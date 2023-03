–

LA TABERNA A MINA DESPIDE A NUESTRO

COMPA脩ERO DAVID

La Taberna A Mina despidi贸 a nuestro

compa帽ero David el pasado d铆a 10 de Enero mediante una carta de despido

motivado por causas DISCIPLINARIAS y con fecha de efectos del d铆a 10 de Enero;

considerando que el trabajador cometi贸 una serie de faltas graves y muy graves

en base a lo dispuesto en el art铆culo 54 del E.T en sus apartados b,c,d,e y en

el art铆culo 40.9 del ALEH V en sus apartados e,f,l,m,n,o. Vamos, un popurr铆 de

ag谩rrate y no te menees que presenta defectos formales y que no se ajusta a

derecho.

La empresa no sigui贸 el proceso

establecido en la legislaci贸n laboral sobre el procedimiento sancionador que a

tal efecto se especifica en el V Acuerdo Laboral de Ambito Estatal para el

Sector de Hosteler铆a (ALEH V), que en su art铆culo 37 especifica que 鈥渓a notificaci贸n

de las faltas requerir谩 notificaci贸n escrita al trabajador o trabajadora

haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, qui茅n deber谩 acusar

recibo o firmar el enterado de la comunicaci贸n鈥︹

Nuestro compa帽ero hizo uso de su

derecho a cojer una Incapacidad Temporal los pasados d铆as 21, 22 y 23 de

diciembre, dia en el que acude a revisi贸n m茅dica, alarg谩ndose su ITCC hasta el

d铆a 5 de enero seg煤n el criterio m茅dico de su servicio de atenci贸n primaria de

referencia. El d铆a 29 de diciembre el trabajador acude a la empresa a entregar

las llaves del local y notifica verbalmente que va a desplazarse a Madrid para

estar unos dias con su familia, haciendo referencia al permiso pertinente que

para tal fin le expidi贸 el facultativo de atenci贸n primaria. La Ley General de

la Seguridad Social establece en su art铆culo 175 los casos en los que la

prestaci贸n que recibe el afectado por su incapacidad temporal puede ser

denegada, anulada o suspendida, y en este caso no compete a la m煤tua la

solicitud de ning煤n permiso para acojerse a tal derecho de desplazamiento como

se desprende del escrito que sobre la extinci贸n de la relaci贸n laboral remiti贸

la empresa al trabajador el pasado 10 de enero de 2023.

La empresa desconoce los motivos de la

ITCC del trabajador en consonacia con la obligatoriedad sobre la guarda de la

confidencialidad de los datos m茅dicos de la persona seg煤n se recoje en el Real

Decreto 625/2014 con respecto de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos. (Art.

10 RD 625/2014).

Presupone adem谩s la empresa en su

carta de despido, que no existe tal permiso y aventura que en caso de existir

este no esta debidamente justificado, toda vez que considera que el facultativo

de atenci贸n primaria ha tenido un criterio negligente al considerar y

justificar que dicho desplazamiento no era perjudicial para el proceso de

recuperaci贸n del trabajador.

Desde CNT-Vigo hemos aconsejado al

trabajador que solicitase el permiso de desplazamiento pertinente, aventurando

que podr铆a ser citado por la Mutua para una posible revisi贸n m茅dica, toda vez

que dicho justificante sirve para causalizar la incomparecencia ante dichas

posibles citaciones m茅dicas, que deben ser notificadas al trabajador con una

antelaci贸n m铆nima de cuatro d铆as h谩biles (Art. 9.3. RD 625/2014).

Recordamos que el trabajador no est谩

obligado a solicitar ning煤n permiso de desplazamiento a ninguna m煤tua

colaboradora que ni siquiera conoce y que, en cualquier caso, la intervenci贸n

asistencial de la Mutua en el 谩mbito de la IT por contingencia com煤n s贸lo se

podr谩 hacer si media el debido consentimiento informado del trabajador y

autorizaci贸n del servicio p煤blico de salud (Art. 82.4 del RDL 8/2015).

Asimismo, cabe recordar que, seg煤n el art铆culo 82.4 del vigente texto de la Ley

General de la Seguridad Social, (RDL 8/2015. RD 625/2014), es el facultativo de

atenci贸n primaria qui茅n extiende el parte de baja al INSS y que es 茅ste, si la

empresa tiene la gesti贸n de la IT por contingencia s comunes con alguna m煤tua,

quien remite a dicha entidad colaboradora la documentaci贸n pertinente sin que

medie ning煤n tipo de intervenci贸n del trabajador sobre la gesti贸n de su ITCC

por parte de los organismos competentes anteriormente referidos.

La inobservancia de la empresa sobre

las competencias que en calidad de gesti贸n de las ITCC tienen tanto el INSS

como las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, nos advierten del

posible trato discriminatorio de la empresa para con el trabajador, que se ha

materializado en un despido disciplinario motivado, posiblemente, por el

proceso de enfermedad del trabajador, que en base al art.2.1 de la Ley 15/2022

de 12 de Julio supone un claro ejemplo de discriminaci贸n ocasionada por la

enfermedad y/o condici贸n de salud del trabajador

Sobre la tipolog铆a de las faltas

expuestas por la empresa en su escrito de notificaci贸n del despido

disciplinario, es destacable la constante inconcrecci贸n temporal a la hora de

tipificar faltas como la 鈥渃onstante impuntualidad鈥 a la que hace referencia la

empresa en su escrito de despido, toda vez que es constatable la puntualidad

del trabajador tomando por referencia los registros horarios firmados por el

trabajador en el pertinente cuaderno de fichaje que para tal fin pone la

empresa a disposici贸n de la plantilla, observando as铆 la obligatoriedad de

dicho registro en base al R.D-ley 8/2019, de 8 de Marzo, de medidas urgentes de

protecci贸n social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de

trabajo.

Siguiendo con lo anterior, se

manifiesta el Tribunal Supremo en la STS, 07 de junio de 2022 鈥 ROJ: STS

2449/2022, declarando la improcedencia de un despido disciplinario debido a que

el contenido de la carta de despido disciplinario no inclu铆a los detalles de la

conducta imputada que motivaban el despido disciplinario, manifest谩ndo a tal

efecto que estas deben permitir su identificaci贸n por parte del trabajador y el

ejercicio de sus derechos de defensa, viendo el recurso de casaci贸n para la

unificaci贸n de doctrina interpuesto contra la sentencia dictada el 13 de abril

de 2021 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s

Vasco, en el recurso de suplicaci贸n n煤m. 380/2021, formulado contra la

sentencia del Juzgado de lo Social n煤m. 3 de Bilbao, de fecha 17 de diciembre

de 2020, autos n煤m. 597/2020, que resolvi贸 la demanda sobre Despido, interpuesta

por D. Lucio , frente a Gourmet Leioa SL y el Fondo de Garant铆a Salarial.

Por otra parte, algunas de las faltas

consideradas graves ya han prescrito al haber sucedido en agosto del pasado

a帽o, tal y como precisa el ALEH V en su art.42 sobre la prescripci贸n de las

diversas faltas (las graves a los 20 d铆as), toda vez que el trabajador no ha

podido ejercer su derecho a impugnar dichas faltas seg煤n se recoje en los

art铆culos 114 y 115 de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicci贸n social ni

ha tenido constancia alguna de ning煤n tipo de falta al obviar la empresa el

art. 37 del ALEH V y no haber comunicado por escrito al trabajador ning煤n tipo

de falta ni haber formalizado este el pertinente acuse de recibo de las mismas.

No encontramos en el escrito de

despido expedido por la empresa ning煤n tipo de insulto grave a ning煤n

empresario ni malos tratos de palabra hacia ning煤n cliente ni compa帽ero, ni

referencia alguna a malos tratos de obra o palabra, ni ri帽as ni alborotos ni

discusiones graves que motiven ciertas faltas esgrimidas por la empresa en su

carta de despido y que, en este caso tambi茅n, ya habr铆an prescrito.

Si todo esto no fuese poco, la empresa

tiene la desfachatez de recriminarle a nuestro compa帽ero que no hubiese

atendido a los requerimientos de la empresa el pasado d铆a 24 de diciembre, no

estando obligado a atender a ning煤n requerimiento de la empresa debido a su

situaci贸n de ITCC ni pudiendo motivar esto ning煤n tipo de falta laboral.

Por todo esto, el anarcosindicato

CNT-Vigo mantiene un conflicto abierto con la Taberna A Mina, aunque es cierto

que a estas alturas ya han abonado parte de lo adeudado a nuestro compa帽ero,

pues si bien es cierto que de posibilistas y legalistas tenemos muy poco, mas

cierto es que nos re铆mos abiertamente de este tipo de abusos maquillados con

una manipulaci贸n tan torpe de la legislaci贸n laboral.

Anunciamos, como siempre, que

ganaremos este conflicto obteniendo el 100% de las reivindicaciones de nuestro

compa帽ero (resta conseguir la indemnizaci贸n por despido improcedente, y horas

extras), haciendo por el camino la pertinente campa帽a de denuncia y

sensibilizaci贸n social sobre las pr谩cticas abusivas de este antro de

explotaci贸n.

TABERNA A MINA, PAGA LO QUE DEBES!!!

UNI脫N, ACCI脫N, AUTOGESTI脫N!!!