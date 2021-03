–

Introducci贸n. Qu茅 la solidaridad no sea solo palabra escrita.

Apuntes sobre c贸mo enfrentamos (y c贸mo enfrentar) la represi贸n.

Caso Bankia: solidaridad, cajeros ardiendo y represi贸n.

Operaci贸n Arca, G20 y los atracos de Aachen.

Okupaci贸n, resistencia y acci贸n directa en el barrio de Gr谩cia: saldo represivo.

El estado de derecho – En el laberinto de la prisi贸n de Gabriel Pombo Da Silva.

Si tiene que arder, que arda.

Direcciones de inter茅s.

El balance represivo de las protestas que estallaron a ra铆z del encarcela miento de Pablo Hasel, que en Catalu帽a, y m谩s concretamente en Barcelona, alcanzaron el grado de una peque帽a revuelta o un estallido de importantes implicaciones que trajo varios d铆as consecutivos de disturbios en diferentes geograf铆as de la pen铆nsula, han supuesto cientos de detenciones en todo el Estado. Cientos de heridos/as y detenidos/as en todoel estado en las revueltas de finales de febrero. En Granada, dos compa 帽eros entraron en prisi贸n, ya en libertad condicional. En Barcelona, 8 anarquistas ser铆an puestos en prisi贸n preventiva acusados de intento de homicidio, atribuy茅ndoles el intento de quemar una furgona policial en el transcurso de los enfrentamientos. En Madrid y en catalu帽a, las detenciones se siguieron dando semanas despu茅s de los hechos, siguiendo la estrategia del estado de la 鈥渞epresi贸n en diferido鈥.

El foco represivo, ha sido puesto en muchos sectores, pero desde luego, lxs anarquistas que han tomado parte activa en estas revueltas, conocedores de que lo que subyace en este estallido no solo en una mera protesta por la libertad de expresi贸n y derechos democr谩ticos que ni reconocemos ni apoyamos. Es un estallido provocado por el repunte autoritario que los Estados han operado en todo el mundo con la excusa de la gesti贸n de la pandemia y la consiguiente vuelta de tuerca a las condiciones de explotaci贸n y miseria a la que el capitalismo nos somete, acelerando estos procesos en sus crisis c铆clicas.

Recopilamos varios textos en ellos se reflexiona sobre la represi贸n y la necesidad de continuar la lucha, y ser conscientes de que del enemigo, del Estado, solo podemos esperar golpes, y que la defensa frente a estos debe ser la continuidad de la lucha y no caer en categor铆as propias de la represi贸n (inocencia/culpabilidad) o el victimismo. Aqui hay una guerra, no esperamos piedad de periodistas, pol铆ticos, empresarios, jueces o polic铆as. Y estas reflexiones surgieron a ra铆z del ciclo represivo de la anterior d茅cada (entre 2011 y 2015 se sucedieron varias operaciones antiterroristas en todo el estado espa帽ol contra los entornos anarquistas). Varios textos de casos de represi贸n aconctecidos recientemente, en el que las compa帽eras reprimidas y sus entornos, lejos de plegarse a la comodidad de la figura de la persona 鈥渞epresaliada鈥 y victimizada, han apostado por la continuidad de la lucha , entendiendo la represi贸n como consecuencia de este conflicto. No esperamos ser tolerados por el Estado, ni sus altavoces. La Democracia es esto y no otra cosa.

No partimos de cero, tenemos experiencias colectivas y comunes que lejos de ser una losa o un dogma, son una coordenada m谩s en el mapa de la revuelta, peque帽os 鈥渃abos de gu铆a鈥 en el mar de posiblidades, que utilizamos como soporte y auxilio para continuar la lucha. Todo lo recaudado con este fanzine, ir谩 destinado a apoyar a lxs compa帽erxs encarceladxs en Barcelona acusados de la quema del furg贸n policial.

Ahora bien, la solidaridad no puede reducirse a un apoyo y acompa帽amiento de los compa帽eros y compa帽eras represaliados, ni a bonitas palabras. La solidaridad activa requiere continuar la lucha hasta sus 煤ltimas consecuencias y demostrarle al Estado, que encarcelar anarquistas, no le

va a salir gratis.

Solidaridad y lucha