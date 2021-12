!”. Lo ratificamos. Las p茅rdidas empresariales han sido socializadas por medio de rescates, eso no es capitalismo. Pero las p茅rdidas personales tambi茅n fueron socializadas y rescatadas por el Escudo Social en sus distintas variantes en cada pa铆s; ahora pretenden que sean permanentes USA y UK han optado por el cuponeo y racionamiento de ciertos art铆culos, Europa concerta la compra de vacunas e hidrocarburos.. OK

5- En “El apoyo de l铆deres de CCOO y UGT al Criminal Fascista Mart铆n Villa auguran un nuevo 15-M” 3.9.2020 Dijimos: “En un clima de polarizaci贸n social y ya no la falta de respuesta, sino el apoyo de la izquierda institucional al fascismo, en el contexto actual de crisis, esto es solo el inicio de otro 15-M”. Esto es una balsa de aceite. No solo PSOE, sino UP, CCOO y UGT se ven reforzados. No se prev茅n cambios en el medio plazo. X

6- En “Deep State Spain – El PSOE recibe el jarabe Facha que se merece” 20.6.2020 Habl谩bamos del lawfare permitido por el gobierno contra s铆 mismo. Dijimos: “Con el tiempo, en los pr贸ximos meses, veremos las primeras dimisiones y tal vez alguna condena”. Ni vimos dimisiones ni condenas personales, aqu铆 no pas贸 nada. X

7- En “No es una Crisis, es el principio del fin Capitalismo como Conocemos! Descubre la Fecha Clave” 7.5.2020 nos pregunt谩bamos c贸mo concluir谩 esta nueva crisis de 2020. Dijimos: “Todo(-s estos motivos) sumados a las m煤ltiples crisis no resueltas har谩 que la pr贸xima crisis en vez de 10 a帽os en aparecer tarde 8 (8, 6, 4, 2 a帽os… Colapso?)”. En Espera

8- En “El Dinero es el Virus: 2 Escenarios Post-covid de camino a la Hiperinflacci贸n Global” 14.4.2020 Dijimos: “detr谩s de la crisis sanitaria m谩s grande de la historia se prepara la estafa econ贸mica m谩s grandes de la historia”. Lo comprobaremos cuando se comiencen a volatilizar capitales come en la Gran Recesi贸n de 2008 con la pr贸xima crisis. En Espera

“Escenario A Ola de Quiebras…Si no se cambia la pol铆tica econ贸mica las medidas monetarias no surtir谩n efecto…”. Nos remitimos al art铆culo mencionado “Espa帽a suma 5.475 concursos de acreedores hasta el 30 de noviembre 2021, un 40% m谩s que en 2020″ ABC. Esto es solo el principio. OK

“…apelaci贸n al recurso de los DEG del FMI como moneda mundial sustituta”. Acertamos en que surgir铆an monedas sustitutas aunque no en la moneda en s铆: el Bitcoin y las criptos despuntan. As铆 que con la venia nos apuntamos el tanto. OK

“Escenario B Ola Rescates – Un rescate a煤n m谩s profundo del sistema financiero que el de 2008…Un arma de doble filo, que azotar谩 a todos aquellos que pierdan su poder adquisitivo, m谩s a los que pierdan su empleo.” Rescate aprobado por Trump que se desarrolla en forma de inflaci贸n en nov 2021. OK

“Si no se inicia una demolici贸n y limpia controlada del sistema econ贸mico despu茅s de esta crisis sanitaria vendr谩 de todos modos una crisis econ贸mica descontrolada que ser谩 seguida en el largo plazo de una crisis demogr谩fica mundial”. Fed y BCe planean disminuir est铆mulos en 2022. 驴Habr谩 que esperar a la pr贸xima crisis? En espera

“Tal vez este a帽o la degradaci贸n no sea tan evidente, pero para el pr贸ximo ejercicio sentiremos con toda la fuerza la decadencia del sistema”. En 2021 se produce una oleada de inflaci贸n. En 2021 empiezan las luchas obreras pero se mantiene la paz social. Sin embargo la crisis sanitaria y sus consecuencias est谩 lejos de finalizar. En espera

“…al disminuir su capacidad de actuaci贸n (del estado) en el mejor de los casos solo afectar谩 disminuyendo el consumo agregado” En 2021 aumenta el consumo sobre el 6%, pero la inflaci贸n se sit煤a en el 5’6%, (aumento real del consumo del +0’4%) mientras se sigue perdiendo poder adquisitivos en forma de subida de salarios entorno al 2%. La damos por v谩lida. OK

“es posible que comenzar谩n a enfrentarse con insurrecciones y revueltas espont谩neas haciendo que tengan que sustraer parte de los fondos destinados a la inversi贸n hacia sistemas de represi贸n”. El efecto “Balsa de Aceite” promovido por el Escudo Social ha alejado por ahora tales expectativas. En espera

9- En “Termin贸 la Hegemon铆a Estadounidense: Guerra de Petr贸leo y Covid 19 para un Giro Global a China“14.3.2020 Dijimos:

“A la espera de la recesi贸n mundial”. En 2021 el mundo todav铆a no se ha recuperado. OK

“A la espera de que el crack de las petroleras americanas arrastre a los bancos”. M谩s de 200 compa帽铆as quebraron durante la debacle de 2020. Sin embargo, los bancos comenzaron desinversi贸n petrolera en 2014. Desde entonces reducen su exposici贸n, siendo los bancos m谩s potentes del mundo los que se encargan del negocio; dif铆cil que quiebren. Las quiebras de 2020 no pueden ser atribuidas a las pr谩cticas petroleras directamente. X