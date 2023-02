–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia February 7, 2023

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) presenta la campanya de recaptaci贸 per a fer front a la condemna en costes del Tribunal Suprem contra el sindicat llibertari en el cas del saqueig en R脿dio Televisi贸 Valenciana (RTVV).

La campanya consistir脿 en el repartiment de taronja donada al sindicat per agricultors i agricultores que s鈥檋an cansat de regalar-la a la m脿fia agroaliment脿ria, amb la finalitat de crear una caixa de resist猫ncia per a fer front als costos dels processos judicials contra la corrupci贸 que impulsa la CGT.

L鈥檃cci贸 pret茅n denunciar al mateix temps la situaci贸 que viu el sector agrari. El control absolut i mafi贸s dels preus per la ind煤stria agroaliment脿ria i les grans superf铆cies comercials est脿 abocant a la ru茂na a les agricultores, que han de vendre els seus productes per davall del cost de producci贸, fent cada vegada m茅s dif铆cil i precari el treball en el camp valenci脿.

El cas del saqueig en RTVV

El proc茅s judicial contra la gesti贸 corrupta de RTVV ha culminat amb la sent猫ncia recent del Tribunal Suprem que ha confirmat l鈥檃bsoluci贸 de l鈥檈x director d鈥橰TVV, Jos茅 L贸pez Jaraba, dictada per l鈥橝udi猫ncia Provincial de Val猫ncia, i ha condemnat en costes al Consell i a la CGT que presentem el recurs de cassaci贸.

El saqueig en RTVV va generar un deute de m茅s de 1.200 milions d鈥檈uros, i va provocar el seu tancament i acomiadament de m茅s de 1.600 treballadores i treballadors.

Aquesta ha estat la 鈥渟ent猫ncia鈥 del sistema corrupte: ZERO RESPONSABLES. En aquest i en altres tants casos de corrupci贸, despr茅s d鈥檃nys d鈥檌nstrucci贸, veiem com el poder judicial absol impunement als qui van dilapidar i van saquejar el patrimoni de totes. I com a c脿stig 鈥渆xemplar鈥 enfront del nostre 鈥渁treviment鈥 per plantar cara al sistema, ens condemnen en costes.

Les reformes legals i decisions dels 煤ltims anys han aconseguit 鈥渁finar鈥 el sistema, per a lliurar els corruptes: obstaculitzant la instrucci贸 penal dels casos de corrupci贸 limitant el per铆ode d鈥檌nstrucci贸, despenalitzant comportaments que s贸n corrupci贸, els governs han indultat a corruptes (221 indults a condemnats per corrupci贸 des de 1996, Aznar va concedir 139, Zapatero, 62, Rajoy, 16 i Pedro S谩nchez, 4), les 鈥渞egles del joc鈥 del nomenament de la c煤spide judicial han complit a la perfecci贸 els seus objectius perversos (encara no han aconseguit descobrir qui 茅s M. Rajoy).

Tot aix貌 t茅 una explicaci贸 molt senzilla i concloent: la corrupci贸 茅s el sistema, i el poder judicial 茅s el seu m脿xim garant. La CGT ho ha provat en els casos en els quals s鈥檋a personat com a acusaci贸 popular, i ara fa una crida al poble perqu猫 reaccione d鈥檜na vegada i actue.

Us animem a rebel路lar-vos amb la CGT!

Les xifres del saqueig en RTVV exigia una acci贸 contundent en tots els fronts que la CGT ha abanderat en solitari. Cap partit pol铆tic ni sindicat ha esgotat totes les vies judicials com ho ha fet la CGT, tant en la via laboral contra el tancament d鈥橰TVV i l鈥檃comiadament de tot el seu personal, com en la via penal, on hem patit el c脿stig 鈥渆xemplar鈥 del sistema, condemnant-nos a pagar les costes judicials de l鈥櫭簄ic acusat.

La CGT continuar脿 en la mateixa l铆nia, malgrat l鈥檈strat猫gia de la por i la intimidaci贸. Seguirem per totes les vies demostrant que el sistema est脿 podrit i encoratjant al poble al que es rebel路le.

Per aix貌, us animem a col路laborar en la campanya de la taronja justiciera antisistema i fer un donatiu a canvi de les taronges donades al sindicat, per a fer front al pagament de les costes judicials i continuar finan莽ant altres accions contra la corrupci贸 sist猫mica.

La taronja est脿 a la disposici贸 de qualsevol que desitge col路laborar en la seu del sindicat a l鈥檃vinguda del Cid, n煤mero 154 de Val猫ncia.

En breu posarem en marxa noves accions de col路laboraci贸 per a fer front als costos de la lluita contra la corrupci贸, que ens permeten atacar de manera contundent el saqueig permanent dels recursos p煤blics.

La naranja justiciera

La CGT presenta la campa帽a de recaudaci贸n para hacer frente a la condena en costas del Tribunal Supremo contra CGT en el caso del saqueo en Radio Televisi贸n Valenciana (RTVV)

La campa帽a va a consistir en el reparto de naranja donada al sindicato por agricultores y agricultoras que se han cansado de regalarla a la mafia agroalimentaria, con el fin de crear una caja de resistencia para hacer frente a los costes de los procesos judiciales contra la corrupci贸n que impulsa la CGT.

La acci贸n pretende denunciar al mismo tiempo la situaci贸n que vive el sector agrario. El control absoluto y mafioso de los precios por las grandes superficies comerciales est谩 abocando a a la ruina a las agricultoras y agricultores, que tienen que vender sus productos por debajo del coste de producci贸n, haciendo cada vez m谩s dif铆cil y precario el trabajo en el campo.

El caso del saqueo en RTVV

El proceso judicial contra la gesti贸n corrupta de RTVV ha culminado con la sentencia reciente del Tribunal Supremo que ha confirmado la sentencia absolutoria del ex director de RTVV, Jos茅 L贸pez Jaraba, dictada por la Audiencia Provincial de Val猫ncia, y ha condenado en costas al Consell y a la CGT que presentamos el recurso de casaci贸n.

El saqueo en RTVV gener贸 una deuda de m谩s de 1200 millones de euros, y desemboc贸 en su cierre y en el despido de m谩s de 1600 trabajadoras y trabajadores.

Esa ha sido la 鈥渟entencia鈥 del sistema corrupto: CERO RESPONSABLES. En este y en otros tantos casos de corrupci贸n, tras a帽os de instrucci贸n, vemos como el poder judicial absuelve impunemente a quienes dilapidaron y saquearon el patrimonio de todos. Y como castigo 鈥渆jemplar鈥 frente a nuestro 鈥渁trevimiento鈥 por plantar cara al sistema, nos condenan en costas.

Las reformas legales y decisiones de los 煤ltimos a帽os han conseguido 鈥渁finar鈥 el sistema, para librar a los corruptos: obstaculizando la instrucci贸n penal de los casos de corrupci贸n limitando el per铆odo de instrucci贸n, despenalizando comportamientos que son corrupci贸n, los gobiernos han indultado a corruptos (221 indultos a condenados por corrupci贸n desde 1996, Aznar concedi贸 139, Zapatero, 62, Rajoy, 16 y Pedro S谩nchez, 4), las 鈥渞eglas del juego鈥 del nombramiento de la c煤spide judicial han cumplido a la perfecci贸n sus objetivos perversos (todav铆a no han conseguido descubrir qui茅n es M. Rajoy).

Todo esto tiene una explicaci贸n muy sencilla y concluyente, la corrupci贸n es el sistema, y el poder judicial es su m谩ximo garante. La CGT lo ha probado en los casos en los que se ha personado como acusaci贸n popular, y ahora hace un llamamiento al pueblo para que reaccione de una vez y act煤e. Os animamos a rebelaros con la CGT.

Las cifras del saqueo en RTVV exig铆an una acci贸n contundente en todos los frentes, que la CGT ha abanderado en solitario. Ning煤n partido pol铆tico ni sindicato ha agotado todas las v铆as judiciales como ha hecho la CGT, tanto en la v铆a laboral contra el cierre de RTVV y el despido de todas sus trabajadoras y trabajadores, como en la v铆a penal, donde hemos sufrido el castigo 鈥渆jemplar鈥 del sistema, conden谩ndonos a pagar las costas judiciales del 煤nico acusado.

La CGT va a continuar en la misma l铆nea, a pesar de la estrategia del miedo y la intimidaci贸n, seguiremos por todas las v铆as demostrando que el sistema est谩 podrido y alentando al pueblo a que se rebele.

Por eso, os animamos a colaborar en la campa帽a de la naranja justiciera antisistema, y hacer un donativo a cambio de las naranjas donadas al sindicato, para hacer frente al pago de las costas, y seguir financiando otras acciones contra la corrupci贸n sist茅mica.

La naranja est谩 a disposici贸n de cualquiera que desee colaborar, en la sede del sindicato en la avenida del Cid, 154 de Val猫ncia.

En breve pondremos en marcha nuevas acciones de colaboraci贸n para hacer frente a los costes de la lucha contra la corrupci贸n, que nos permitan atacar de forma contundente el saqueo permanente de lo p煤blico.