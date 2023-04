–

De parte de Terraindomite April 28, 2023 198 puntos de vista

Thomas

Szasz

La

vida humana -esto es, una vida de autoconciencia y vigilia- es

inimaginable sin sufrimiento. Sin dolor y pesar no podría haber

placer y goce; así como no podría existir vida sin muerte, salud

sin enfermedad, belleza sin fealdad, riqueza sin pobreza, y así

sucesivamente con las incontables experiencias humanas que

clasificamos en deseables e indeseables. Todos nuestros esfuerzos

-morales, médicos, políticos y personales- se dirigen a reducir al

mínimo las experiencias indeseables y a incrementar al máximo as

deseables. Sin embargo, lo que complica la vida humana es el hecho de

que muchas de las cosas que consideramos deseables entran en

conflicto con, o sólo pueden asegurarse a costa de, otras que

también consideramos deseables. Por ejemplo, comer o beber

agradablemente suele entrar en conflicto con la propia salud, el

placer sexual tropieza a menudo con la dignidad, la libertad entra en

conflicto con la seguridad, y así sucesivamente. Por eso, la

búsqueda de alivio ante el sufrimiento, aunque pueda parecer

razonable, no puede ser una meta personal o política incondicionada.

Y, si hacemos de ella semejante meta, es seguro que desembocará en

mayor y no en menor sufrimiento.

En

el pasado, la mayor desgracia para el mayor número fue causada

precisamente por aquellos programas políticos cuya meta era el

alivio más radical del sufrimiento para el mayor número de seres

humanos. En los países sometidos al sistema comunista, donde los

esfuerzos por aliviar el sufrimiento no se veían contrarrestados por

ninguna otra fuerza efectiva, el comunismo había logrado ser la

mayor fuente de sufrimiento; en el Occidente llamado libre, donde el

“terapeutismo” ha conseguido un poder no contrapesado por fuerza

eficaz alguna, la medicina ha logrado convertirse en una de las

mayores fuentes de sufrimiento.

Cómo

la medicina, el arte de curar, se ha transformado de aliado en

adversario del hombre, y cómo pudo hacerlo precisamente durante

aquellas mismas décadas en que su capacidad de curar alcanzaba las

cotas más altas de toda su historia, es un relato cuya narrativa

debe esperar otra ocasión y quizá incluso otro narrador. Bastará

aquí advertir que no hay nada nuevo en el hecho de que, para los

asuntos humanos, el poder de hacer el bien suele tener como

contrapeso -si es que no se ve excedido por él- el poder de hacer el

mal; que la ingenuidad humana ha creado, especialmente en las

instituciones legales y políticas anglosajonas, sistemas que se han

demostrado útiles a la hora de dividir el poder para hacer el bien

en dos componentes básicos, a saber: bien y poder, y que esas

soluciones institucionales y los principios morales que encarnan han

procurado promover el bien, privando a sus productores y

suministradores del poder sobre aquellos que desean escribir o

rechazar sus servicios.

El

monumento más destacado a ese esfuerzo por parte de los legisladores

de proteger a sus súbditos ante aquellos que podrían hacerles un

bien, incluso aunque significase matarles, es la cláusula de la

Primera Enmienda garantizando que «el Congreso no promoverá ley

alguna que respete el establecimiento de una religión o que prohíba

el libre ejercicio de la misma».

Permítanme

indicar brevemente cómo creo que esa garantía, y los principios

morales y políticos que encarna, se aplica a nuestra situación

contemporánea. Todos reconocen hoy la realidad del sufrimiento

espiritual, es decir, el hecho de que los hombres, mujeres y niños

pueden y suelen estar angustiados por no poder encontrar ni dar

significado a sus vidas o porque no pueden ni aceptar ni crear pautas

satisfactorias para regular su conducta personal. Aunque estas

circunstancias desembocan en un inenarrable sufrimiento, nadie en los

Estados Unidos -y aún menos ninguna autoridad judicial o legal-

pretendería que semejante infelicidad justificara la imposición, a

la fuerza, de ciertas creencias y prácticas religiosas a los

sufrientes. Semejante intervención, aunque demostrase ser «útil»

para el alivio del sufrimiento, violaría la garantía de la Primera

Enmienda contra el «establecimiento de religión». Intento mostrar

que ese principio se aplica, y debiera aplicarse, también a las

intervenciones médicas, llamadas terapéuticas.

En

otras palabras, mantengo que el sufrimiento provocado pro la

enfermedad -prescindiendo de si es una enfermedad corporal efectiva o

una supuesta enfermedad mental- no puede, en la ley americana, servir

de pretexto para privar a una persona de libertad, aunque el

encarcelamiento se llame hospitalización y aunque la intervención

se llame tratamiento. Sostengo que semejante uso del poder estatal

-ya sea racionalizado como un despliegue necesario del poder

policial, o como aplicación terapéutica del principio de parens

patriae- es contrario a las ideas e ideales consagrados en la Primera

Enmienda de la Constitución. Para admitir este argumento, no

necesitamos considerar qué podría, o debería, hacer el Estado a

ciudadanos que no están sufriendo para hacer algo por aquellos que

sí lo están. Los que gozan de seguridad social, o de jubilaciones,

no están sujetos al poder judicial del Estado: no son encarcelados

ni forzados a someterse a tratamientos médicos. Sin embargo, debemos

considerar lo que está sucediendo en los Estados Unidos -y,

naturalmente, en todos los demás lugares- a personas que están

sufriendo, o que se supone que están sufriendo, para ayudarles de

modo manifiesto. Es especialmente en este punto donde la teología de

la medicina -y especialmente la teología de la psiquiatría y de la

terapia- se impone clara y ampliamente. ¿Cómo triunfó la medicina

allí donde fracasó la religión? ¿Cómo ha sido capaz la terapia

de franquear el muro que separa la Iglesia del estado allí donde fue

incapaz de hacerlo la teología?

Dicho

brevemente, la medicina ha sido capaz de lograr lo que no pudo la

religión, ante todo mediante una violación radical de nuestro

vocabulario, de nuestras categorías conceptuales; y, en segundo

lugar, subvirtiendo nuestros ideales y desplazando el poder de las

instituciones dedicadas a protegernos al de quienes nos ayudarán

tanto si lo queremos como si no. Ya lo hicimos con los negros. Ahora

nos lo estamos haciendo unos a otros, prescindiendo de credo, color o

raza. ¿Cómo se justifican y se hacen posibles las intervenciones

psiquiátricas voluntarias, y las muchas otras violaciones médicas

de la libertad individual? Llamado a las personas pacientes, llamando

al encarcelamiento hospitalización, y a la tortura terapia; llamando

a los individuos que no se quejan sufrientes, a los médicos y a los

profesionales de salud mental, que infringen su libertad y su

dignidad, terapeutas, y, a las cosas que estos últimos hacen a los

primeros, tratamientos.

Por

eso, términos como salud mental y derecho al tratamiento encubren

hoy con tanta eficacia el hecho de que la psiquiatría constituye una

servidumbre involuntaria. Las personas sufren. Desde luego. Y ese

hecho -según médicos y pacientes, abogados y laicos- basta hoy para

justificar el que se les llame y considere pacientes. Lo que, en

otros tiempos, sucedió gracias a la universalidad del pecado, sucede

hoy gracias a la universalidad del sufrimiento; hombres, mujeres y

niños se convierten -quieran o no, les guste o no- en los

pacientes-penitentes de sus médicos-sacerdotes.

Y,

sobre el paciente y el médico, se levanta ahora la Iglesia de la

Medicina, cuya teología define los papeles y las reglas de juego que

han de jugar, así como sus leyes canónicas llamadas hoy salud

pública y leyes de salud mental, imponiendo su conformidad con la

ética médica dominante. Mis criterios sobre ética médica dependen

ante todo de la analogía entre religión y medicina, entre nuestra

libertad, o su carencia, a la hora de aceptar, o rechazar, cualquier

intervención teológica y terapéutica.

Parece

obvio que cuanto más se atribuya un mayor valor a la religión que a

la libertad, más se intentará vincular la religión al Estado y

fomentar las prácticas teológicas mediante la coacción estatal;

asimismo, cuanto más se atribuya un mayor valor a la medicina que a

la libertad, más se intentará vincular la medicina al Estado y

fomentar prácticas terapéuticas mediante la coacción estatal.

La

cuestión es así de simple, pero inexorable: cuando la religión y

la libertad entran en conflicto, las gentes deben elegir entre

teología e independencia; y, cuando la medicina y la libertad entran

en conflicto, deben elegir entre terapia e independencia.

Si

los norteamericanos se viesen enfrentados hoy a esta lección y si

valoraran la religión tanto como valoran la medicina, intentarían

sin duda reconciliar lo irreconciliable, llamado al encarcelamiento

en instituciones eclesiásticas derecho a asistir a la iglesia, y a

la tortura en el potro derecho a practicar los rituales de la propia

fe. Si estos términos se aceptasen como los adecuados a las

prácticas que nombran, el ritual religioso obligatorio y la

persecución religiosa podrían considerarse constitucionales. Los

sometidos a semejantes prácticas podrían entonces clasificarse

entre las personas garantizadas en su derecho a la religión, y

quienes se opusieran a semejantes violaciones de los derechos humanos

podrían ser barridos como sediciosos del compromiso de una sociedad

libre con la práctica de la libertad religiosa.

Los

norteamericanos podrían entonces mirar hacia adelante, esperando con

ansiedad los números siguientes del Times y del Newsweek que

celebrarían por todo lo alto el último progreso de la investigación

religiosa. Sin embargo, quizás no sea todavía demasiado tarde para

recordar que fue el respeto por la cura de almas, asumido y

practicado libremente, o no, lo que inspiró a los autores de la

Constitución a la hora de suprimir el poder secular clerical. Era

suficiente, y supongo que razonable, considerar que los teólogos

dispusieran únicamente del poder espiritual, pues no necesitan otra

cosa para desempeñar sus tareas. Asimismo, el respeto que siento por

la cura de los cuerpos (y de las «mentes»), asumido y practicado

libremente, es lo que me inspira a pedir que se prive a los médicos

del poder inherente a su conocimiento científico y a sus capacidades

técnicas, pues no necesita nada más para el desempeño de sus

tareas