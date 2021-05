–

El liberalismo priviegia por s铆 mismo cierta cultura: la cultura occidental moderna. Adem谩s de por la libertad de elecci贸n, el liberalismo est谩 tambi茅n marcado por un fuerte prejuicio: es intolerante cuando a los individuos de otras culturas no se les da libertad de elecci贸n, como es evidente en cuestiones como la ablaci贸n femenina, el matrimonio infantil, el infanticidio, la poligamia y el incesto. Sin embargo ignora la tremenda presi贸n que, por ejemplo, empuja a las mujeres de nuestra sociedad liberal a someterse a procedimientos como la ciruj铆a est茅tica, los implantes cosm茅ticos o las inyecciones de b贸tox para seguir siendo competitivas en el mercado del sexo.

Asimismo se deben considerar las limitaciones de la t铆pica actitud liberal respecto a las mujeres musulmanas que llevan velo. A las mujeres se les permite llevar velo si es su voluntad y no una imposici贸n de sus maridos o familiares. Sin embargo, dede el momento en que las mujeres llevan velo como consecuencia de una elecci贸n individual y libre, es decir, para afirmar su propia espiritualidad, el sentido del velo cambia por completo: ya no es un signo de pertenencia a la comunidad musulmana, sino una expresi贸n de su propia individualidad. La diferencia es la misma que existe entre un granjero chino que se alimenta de comida china porque as铆 se ha hecho en su pueblo desde tiempo inmemorial, y un ciudadano de una megal贸polis occidental que decide ir a comer a un restaurante chino local. En nuestras sociedades seculares, basadas en la libre elecci贸n, las personas que mantienen un compromiso religioso sustancial est谩n en una posici贸n subordinada. Incluso si se les permite mantener su creencia, esta creencia es “tolerada” porque se trata de su elecci贸n u opini贸n personal. En el momento en que la presentan p煤blicamente como lo que es para ellos, es decir, una cuesti贸n de pertenencia sustancial, se les acusa de “fundamentalismo”. Lo cual implica que el “sujeto de libre elecci贸n”, en su “tolerante” y multicultural significado occidental, puede surgir s贸lo como resultado de un violento proceso de extra帽amiento de un mundo de vida particular, de un ser arrancado de las propias ra铆ces.

…Los derechos humanos surgen como una universalidad ideol贸gica falsa que emascara y legitima la pol铆tica concreta del imperialismo y la dominaci贸n occidental, las intervenciones militares y el neocolonialismo.





Slavoj Zizek, “Sobre la Violencia. Seis reflexiones marginales”. Ed. Paid贸s, 2019 (publicado originalmente en 2008).