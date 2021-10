–

De parte de Terraindomite October 14, 2021 30 puntos de vista

Imagínese que la humanidad algún día, muy pronto, decidiera dejar de usar máscaras. Al unisono. No en las calles, ni en los restaurantes, ni en las tiendas, ni en los eventos deportivos, simplemente en ninguna parte. Contra todas las órdenes de una buena parte de los 193 gobiernos miembros de la ONU, o al menos de los gobiernos occidentales. Y, de hecho, contra todo el sistema de la ONU, contra las órdenes del propio Sr. Antonio Guterres . Sí, claro. Muchas de las agencias de la ONU, no todas todavía, han comenzado a exigir vaxxing para su personal… o si no.

¿Cómo es que no se les ha ocurrido a todos todavía que algo anda mal? Muy mal. ¿Puede ser que sea simplemente una disonancia cognitiva? ¿Sabes que hay algo terriblemente mal, pero tu zona de confort no te permite admitirlo? Ese fue el caso en el Tercer Reich, que sacó adelante la tiranía de Hitler. El resto es historia.

La alternativa a imaginar sería que todos aquellos que han decidido no dejarse boquiabiertos, se adhieran a ello y lo hagan público. Desafían las órdenes […] del gobierno, el sistema de la ONU que recibe sus órdenes de marcha del oscuro culto invisible, que amenaza de muerte a los que no cumplen. […]

Tiene que suceder al unísono. En solidaridad. En la mayoría de los países europeos no se le permite ir a restaurantes ni a ningún evento público a menos que pueda mostrar el certificado vaxx, un infame código QR en su teléfono celular, que sería leído por otro teléfono celular, programado para leer su código QR.

No tiene idea de qué es o qué se pondrá eventualmente en este código QR . El objetivo es toda su información personal, desde su historial médico completo hasta sus antecedentes penales, sus cuentas bancarias, simplemente todo. Pero no lo sabrías. No puede leer lo que hay en el código QR. “Ellos” pueden, ya que está programado de esa manera.

El objetivo es, en esencia, tener este código QR implantado en tu cuerpo. Eso es más o menos lo que Klaus Schwab dijo con orgullo en su entrevista con la televisión suiza francesa en 2016. Lo enmarca de esta manera: los humanos se convertirán en “transhumanos”.

Desde entonces, el video ha sido “verificado” en Internet. El Sr. Microsoft, Bill Gates, en realidad habló de un sistema operativo implantado en el cuerpo humano. Entonces, nosotros, los humanos, necesitamos tener un cuerpo que pueda responder a las ondas electromagnéticas, en otras palabras, nuestros cuerpos deben transformarse en campos electromagnéticos (CEM). Eso se hace mediante el ARNm – “vaxx” que se inyecta en nuestros tejidos.

¿Ha notado que Pfizer y Moderna, los pioneros del ARNm, que no son en absoluto vacunas, es mejor que lo crea, son los únicos permitidos en Occidente? Ahora han agregado AstraZeneca y Johnson y Johnson; solo son diferentes en la medida en que su mecanismo de “muerte” es diferente.

También producen coágulos de sangre y proteínas en punta. El primero puede conducir a bloqueos respiratorios hasta embolias del pulmón o del cerebro, o incluso del corazón. La proteína de pico se propaga a todas sus células. Eventualmente atacan su sistema de defensa inmunológico haciéndolo mucho más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, especialmente cánceres. ¿Por qué no permiten la vacuna rusa Sputnik V ni ninguna de las vacunas chinas, ambas basadas en métodos de vacunación tradicionales? Los rusos y chinos no sirven para la agenda de reducción de población.

Vea esta historia / video de terror bien investigado por la Dra. Madej : Dra. Carrie Madej: Primer laboratorio de EE. UU. Examina viales de “vacuna”, revelados hallazgos horribles . No, esto no es para asustar a nadie. Esto es para traer la realidad a su zona de confort y, con suerte, sacarlo de la comodidad a un mundo al que usted y todos deben ayudar a resistir.

La “ola de asesinatos” de Covid – y la “robotización” de los supervivientes. Necesitamos un Nuremberg 2.0

¿Sabes que los vaxxes de ARNm te inyectan grafeno , un fluido altamente venenoso, que crea en todo tu cuerpo un campo electromagnético (EMF), receptivo a 5G y pronto 6G ultra-cortas ondas cortas que eventualmente podrán manipular tu cerebro y ¿Toda su información, ahora almacenada gradualmente en su código QR personalizado, transformándolo a usted, humano, en – en palabras de Klaus Schwab, un “transhumano” – que ya no está en posesión de su propia voluntad o de su cuenta bancaria?

Su dinero, por cierto, si aún no lo ha notado, pronto ya no será dinero físico que pueda tocar y entregar a un cajero o proveedor, sino que será todo dinero electrónico, digital, sobre el cual usted todavía puede tener el control, porque “ellos” se lo permiten. Pero una vez que decidan que debes ceder el control, desaparecerá.

¿Has notado a qué velocidad están desapareciendo los cajeros automáticos? ¿Cómo desaparecen los cajeros en los bancos? Pronto dejarán de ser necesarios, porque ya no controlas el efectivo. Hay países enteros en el norte de Europa que casi están ahí: Digitalización total. En algunos países, entre ellos Suecia, algunas personas ya han permitido voluntariamente que se les implante un nanochip debajo de la piel de la muñeca. El chip funciona como una cuenta bancaria integrada. A los jóvenes les encanta. Es tan bueno. Deslizas tu mano, ya ni siquiera una tarjeta, y el pago está hecho. Excepto que estas personas no tienen idea de cómo se desarrollará esto en el futuro.

Eso sí, esto solo se aplica a las personas que sobreviven a la falsa vacunación, o más bien a la campaña de inoculación. Porque, ¿sabe usted que muchas más personas han muerto y están muriendo por recibir el pinchazo de ARNm venenoso, que por el covid mismo? – No claro que no. El gobierno y los principales medios de comunicación pagados no le dirán nada al respecto. Los HSH reciben miles de millones de los gobiernos por mentirte.

Entonces, todo lo anterior solo se aplica a aquellas personas que sobreviven a las vacunas a largo plazo. Porque es probable que no sobreviva. De la vacuna falsa, no del covid. (Una advertencia final a la humanidad del ex científico jefe de Pfizer, Michael Yeadon).

Volvamos al uso de la máscara. Este fue el primer paso – en la Fase Lockstep – recuerde el Informe Rockefeller de 2010 – donde los autores describen la “Fase Lockstep”, en el sentido de que los 193 países miembros de la ONU hacen lo mismo al mismo tiempo – ¿en “sincronía”? – Bueno, ya estamos más allá de esta fase ahora.

En esta fase de Lockstep, todos los gobiernos del mundo ordenan a su gente que use máscaras, en todas partes. La ciencia no adquirida ha demostrado durante mucho tiempo que el uso de mascarillas no previene la coviditis ni ninguna enfermedad viral, pero causa un daño tremendo, ya que reduce la ingesta de oxígeno entre un 20 y un 50 por ciento, según el tipo de mascarilla. En cambio, estás respirando tu propio CO2.

Pero eso no es todo, el daño psicológico causado por el uso forzado de una máscara es tremendo. Su pura humillación; es depresivo. Hablas con las personas, pero en muchos casos no puedes reconocerlas, las voces son apagadas, a menudo difíciles de entender, y la expresión facial que dice tanto en una conversación ha desaparecido. Las depresiones se han disparado, al igual que los suicidios. Pero los gobiernos y los medios de comunicación bien pagados, así como la ciencia comprada, no informan sobre estos efectos desastrosos.

Acerca de la “ciencia comprada”: mucha gente simplemente no puede imaginar el mundo corrupto en el que nos hemos convertido en el lapso de, digamos, dos décadas.

Pongamos el comienzo de la cuenta regresiva en el 11 de septiembre.

Fue entonces cuando comenzaron las grandes mentiras oficiales y se apoderó de la coerción de los que decían la verdad. La mayoría de los científicos, policías u otros testigos de primera mano tienen familias, tienen una carrera, tienen un ingreso estable. No quieren “problemas”. Y los problemas pueden ir desde el acoso hasta la pérdida del trabajo y la muerte. Esto no es una broma. Así es como funciona el “sistema” hoy. O estás en Matrix y vives una vida de cierta comodidad, o tomas la píldora roja y estás solo.

Últimamente ha ido un paso más allá: Internet, “la mina de oro” de toda la información, está siendo severamente censurada.

Toda la información inconveniente se elimina por completo o se “verifica”. Si verifica quién está detrás de los verificadores de hechos, algo que la mayoría de la gente no hace, verá que son grandes grupos de interés, en el caso de covid, en su mayoría productos farmacéuticos, con la ayuda de Bill Gates et al . Por tanto, cada vez es más difícil encontrar información referenciada.

Youtube acaba de declarar que cualquier información, sin importar cuán científicamente probada esté, que vaya en contra de la clásica “narrativa del cambio climático” será eliminada. Tan sencillo. Estamos dominados, no más de lo que nosotros, la VERDAD, estamos siendo dominados y manipulados por intereses privados.

Sí, el mundo necesita un Gran Reinicio , pero no a la Klaus Schwab, no según el WEF, sino según un diseño que surge de la gente. Por eso es tan importante la solidaridad y no la sumisión. – ¿Cuándo nos despertamos con este simple asunto?

No obstante, existen algunas excepciones excelentes. En los EE. UU., Al menos Texas y Florida y otros, no siguen el mandato de usar máscaras, ni toda la narrativa consecuente que lo acompaña, como las pruebas. La gente es libre de usar o no usar. La mayoría no usa. Y la incidencia de covid en realidad también es menor que en otros estados, digamos California, donde esta regla absurda se aplica estrictamente. Quizás esta “menor incidencia de covid”, como en Texas, va de la mano con la cantidad de personas que no optan por recibir el pinchazo y además, los informes del gobierno estatal son más honestos que en los estados que imponen máscaras vacías.

Algo sobre lo que pensar.

Para aumentar la cadencia del miedo, Bill Gates ya declaró en 2018 que puede haber una enfermedad mucho más mortal que el covid esperando a la humanidad, una epidemia de Marburg-R. Mira esto .

Es una fiebre hemorrágica que se describió por primera vez en 1967, con un breve brote que mató a 376 personas. Se describe como tan mortal como el ébola. Vea también esto .

¿Real o falso? No importa. Su primer diseño fue diseñado para infundir miedo, y ahora sabemos que el miedo reduce nuestro sistema de defensa y nos hace vulnerables a obedecer órdenes, justo lo que nosotros, como humanidad, deberíamos dejar de hacer y volver a ser nosotros mismos: seres humanos soberanos.

El siguiente paso es la digitalización completa. Las vacunas imaginarias que son coaccionadas por cualquier medio por la Administración Biden, que es un excelente ejemplo para muchos países europeos, y el código QR están progresando rápidamente, sin que la gente ni siquiera se dé cuenta.

No olvide que la Agenda ID2020, también un invento de Bill Gates, está en plena marcha. Vea esto y esto .

Ahora se está probando en África Occidental, donde las personas se han “ofrecido como voluntarias” para participar en un ejercicio en el que tienen acceso a su dinero solo a través de una “cuenta bancaria” implantada en el cuerpo. Esta cuenta puede y está siendo monitoreada desde afuera. Es parte de lo que nos espera en el oeste a medida que se afianza el gran reinicio. Vea también este. Dra. Carrie Madej: El primer laboratorio de EE. UU. Examina los viales de “vacuna” y se revelan hallazgos horribles .

Hasta cierto punto, también lo están probando algunas personas en Suecia que se han implantado voluntariamente un chip debajo de la piel que guardaba los detalles de su cuenta bancaria. ¿Quizás más y no lo saben?

Esta es la futura codificación QR del mundo.

Por lo tanto, tenga en cuenta para qué están realmente destinados los códigos QR, qué pueden y harán en el futuro, si no los detenemos. Es una y otra vez la misma pregunta. Tenemos que ser conscientes, y tenemos que liberarnos del miedo, tenemos que volvernos desobedientes y, en cambio, volver a ser nosotros mismos. Tenemos que volver a lo que nacimos para ser, seres humanos soberanos.

Y no tenemos tiempo que perder. Debemos actuar rápido.

Peter Koenig