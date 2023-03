–

Diego

Herchhoren

Espa├▒a ingres├│ en la modernidad del

consumo de antidepresivos en la d├ęcada de 1980, pero es a partir del

a├▒o 2000 que comienza su edad de oro, cuando empiezan a ser

dispensados por el Sistema Nacional de Salud de manera generalizada.

A lo largo de los a├▒os, se transform├│ de manera paulatina lo que

inicialmente era un ┬źmedicamento para locos┬╗ a un complemento de la

vida diaria de millones de personas. Todo el mundo acept├│ que las

drogas suministradas en los centros de salud eran la respuesta a las

problem├íticas de toda clase que podr├şan afectar al g├ęnero humano,

y que no hab├şa forma de vivir sin ellas.

En los ├║ltimos tres a├▒os el mandato ha sido que las personas

aquejadas de depresi├│n ÔÇťdeben tomar┬╗ estas drogas o de lo

contrario pondrán en peligro su propia vida, su trabajo o su

matrimonio. En este mandato, Espa├▒a ha sido uno de los pa├şses m├ís

cumplidores con la distribución de psicofármacos que anulaban los

aspectos más problemáticos de la personalidad del individuo. Con

estos medicamentos, no solo se imped├şa a las personas llorar o

rabiar, tambi├ęn se las impide protestar o cabrearse.

El informe de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalizaci├│n de

Estupefacientes revela que Espa├▒a encabeza el consumo mundial l├şcito

de ansiol├şticos, hipn├│ticos y sedantes, que en 2020 aument├│ un

4,5% y super├│ las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. En

2022 fue de 110 por cada 1.000, seg├║n la Organizaci├│n de

Consumidores y Usuarios.

España está teniendo un exceso de sobremortalidad superior al

registrado durante los per├şdos que justificaron el encierro de la

poblaci├│n durante 2020 y 2021 (excepto para ir a trabajar),

precisamente en el momento en que el Sistema Nacional de Salud más

antidepresivos recet├│ en toda su historia. ┬┐Qu├ę est├í impidiendo a

sus consumidores hacerse estas preguntas?; ┬┐qu├ę nos vendieron en

este tiempo mientras se suministraba a la gente toneladas de

tranquilizantes?.

El gobierno español está

en proceso de finalizar y ratificar un Tratado internacional que

le dar├şa a la OMS autoridad casi total para dictar las pol├şticas de

los Estados cuando este organismo declare una ┬źpandemia┬╗. Esto

incluye pol├şticas de vacunas, dosificaci├│n de medicamentos,

pol├şticas de bloqueo de comunicaciones, pol├şticas de cierre de

escuelas, rastreo de contactos y comunicaciones e incluso el

monitoreo de las redes sociales por si ese discurso va en contra de

la narrativa oficial (lo que el gobierno llama ┬źdesinformaci├│n┬╗).

En este tratado se incluye tambi├ęn la distribuci├│n de drogas

legales a la poblaci├│n.

La idea detrás de la próxima sesión de la Asamblea Mundial de

la Salud, dice Tedros Adhanom, director general de la OMS, es

comenzar a esbozar un nuevo orden mundial para manejar futuras crisis

de salud que ellos mismos declaren.

ÔÇťNo tenemos reglas de juegoÔÇŁ, dice Tedros sobre la situaci├│n

actual. ÔÇťPara gestionar problemas compartidos, como las pandemias,

se necesitan leyes y normas que impongan obligaciones a los pa├şses.

Eso es lo que adolecemos. Y espero que los pa├şses acuerden un pacto

vinculante para que las pandemias puedan manejarse mejorÔÇŁ.

Seg├║n la OMS, este tratado debe firmarse e implementarse para

2024, por lo que deben pasar muchas cosas antes de 2024. No se trata

de ning├║n colapso ni ning├║n acontecimiento apocal├şptico: se trata

de tener una población dócil, y España está siendo la campeona

del mundo. Si un d├şa el banco no puede entregar el dinero a sus

ahorristas, nada de ingresar a la sucursal y llevárselo; todos a

Legálitas. Si vas a trabajar y te encuentras la empresa cerrada,

nada de tomarla; todo el mundo al Juzgado de lo Social, que tras tres

a├▒os de espera, resolver├í que corresponde una m├şsera

indemnización. Durante ese tiempo, el goteo de cápsulas será

constante.

Cualquier conflicto laboral ya no se resuelve en un sindicato,

sino en un consultorio m├ędico. La violencia patronal o de g├ęnero

termina siempre con el consumo de medicamentos que permiten convivir

con ella, no erradicarla. Si nos van a echar de casa, el Estado nos

proporciona cajas y cajas de benzodiacepinas. Por lo que en esa

tesitura, no hay manera de rebelarse ante nada.

No es casualidad que los principales laboratorios hayan regado de

millones de euros al sistema sanitario. Para que podamos hacernos una

idea, seg├║n el portal de transparencia de la compa├▒├şa Pfizer, un

total de 12.333 profesionales e instituciones m├ędicas han obtenido

hasta 15.693.773,85ÔéČ s├│lo en Espa├▒a, s├│lo durante el a├▒o 2020,

y s├│lo de la propia Pfizer.

Si en los 80 era la Guardia Civil quien distribu├şa la hero├şna en

los barrios obreros, hoy lo hace, legalmente, el propio sistema de

┬źsalud┬╗. El fin es el mismo: una sociedad drogada es una sociedad

fácil de engañar y, sobre todo, fácil de explotar.