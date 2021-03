–

De parte de Periodico Anarquia March 26, 2021 4 puntos de vista

Para que la salud no sea una transmisi贸n del mandato de las farmac茅uticas y las empresas relacionadas, necesitamos fortalecer la autonom铆a de sus trabajadorxs. Son en estos momentos, adem谩s, lxs m茅dicxs, enfermerxs y dem谩s personal quienes tienen un peso de responsabilidad enorme que no se acompa帽a con las condiciones en las cuales trabajan.

Las muchas horas de trabajo, las condiciones y el estr茅s por la situaci贸n actual hacen que las personas que est谩n en esa trinchera queden atrapadas entre lo que quisieran y lo que pueden hacer. Seguir谩n sin ser escuchadxs, continuar谩n sin darle las garant铆as que necesitan y pagar谩n seguramente el pato finalmente cuando lxs sostenedorxs del sistema de explotaci贸n evadan su responsabilidad.

Un sistema de salud p煤blico, hoy, cada vez m谩s desmantelado es el sustento de las familias pobres, de todxs aquellxs que laburan y que necesitan y necesitar谩n ser cuidadxs en determinados momentos. No sabemos c贸mo tiene que ser la salud para despojarse totalmente del negociado y el lucro, pero sabemos que necesita de lxs que la conocen y la hacen andar. Un mundo nuevo y m谩s libre puede nacer del viejo, pero para eso necesitamos solidarizarnos, apoyar y fortalecer a quienes el sistema les va recortando las manos. No se juega con la salud de la gente.

La reestructura del capital aprovechando (o con) la pandemia es un nuevo ataque contra las personas para profundizar la dominaci贸n, en nuestras manos est谩 no s贸lo resistir sino cambiar nuestro mundo.

La solidaridad es nuestra arma.

En la imagen, captura de la intervenci贸n del grupo Nosotr鈽卻 en solidaridad con lxs trabajadores de la salud en varios centros el 20 de Julio, https://youtu.be/zXiq-aekAg0