De parte de Terraindomite April 2, 2023 8 puntos de vista

En un destacado escrito pol铆tico-te贸rico, titulado 鈥楲a amenaza

del gran otro鈥 (con su obra de teatro sobre el 鈥楪ran hermano鈥 de

George Orwell), Shoshana Zuboff, sucintamente direcciones

los temas principales de su libro, La

era del capitalismo de vigilancia 鈥 La lucha por un

futuro humano en la nueva frontera del poder (Nueva York:Public Affairs, Hachette, 2019), vincul谩ndolo expl铆citamente

al de Orwell 1984.

Significativamente, en ese momento record贸 a los lectores que el

objetivo de Orwell con 1984 fue alertar a las sociedades

brit谩nica y estadounidense de que la democracia no es inmune al

totalitarismo, y que 鈥渆l totalitarismo, si no se combate, puede

triunfar en cualquier parte鈥 (Orwell, citado por Zuboff, p. 16). En

otras palabras, la gente est谩 totalmente equivocada al creer que el

control totalitario de sus acciones a trav茅s de la vigilancia masiva

(como se muestra en 1984, capturado en el eslogan, 鈥淓l

Gran Hermano te est谩 mirando鈥) solo pod铆a emitirse desde el

estado, y no duda en nombrar el origen de esta amenaza hoy

(p. 16):

Durante 19 a帽os, las empresas privadas que practican una l贸gica

econ贸mica sin precedentes que yo llamo capitalismo de vigilancia han

secuestrado Internet y sus tecnolog铆as digitales. Inventada en

Google en 2000, esta nueva econom铆a reclama de forma encubierta la

experiencia humana privada como materia prima gratuita para

traducirla en datos de comportamiento. Algunos datos se utilizan para

mejorar los servicios, pero el resto se convierte en productos

inform谩ticos que predicen su comportamiento. Estas predicciones se

negocian en un nuevo mercado de futuros, donde los capitalistas de

vigilancia venden certeza a las empresas determinadas a saber qu茅

haremos a continuaci贸n.

Ahora sabemos que tal vigilancia masiva no solo tiene el

prop贸sito, si es que alguna vez lo tuvo, de rastrear y predecir el

comportamiento del consumidor con el objetivo de maximizar las

ganancias; lejos de ahi. Es generalmente sabido entre aquellos que

prefieren mantenerse informados sobre los desarrollos globales, y que

no solo conf铆an en los medios heredados para esto, que en China tal

vigilancia masiva ha llegado al punto en que los ciudadanos son

rastreados a trav茅s de una mir铆ada de c谩maras en lugares p煤blicos.

, as铆 como a trav茅s de tel茅fonos inteligentes, hasta el punto de

que su comportamiento es pr谩cticamente monitoreado y controlado en

su totalidad.

No es de extra帽ar que Klaus Schwab del Foro Econ贸mico Mundial

(WEF) no deje pasar la oportunidad de alabanza

China como modelo a imitar por otros pa铆ses en este sentido. Por lo

tanto, no deber铆a sorprender que la reportera de investigaci贸n,

Whitney Webb, tambi茅n aludiendo a la presciencia de Orwell, llame la

atenci贸n sobre las sorprendentes similitudes entre la vigilancia

masiva que se desarroll贸 en los Estados Unidos (EE. UU.) en 2020 y

la descripci贸n de Orwell de una sociedad dist贸pica en 1984,

publicado por primera vez en 1949.

En una art铆culo

titulado 鈥淭ecnotiran铆a: c贸mo el estado de seguridad nacional de

EE. UU. est谩 utilizando el coronavirus para cumplir una visi贸n

orwelliana鈥, escribi贸:

Apellido(s) a帽o,

una comisi贸n del gobierno pidi贸 a EE. UU. que adoptara un sistema

de vigilancia masiva impulsado por IA mucho m谩s all谩 del que se usa

en cualquier otro pa铆s para garantizar la hegemon铆a estadounidense

en inteligencia artificial. Ahora, muchos de los 鈥榦bst谩culos鈥 que

hab铆an citado para impedir su implementaci贸n se est谩n eliminando

r谩pidamente con el pretexto de combatir la crisis del coronavirus.

Webb procede a discutir un organismo del gobierno estadounidense

que se centr贸 en investigar formas en que la inteligencia artificial

(IA) podr铆a promover las necesidades de seguridad y defensa

nacional, y que proporcion贸 detalles sobre los 鈥渃ambios

estructurales鈥 que la sociedad y la econom铆a estadounidenses

tendr铆an que emprender para poder mantener una ventaja tecnol贸gica

en relaci贸n con China. Seg煤n Webb, el organismo gubernamental

pertinente recomend贸 que EE. UU. siguiera el ejemplo de China para

superar a este 煤ltimo, espec铆ficamente con respecto a algunos

aspectos de la tecnolog铆a impulsada por IA en lo que respecta a la

vigilancia masiva.

Como ella tambi茅n se帽ala, esta postura sobre el desarrollo

deseado de la tecnolog铆a de vigilancia entra en conflicto con las

declaraciones p煤blicas (incongruentes) de destacados pol铆ticos y

funcionarios del gobierno estadounidenses, de que los sistemas de

vigilancia con tecnolog铆a de inteligencia artificial chinos

representan una amenaza significativa para el estilo de vida de los

estadounidenses), que Sin embargo, no impidi贸 la implementaci贸n de

varias etapas de dicha operaci贸n de vigilancia en los EE. UU. en

2020. Como se sabe en retrospectiva, dicha implementaci贸n se llev贸

a cabo y se justific贸 como parte de la respuesta estadounidense al

Covid-19.

Nada de esto es nuevo, por supuesto; ahora es bien sabido que

Covid fue la excusa para establecer e implementar medidas de control

draconianas, y que la IA ha sido una parte integral de ello. El punto

que quiero se帽alar, sin embargo, es que uno no debe dejarse enga帽ar

pensando que las estrategias de control terminar谩n ah铆, ni que las

pseudo-vacunas de Covid fueron lo 煤ltimo, o lo peor, de lo que los

aspirantes a gobernantes del mundo. pueden imponernos para ejercer el

control total que desean lograr, un nivel de control que ser铆a la

envidia de la sociedad ficticia del Gran Hermano de Orwell. 1984.

Por ejemplo, varias personas de pensamiento cr铆tico han alertado

sobre el hecho alarmante de que las Monedas Digitales del Banco

Central (CBDC, por sus siglas en ingl茅s) ampliamente promocionadas

son caballos de Troya, con los que los neofascistas impulsan el

intento actual de un 鈥榞ran reinicio鈥 de la sociedad y el mundo. El

objetivo de la econom铆a es obtener un control total sobre la vida de

las personas.

A primera vista, el cambio propuesto de un sistema monetario de

reserva fraccionaria a un sistema de moneda digital puede parecer

razonable, particularmente en la medida en que promete la

鈥渃onveniencia鈥 (deshumanizante) de una sociedad sin

efectivo. Sin embargo, como ha se帽alado Naomi Wolf, lo que est谩 en

juego es mucho m谩s que esto. En el curso de una discusi贸n sobre la

amenaza de los 鈥榩asaportes de vacunas鈥 para la democracia, escribe

(Los

cuerpos de los dem谩s, All Seasons Press, 2022, p谩g. 194):

Ahora tambi茅n hay un impulso global hacia las monedas

digitales administradas por el gobierno. Con una moneda digital, si

no eres un 鈥榖uen ciudadano鈥, si pagas para ver una pel铆cula que no

debes ver, si vas a una obra de teatro no debes ir, lo cual el

pasaporte de la vacuna sabr谩 porque t煤 tiene que escanearlo donde

quiera que vaya, entonces su flujo de ingresos puede cerrarse o sus

impuestos pueden aumentarse o su cuenta bancaria no funcionar谩. No

hay vuelta atr谩s de esto.

Un reportero me pregunt贸: 鈥樎縌u茅 pasa si los

estadounidenses no adoptan esto?鈥

Y dije: 鈥榊a est谩s hablando de un mundo que se ha ido si

esto tiene 茅xito en implementarse鈥. Porque si no rechazamos los

pasaportes de vacunas, no habr谩 otra opci贸n. No habr谩 tal cosa

como negarse a adoptarlo. No habr谩 capitalismo. No habr谩 montaje

gratuito. No habr谩 privacidad. No habr谩 elecci贸n en nada de lo que

quieras hacer en tu vida.

Y no habr谩 escapatoria.

En resumen, esto era algo de lo que no hab铆a

regreso. Si de hecho hab铆a una 鈥榗olina para morir鈥, era esta.

Este tipo de moneda digital ya est谩 en uso en China y se est谩

desarrollando r谩pidamente en pa铆ses como Gran Breta帽a y Australia,

por mencionar solo algunos.

Wolf no es el 煤nico que advierte sobre las implicaciones

decisivas que tendr铆a para la democracia aceptar monedas digitales.

Gur煤s financieros como Catherine Austin Fitts y Melissa Cuimmei

han se帽alado que es imperativo no ceder a las mentiras,

exhortaciones, amenazas y cualquier otra estrategia ret贸rica que los

neofascistas puedan emplear para obligar a uno a entrar en esta

prisi贸n financiera digital. en un entrevista

donde resume h谩bilmente la situaci贸n actual de estar 鈥渆n

guerra鈥 con los globalistas, Cuimmei ha advertido que el impulso

hacia los pasaportes digitales explica el intento de 鈥渧acunar鈥

a los ni帽os peque帽os. en masa: a menos que puedan hacerlo

a gran escala, no podr铆an atraer a los ni帽os al sistema de control

digital y, por lo tanto, este 煤ltimo no funcionar铆a. Ella tambi茅n

ha subrayado que la negativa a cumplir es la 煤nica forma de

evitar que esta prisi贸n digital se haga realidad. Tenemos que

aprender a decir 鈥溌o!鈥

驴Por qu茅 una prisi贸n digital, y una mucho m谩s efectiva que la

sociedad dist贸pica de Ocean铆a de Orwell? El extracto del libro de

Wolf, arriba, ya indica que las 鈥榤onedas鈥 digitales que se mostrar铆an

en su cuenta del Banco Central Mundial, no ser dinero, que

podr铆as gastar como mejor te pareciera; en efecto, tendr铆an el

estatus de vales programables que dictar铆an lo que se puede y no se

puede hacer con ellos.

Constituyen una prisi贸n peor que la deuda, por muy paralizante

que 茅sta sea; si no juegas el juego de gastarlos en lo que est谩

permitido, literalmente podr铆as verte obligado a vivir sin comida ni

techo, es decir, eventualmente a morir. Simult谩neamente, los

pasaportes digitales de los que formar铆an parte estas monedas,

representan un sistema de vigilancia que registrar铆a todo lo que

haces y vayas donde vayas. Lo que significa que un sistema de cr茅dito

social del tipo que funciona en China, y ha sido explorado en la

serie de televisi贸n dist贸pica, Negro Mirror ,

estar铆a integrado en 茅l, lo que podr铆a hacerte o deshacerte.

En su El

Informe Solari, Austin Fitts, por su parte, explica qu茅 se puede

hacer para 鈥渄etener las CBDC鈥, lo que incluye el uso de

efectivo, en la medida de lo posible, limitando la dependencia de las

opciones de transacciones digitales en favor de las anal贸gicas y

utilizando buenos bancos locales en su lugar. de los gigantes

bancarios, en el proceso de descentralizaci贸n del poder financiero,

que se fortalece a煤n m谩s al apoyar a las peque帽as empresas locales

en lugar de a las grandes corporaciones.

Sin embargo, uno no debe hacerse ilusiones de que esto resultar谩

f谩cil. Como nos ha ense帽ado la historia, cuando los poderes

dictatoriales intentan ganar poder sobre la vida de las personas, la

resistencia por parte de estos 煤ltimos generalmente se encuentra con

la fuerza o con formas de neutralizar la resistencia.

Como Lena Petrova informes,

esto se demostr贸 recientemente en Nigeria, que fue uno de los

primeros pa铆ses del mundo (Ucrania es otro), en introducir CBDC, y

donde inicialmente hubo una respuesta muy tibia de la poblaci贸n,

donde la mayor铆a de la gente prefiere usar efectivo (en parte porque

muchos no pueden pagar los tel茅fonos inteligentes).

Para no quedarse atr谩s, el gobierno de Nigeria recurri贸 a

travesuras dudosas, como imprimir menos dinero y pedirle a la gente

que entregara sus billetes 鈥渧iejos鈥 por 鈥渘uevos鈥,

que no se han materializado. 驴El resultado? Las personas se mueren

de hambre porque no tienen dinero en efectivo para comprar alimentos

y no tienen, o no quieren, CBDC, en parte porque carecen de tel茅fonos

inteligentes y en parte porque se resisten a estas monedas

digitales.

Es dif铆cil saber si las dudas de los nigerianos sobre las CBDC se

basan en su conciencia de que, una vez adoptado, el pasaporte digital

del que formar谩n parte estas monedas, permitir铆a al gobierno una

vigilancia y un control completos de la poblaci贸n. El tiempo dir谩

si los nigerianos aceptar谩n tumbados esta pesadilla orwelliana.

Lo que me lleva al punto filos贸fico significativo que sustenta

cualquier argumento sobre resistir el impulso por el poder

dictatorial a trav茅s de la vigilancia masiva. Como toda persona

iluminada debe saber, existen diferentes tipos de poder. Una de esas

variedades de poder se resume en el famoso lema de la ilustraci贸n de

Immanuel Kant, formulado en su famoso 18th-ensayo del

siglo, 鈥驴Qu茅

es la Ilustraci贸n?El lema dice: 鈥sapere aude!鈥 y se

traduce como 鈥淭en el coraje de pensar por ti mismo鈥 o 鈥溌tr茅vete

a pensar!鈥

[鈥 Si bien la teor铆a de los actos de habla ha demostrado con precisi贸n, enfatizando el aspecto pragm谩tico del lenguaje, que hablar (y se podr铆a agregar escribir) ya es 鈥榟acer algo鈥, hay otro sentido de 鈥榟acer鈥.

Este es su significado de interino en el sentido que se

encuentra en la teor铆a del discurso, que demuestra la interrelaci贸n

de hablar (o escribir) y actuar a trav茅s de la imbricaci贸n del

lenguaje con las relaciones de poder. Lo que esto implica es que el

uso del lenguaje est谩 entrelazado con acciones que

encuentran su(s) correlato(s) en el habla y la escritura. Esto es

compatible con la convicci贸n de Hannah Arendt, la del trabajo, el

trabajo y la acci贸n (los componentes de la vida activa), DE

ACTUAR! 鈥 el compromiso verbal con los dem谩s, en general con

fines pol铆ticos, es la encarnaci贸n m谩s alta de la actividad

humana.

Los fil贸sofos Michael Hardt y Antonio Negri han arrojado [鈥 una luz importante sobre la cuesti贸n de la conexi贸n entre el 鈥sapere aude!鈥 y acci贸n. En Maori (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2009), argumentan que aunque la 鈥渧oz mayor鈥 de Kant muestra que 茅l fue en efecto un fil贸sofo de la Ilustraci贸n del m茅todo trascendental, quien descubri贸 las condiciones de posibilidad de cierto conocimiento del mundo fenom茅nico regido por leyes, pero por implicaci贸n tambi茅n de una vida pr谩ctica de responsabilidad social y pol铆tica obediente, tambi茅n hay una 鈥渧oz menor鈥 raramente notada en el trabajo de Kant.

Esto apunta, seg煤n ellos, hacia una alternativa al moderno

complejo de poder que afirma la 鈥渧oz mayor鈥 de Kant, y se

encuentra precisamente en su lema, articulado en el breve ensayo

sobre la Ilustraci贸n al que nos referimos m谩s arriba. Afirman

adem谩s que el pensador alem谩n desarroll贸 su lema de manera

ambigua: por un lado, 鈥淎tr茅vete a pensar鈥 no socava su

aliento, que los ciudadanos lleven a cabo sus diversas tareas

obedientemente y paguen sus impuestos al soberano. No hace falta

recalcar que este enfoque equivale al fortalecimiento de las

relaciones sociales y pol铆ticas statu quo. Pero, por otro

lado, argumentan que el propio Kant crea la apertura para leer esta

exhortaci贸n ilustrada (p. 17):

[鈥 contra la corriente: 鈥榓treverse a saber鈥 significa

realmente al mismo tiempo tambi茅n 鈥榮aber atreverse鈥. Esta simple

inversi贸n indica la audacia y el coraje necesarios, junto con los

riesgos involucrados, para pensar, hablar y actuar de forma aut贸noma.

Este es el Kant menor, el Kant audaz, audaz, que muchas veces est谩

escondido, subterr谩neo, enterrado en sus textos, pero que de vez en

cuando irrumpe con una potencia feroz, volc谩nica, disruptiva. Aqu铆

la raz贸n ya no es el fundamento del deber que sostiene la autoridad

social establecida, sino una fuerza rebelde y desobediente que rompe

la fijeza del presente y descubre lo nuevo. 驴Por qu茅, despu茅s de

todo, deber铆amos atrevernos a pensar y hablar por nosotros mismos si

estas capacidades solo deben ser silenciadas inmediatamente por un

bozal de obediencia?

Uno no puede culpar a Hardt y Negri aqu铆; n贸tese, arriba, que

incluyen 鈥榓ctuar鈥 entre aquellas cosas para las cuales uno requiere

el coraje de 鈥榓treverse鈥. Como lo he hecho anteriormente se帽al贸

en una discusi贸n sobre la teor铆a cr铆tica y su interpretaci贸n de

Kant sobre el tema de la actuaci贸n, hacia la conclusi贸n de su

ensayo, Kant descubre las implicaciones radicales de su argumento: si

el gobernante no se somete a las mismas reglas racionales que

gobiernan las acciones de los ciudadanos, ya no hay obligaci贸n por

parte de 茅stos de obedecer a tal monarca.

En otras palabras, la rebeli贸n est谩 justificada cuando las

propias autoridades no act煤an razonablemente (lo que incluye los

principios de la racionalidad 茅tica), sino, por implicaci贸n,

injustificadamente, si no agresivamente, hacia los ciudadanos.

Hay una lecci贸n en esto en lo que se refiere a la ineludible

necesidad de acci贸n cuando la discusi贸n racional con posibles

opresores no lleva a ninguna parte. Este es especialmente el caso

cuando se vuelve obvio que estos opresores no est谩n ni remotamente

interesados 鈥嬧媏n un intercambio razonable de ideas, sino que

recurren sumariamente a la irrazonable encarnaci贸n actual de la

racionalidad t茅cnica, a saber, la vigilancia masiva controlada por

IA, con el prop贸sito de subyugar a poblaciones enteras.

Tal acci贸n podr铆a tomar la forma de rechazar las 鈥榲acunas鈥 y

rechazar las CBDC, pero cada vez es m谩s evidente que habr谩 que

combinar el pensamiento cr铆tico con la acci贸n frente a las

despiadadas estrategias de subyugaci贸n por parte de los globalistas

sin escr煤pulos.

Bert Olivier

(Bert Olivier trabaja en el Departamento de

Filosof铆a de la Universidad del Estado Libre. Bert investiga en

psicoan谩lisis, postestructuralismo, filosof铆a ecol贸gica y

filosof铆a de la tecnolog铆a, literatura, cine, arquitectura y

est茅tica. Su proyecto actual es 鈥楥omprender el sujeto en relaci贸n

con la hegemon铆a del neoliberalismo鈥. )