La activista travesti Violeta Alegre reflexiona sobre c贸mo las personas travestis y trans, a pesar de los derechos ganados, siguen siendo excluidas de los espacios masivos.

Por Violeta Alegre. Edici贸n: Ana Fornaro.

La semana pasada se supo p煤blicamente que el periodista Franco Torchia hab铆a sido despedido del programa diario 鈥淔lechazo, amor oculto鈥, emitido por el canal 9, un show de citas para encontrar pareja.

Pero 驴qu茅 tipo de 鈥渁mor鈥 pretenden reproducir y sostener los programas de tv? 驴Aun sigue ocurriendo que en los medios se oculten y discutan expresiones afectivas de personas que no respondan a lo heterocis?

Torchia dej贸 de aparecer en el programa y unos d铆as despu茅s leemos en su Twitter que fue por oponerse a decisiones discriminatorias.

鈥淧ara quienes me preguntan, Canal 9 me ech贸 del programa #Flechazo. Sus autoridades sostienen una pol铆tica discriminatoria seg煤n la cual el ciclo s贸lo une parejas cisheterosexuales鈥.

Por insistencia de Torchia uno de los programas ten铆a como participantes a feminidades trans. Pero esa emisi贸n no fue puesta al aire en su momento sino 鈥渃ajoneada鈥 (como le suele ocurrir a nuestras demandas) por unos meses. Luego de mucho reclamar, el programa se mostr贸.

驴Cu谩ndo fue emitido? El 30 de noviembre, d铆a que jugar铆a Argentina-Polonia. Frente a la previa mundialista el programa tuvo nula visibilidad.

驴Intencionalmente se contin煤a invisibilizando a los v铆nculos y las expresiones sexo-gen茅ricas que no respondan a la demanda hegem贸nica? No es menor el detalle que, posteriormente al subir el cap铆tulo a YouTube, en esa emisi贸n en particular, en la previsualizaci贸n del video sea el 煤nico que no se ven los rostros de lxs participantes, sino a sus conductores.

Por culpa de 鈥渓a gente鈥

En la mayor铆a de los casos, hacer visibles nuestras existencias en cualquier expresi贸n que nos otorgue ciudadan铆a -que no son ni mas ni menos que Derechos Humanos- sigue siendo un campo de batalla. Las excusas suelen ser confusas. Nos encontramos en diferentes espacios con personas 鈥渂uena onda鈥 que nos dicen que est谩 鈥渢odo bien鈥 con las disidencias pero, cuando nos dan espacios, terminamos en espacios de subordinaci贸n. La 茅tica inclusiva tiene sus l铆mites.

Los l铆mites, los que suelen argumentar las personas que nos dejan afuera, suele ser 鈥渓a gente鈥: una masa informe de la sociedad que supuestamente no esta preparada para ver lo que se sabe y que prefiere seguir hablando con eufemismos.

Con las personas del colectivo trans siempre estuvo presente el ocultamiento en muchos aspectos. En lo laboral tuvimos que pelear un cupo que nos garantice el derecho al trabajo y que aun sigue siendo una lucha constante, no solo la inserci贸n sino la permanencia, ni hablar en el reconocimiento de nuestras identidades y 鈥渢ratos dignos鈥.

El plano afectivo, expresar nuestros besos, abrazos y caricias aun sigue teniendo relaci贸n directa con eso 鈥渜ue no debe ser visto鈥 ni en los medios de comunicaci贸n, ni en las plazas, en ning煤n espacio publico. 鈥淧orque hay ni帽os鈥, dicen. Y en ello se subestima y limita la capacidad de crecer en el mundo tal y como es: diverso.

驴Vale la pena ocupar estos espacios?

La pregunta a la que me remite este tipo de acciones discriminatorias es: 驴vale la pena intentar ocupar esos espacios? En muchos casos ocuparlos significa dar batallas culturales con productoras, con jefxs, con compa帽erxs, con instituciones que tienen pol铆ticas que se rigen por un sistema de rating, que no son otra cosa que 鈥渧entas鈥 de bienes o servicios. Un capitalismo del que no podemos fugarnos. Si nos ponemos una venda en los ojos seguimos siendo c贸mplices de esos dispositivos de violencias.

Entonces 驴vale la pena? Y la respuesta es, al menos para m铆: 隆s铆!

Porque nuestras vidas est谩n colmadas de historias colectivas que fueron batallas para que continuemos defendiendo. Porque abandonar la lucha es retroceder en nuestro derecho que est谩n ganados, no ortogados por 鈥渂uena onda. Luchas que muchas veces se nos confunden y parecen ajenas, pero siempre en alg煤n punto nos van a elegir para ser blanco de discriminaci贸n. Como le esta pasando hoy a Franco, como le paso a esa compa帽era a quien su jefa le dijo: 鈥淎c谩 no es problema que vos seas trans, pero venite a trabajar lo mas femenina posible y vestite normal鈥.

El amor como motor de cambio

El motor del cambio es el amor, nos dec铆a nuestra querida Lohana Berkins. Y ese amor en muchos casos es una batalla contra el odio, que nos sigue cercenando expresiones y existencias. No queremos un futuro sin poder expresarnos, sin poder aparecer en medios de comunicaci贸n y que vean nuestros amores, porque eso se traduce en poder sentarnos con nuestros afectos y abrazarnos en una plaza sin que pasen y nos insulten o nos tiren con lago. No queremos ese futuro para las infancias, ni para nadie, y para ello debemos unificar ese 鈥渆st谩 todo bien con las diversidades鈥 con pr谩cticas coherentes sino seguir谩 siendo una mentira.

Acompa帽amos y agradecemos a Franco Torchia porque a pesar del momento dif铆cil que atraviesa en esta situaci贸n, que no solo es laboral, abre camino para desactivar hipocres铆as y nos permite reflexionar sobre ello.

