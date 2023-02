–

De parte de Gatos Sindicales February 3, 2023 114 puntos de vista

Acabamos de ser testigos de una nueva foto entre la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, y los agentes sociales, Pepe 脕lvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), en la que se rubricaba el acuerdo de la subida del Salario M铆nimo Interprofesional hasta los 1.080 euros.

Evidentemente, desde CGT no criticamos la subida del SMI, ni mucho menos, como tampoco criticamos en su momento ninguna de las subidas de los 煤ltimos a帽os y que han supuesto un incremento del SMI de m谩s de un 30%. Pero no criticar la subida no quiere decir que no consideremos que la subida sea insuficiente, y que ni con esta subida, ni con las anteriores, ni mucho menos con la mal llamada Reforma Laboral del Gobierno, se sigan sin solucionar los problemas de fondo que existen en el mercado laboral.

No hace falta echar la mirada muy atr谩s. Observar detalladamente los datos de la 煤ltima Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA) basta para darnos cuenta de que la realidad laboral, que sufren cientos de miles de personas trabajadoras, no se soluciona con una m铆nima subida del SMI y de que lo que realmente es necesario son medidas que frenen la precariedad en los sectores m谩s afectados por la subida del SMI. Ser un poco menos pobre no soluciona el problema, ni tampoco el llegar ahogado econ贸micamente el d铆a 15 de cada mes en lugar del d铆a 12.

Cuando hay sectores de la poblaci贸n trabajadora que no llegan o apenas llegan al SMI y cuando resulta que esos sectores coinciden con los sectores m谩s feminizados y precarizados, lo que realmente hace falta son medidas contundentes para que las empresas suban los salarios al mismo nivel que la inflaci贸n y as铆 evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y se empobrezcan a帽o tras a帽o; que esas empresas tengan medidas de conciliaci贸n efectivas que no perjudiquen a las personas que tienen que adaptar su jornada laboral para cuidar de sus hijos (en un 90% de los casos mujeres), y medidas efectivas para que su continuidad en las empresas que tienen beneficios millonarios no dependa de la campa帽a de turno o del antojo del empresario de deslocalizar o no un centro de trabajo. A CGT le llama especialmente la atenci贸n que los sindicatos que hoy se hacen la foto celebrando la subida del SMI son los mismos que firman convenios colectivos con subidas salariales muy por debajo del IPC y en los que la precariedad laboral es el d铆a a d铆a de las plantillas; cuando menos, lo consideramos una tomadura de pelo.

La CGT jam谩s ir谩 en contra de una subida del SMI, pero quiere que esa subida sea m谩s contundente y se empiece a equiparar con los SMI de otros pa铆ses de Europa. La CGT entiende, adem谩s, que la subida del SMI, para ser efectiva, tiene que venir acompa帽ada de una serie de medidas que frenen las condiciones de precariedad estructurales que sufren los trabajadores y, especialmente, las trabajadoras.

En una situaci贸n econ贸mica como en la que nos encontramos, con una subida desorbitada de los precios, no valen las medias tintas a la hora de tomar medidas para ayudar a la poblaci贸n y s贸lo vale la toma de medidas contundentes que hagan que la clase trabajadora no siga pagando las consecuencias de una situaci贸n no generada por ella. Todo lo dem谩s es puro maquillaje de cifras y querer quedar bien de cara a los electorados y afiliaciones respectivas.