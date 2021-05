–

De parte de ANRed May 9, 2021 35 puntos de vista

La Uni贸n de Residentes Cubanos en Argentina (URCA) y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (Mascuba) realizan una campa帽a para comprar jeringas y agujas con el objetivo de vencer el bloqueo y asistir a Cuba en su plan de vacunaci贸n. Por Ludmila Ferrer (El Grito del Sur)

La Uni贸n de Residentes Cubanos en Argentina (URCA) y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (Mascuba) impulsan la campa帽a 鈥淟a solidaridad vence al bloqueo鈥, una iniciativa de recolecci贸n de fondos para la compra de jeringas y agujas con el objetivo de que pueda llevarse adelante la campa帽a de vacunaci贸n en la isla caribe帽a. Hasta el momento, Cuba tiene cinco candidatos vacunales y es el 煤nico pa铆s del continente con dos vacunas, la Soberana 02 y la Abdala, que se encuentran en la 煤ltima fase de ensayos cl铆nicos y han mostrado buenos resultados. Sin embargo, Cuba se enfrenta a un obst谩culo: el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos desde la d茅cada del 鈥60 que dificulta la importaci贸n de -entre otras cosas- insumos m茅dicos como las jeringas para hacerle frente a la pandemia. 鈥淐on esta campa帽a siento que estoy aportando mi granito de arena para cambiar la historia de mi patria鈥, dice Alexander Catala Fuentes, vicepresidente de URCA.

鈥淟a campa帽a viene siendo un 茅xito -asegura por su parte Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba e integrante del Mascuba-. Esta semana tuvimos un dep贸sito de 100 mil pesos, otro de 243, es alguien que agarr贸 la cuenta a fin de mes y puso todo lo que ten铆a. Ambas donaciones son v谩lidas y muy apreciadas en esta campa帽a que tiene dos aristas: la recolecci贸n de jeringas por un lado y, por el otro, mostrar que con la solidaridad del pueblo, el bloqueo se rompe鈥.

La campa帽a empez贸 a planificarse el a帽o pasado, despu茅s de que en agosto Cuba anunciara al mundo que hab铆a desarrollado su primera vacuna contra el Covid-19, la Soberana 01. 鈥淵o empiezo a contactarme con las diferentes agrupaciones de cubanos en el mundo y en esos encuentros virtuales Danilo Campos, un referente cubano que trabaja con organizaciones en Par铆s, me comenta que estaban haciendo una colecta de jeringas a nivel local para enviar a Cuba鈥, cuenta Catala Fuentes, quien llev贸 la idea a su organizaci贸n.

La propuesta fue bien recibida y se sumaron el Mascuba y otros grupos que se solidarizan con el pueblo cubano. Ahora la campa帽a se extendi贸 al resto del continente y se est谩 trabajando para reactivarla en Europa. En Argentina, quienes quieran donar pueden hacerlo a una cuenta corriente de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Ya se juntaron m谩s de 200 mil kits que ser谩n enviados a la isla el pr贸ximo 17 de mayo y esperan poder mandar nuevas donaciones.

Hasta el momento, Cuba -que tiene una poblaci贸n de 11 millones de personas- acumula 5.648 casos y 694 fallecidos, lo que le da un promedio de 61 muertes por mill贸n de habitantes. Mas explica que esta estad铆stica favorable 鈥渟e debe al sistema de salud cubano que arranca desde el barrio atenuando al grupo familiar鈥. El gobierno, adem谩s, ya comenz贸 a vacunar y planea inocular a todes les habitantes para finales de este a帽o, a pesar de que todav铆a no cuenta con las jeringas y agujas necesarias.

鈥淟a campa帽a ha sido un 茅xito gracias a la solidaridad del pueblo argentino. Los cubanos de URCA, el Mascuba y los cubanos residentes en Argentina estamos agradecidos por la solidaridad y comprensi贸n que han tenido de lo que significa para Cuba el bloqueo鈥, destaca Catala Fuentes.

La respuesta al bloqueo: vacunas, respiradores y medicamentos

Seg煤n el vicepresidente de la URCA, la campa帽a incluso ha servido para que muchas personas conocieran qu茅 es el bloqueo. 鈥淎lgunos no sab铆an y me preguntaban qu茅 era. Entonces yo les cuento que Estados Unidos no deja llegar insumos a mi patria, que todo pa铆s que comercialice con el m铆o queda sancionado por el imperio y que por eso no se atreven a comerciar con Cuba, por los males que trae鈥, explica.

El embargo comercial, econ贸mico y financiero de Estados Unidos data de los primeros momentos del gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro y se profundiz贸 a煤n m谩s despu茅s de la llamada 芦crisis de los misiles禄 de 1962. A partir de ese momento, Estados Unidos aplic贸 la Ley de Comercio con el Enemigo bajo el objetivo de dificultar las posibilidades de importaci贸n y exportaci贸n del gobierno cubano.

El bloqueo y sus consecuencias se extienden hasta hoy y ha afectado a Cuba en su gesti贸n sanitaria de la pandemia no solo con la falta de agujas y jeringas. A principios del a帽o pasado, seg煤n recoge el peri贸dico Granma, el gobierno cubano intent贸 comprar ventiladores pulmonares a las empresas suizas IMT Medial AG y Acutronic, pero en abril esas entidades fueron adquiridas por la compa帽铆a estadounidense Vyaire Medical Inc y suspendieron la relaci贸n comercial debido a las restricciones del bloqueo.

驴La respuesta de Cuba? El Centro de Neurociencias de Cuba (Cneuro) junto a otras entidades locales desarrollaron sus propios respiradores. Adem谩s, las y los cient铆ficos cubanos han creado remedios para las distintas instancias del coronavirus como, por ejemplo, el Nasalfer贸n, un f谩rmaco en forma de gotas nasales que previene la infecci贸n del virus y que se encuentra en etapas avanzadas de testeo.

A esto se suman las ya mencionadas vacunas Soberana 02 y Abdala, mientras que en otras etapas de desarrollo se encuentran Soberana 01 y Soberana Plus, producidas por el Instituto Finlay de Vacunas, y Mambisa que, al igual que Abdala, fue creada por el Centro de Ingenier铆a Gen茅tica y Biotecnolog铆a (CIGB).

鈥淓sto es gracias a la experiencia en biotecnolog铆a que adquiri贸 Cuba hace much铆simos a帽os y que fue una decisi贸n de Fidel (Castro). Cuba ha desarrollado vacunas contra el meningococo y otras enfermedades y esa base probada con otras vacunas le permiti贸 avanzar tan r谩pido en una vacuna contra el coronavirus鈥, se帽ala Mas a este medio.

El integrante del Mascuba afirma que la tierra de Jos茅 Mart铆 es 鈥渦na isla pobre a nivel de producci贸n y de elementos鈥 y que por esa raz贸n no pueden fabricar sus propias jeringas para la campa帽a de vacunaci贸n. 鈥淧ara hacer jeringas necesit谩s petr贸leo para producir pl谩stico, necesit谩s un acero espec铆fico para las agujas y tambi茅n maquinaria que tienen laboratorios medicinales que monopolizan la producci贸n. Por eso no se llega a tener la infraestructura para producir, porque no se le permite a Cuba la provisi贸n de estos materiales鈥, explica.

鈥淵 por otro lado ten茅s la capacidad biotecnol贸gica. Esto te demuestra la dependencia de los centros de poder, que son los responsables de la pobreza y del hambre de todo el mundo鈥, agrega Mas.

鈥淏asta ya del asedio cruel e inhumano a nuestra patria鈥

El bloqueo a Cuba vivi贸 un peque帽o deshielo durante la administraci贸n del expresidente Barack Obama, pero la dureza de las sanciones a la isla se impuso con la llegada de Donald Trump al poder, quien volvi贸 a incluir al pa铆s en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Ahora se espera que con Joe Biden el bloqueo se levante luego de la pr贸xima asamblea de Naciones Unidas el 23 de junio. Sin embargo, Juan Gonz谩lez, consejero de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, dijo a la cadena CNN que 鈥渆l embargo es un acto del Congreso y esa es decisi贸n del Congreso鈥 y asegur贸 que 鈥渆stamos dispuestos a hablar con los cubanos y tenemos relaciones diplom谩ticas con Cuba en este momento鈥. Asimismo, esta semana el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, critic贸 al gobierno cubano durante la Conferencia de Washington sobre las Am茅ricas.

鈥淟os Estados Unidos nos ve铆an a todos como a los cubanos de Miami, los que no est谩n de acuerdo con el sistema social que existe en Cuba. Pero los cubanos no somos eso, amamos a nuestra patria, creemos que el socialismo es el camino. Los cubanos del mundo hemos despertado y decimos basta ya del asedio cruel e inhumano a nuestra patria, que sufren nuestras familias, que sufrimos nosotros鈥, manifiesta Catala Fuentes.

Los aportes se reciben en:CUENTA COLECTA JERINGAS PARA CUBABanco CREDICOOP- CASA DE LA AMISTAD ARG CUBANACta. Cte. 191-173-010100/3CBU 1910173855017301010032Enviar comprobante a casaamistadargentinocubana@gmail.com