–

De parte de Amor Y Rabia February 10, 2022 63 puntos de vista

por Gorka 23

10 de febrero de 2022

鈥淟o que veis y lo que le茅is, no es lo que pasa鈥

Donald Trump, en el documental 鈥淔ahrenheit 11/9″

Una cosa es lo que los medios de comunicaci贸n te dicen que est谩 sucediendo y otra muy distinta lo que realmente sucede.

Y sucede que la campa帽a de vacunaci贸n de la tercera dosis ha sido dada por concluida. Aunque, como no pueden explicitarlo, aparentan que a煤n permanece vigente. Alguno de los indicios de que la tercera dosis ha finalizado son los siguientes:

1潞.- Desde hace unos d铆as, los medios de comunicaci贸n ya no alientan a inocularse esta dosis llamada de 鈥渞efuerzo鈥. Si prest谩is atenci贸n, casi no hablan de ella, ni de sus bondades ni de la imperiosa necesidad de que todos se la inoculen.

Supone un extraordinario contraste con la gran campa帽a medi谩tica desplegada hasta hace la fecha, en la que todos los medios, todos los d铆as y a todas las horas del d铆a han hecho un espectacular despliegue en torno al lema de 鈥淰acunar, vacunar y vacunar鈥, lema que ahora brilla por su ausencia.

2潞.- La afirmaci贸n de la EMA hace escasas fechas, en las que advert铆a que las dosis de refuerzo pod铆an debilitar el sistema inmune fue un claro punto de inflexi贸n y un mensaje impl铆cito respecto a la tercera y sucesivas dosis, m谩xime si son inyectadas de manera tan continuada en el tiempo. En el mismo sentido, tampoco la OMS ni la AEMPS parecen mostrar excesivo entusiasmo con esta tercera dosis.

3潞.- Los “expertos medi谩ticos” merecen un cap铆tulo especial. Durante prolongado tiempo han defendido e incentivado la inoculaci贸n de la tercera dosis para todos los ciudadanos sin excepci贸n, de manera insistente, vehemente e incluso agresiva.

Sin embargo, cuando les ha llegado el turno de vacunaci贸n (y en funci贸n de las nuevas informaciones que manejaban como la de la EMA) han modificado radicalmente su postura, al extremo de afirmar que no eran partidarios de su inoculaci贸n y que, en todo caso, habr铆a que 鈥減ersonalizar鈥.

Han llegado a afirmar que ellos mismos no se la iban a inyectar y, para justificar este sorprendente cambio, han pretextado los dos siguientes 鈥渕antras鈥:

a) En principio que era m谩s necesario que las terceras dosis fueran a parar a pa铆ses del continente africano u otros con baja tasa de vacunaci贸n porque era m谩s importante que se pusiesen all铆 la primera que inocular aqu铆 la tercera. Como la excusa era francamente mala, han introducido un segundo 鈥渕antra鈥.

b) Resulta que estos 鈥渕edi谩ticos expertos鈥 (como, por ejemplo, el profesor con c谩tedra de Inmunolog铆a que nunca ha tratado un paciente) han esgrimido que se hab铆an contagiado de 脫micron y que resultaba contraproducente inyectarse la tercera dosis. No se han infectado oficialmente mediante una prueba hospitalaria sino que han alegado un test de ant铆genos positivo hecho en su domicilio.

En este sentido, su credibilidad es m铆nima porque son los mismos que aseguraron que las vacunas eran totalmente seguras, que preven铆an la infecci贸n en un 95% y que la 鈥渋nmunidad de grupo鈥 se alcanzaba una vez vacunado el 70% de la poblaci贸n, entre otras afirmaciones que han resultado inciertas.

Pero supongamos que se han infectado con 脫micron aunque no conste oficialmente en su Pasaporte Covid y que no quieren vacunarse con la tercera dosis. Pues bien, su comportamiento es justamente el opuesto a su discurso anterior, en el que han promovido, alentado, incentivado y presionado a todos los ciudadanos a ponerse esta 鈥渄osis de refuerzo鈥 ( se hubiesen o no contagiado). Por tanto, esta grav铆sima contradicci贸n, que ha puesto en riesgo la salud de infinidad de ciudadanos, tiene una clara relevancia penal.

4潞.- Pero sigamos con estos 鈥渆xpertos televisivos鈥 que han marcado la hoja de ruta de la vacunaci贸n y, adem谩s, se han lucrado convenientemente promoviendo insistentemente la vacuna.

Estos pseudoexpertos son unos aut茅nticos NEGACIONISTAS, ANTI-VACUNAS y FASCISTAS, que han puesto en serio riesgo la salud de la ciudadan铆a en general. No se trata de una apreciaci贸n subjetiva sino de una constataci贸n objetiva fundada en sus propias y reiteradas declaraciones.

Porque estas nuevas 鈥渆strellas televisivas鈥 han calificado durante largo tiempo de anti-vacunas, insolidarios y peligrosos negacionistas a todas las personas que ( por m煤ltiples y variadas razones como por ejemplo alergias o padecer determinadas patolog铆as o reacciones adversas a pasadas vacunas, etc) no han procedido a vacunarse, poniendo as铆 ( seg煤n su versi贸n) en riesgo la salud de los vacunados e impidiendo el fin de la pandemia.

Pues bien, siguiendo ahora su mismo argumento, estos 鈥渁dictos a las c谩maras de televisi贸n鈥 deben ser considerados, a nivel oficial, como personas NO VACUNADAS, puesto que no pueden homologar su certificado seg煤n establece la normativa europea. Por tanto, al no haberse inoculado la tercera dosis tienen id茅ntica condici贸n que cualquier no vacunado y, siguiendo su propio criterio, pasan a ser los nuevos y peligrosos anti-vacunas.

5潞.- Dado que la situaci贸n se tornaba escandalosa porque el riesgo potencial de la tercera dosis superar铆a ampliamente el beneficio ( en caso de que aportase alguno) el Gobierno espa帽ol de manera camuflada ha validado esta hip贸tesis porque ha retrasado de 4 semanas a 5 meses la inoculaci贸n de la tercera dosis, siempre y cuando se acredite fehacientemente y de manera hospitalaria haber padecido 脫micron.

Pero este no es el caso de estos expertos televisivos (ni el de otros muchos defensores a ultranza de las vacunas y de la versi贸n oficial) puesto que todos se est谩n apuntando al 鈥渕antra鈥 de tener un test de ant铆genos positivo hecho en casa. Esta excusa no valida el Certificado Covid y, por tanto, son a efectos legales personas no vacunadas, negacionistas y anti-vacunas como as铆 hab铆an calificado ellos mismos a los que no se hab铆an vacunado hasta la fecha.

6潞.- Dada esta surrealista situaci贸n, donde los m谩s fervientes oficialistas se han convertido en nuevos y peligrosos anti-vacunas, ya adelanto en primicia mundial que en breve ( en una o dos semanas) se dar谩 un nuevo giro de tuerca al relato oficial y se validar谩 como vacunado a todo aquel que pretexte haber dado positivo en un test de ant铆genos en casa ( incluso a nivel europeo) aunque no se pueda acreditar absolutamente nada (personalmente, yo alegar铆a que me contagio Cindy Crawford una noche en mi dormitorio)

驴Y sab茅is lo m谩s alucinante de todo esto? Que a todos estos 鈥渙ficialistas鈥 que no se ponen la tercera dosis les importa un bledo el bienestar de la ciudadan铆a y haber ca铆do en la grave contradicci贸n de hacer lo contrario de lo que alentaban. 脷nicamente piensan en su propio inter茅s y lo que realmente les 鈥渏ode鈥 es que sin Pasaporte Covid no pueden irse de vacaciones (con el dinero televisivamente ganado) en Semana Santa al extranjero porque, oficialmente, no tienen homologado el pasaporte.

Dijo el insigne catedr谩tico que no quer铆a ponerse la vacuna pero que, ni no pod铆a viajar, entonces no tendr铆a m谩s remedio que inocularse, en una clara prueba de que los que nos han estado 鈥済uiando鈥, instando e incitando a vacunarnos no solo no son expertos sino que presentan un grave d茅ficit de inteligencia.

7潞.- Por 煤ltimo, dar茅 otra primicia a nivel mundial. Cuando pasen los 5 meses, tampoco ninguno de estos pro-vacunas se inocular谩 la tercera. Ni estos ni nadie, porque cuando llegue la fecha estaremos en otro contexto totalmente distinto, con otras vacunas o medicamentos, otras variantes y una situaci贸n que nada tiene que ver con la actual.

La soluci贸n de los 5 meses solo constituye un pretexto para quitarse de encima la tercera dosis . Es como si tienes el bal贸n o la vacuna en la mano y no tienes ni idea de lo que hacer. Entonces le das una patada hacia delante al bal贸n o la vacuna y la mandas 5 meses m谩s lejos (o 20 si hiciese falta) y, de esta manera, has conseguido que la tercera dosis ya no se la ponga pr谩cticamente nadie.

Por tanto, aunque oficialmente no se puede decir porque se armar铆a un esc谩ndalo de dimensiones may煤sculas, extraoficialmente y a efectos reales, la campa帽a de vacunaci贸n de la tercera dosis ha sido dada por finalizada. Bastar谩, para los que a煤n no se la han puesto, alegar que han dado positivo en un test de ant铆genos o cualquier excusa similar como haber sido infectado por Cindy Crawford o Brad Pitt seg煤n el gusto (hasta el Rey Felipe ya han salido r谩pidamente a decir que se han infectado con 脫micron).