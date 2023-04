La sombra del narco se extiende por la Selva Lacandona

25 abr 2023

El crimen se ha incrustado en los recovecos de la selva chiapaneca y avanza imparable por el estado, al amparo de omisiones, burocracia y falta de voluntad pol铆ticas de los gobierno . 鈥淣os dejaron solos ante este problema鈥, denuncian autoridades comunales

Texto: 脕ngeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Fotos: 脕ngeles Mariscal

CHIAPAS. 鈥 En los dos a帽os recientes, al menos en cinco ocasiones las autoridades de la comunidad Zona Lacandona, ubicada en la frontera de M茅xico con Guatemala, acudieron con funcionarios de los tres niveles de gobierno para pedir acciones que frenaran el avance de grupos del crimen organizado en esta regi贸n. Nadie les escuch贸. Los grupos criminales se apoderaron de pistas de aterrizaje, controlaron caminos y expulsaron a pobladores de las comunidades rurales e ind铆genas.

Pero de esto poco hablan las personas afectadas. El miedo a las represalias es grande. Saben que han sido abandonados por el Estado.

El 20 de marzo pasado, en su conferencia matutina, el presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, dijo que en esa zona hab铆a pistas clandestinas que eran usadas por c谩rteles de la droga, y habl贸 de la participaci贸n de la poblaci贸n local.

La versi贸n del presidente no s贸lo criminaliz贸 a la poblaci贸n, sino que invisibiliz贸 los llamados de auxilio que hicieron, se帽alaron autoridades de tres de las comunidades m谩s grandes de la selva: Chankin Kinbor Chambor, Enrique Andrade V谩zquez, subcomisariado de Frontera Corozal, y Emilio Bolom G贸mez, subcomisariado de Nueva Palestina.

鈥淣os dejaron solos ante este problema鈥. Chankin Kinbor Chambor, presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona

El narco que 芦borra fronteras禄

Foto: 脕ngeles Mariscal.

La frontera entre M茅xico y Guatemala tiene poco menos de mil kil贸metros lineales, dos terceras partes colindan con el estado de Chiapas. En una fracci贸n de esta regi贸n, del lado guatemalteco est谩 la selva del Pet茅n y, del mexicano, la Lacandona.

La vegetaci贸n espesa en algunas 谩reas, los r铆os caudalosos, la distancia entre comunidad y comunidad, y las limitadas v铆as de comunicaci贸n por donde atravesar la selva, sirvieron durante a帽os como barrera natural para evitar que c谩rteles de la droga y del crimen organizado se asentaran en la regi贸n, a pesar de que las carreteras que la bordean han sido usadas para el tr谩fico de armas, drogas y personas que provienen del sur del continente.

Esta situaci贸n cambi贸 radicalmente desde finales de 2019, recuerdan pobladores entrevistados para este reportaje.

Un campesino de origen tseltal que pide no ser identificado explica que en su comunidad, ubicada en el coraz贸n de la selva, hay una pista de aterrizaje para avionetas que se construy贸 cuando sus abuelos y bisabuelos llegaron a poblar el lugar; esta era la 煤nica v铆a de salida ante una emergencia. La otra salida era caminar varios d铆as hasta llegar a un camino de terracer铆a o carretera. Con los a帽os, m谩s caminos se fueron abriendo y la pista qued贸 s贸lo para sacar enfermos, o cuando ocasionalmente llegaban a la zona brigadas de salud o servidores p煤blicos de alguna instituci贸n de gobierno que quer铆an evitarse el sinuoso camino por tierra. Sin embargo, a finales de 2019 y principios de 2020 llegaron hasta su comunidad algunas personas que prefiere no identificar.

鈥淟legaron para pedir rentada la pista. Dijeron que era para llevar mercanc铆a, pensamos que eran medicinas para repartir en la zona, y como hay necesidad de que llegue la medicina y las vacunas, aceptamos. A otras comunidades (donde tambi茅n llegaron) les dijeron que les iban a pagar por el uso de las pistas, y tambi茅n aceptaron鈥.

鈥淟uego -narra- llegaron con paquetes y cajas, llevaban armas grandes, no eran rifles (de caza) ni pistolas; eran otras. Nosotros tuvimos miedo, vimos que no se trataba de algo bueno pero ya no pod铆amos negarnos porque se empezaron a quedar en la comunidad. A quien se opuso lo amenazaron, lo golpearon; mataron a algunos y dejaron sus cuerpos despedazados, como si fueran animales (鈥) tuvimos que abandonar nuestra tierra. Otros se quedaron ah铆 por el miedo, porque no tienen a d贸nde ir鈥.

脡l, su esposa, hijos, y otras familias m谩s, abandonaron la comunidad.

Someter a la oposici贸n: asesinato y desplazamiento forzado

La Selva Lacandona ocupa formalmente 1.8 millones de hect谩reas. Ah铆 hay decenas de peque帽as comunidades, unas con 10 familias y otras con m谩s de 20 mil personas. Se trata en su mayor铆a de de ind铆genas tseltales, algunos tsotsiles, un grupo de lacandones, y quienes llegaron de otros estados del pa铆s a mediados del siglo pasado en busca de tierra.

Legalmente, la Lacandona forma parte de los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqu茅s de Comillas y Zamora Pico de Oro. Los lugares actualmente m谩s codiciados por los c谩rteles en esa regi贸n son los que les permiten transportar, guardar y redistrubuir su mercanc铆a sin que haya protestas o vigilancia.

En un video al que se tuvo acceso para este reportaje, y que fue grabado por pobladores que habitan en lo que se conoce como la zona del R铆o Negro, una subregi贸n de la Lacandona, se observa el interior de una casa; en el centro hay una mesa de tablas y sobre ella, un ata煤d; campesinos colocan dentro del f茅retro las piezas de un cuerpo. Como si se tratara de un rompecabezas, van acomodando piernas, brazos, torso.

Hay en el piso un incensario del que emana humo de resinas, con el que intentan amortiguar el olor del cuerpo en descomposici贸n porque ah铆 la temperatura supera los 30 grados cent铆grados. Alrededor, observando, hay hombres campesinos; tambi茅n una mujer vestida con el atuendo colorido caracter铆stico de las habitantes tseltales de la selva, llora desconsolada; hay ni帽os con los rostros angustiados. Como pueden, arman el cuerpo y lo visten con una s谩bana blanca para sepultarlo con la mayor dignidad posible.

Tras el asesinato y tortura del campesino que, ahora se sabe, fue por oponerse a que en su terreno grupos del crimen organizado instalaran una nueva pista de aterrizaje, 88 personas de esa regi贸n, la mayor铆a ni帽os y ni帽as, tuvieron que abandonar la zona.

Fueron de los primeros desplazados por los c谩rteles en la selva Lacandona.

Una reja en medio de la selva

En comunidades m谩s grandes, personas de la localidad iniciaron -o aumentaron- el consumo de droga. Testimonios narran que algunos habitantes, por miedo o por convicci贸n, empezaron a colaborar activamente en el tr谩fico de personas y mercanc铆as.

Los l铆deres de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona narran que, a mediados de 2021, las amenazas de los grupos del crimen se dirigieron tambi茅n hacia ellos.

Ante la desconfianza que les generaban las autoridades del gobierno de Chiapas, a quienes hab铆an notificado de estos hechos sin que hicieran nada, se enfocaron en pedir el auxilio al gobierno federal.

鈥淪e plante贸 directamente al gobierno federal, se pidieron medidas a la Secretar铆a de Gobernaci贸n. Por el tema de la seguridad no quer铆amos que se enterara el gobierno del estado, pero el primero que se enter贸 fue el gobierno del estado鈥. Chankin Kimbor

脡l, como presidente de los Bienes Comunales, fue amenazado directamente para impedir que continuar谩 con las denuncias.

鈥淧ero la gente en la asamblea nos exige que busquemos la soluci贸n (鈥) acudimos con Alejandro Encinas -Subsecretario de Derechos Humanos Poblaci贸n y Migraci贸n de la Secretar铆a de Gobernaci贸n- y lo que 茅l hizo fue solicitar medidas cautelares de protecci贸n para mi; pero 驴de qu茅 sirve tener una casa con reja en medio de la selva? Es como si estuvi茅ramos en una c谩rcel鈥.

Foto: 脕ngeles Mariscal

La burocracia ataja los llamados de auxilio

Entre 2021 y 2022 la presencia y violencia de estos grupos se hizo insostenible, 鈥渇ue cuando se dieron m谩s asesinatos, decapitados, descuartizados; entonces, en las asambleas de las comunidades insistieron en que busc谩ramos como solucionar esto. Acudimos nuevamente con el gobierno de Chiapas鈥, explican en entrevista Chankin Kinbor, Enrique Andrade V谩zquez y Emilio Bolom G贸mez.

鈥淯na de las primeras reuniones de 2021 la tuvimos con el Fiscal de Justicia de Chiapas, Olaf G贸mez Hern谩ndez. Ah铆, 茅l claramente nos dijo que esos eran delitos federales, que el gobierno no pod铆a intervenir, que lo vi茅ramos con el Ej茅rcito, con la Fiscal铆a de la Rep煤blica. Pas贸 el tiempo, vino la pandemia y la situaci贸n empeor贸鈥, dice Chankin.

Enrique Andrade detalla que entonces hablaron con el personal del Batall贸n Militar que hay en Frontera Corozal, y con la Marina, instituci贸n a la que corresponde la vigilancia por el r铆o Usumacinta, que separa M茅xico con Guatemala.

鈥淓llos nos respondieron que no pod铆an intervenir, que necesitaban la orden de sus superiores, que necesit谩bamos hacer la denuncia ante el Ministerio P煤blico; pero ac谩 no hay Ministerio P煤blico, no hay oficina de la Fiscal铆a de Justicia. Para denunciar tenemos que ir a la cabecera municipal de Ocosingo y cuando llegamos, nos responden que ya pas贸 el periodo para interponer una denuncia鈥.

Durante 2022, en las asambleas comunitarias la poblaci贸n volvi贸 a demandar se acudiera con las autoridades. El 10 de agosto de ese a帽o hubo una asamblea de habitantes de los poblados Nueva Palestina, Frontera Corozal, Caribal Ojo de Agua Chankin, Naha y Puerto Bello Metzabok.

En el acta que se levant贸 ese d铆a detalla que asistieron mil 29 jefes de familia, quienes reiteran que est谩n de acuerdo en que intervenga la polic铆a municipal de Ocosingo, el delegado del gobierno de Chiapas, Jaime Ram铆rez Maza; la Fiscal铆a Ind铆gena, la Secretar铆a de Seguridad P煤blica y de la Defensa, 鈥渃on el fin de evitar la proliferaci贸n de la delincuencia organizada鈥.

Pasaron dos meses sin acciones concretas por parte de los cuerpos de seguridad, por ello, el 11 de noviembre, las autoridades comunales acudieron a la capital de Chiapas, para entregar en la Oficial铆a de Partes de la Gubernatura una solicitud de audiencia con el gobernador Rutilio Escand贸n.

La 煤nica respuesta que recibieron ese d铆a fue un acuse de recibo con el folio 007644-2022 que se帽ala: 鈥淯sted podr谩 consultar v铆a telef贸nica al n煤mero 9616188050 Ext 21010 y 21013, o acudir a esta oficina para conocer sobre la Dependencia competente que atender谩 su petici贸n y el estatus en que se encuentra su solicitud鈥.

鈥淯n d铆a nos recib铆an unos, otros d铆a otros; a veces a la reuni贸n se convocaban al Ej茅rcito, a la Guardia Nacional; pero no hubo acciones. El Ej茅rcito est谩 en su cuartel y cuando les pedimos ayuda, nos dicen que necesitan orden de sus mandos para intervenir; en la Fiscal铆a no reciben las denuncias鈥, relataChankin.

Un mes despu茅s de la solicitud de audiencia, el 14 de diciembre, finalmente fueron recibidos en Palacio de Gobierno, pero no por el gobernador. Estuvieron con el funcionario Jaime Rodr铆guez Maza y con representantes de la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, de la Guardia Nacional, Secretar铆a de Seguridad y Protecci贸n Ciudadana y del Instituto Nacional de Migraci贸n.

El tema a tratar fue la seguridad. En la minuta de acuerdos que se realiz贸 al final de la reuni贸n, destaca la respuesta que cada instituci贸n dio a la comunidad. Les dicen que la intervenci贸n de los cuerpos de seguridad e investigaci贸n debe pasar por una serie de tr谩mites burocr谩ticos que piden cumplir a la poblaci贸n de la selva.

Por ejemplo, la Secretar铆a de Marina les dice que no puede atender solicitudes de la poblaci贸n sino hasta que reciba una petici贸n de la Fiscal铆a de Justicia.

鈥淟a Guardia Nacional expuso que las funciones de esa corporaci贸n se basa en la colaboraci贸n con los dem谩s cuerpos de seguridad, mediante vigilancia y mantenimiento del orden p煤blico, con un sentido defensivo y no ofensivo鈥, explican en el punto sexto de la minuta.

A la demanda para que la Fiscal铆a de Justicia Ind铆gena abra una oficina de atenci贸n en el poblado Frontera Corozal, para que ah铆 pueda llegar la poblaci贸n a interponer denuncias penales, le responden que deben enviar una solicitud a la Fiscal铆a General.

En resumen, explican los comuneros, 鈥渘os dicen que no pueden actuar鈥.

Un grito en el desierto

El 24 de marzo pasado, cuatro d铆as despu茅s que el presidente de M茅xico habl贸 de las pistas clandestinas y dijo que 鈥渓os narcotraficantes tienen acuerdos con esas comunidades鈥, las autoridades de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona respondieron en una carta a L贸pez Obrador, negando que la poblaci贸n tenga acuerdos con narcotraficantes.

鈥淧residente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, le manifestamos nuestro reconocimiento y deseamos tenerlo de visita en Frontera Corozal (una de las comunidades donde el presidente dijo que hab铆a pistas clandestinas) para que usted constante nuestra palabra y nuestra voluntad para resolver la problem谩tica que padecemos en este terriotorio鈥, se帽ala el documento que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Diez d铆as m谩s tarde, el pasado 4 de abril los obispos de la Di贸cesis de San Crist贸bal -a la que pertenece la selva Lacandona- denunciaron que no ha sido escuchada la poblaci贸n afectada por los grupos del crimen que se disputan el territorio en casi todo el territorio de Chiapas.

En un comunicado p煤blico, Rodrigo Aguilar Mart铆nez, Luis Manuel Lopez Alfaro, obispos titular y auxiliar; as铆 como Mar铆a Reyes Arias Sarao, Miguel 脕ngel Montoya Moreno y Carolina Lara Rodr铆guez, secretaria y vicarios, detallaron que en la regi贸n donde tiene presencia la Di贸cesis, as铆 como en el resto del estado, existe un 鈥渋ncremento de la inseguridad y la violencia desbordada por c茅lulas del crimen鈥.

鈥淟a descomposici贸n social va en aumento por la violencia generalizada en el estado (鈥) En este tiempo hemos escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situaci贸n de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferaci贸n de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque鈥, explican en su comunicado donde solicitan atenci贸n.

Este documento tampoco ha tenido una respuesta.