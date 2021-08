–

De parte de La Haine August 13, 2021 33 puntos de vista

Los pueblos poseen una l贸gica sencilla pero implacable, re帽ida con todo lo absurdo y contradictorio, y si alguno, adem谩s, aborrece con toda su alma el privilegio y la desigualdad, 茅se es el pueblo cubano (Fidel).

A Villegas Tamayo (Pombo)

La luz de Yara desprendi贸 de la inmensa hoguera conocedora de cat谩strofes de historia. Lanz贸 a Pombo un convite y desaf铆o que asume en sacrificio gustoso evitando las llamas devoradoras, que a帽os atr谩s los espa帽oles descendientes de la inquisici贸n, sometieran en ellas al indio Hatuey. Alertado por la luz de la hoguera hist贸rica, acepta el envite y parte hacia Sierra Maestra, a encontrarse con un talentoso gaucho andino valiente expedicionario del Granma, a quien los combatientes cubanos, identifican como ‘Che’. No pod铆a imaginar, ni por lo m谩s remoto, que fuera a convertirse en la sombra protectora del gaucho andino por m谩s de 10 a帽os de lucha, sobre la que hab铆a que demostrar m谩s que ganas y coraje para ganarse su afecto y cabalgar juntos en complicidad como hicieran los incondicionales aventureros de Miguel de Cervantes, el tal Sancho y Quijote sobre la llanura manchega. Pombo mostr贸 m谩s que su entusiasmo adolescente. Una madurez ajena a su edad y entrega incondicional aquel gaucho, sometido a un acosador ronquido asm谩tico agudizado por la 鈥渇umata鈥 de tabaco a forma de puro o pipa y la humedad de las monta帽as entre sierras y selvas persigui茅ndole, aunque amparado por la luz revolucionaria bati茅ndose por toda Cuba, contra la sombra del monstruo a la espera en Bolivia. El arrojo de aquel adolescente le mostraba decisi贸n, disciplina presta a hacer la revoluci贸n enfrent谩ndose a todo tipo de inclemencias sobre el camino trazado, y sobre todo, sensibilidad, asimilando las ense帽anzas del que manten铆a un car谩cter intransigente, una personalidad de una entrega despiadada consigo mismo, curtido contra el asma acuciante y altivez guerrillera de dureza y ternura dispuesta abrir murallas como lo hiciera el poeta Nicol谩s Guill茅n en su obra maestra, saltar hogueras, enga帽ar sombras extra帽as, burlar la metralla y de lleno a por todas a煤n a sabiendas de perder la vida. Tiempo de desaf铆o constante de un valor extremo incalculable, al que se ve铆an sometidos, sobre el que se ce帽铆a la batalla de sus vidas y el triunfo de sus ideales. La revoluci贸n gota a gota se iba expandiendo, organizando, a golpes de asma, sudor y camarader铆a entrecruzados por la metralla enemiga. Pombo, el adolescente entusiasta de aventura revolucionaria, no pasaba m谩s all谩 de los 14 a帽os cuando decidido parti贸 hacia Sierra Maestra, abandonando el resguardo hogare帽o c贸modo de una madre trabajadora incansable que le quer铆a y de un padre carpintero, de ra铆z y venas canarias con una cultura superior a los dem谩s del pueblo, y mucha humildad, a prueba de los mayores sacrificios por cualesquiera de los habitantes del caser铆o, apretado entre la monta帽a misteriosa, con una tradici贸n de lucha independentista que ilumin贸 el primer combate libertador de Carlos Manuel de C茅spedes y sus esclavos insurrectos el 11 de octubre de 1868.

Che se acercaba…

Ven铆a sobre un mulo al que montaba erecto sobre el animal, no asomaba en 茅l la b煤squeda de una pose gallarda ni altanera mas cabalgaba distinto a los dem谩s, tra铆a una gorra con la visera a medio lado, puesta al descuido, pero no le restaba a su imagen atracci贸n ni distinci贸n. Aqu茅l d铆a en que subimos a sumarnos a la guerrilla, Chino Figueredo, fue al encuentro del Che y le confidenci贸 en voz baja pero no lo suficiente: 鈥淪on unos muchachos de Yara que quieren incorporarse a nuestra tropa鈥. -驴Y que armas traen?- 鈥淯nos fusilitos calibre 22鈥. (Entonces se nos acerc贸 y pregunt贸) -驴A qu茅 vienen?- 隆隆A luchar por Cuba!! Y le mostramos con entusiasmo nuestro armamento. El se ech贸 a re铆r y nos espet贸 -驴Con esos fusilitos van a derrotar a la tiran铆a de Batista?-. Y sin dejarnos responder indic贸: 鈥淏ajen de nuevo al pueblo y velen que un soldado est茅 solo y des谩rmenlo. Y regresen mejor armados鈥. Nosotros vimos aquella orientaci贸n como algo extremadamente f谩cil y retomamos muy contentos al pueblo. Nada m谩s que nos vio un carnicero que era chivato, se lo dijo a la Guardia Rural y en el caso mio me salve de un til铆n al escaparme por la puerta de atr谩s de mi casa y escabullirme en un platanal. Concentr茅 de nuevo a los compa帽eros y cambiamos de t谩ctica. Visitamos comerciantes y campesinos y mejoramos el armamento. Dos escopetas y rev贸lveres 38. Y volvimos a la sierra. Llegamos a la zona conocida como La Pata de la Mesa y nos presentamos de nuevo a Che. No le mentimos, le dijimos la realidad: 鈥淟o importante es la decisi贸n que tuvieron de luchar y de lograr el objetivo鈥 (Nos dijo y nos acept贸). En ese momento hab铆a recibido la orden de Fidel de entregar la Columna 4 y trasladarse hacia Minas del Frio y ponerse al frente de la escuela de reclutas. Me escogi贸 de mensajero y escolta, y empezaba as铆 una vida, de largos a帽os a su lado. Yo ten铆a un sexto grado, me usaba de monitor para ense帽ar a mis compa帽eros a leer y escribir. Pombo fue enviado a la columna de Fidel. Ah铆 se curti贸 como combatiente guerrillero, participa en los hist贸ricos combates de Jigue, Las Vegas, San Lorenzo, Meri帽o y Las Mercedes. En este 煤ltimo lugar fue testigo de la famosa reuni贸n de Fidel y Cantillo (general de Batista) donde Fidel como Maceo, no acept贸 pacto indigno. Al otro d铆a de la entrevista con Cantillo llegaron los aviones para bombardear. Nos metimos en un refugio que hab铆amos construido y en el primer pase tiraron una bomba que cay贸 como a 15 metros de la boca del t煤nel. Che ordena al instante: 鈥溌÷amos a salir de aqu铆 inmediatamente que esos hijos de puta aprovecharon la reuni贸n para marcar el lugar del refugio y en esta pr贸xima vuelta van a colocar la bomba en la misma boca del t煤nel!!鈥. As铆 mismo fue. No habr铆amos quedado ninguno vivo. As铆 fue como Pombo se convierte en la sombra protectora de Che librando duras batallas en Santa Clara hasta la entrada triunfante en La Habana. Tras la toma del poder asume un cargo como director de una f谩brica hasta que en 1965, Che le llama para ir al Congo y seguir combatiendo por la libertad. De nuevo en Cuba, una vez m谩s, es escogido para acompa帽ar a Che, a Bolivia; su columna, tuvo que salir del pa铆s andino enfrent谩ndose al ej茅rcito, tras la ca铆da del comandante Guevara.

La lucha anticapitalista y por ende antiimperialista entroncada en ambos guerrilleros abarcaba toda Indoam茅rica. Es en uno de los pa铆ses del continente, de donde parte hacia Cuba Hatuey, que ese mismo a帽o en que Che vuelve una vez m谩s a llamar a Pombo, en abril de 1965, el coronel Francisco Caama帽o De帽贸 dirige la resistencia popular contra el invasor estadounidense. El Continente Indoamericano se estremece. Sabe lo que eso significa, no por azar sus tribus, sus culturas e idiomas propios han sido diezmadas hasta imponer masivamente otro idioma y sombra andante por sus id铆licos parajes. Pero ya no s贸lo son los espa帽oles que les han hecho sufrir y padecer la sumisi贸n a la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 latina impuesta. El yanqui y sus aliados internos en cada uno de sus pa铆ses persigue su exterminio e invade la senda del ta铆no Hatuey en Santo Domingo, sembrando una vez m谩s la muerte regando tierra dominicana. Impone sus 贸rdenes, y sus armas, sus mutilaciones y violaciones se suman a la dependencia y miseria m谩s all谩 de la hambruna. Todo cambi贸 de la noche a la ma帽ana. Fueron meses de terror masivo, de lucha encarnizada, pese que por momentos el gringo retrocediera frente a los pelotones al frente dirigidos por el heroico De帽贸 (qui茅n posteriormente muere apaleado en uno de los miles de paseos a la muerte sembrados). Queda grabado en la historia dominicana su nombre entrelazado al mes de abril: 隆隆Abril!! Enarbolando resistencia, luchar o morir en nombre de la independencia abanderada por De帽贸 隆隆Abril!! En su recuerdo heroico para vencer y asentar ra铆z sobre ella contra la indiferencia y sumisi贸n 隆隆Abril!! Para vivir construyendo un futuro propio, cantar y so帽ar vigilantes sin abandonar jam谩s la trinchera floreciendo la independencia y castigo a los culpables de dentro y fuera. Cuando en 1823, el presidente estadounidense James Monroe, lanz贸 el grito para la conquista: 鈥溌÷m茅rica para los americanos!!鈥. Millones del continente m谩s all谩 de la frontera donde anida el monstruo y sus mercenarios, entendieron a la primera que se refer铆a en lenguas indoamericanas que al traducir del gringo viene a decir en el idioma latino impuesto: 鈥淎m茅rica bajo las garras del T铆o Sam como monopolio del Pent谩gono鈥. El humo que nunca muere de las hogueras ind铆genas de las tribus les dio la raz贸n. Entre el R铆o Grande y el Cabo de Hornos hay 10.000 kil贸metros y 33 pa铆ses; casi, si no todos, han visto las garras del asesino imperial entrometerse en sus campos, r铆os y vidas someti茅ndolos y fulmin谩ndolos a la m铆nima resistencia. EEUU impone la 鈥渃ostumbre鈥 (SUMISI脫N) y el mundo mira para otro lado; lo mismo pasa en Oriente Medio, sobre ese alumbrar de la democracia pa铆ses donde la civilizaci贸n de sus garras encumbra y encuadra dictadores de todo pelaje, aplicando presiones econ贸micas entre bochornosas encubiertas incluidas las m谩s directas genocidas para proteger 鈥渟us intereses鈥, entre robos y extorsiones optando por la opci贸n directa: LA INVASI脫N (Uno de sus primeros m茅todos utilizado en el continente, exportado, al resto del mundo).

Es vital entroncar en la historia de toda Indoam茅rica, la lucha de liberaci贸n, contra el imperio de las guerras y extorsiones. En 1846 el presidente James Polk decidi贸 que el destino manifiesto de su pa铆s era expandirse, y M茅xico, tuvo la mala suerte de estar al otro lado de la frontera del monstruo, el que en dos a帽os de guerra se hizo con casi todo lo que hoy es California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo M茅xico. El sometimiento se convierte en una marcha contrarreloj regando su minutero y la miseria avanza por todo el continente. En 1898 el presidente McKinley tuvo otro ataque de codicia popularizando el 鈥渟ue帽o americano鈥, sobre los pueblos del mundo, invade el Caribe. El ej茅rcito estadounidense ocupa Puerto Rico all铆 sigue hasta hoy. Tambi茅n invadi贸 Cuba, una operaci贸n que los yanquis repetir谩n en varias ocasiones durante los siguientes 30 a帽os, y de nuevo en 1961, cuando la CIA, patrocin贸 la intentona de Bah铆a de Cochinos. Su minutero no se detiene y el tiempo va regado de sangre los pueblos v铆ctimas de 鈥渟us intereses鈥 en 鈥渟u鈥 continente. Ocupa Hait铆 durante casi 20 a帽os y otros tantos estuvo en Nicaragua 鈥減ara evitar鈥 que alguna otra potencia controlara un hipot茅tico nuevo canal para unir el Atl谩ntico y el Pac铆fico. Los ejemplos m谩s recientes de intervenciones militares estadounidenses en Am茅rica Latina son la invasi贸n de la isla de Granada, una guerra corta para acabar con un gobierno socialista en 1983, y la de Panam谩 en 1989, aqu铆 las tropas s谩dicas del exterminador del norte derribaron a Manuel Noriega (que 鈥渃uriosamente鈥 hab铆a llegado al poder gracias al apoyo de la CIA). Otra historia de ida y vuelta es la del dictador asesino Trujillo, de Rep煤blica Dominicana, entrenado por los estadounidenses durante su ocupaci贸n del pa铆s entre 1916 y 1924 (que una vez m谩s, 鈥渃uriosamente鈥, fue la CIA la que suministr贸 a sus rivales las armas para carg谩rselo en 1961). Cuatro a帽os m谩s tarde (1965) las tropas del Pent谩gono intervienen el pa铆s para derribar un 鈥渟upuesto gobierno comunista鈥; se trata de una nueva invasi贸n, el imperio yanqui vuelve a tomar a sangre y fuego Rep煤blica Dominicana.

EEUU ha sido particularmente celoso como ven 鈥渁 la hora de defender sus intereses econ贸micos鈥. Pueblos y culturas van muriendo victimas de ellos, el yanqui impone enterradores, prende luz a tus ojos, no mires a ciegas la vida. La expresi贸n ‘Rep煤blica bananera’ se ha usado para definir una serie de pa铆ses centroamericanos, donde la United Fruit Company estadounidense hac铆a y deshac铆a con total impunidad todo tipo de desagravios. El t茅rmino lo us贸 por primera vez el escritor T. S. Eliot, para hablar de Honduras, un pa铆s que fue siete veces invadido por EEUU -a principios del siglo XX- para abortar diversas huelgas y revoluciones que pon铆an en riesgo el negocio mafioso frut铆cola. En Guatemala, la United Fruit, lleg贸 a controlar el principal puerto del pa铆s y la red ferroviaria adem谩s de poseer el 42% del conjunto de la tierra. Su impunidad era tal, que no s贸lo no pagaba impuestos sino que durante la dictadura de, Jorge Ubico, la empresa pod铆a ejecutar legalmente a sus trabajadores. Cuando lleg贸 al poder el presidente Jacobo 脕rbenz, e intent贸 hacer una reforma agraria, un golpe de la CIA lo quit贸 de en medio marcando el comienzo de tres d茅cadas de guerra civil. Este es solo parte del legado tr谩gico de la industria bananera estadounidense en Am茅rica Latina. La United Fruit tambi茅n ha reconocido haber pagado escuadrones de la muerte en Colombia 驴S贸lo en Colombia?. Los gobiernos estadounidenses est谩n acostumbrados hacer intervenciones directas y patrocinar golpes militares en centroam茅rica y el caribe, pero no lograban la misma influencia en los grandes pa铆ses de Sudam茅rica, mucho m谩s estables y lejanos, reto dif铆cil. Pero con el inicio de la Guerra Fr铆a y el endurecimiento del ‘o conmigo o contra m铆’, Washington, decide que el modo m谩s pr谩ctico de controlar Am茅rica del Sur, era estrechando al m谩ximo lazos con las propias fuerzas armadas de esos pa铆ses resolviendo as铆, un gran ahorro de capital y vidas al mismo tiempo sin crear malestar interno al pa铆s invasor 隆隆No hac铆a falta mandar sus uniformados a la muerte otras fuerzas armadas generosas, estaban prestas a ello!! Por los programas de intercambio y entrenamiento de la siniestra ‘Escuela de las Am茅ricas’ pasaron m谩s de 60.000 militares de una veintena de pa铆ses, incluyendo personajes como Noriega de Panam谩, Hugo Banzer de Bolivia o Leopoldo Galtieri de Argentina (Cuando se produjo el golpe de 1976, la Casa Blanca no s贸lo sab铆a por la CIA lo que pasar铆a, sino que uno de los l铆deres golpistas tuvo reuniones en la embajada estadounidense en Buenos Aires, para explicar exactamente el procedimiento y pactar las explicaciones que habr铆a que dar a la prensa norteamericana).

Washington no s贸lo apoy贸 la llegada de la Junta Militar argentina, sino que estaba perfectamente al tanto, de la guerra sucia y desapariciones forzadas. Pese a ello su implicaci贸n fue 鈥渕enor si cabe鈥, que en el caso de Chile, donde Pinochet hab铆a llegado al poder tres a帽os antes. EEUU intent贸 de mil maneras que Salvador Allende no llegara nunca a la presidencia ni tomara posesi贸n. Desde el d铆a en que Allende lleg贸 al poder hizo todo lo posible e imposible para acabar con su mandato, no estamos hablando solamente de las artima帽as de presi贸n econ贸mica a las que fue sometiendo a Chile, sino tambi茅n, de entregas de armas, planificaci贸n de asesinatos e intervenciones confirmadas, que gracias a esos documentos se sabe que EEUU estaba al tanto de la Operaci贸n C贸ndor, mecanismo por el que las dictaduras compart铆an informaci贸n para exterminar opositores. A la mesa del crimen se sentaban adem谩s de Chile y Argentina, Brasil (donde EEUU impuls贸 el golpe que derroc贸 al gobierno socialista), Bolivia (donde las ayudas militares de EEUU fueron clave para que el ej茅rcito se decidiera a tomar el poder), Paraguay y Uruguay. EEUU ha invadido varios pa铆ses del continente latino y contribuido a destituir gobiernos e impedir revoluciones como en Nicaragua y sigue asesinando en Colombia entrometi茅ndose en todos sus asuntos internos. (Vuelvo al 24 de abril de 1965) Hab铆a estallado un levantamiento de fuerzas pol铆ticas en Rep煤blica Dominicana, algunos sectores del ej茅rcito, agrupaciones de reformadores radicales, y, mucha de su poblaci贸n espont谩nea influenciada por la revoluci贸n cubana tom贸 las riendas, miles en medio del levantamiento. El 28 de abril de 1965 EEUU invade Rep煤blica Dominicana. Durante la embestida los aviones estadounidenses bombardearon puentes y otras partes de la ciudad de Santo Domingo, llevaron a cabo redadas, peinaron las casas y dinamitaron edificios enteros. A pesar del salvajismo y la enorme ventaja militar, les cost贸 varios d铆as retomar sobre la capital dominicana, y meses, para derrotar la insurgencia. En 10 d铆as EEUU desembarc贸 m谩s de 22.000 soldados formados por la Infanter铆a de Marina y la unidad anti-insurgente 茅lite de la 82陋 Divisi贸n Aerotransportada, Fuerzas Especiales, unidades de operaciones psicol贸gicas y una flota de 41 buques para bloquear la isla. Un total de 40.000 soldados estadounidenses participan en la invasi贸n, adem谩s, de entre 2.000 y 3.000 soldados de sus aliados latinoamericanos a los que denominaron 鈥淔uerza de Paz Interamericana鈥. El objetivo, derrotar al pueblo dominicano, que se hab铆a levantado contra el dictador Donald Reid Cabral respaldado por los yanquis y, restituir a su puesto a Juan Emilio Bosch, un reformador liberal elegido en 1962. Lo que comenz贸 como un golpe de estado se convirti贸 en un levantamiento armado de decenas de miles de dominicanxs.

Las fuerzas invasoras no salieron del pa铆s hasta septiembre de 1966, cuando pusieron en la presidencia al pelele proyanqui de Joaqu铆n Balaguer. Nunca se ha llegado a conocer el alcance de la intervenci贸n, los cr铆menes cometidos y da帽os materiales causados, aunque se estima que de entre 6.000 a 10.000 personas fueron asesinadxs. Durante 14 meses los yanquis siguieron guiando misiones de bombardeos desintegrando brutalmente todo movimiento de resistencia y manifestaciones populares hasta llegar a su agon铆a en las calles. El nuevo r茅gimen impuesto por EEUU se uni贸 a ejemplarizar la represi贸n. Desat贸 una oleada de terror mort铆fera contra todo tipo de resistencia a煤n viviente y todo sospechoso de fomentarla y dirigirla. En la d茅cada de 1970, bajo el terror del t铆tere yanqui Joaqu铆n Balaguer, hab铆a un desaparecido cada 34 horas. Una ola de violencia tal contra la izquierda dominicana, que utiliz贸 para fulminarla escuadrones de la muerte y la expulsi贸n de miles de personas del pa铆s. A la vez que entregaba la mayor parte de los minerales y del az煤car, en los almacenes de las empresas estadounidenses, creando para el pueblo trabajador aborigen, las condiciones infernales de vida y laborales denigrantes con una alta tasa de desempleo.

NOTA

(Frente a estos hechos) Lyndon Johnson manifiesta en la Casa Blanca ante medios de comunicaci贸n nacionales e internacionales: 鈥淟a invasi贸n era necesaria para darle protecci贸n a la vida de cientos de estadounidenses鈥. (En otra rueda de prensa del mes de junio de 1965): 鈥淓l prop贸sito era de parar una situaci贸n en la que 1.500 personas inocentes fueron asesinadas y fusiladas, y decapitadas, y seis embajadas latinoamericanas fueron atacadas con armas de fuego durante un per铆odo de cuatro d铆as antes de que entr谩ramos鈥. (Su conclusi贸n) EEUU considera p煤blicamente que Rep煤blica Dominicana a menos de 1.600 km de Florida y a 854 km de Cuba: 鈥淓s parte de su incondicional patio trasero鈥. Por esa misma l贸gica, en 1965, no fue la primera ocasi贸n en que los marines toman por asalto las playas dominicanas, sino la cuarta. En 1916 EEUU declara la ley marcial, invade y ocupa la isla hasta 1924; conscientes, de que el Caribe y Am茅rica Latina, son los pilares de su ascenso como potencia global dominante.

PD.

鈥淟os pueblos hermanos que un loco tenaz descubriera, cachorros de un caduco le贸n son hoy presas de un 谩guila estrellada. 驴Por qu茅 raz贸n? 驴Por qu茅 justicia? Por ninguna. La lucha contra el imperialismo de todas las fuerzas y tendencias es la lucha m谩s importante en el momento actual, tenemos el deber de plantear el problema 芦nacionalista禄 para unos, el 芦social禄 para otros, pero antiimperialista para todos (J. Antonio Mella).

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)