July 17, 2022

La evoluci贸n funciona por procesos acumulativos, depende de la cantidad de mutaciones gen茅ticas que se van produciendo a lo largo del tiempo, por supervivencia. El tiempo es un pilar fundamental para que esos procesos biol贸gicos vayan dando sus frutos. Y la vida en la Tierra ha tenido todo el tiempo del mundo. La vida en la Tierra apareci贸 hace unos 3.900 millones de a帽os, y los animales hace ochocientos o mil cien millones. Los Homo sapiens llevamos 200.000 a帽os. Ni podemos concebir estas cifras. La vista, el o铆do, el sistema inmunitario, las alas, las garras, todo proviene de ir sumando mejoras diminutas. Porque la evoluci贸n no es una f谩brica de ensamblajes de coches a partir de piezas prefabricadas. La selecci贸n natural favorece estructuras que ya desde el principio aportan ventajas para la supervivencia, y despu茅s puede mejorarlas por un proceso progresivo, acumulativo, de adaptaci贸n. Los seres vivos complejos no pueden ser dise帽ados desde cero. Todos los organismos actuales tenemos en nuestras entra帽as rastros de la reutilizaci贸n de estructuras anteriores para nuevos fines. Por Una Antrop贸loga en la Luna.

芦Nos detuvimos en busca de monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta de que estaban dentro de nosotros禄.

Charles Darwin.

Nuestra columna vertebral, por ejemplo, no est谩 pensada para andar sobre dos pies, sino para cuatro patas. Cuando empezamos a ser b铆pedos, forzamos la columna pero no pudo adaptarse a la misma velocidad que el bipedismo. Por eso t煤 tienes tantos problemas de espalda, como predice tu hor贸scopo cada cierto tiempo. Los problemas de espalda entra dentro de las enfermedades cr贸nicas m谩s frecuentes, especialmente a partir de cierta edad. Los dolores de cuello, la ci谩tica, las hernias discales, la lumbagia鈥 es el precio a pagar por caminar sobre dos pies, liberar las manos para manipular de manera m谩s eficaz objetos, y elevar nuestra visi贸n. La postura b铆peda estimula la inteligencia, ya que al tener las manos libres, interactuamos con las cosas, experimentamos con el entorno, las sostenemos, las miramos, comprobamos sus cualidades, su aplicaci贸n鈥 jugamos. As铆, creamos herramientas para racionalizar el mundo. Nos adornamos, pintamos en las paredes o enterramos nuestros muertos, y damos rienda suelta al pensamiento abstracto. Y caminamos mayores distancias. Nuestro coraz贸n y nuestro sistema linf谩tico tambi茅n tienen que trabajar m谩s arduamente para impulsar la sangre y los l铆quidos hacia arriba al estar erguidos. Es un bombeo constante vertical que causa las enfermedades cardiovasculares que padecemos, la primera causa de muerte en el mundo. Tambi茅n los nacimientos humanos son tan dolorosos, porque la pelvis tampoco tuvo tiempo de modificarse lo suficiente al andar sobre dos piernas. Nuestro canal de parto termin贸 siendo estrecho y retorcido, porque en realidad estaba evolucionado para cuadr铆pedos. Nacemos siendo a煤n fetos y hasta que no cumplimos un a帽o, no estamos a un nivel de desarrollo similar al resto de mam铆feros. La infancia humana es mayor que la de ning煤n ser vivo. Pero este desarrollo externo hace que aprendamos en contacto directo con el mundo. Ya vamos jugando, observando el entorno, imitando y memorizando.

La naturaleza debe reciclar las estructuras anteriores para construirnos, mezclando piezas disponibles en la forma m谩s efectiva que los recursos disponibles le permite. Y estas piezas, estos recursos, provienen de los antepasados, que se modifican muy lentamente y, a veces, de manera azarosa y pel铆n chapucera. 芦La necesidad es la madre de todas las invenciones禄, decimos. Existe en diferentes culturas este ingenio improvisado de baja o nula tecnolog铆a, reutilizando recursos. 芦Jugaad禄 o 芦jugaard禄 es en hindi, y el nombre de un medio de transporte en el norte de la India, hecho de tablones de madera y partes viejas de otros coches, con motores di茅sel originalmente destinados a impulsar bombas de riego agr铆colas. 芦Jua kali禄 lo llaman en Kenya, que en swahili significa 芦sol fiero禄, bajo el cual trabajan en sus dise帽os. 麓N boer maak麓n plan dicen en idioma Afrikaans (significa 芦un agricultor hace un plan禄).Desenrascan莽o en Portugal. Trick 17 en Alemania, Trick 3, en Finlandia, Trick 77 en alem谩n suizo. Syst茅me D en Francia. La letra D se refiere a 芦d茅brouille禄: hacer, manejar.La naturaleza evolutiva es todos estos ingenios humanos juntos, y con m谩s tiempo y complejidad. Nuestros ojos, tan a la vista por el uso de las mascarillas, tambi茅n son chapuceros. 芦Suponer que el ojo con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer distintas cantidades de luz, y para corregir las desviaciones esf茅ricas y crom谩ticas, pudiera haber sido formado por la selecci贸n natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo en sobremanera禄, escribi贸 Darwin, que estaba seguro de que alg煤n d铆a nos convencer铆amos de lo contrario, porque existen 芦numerosos cambios graduales de un ojo sencillo e imperfecto a uno complejo y perfecto.禄 Por eso, tambi茅n tiene defectos, no tanto de funcionamiento sino de dise帽o. Las conexiones de las fibras que dan lugar al nervio 贸ptico est谩n en la parte externa de la retina, creando una barrera a la luz dentro del ojo. Una zona de la retina que no capta la luz. As铆, es el cerebro el que rellena este hueco completando la imagen por su cuenta, seg煤n la informaci贸n que obtiene del entorno. Los 贸rganos vestigiales son otra muestra del ingenio de la evoluci贸n. En la anatom铆a de muchos animales, descubrimos elementos que no sirven para nada, pero que siguen en el cuerpo porque son ese historial, esos recursos que provienen de nuestros antecesores y no han sido suprimidos. Por ejemplo, las ballenas tienen pelvis, a煤n teniendo cola, porque proviene de un ancestro que caminaba. Nosotros tambi茅n tenemos huellas corporales de nuestro pasado como especies diferentes. Se han detallado hasta 86 贸rganos vestigiales. Esas a veces molestas muelas del juicio nos serv铆an para triturar alimentos duros cuando 茅ramos herv铆boros. Nuestro coxis es una cola atrofiada. Nuestro tercer p谩rpado de los ojos (ese repliegue en la esquina interna de cada ojo) nos conecta con las aves primitivas, y es posible que nos vino bien cuando nos proteg铆a en nuestra existencia subterr谩nea siendo mam铆feros. No todos los 贸rganos vestigiales son superfluos. De hecho, todos los seres vivos estamos incompletos, o todos somos seres intermedios entre nuestro antepasado y nuestro futuro desarrollo. Pero todos somos funcionales enlazadas en el proceso evolutivo, como eslabones de una cadena. Tambi茅n en los ADN hay mutaciones gen茅ticas que se van almacenando pero que no se expresan.

El mejor ejemplo son los fetos dentro del vientre materno. En 茅l, tenemos agallas como los peces, dedos palmeados como los patos, cola como monos y ojos a los lados como los reptiles. Las c茅lulas de las g贸nadas (test铆culos) de los hombres, en un principio, aparecen cerca del pecho, como en los peces. Despu茅s, sobre los ri帽ones en formaci贸n, como en los anfibios, como en una salamandra, por ejemplo. Luego al lado de los ri帽ones, como en los reptiles. No es hasta el quinto mes de gestaci贸n que ya est谩n en su lugar correcto, como en el resto de mam铆feros.Poco a poco, como si se tratara de la historia de nuestra evoluci贸n retratando a nuestros antepasados, estos genes se nos van anulando por nuevos genes adquiridos que anulan a estos genes antiguos. Otro ejemplo de reutilizaci贸n de recursos, y una lecci贸n de que al fin y al cabo, no somos tan diferentes del resto de los seres vivos del planeta. De hecho, gran parte del ADN es com煤n entre todas las especies que existen en la actualidad. Los humanos compartimos el 98,7% de nuestro ADN con el bonobo, y el 90% con el rat贸n de campo. Con la levadura de cerveza, un 31%. Y es que todos los organismos provenimos de un ancestro com煤n. Somos tan diferentes porque son las prote铆nas las que resultan bien distintas, y son ellas las que hacen ser como somos. Y s贸lo son id茅nticas un 52% de las prote铆nas de los bonobos y las personas. Compartimos tambi茅n casi el mismo n煤mero de genes que una lombriz de tierra. Nosotros 20.500 genes m谩s o menos, la lombriz 20.300 genes. Pero la complejidad de un organismo tampoco reside en el n煤mero de genes, sino en su eficacia, en su acci贸n qu铆mica al sintetizar diferentes prote铆nas. As铆, nuestros genes dictan que se debe construir una gran cabeza en el feto para alojar nuestro gran cerebro, ordenando a las prote铆nas que sigan a帽adiendo tejido 贸seo al cr谩neo.

El cerebro, el 贸rgano m谩s complejo con uno de los nombres m谩s antiguos: del indoeuropeo 芦ker禄 que significa 芦cabeza禄, y 芦brum禄, que significa 芦llevar禄. Un conjunto de prote铆nas, l铆pidos grasos y miles de millones de c茅lulas cerebrales, las neuronas, que no se sustituyen en el ser humano. Y que son m谩s numerosas que las estrellas que forman una galaxia mediana. El cerebro es el 2% de nuestro peso total, que consume m谩s del 20% de nuestra energ铆a. Si extendi茅ramos nuestro cerebro sobre el suelo como si fuera una alfombra, ocupar铆a una superficie mayor a dos metros cuadrados. La aparici贸n de la consciencia apareci贸 con este aumento del tama帽o cerebral, y para eso tuvimos que invertir mucho consumo energ茅tico. Por ejemplo, ahorramos energ铆a del sistema digestivo. Destinamos menos calor铆as en este sistema para aumentar el cerebro. Con la carne, pudimos digerir m谩s f谩cilmente que con los productos vegetales, y adem谩s pudimos absorber m谩s nutrientes. Por eso, nuestro sistema pudo ser m谩s corto y m谩s simple. Y la depredaci贸n para conseguir dicha carne solo pudo darse gracias a la habilidad, a la tecnolog铆a de las herramientas, que se dio gracias a un cerebro m谩s grande, que se dio gracias a un sistema digestivo m谩s simple. La naturaleza evolutiva no s贸lo reutiliza los recursos, sino que sus procesos tambi茅n se retroalimentan. Nuestra especie 芦Homo sapiens禄 surgi贸 despu茅s y gracias a estos procesos de evoluci贸n humana, hace solo unos 200.000 a帽os, en Tanzania. All铆 permanecieron, perfeccionando sus habilidades de caza, pesca y recolecci贸n, y sobre todo sus habilidades sociales y simb贸licos. La expansi贸n ocurri贸 hace 120.000 a帽os, en busca de nuevos recursos. Por eso, el ADN m谩s antiguo corresponde a los hotentotes y bosqu铆manos. Mejor dicho, a los khoikhoi y los san, los jois谩n. Su ADN mostr贸 que apenas se ha mezclado con otros grupos humanos, ni de 芦Homo erectus禄 as铆atico ni neandertal. La lengua jois谩n, llamada !kung, es la que tiene m谩s sonidos del mundo: 141 vocalizaciones diferentes que incluyen chasquidos, choques entre la lengua y clicks. En 2011 se compar贸 504 lenguas habladas actualmente, y se demostr贸 que la cantidad de sonidos en las lenguas humanas disminuye seg煤n nos alejamos del continente africano. El hawaiano se basta solo con 13 sonidos. El lenguaje humano naci贸 en el este de 脕frica y all铆 tuvo una evoluci贸n m谩s firme. Pero 茅sto no significa que sea mejor o peor. La naturaleza no entiende de progreso ni de desarrollo, ni de perfecci贸n ni de pureza, sino de utilidad. 脷til para poder alimentarse y reproducirse y para aprovechar nichos ecol贸gicos. Para ser otro eslab贸n m谩s en la cadena de la vida. Para sobrevivir.

Fuentes: 芦El huevo de dinosaurio y otras historias cient铆ficas sobre la evoluci贸n禄, de Jorge Bol铆var.