicit贸 aumento salarial, a pesar de haber sido informadas de que retomar铆amos actividades en febrero del 2022. Tanto mi jefa Stella Maris L贸pez como Recursos Humanos ten铆an pleno conocimiento de mi gestaci贸n鈥, cont贸 en una carta dirigida a sus compa帽eros y compa帽eros. En el reclamo tambi茅n se pidi贸 por el cese de la precariedad de los contratados y del maltrato laboral. Maia adem谩s de sufrir la violencia de ser despedida en un acto de discriminaci贸n por su embarazo, denunci贸 otros maltratos que recibi贸 por parte de su Jefa que se intensificaron al anunciar su embarazo. Este domingo, en el Teatro Col贸n, se mostr贸 que detr谩s del tel贸n tambi茅n est谩n los atropellos, la discriminaci贸n y la precariedad laboral, pero en escena se luci贸 esta vez, la unidad y la solidaridad entre quienes sostienen toda la vida del teatro. Por Estefa Gonzalez para ANRed.

Maia Bernztein, se encuentra cursando el sexto mes de su embarazo. Durante tres a帽os se desempe帽贸 en el 谩rea de sastrer铆a del imponente Teatro Col贸n. Lejos de la protecci贸n que brindan los derechos laborales conquistados para las mujeres trabajadoras, hoy se encuentra despedida por elegir ser madre. 鈥淢e despidieron de la sastrer铆a, luego de haber trabajado tres a帽os. Mi jefa Stella Maris L贸pez y Recursos Humanos estaban al tanto de mi embarazo, porque yo lo hab铆a notificado fehacientemente al Teatro鈥, cont贸.

La trabajadora relat贸 que se enter贸 de su despido al no ser renovado su contrato y expres贸 鈥 el 31 de enero fueron renovados los contratos del resto de mis compa帽eras, menos el m铆o y el de la otra compa帽era que fue echada por mandar un mail pidiendo un aumento de sueldo鈥.

Ampli贸 adem谩s sobre las condiciones de precariedad en la que se encuentran los y las contratadas: 禄 cumplimos las mismas tareas que las compa帽eras de planta permanente, pero bajo contratos y con un sueldo de 42 mil pesos, teniendo que pagar nosotras mismas el monotributo, que hoy est谩 en 4260 pesos.鈥 Y agreg贸: 鈥渘o nos pagan vacaciones y en este enero no recibimos nuestro sueldo, no cobramos ni aguinaldo, uniforme, bono, ni nos son dadas las herramientas de trabajo.鈥

Entre bambalinas , los maltratos

Maia no s贸lo debe soportar el despido discriminatorio sino que adem谩s, lejos de la 鈥渟ororidad鈥 los maltratos por parte de su jefa Stella Maris L贸pez. Detall贸: 鈥渁 mi despido se suman los atropellos por parte de mi jefa que se intensific贸 luego de saber mi embarazo. Me cit贸 en su oficina y me pregunt贸 por la fecha probable de parto y me dijo que me iba a dar un mes de licencia previo y un mes posterior, cuando en realidad por ley me corresponden tres. Me corri贸 violentamente una mesa en el taller que impact贸 sobre m铆 y el 煤ltimo d铆a de trabajo de diciembre, frente a muchos compa帽eros de trabajo de distintas 谩reas me grit贸 y me levant贸 el brazo de forma amenazante, gener谩ndome una situaci贸n importante de angustia y estr茅s, cuando yo ya estaba cursando cuatro meses de embarazo鈥

A nte la falta de respuestas, la solidaridad levanta el tel贸n

Pasan los d铆as y la trabajadora a煤n no obtuvo contestaci贸n a su reclamo. S贸lo recibi贸 una promesa, no concretada, por parte de la directora del Teatro de retroceder en sus condiciones de trabajo destin谩ndola a otra 谩rea que no se relaciona con las tareas que ella desarrollaba y lejos de sus compa帽eras.

Ante la falta de respuestas, este domingo, en el teatro Col贸n las pancartas por su reincorporaci贸n y la de In茅s, por el cese de la precariedad laboral, y de las sanciones arbitrarias por defender derechos y contra el maltrato, fueron sostenidas por trabajadores y trabajadores del Teatro.

Son alrededor de 2000 los trabajadores que se desempe帽an en las distintas 谩reas. En el 谩rea esceno t茅cnica, del detr谩s de escena, se encuentra la sastrer铆a, zapater铆a, peluquer铆a, tapicer铆a, utiler铆a, pintura. El 谩rea art铆stica est谩 compuesta por todos los y las artistas, bailarines, coro, orquesta. Y luego el 谩rea administrativa. El Col贸n depende del gobierno de la Ciudad, todos son trabajadores son municipales. Una gran parte son de planta permanente y otros contratados. Sobre todo los artistas que no son del ballet o coro estable. 鈥淓n sastrer铆a se mantiene ya hace m谩s de siete a帽os, 7 contratados de forma permanente, es claro que all铆 se necesita ampliar la planta.鈥, expres贸 la trabajadora.

Y sum贸: 鈥淟os contratados siempre estamos en la incertidumbre de nuestra continuidad laboral, cuando en realidad estos contratos encubren la relaci贸n laboral que son. Hacemos las mismas tareas, cumplimos las mismas horas que los y las compa帽eras de planta pero sufrimos la discriminaci贸n de tener un sueldo m谩s bajo, no tener aguinaldos, ni vacaciones. A lo largo de los 煤ltimos a帽os fueron muchos los atropellos y violencias, hay personas que se contactaron conmigo para contarme y est谩n redactando notas para que salgan a la luz鈥

Finalmente Maia desea y seguir谩 reclamando, no ya sola, volver a su puesto de trabajo con sus compa帽eras y compa帽eros, tener estabilidad laboral, que cese el maltrato en la sastrer铆a 鈥渘o puede ser que una mujer por querer ser madre deba pasar por todo lo que yo estoy pasando鈥, expres贸.