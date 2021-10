–

Nuestra

República – 16/07/2021

EEUU tuvo como cuna el

inmenso genocidio de los pueblos originarios: Apaches, Sioux,

Cherokees, Cheyennes, Blackfeets, Arapahos, Navajos y muchos otros.

Hay 574 tribus reconocidas por la ley federal, la mitad de las cuales

viven en reservas, esos morideros de indios convenientemente

aprovisionados en drogas, alcohol, juegos y otras manifestaciones de

la civilización occidental.

En octubre de 1978 Régis

Debray publicó una nota en Le Monde Diplomatique, titulada

“Los hombres libres necesitan esclavos” (Il faut des esclaves

aux hommes libres). Debray propone allí un juicioso método para

comprender lo que ocurre:

“Si Ud. quiere saber

el porqué de un hecho, busque en las antípodas. Aquí se

explica por allá. Si África, por ejemplo, no fuera lo que

es, Europa occidental tampoco sería lo que es.”

Creo oportuno agregar que

si América no fuese lo que es, ni Europa ni los EEUU serían lo que

son.

De Canadá mejor ni

hablar: los inuit se degradan en indecentes caseríos, privados de su

vida tradicional, y simplemente de vida, así, a secas. El

descubrimiento reciente de miles de tumbas de niños aborígenes,

encerrados en ‘escuelas para nativos’ y tratados con métodos

dignos del doctor Mengele, no parece amargarle el sirope de arce a

nadie.

A propósito del

genocidio de las poblaciones americanas originarias, William Donovan,

reputado autor y profesor emérito de Geografía en la Universidad de

Wisconsin-Madison, escribió en su ensayo “El Mito Inmaculado: el

Paisaje de las Américas en 1942”:

“La declinación de

las poblaciones nativas americanas fue rápida y severa,

probablemente el peor desastre demográfico de la Historia. Las

enfermedades del Viejo Mundo fueron el principal asesino. En muchas

regiones, particularmente en las llanuras tropicales, la población

cayó en un 90% en el primer siglo después del contacto”.

Comparado con los

conquistadores-colonizadores, el Covid-19 es un mal chiste. La

disminución de la población original americana fue acelerada por su

sometimiento a la calidad de esclavos por los colonos europeos. En

ciertos países la desaparición de los nativos fue total, generando

una lucrativa oportunidad de negocio: la importación de población

africana, la trata de negros.

Negocio inmejorable. De

ahí que el 26 de agosto de 1789 la Revolución Francesa decidiera

–contra la opinión de Condorcet, Grégoire y Robespierre– que la

nueva patria de los Derechos del Hombre necesitaba azúcar y café,

por lo cual los 450 mil esclavos de Santo Domingo (Haití) no serían

considerados seres humanos.

La abolición de la

esclavitud por la Convención (Robespierre) el 4 de febrero de 1794

fue de corta duración: en el año 1802 Napoléon se encargó de

restablecerla enviando al Caribe un ejército al mando de su cuñado,

el general Leclerc.

Toussaint Louverture,

cabecilla de la libertad, ex esclavo que se levantó junto a sus

hermanos como ‘un revolucionario francés más’, fue hecho

prisionero y deportado a Francia. Encerrado en el Fort de Joux en las

montañas del Jura, una de las zonas más frías del país, murió en

1803 carente de toda asistencia médica.

Hace unos días, en el

Caribe, región controlada política, militar y diplomáticamente por

los EEUU, un comando de mercenarios vino desde Colombia (en donde hay

ocho bases militares yanquis) y asesinó al presidente de Haití.

Francia, –país en el

que Jean-Claude Duvalier, Bebé Doc, encontró un dulce refugio en

1986, en un lugar vecino a Cannes, y pudo gastarse cientos millones

de dólares robados al pueblo haitiano–, no ha dicho esta boca es

mía.

El mismo Régis Debray

ironizaba en 1978: “Los derechos del hombre, dijo sin reírse un

reciente invitado al Eliseo, es el retorno de lo trascendente en la

política”. Gobernaba Valéry Giscard d’Estaing, presidente

que hizo Emperador a un distinguido criminal africano, Jean-Bedel

Bokassa.

En 1994, cuando se

cometió el genocidio contra los Tutsis en Rwanda con el amable

concurso del Quai d’Orsay y del ejército galo, presidía François

Mitterrand: 800 mil asesinados mayormente a machete. Los derechos

humanos, o el retorno de lo trascendente en la política…

No tengo ni tiempo ni

voluntad para describir siglos de crímenes, golpes de Estado,

asesinatos, invasiones, bombardeos, guerras y otras tropelías

cometidas contra los países colonizados hasta hace poco, o

presuntamente independientes desde no hace mucho.

En Malí, las bombas

‘inteligentes’ francesas caen estúpidamente donde no deben:

“Francia efectivamente bombardeó una boda y mató civiles, a

principios de enero en el centro de Malí: es la conclusión de una

investigación llevada a cabo por la ONU en el lugar.” (France

Culture. 31 de marzo 2021).

Hasta ahora eso parecía

ser una exclusividad yanqui practicada en Afganistán. Después de 20

años de guerra y miles y miles de muertos, los EEUU se retiran

derrotados, sin avisarle ni siquiera a sus aliados que corren para no

quedarse atrapados en el país cuyo espacio aéreo la US Air Force

proclamó haber “controlado en menos de 24 horas” en el

año 2001.

EEUU, poderoso país que

no logra cerrar el centro de torturas de Guantánamo, en el que aun

quedan detenidos sin nombre, sin acusación, sin delitos, sin

defensa, sin juicio, sin existencia real. Centro de torturas como

tantos otros –todos clandestinos– situados en terceros países,

de Polonia a Egipto o a Jordania, sin que nadie se inquiete de los

derechos humanos.

¡Ah!, Europa, esa

“Europa que ha masacrado tanto…”, suspira Régis Debray

en su libro “Que viva la República”. Ese continente que le da

lecciones de democracia al planeta, habiendo albergado las peores

dictaduras de la Historia y sido huésped de todas las Guerras

Mundiales, para no contar las guerras ‘limitadas’, la violación

de fronteras, los golpes de Estado y los países inventados a golpe

de bombas y misiles… que ahora participan en la Copa Europa.

Esa Europa dizque

occidental, que junto a los EEUU inventó el cuento de la “comunidad

internacional” cuya geometría y perímetro se limitan

excluyentemente a esa Europa dizque occidental y a los EEUU. Cuando

la TV declara: “La comunidad internacional condena…”, ya

sabes cual es el perímetro, y adivinas quien es el condenado.

Así, un fundamentalista

chií de Baalbek es un “fanático sanguinario”, mientras

un fundamentalista chií de Peshawar es “un combatiente de la

libertad”. Un sunita, wahabita, de la casa de Saúd, es un

aliado incluso cuando hace descuartizar un periodista del Washington

Post en la embajada saudí en Turquía.

Debray, que conversó

horas enteras con Fidel Castro, con Ernesto Guevara, con Salvador

Allende y, porqué no decirlo, con el presidente François

Mitterrand, afirma:

“Si el mágico

discurso de los Derechos del Hombre no existiera, la sociedad del

espectáculo (nosotros diríamos de la farándula) lo habría

inventado… Presentar la historia actual de los cinco continentes

como el enfrentamiento de la Democracia y del Totalitarismo, como la

disputa del Derecho y la Barbarie, ha sido la música preferida de

los campeones de la comunicación (y) los Derechos del Hombre estos

últimos veinte años”.

Una forma de decir que la

expoliación del Tercer Mundo, el hambre de miles de millones de

seres humanos dictada por empresas ‘propietarias intelectuales’

de las semillas; la educación y la salud negadas a cientos de

millones de niños sin ‘poder adquisitivo’; las decenas de miles

de migrantes ahogados en las aguas del Mediterráneo por la negativa

europea de recibirles en sus puertos; los tres millones de migrantes

retenidos en Turquía a cambio de miles de millones de euros abonados

por la Unión Europea; las decenas de miles de muertos bajo los

misiles de los veinte países que bombardearon Siria (¡incluyendo

Australia y Canadá!); un país –Libia– enviado a la época de

las cavernas por las bombas francesas, británicas y estadounidenses

con el sencillo propósito de ocultar que Khadafi financió la

campaña electoral de Sarkozy; y un muy largo etcétera, no califican

en la lista de los atentados a los Derechos Humanos.

Tales pecadillos no

exigen en modo alguno el ejercicio del “derecho de injerencia” inventado por Bernard Kouchner, ex comunista, subsecretario con el

socialista Mitterrand, y ministro de Relaciones Exteriores con

Sarkozy y su muy extremista de derecha Primer Ministro François

Fillon (hoy condenado por estafa al erario público).

Ese “derecho de

injerencia” aplicable a los países picantes, miserables,

tercermundistas. En ningún caso a Israel cuando masacra palestinos

(¿cuando no?), ni a Francia cuando apoya y financia dictadores

africanos, ni a los EEUU cuando desangran a Iraq.

Luego, agrega Debray, hay

una cuestión de sensibilidad, tema atroz y desagradable, ¡pero que

diablos!, hay que decirlo: en el baremo de lo que moviliza la

televisión y apiada a las masas dopadas al Diazepam pseudo cultural

por esa misma televisión, para generar la misma emoción que provoca

un muerto yanqui tienes que disponer de 50 víctimas

latinoamericanas, 100 cadáveres africanos, y por lo menos 200

macabeos de la India.

¿Quiere todo esto decir

que los otros países respetan los Derechos Humanos? Desde luego que

no. Algún escritor francés aseguró “Todo poder abusa…” y seguramente llevaba razón. Pasa que la larga historia de crímenes

cometidos en el continente Americano señala al Imperio como su autor

convicto y confeso, amén de las abundantes muestras de su ADN, y

pasa que servidor fue víctima de uno de esos crímenes, como

millones de chilenos y chilenas.

Comparado con las

atrocidades cometidas por Pinochet y sus sicarios, la prisión de

Navalni en Rusia pasa por una minucia. Comparada con los 60 años de

bloqueo a Cuba, la reducción del volumen del gas ruso que pasa por

los pipelines de Ucrania son peccata minuta.

Comparada con la secular discriminación racial en los EEUU y el

recurrente asesinato de negros, esos Strange Fruits que

cantaba Billie Holiday, los apaleos de manifestantes en Hong-Kong

pasan por una diversión de adolescentes (a nosotros también nos

apaleaban en los años 1960 y nadie le aplicó sanciones al gobierno

de Frei Montalva que por otra parte asesinó mineros y pobladores).

Ya puestos, la

integración de Crimea a Rusia es una alpargata vieja comparada a los

millones de km2 que los EEUU le sustrajeron –por medio de la

violencia– a México. Sin contar, desde luego a Puerto Rico, Estado

asociado en sociedad.

Debo declarar que no. No

formo parte de esa ‘izquierda apostólica’, tocada por la gracia

de un San Pablo tan pagano como el original fue dogmático y

psicótico. Soy consciente de que la utopía comunista de los

bolcheviques del año 1917 murió en una decadencia inmoral y

patética.

Tengo para mí que las

ilusiones del 1º de enero de 1959 se fueron decolorando con el frote

de la realidad: más de medio siglo de agresiones imperiales ante el

silencio cómplice del Viejo Mundo, la incuria de guerrilleros más

competentes en la Sierra que en el manejo de la cosa productiva, el

fracaso de la creación del ‘hombre nuevo’, contrariada por el

deseo de disponer de un celular, de un par de nikes, o de comprarle

una sayita a la nena…

Cuba tuvo que comprender

(¿comprendió?) que Los países no tienen amigos, solo intereses…

(Charles de Gaulle). Que cuando se abandonan dos tercios de la tierra

agrícola y se importan legumbres, pollos y cerdos, hay que pagar en

dólares. Que hay que producir.

De las manifestaciones en

las calles lo único que me sorprende es que hayan tardado tanto.

No hace mucho, en mayo de

2018, los EEUU de Trump se retiraron unilateralmente del Acuerdo de

Viena con Irán, y le prohibieron a la Unión Europea el comercio con

los persas. La reacción de Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de

Francia, fue inmediata. “¿Qué se creen los EEUU? Que nos van a

imponer una autorización para comerciar con quien nos de la gana?”

Le memorable y épica

resistencia de Bruno Le Maire y de Francia duró 48 horas. Dos días.

Peugeot y otras empresas europeas salieron abriendo de Teherán antes

de que Trump tuviese tiempo de firmar alguna nueva sanción contra

los aliados sobre los que ciscó repetidamente. Peugeot lo siente y

lo llora: Irán era su principal mercado a la exportación.

Cuba, para bien o para

mal, guste o no, lleva soportando más de sesenta años la agresión

financiera, económica, comercial, diplomática, militar, política y

propagandística del mayor Imperio de la Historia de la Humanidad. La

ONU condena anualmente, a la casi unanimidad del planeta, esa

agresión. Pero… ¿a quien le importa la ONU? Visto que su Asamblea

General se opone a los designios del Imperio en Cuba, los EEUU

suspenden el pago de su cuota y António Manuel de Oliveira Guterres,

o el Secretario General de turno, se queda sin fondos.

A estas alturas, las

falencias de los comunistas cubanos, su incompetencia en materia

económica destacada hasta por el PC chino –(“It must be said

that there is clearly something wrong with Cuba’s epidemic prevention

and its economy…” Global Times. Beijing, 13 of July, 2021)–,

e incluso la falta de libertad de expresión como la entienden los

milmillonarios propietarios de la prensa occidental, pueden ser

fácilmente atribuidas al estado de guerra permanente que vive la

mayor isla del Caribe. ¡Guerra declarada por los EEUU! No por Cuba.

Cuando estás en guerra… cualquier manifestación que favorece al

enemigo es considerada una traición. ¿No es así Edward Snowden?

En estas reflexiones

estaba, cuando recibí un Pulso Sindical de la CGT, en la que se

recuerda el origen de las políticas estadounidenses hacia Cuba. No

me refiero a la voluntad de Thomas Jefferson de apoderarse de Cuba,

que también. Sino a un Extracto de la página 885 del informe del

Departamento de Estado de EEUU de 1958 a 1960 (Volumen VI) donde

aparece un memorándum secreto, fechado el 6 de abril de 1960, del

Subsecretario Asistente para Asuntos Interamericanos, Mr. Lester D.

Mallory. Helo aquí:

“La mayoría de

los cubanos apoya a Castro (…) el único modo previsible de

restarle apoyo interno es a través del desencanto y la

insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades

materiales (…) hay que emplear rápidamente todos los medios

posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) una línea

de acción que, aun siendo la más mañosa y discreta posible, logre

los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros, para

reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el

hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

¿Los cubanos salieron a

la calle antes de ayer? ¡Me pregunto por qué diablos no salieron

antes!

En Francia, en donde

vivo, si se corta el suministro eléctrico más allá de dos minutos

–admitiendo que eso sea posible–, o si no tuviésemos croissants

para el desayuno de mañana, o si los ferrocarriles no nos llevasen a

nuestro lugar preferido de vacaciones como teníamos previsto…

salta el ministro de Finanzas, el de Industrias y el de Turismo, y

Macron –el conejo sacado de una chistera– correría como lo que

es: un conejo.

Por esas, y otras razones

largas de explicar, cuando el Imperio amenaza, Francia resiste 48

horas. Aunque eso signifique limpiarse el orto con los Derechos

Humanos.

