–

De parte de Kurdistan America Latina May 18, 2022 243 puntos de vista

Fortalecer el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo, que promueve una agenda independiente de la modernidad capitalista y tambi茅n avanza concretamente en la construcci贸n de la modernidad democr谩tica a trav茅s del ejemplo de Rojava, equivale a fortalecer a todos los actores democr谩ticos alternativos en todo el mundo.

Ha pasado el primer trimestre de 2022, lo que nos permite determinar caracter铆sticas y din谩micas clave de la fase pol铆tica actual. Una comprensi贸n adecuada de los desarrollos pol铆ticos en su contexto hist贸rico es central para que las fuerzas democr谩ticas defiendan a las sociedades de ser capturadas por la modernidad capitalista y desarrollen una agenda independiente. Despu茅s del estado de emergencia mundial desencadenado por la pandemia de coronavirus, cuyas consecuencias sociales de gran alcance a煤n no son previsibles, la guerra en Ucrania ahora est谩 atrayendo la atenci贸n del p煤blico mundial. La guerra y la paz se han convertido (de nuevo) en los temas centrales del discurso occidental. Tras el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica (URSS) y el final de la Guerra Fr铆a, los pensadores neoliberales hab铆an hablado del 鈥渇in de la historia鈥 y la 鈥渧ictoria de la democracia鈥. Sin embargo, hoy en d铆a, titulares como 鈥淓s la guerra otra vez鈥 o 鈥淟a guerra ha regresado a Europa鈥 dominan el estado y el discurso general en el hemisferio occidental.

Apuntalando este discurso dominante hay una suposici贸n euroc茅ntrica b谩sica: el mito de que el mundo ha vivido en paz desde 1945 y que el orden mundial establecido bajo la hegemon铆a de los Estados Unidos ha mantenido en gran medida bajo control las tendencias belicosas de los estados capitalistas competidores. En consecuencia, la competencia interestatal en Europa, que condujo a dos guerras mundiales, se hab铆a contenido en gran medida, de acuerdo con esta narrativa, y Alemania Occidental y Jap贸n se hab铆an reintegrado pac铆ficamente al sistema capitalista mundial despu茅s de 1945. Adem谩s, se han creado instituciones de cooperaci贸n a nivel internacional, incluso europeas (el mercado com煤n, la Uni贸n Europea, la OTAN, el euro, etc.). Esta lectura dominante ignora el otro lado de la historia. Mientras tanto, se han librado numerosas guerras 鈥渃alientes鈥 (tanto guerras civiles como interestatales) desde 1945. Comenzando con las Guerras de Corea y Vietnam, seguidas por las Guerras yugoslavas y el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN, dos guerras contra Irak (una de las cuales fue justificada por obvias mentiras estadounidenses sobre la posesi贸n de armas de destrucci贸n masiva por parte de Irak), las guerras en Yemen, Libia, Siria y en otras partes del mundo. No sorprende entonces que, especialmente para las sociedades de Asia, 脕frica y Am茅rica Latina, la crisis de Ucrania vuelva a revelar la hipocres铆a y el doble rasero de Occidente en lo que se refiere al valor de la vida humana, la migraci贸n o la soberan铆a de los estados-naci贸n.

La Tercera Guerra Mundial

Para una evaluaci贸n adecuada de los desarrollos actuales en torno a la guerra en Ucrania, pero tambi茅n de las otras disputas (interestatales), el marco conceptual y te贸rico de la 鈥淭ercera Guerra Mundial鈥 ofrece una orientaci贸n central. Este t茅rmino, que ha sido utilizado por el Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n durante m谩s de dos d茅cadas, describe el proceso de reordenamiento global que ha tenido lugar desde el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica. La lucha por el poder global, que el Movimiento por la Libertad del Kurdist谩n define como la Tercera Guerra Mundial y que ahora se ha utilizado cada vez m谩s en los debates principales en los 煤ltimos meses, comenz贸 con el fin del orden mundial bipolar en 1989/90 y la ruptura asociada de los antiguos equilibrios. Desde entonces, las sociedades han sido testigos de una brutal lucha de poder entre los estados nacionales, pero tambi茅n de la resistencia de los actores no estatales. Una breve mirada a los desarrollos de las 煤ltimas tres d茅cadas confirma este an谩lisis y muestra de manera impresionante que no se puede hablar de un 芦fin de la historia禄.

Sin embargo, esta fase del nuevo orden, la Tercera Guerra Mundial, tiene un car谩cter y caracter铆sticas diferentes en comparaci贸n con las guerras mundiales anteriores. Primero, en el orden mundial multipolar actual, las luchas por el poder pol铆tico y econ贸mico no pueden describirse como una lucha entre diferentes ideolog铆as o sistemas sociales. Por el contrario, todos los actores del estado-naci贸n y los centros de poder emergentes, como China, India e incluso Rusia, son parte de la l贸gica capitalista y del sistema mundial capitalista. En segundo lugar, ante el desmoronamiento de la hegemon铆a estadounidense, nos enfrentamos a todos los estados-naci贸n o fuerzas regionales e internacionales que aprovechan el momento para expandir sus respectivas hegemon铆as. Cada actor legitima estas afirmaciones y pol铆ticas de diversas formas. Aqu铆, la historia a menudo juega un papel central, como podemos ver en el ejemplo de las ambiciones expansionistas neo-otomanas del estado turco. Tercero, no hay l铆neas de frente absolutas en este conflicto; hay una simultaneidad de cooperaci贸n en un lugar y confrontaci贸n en otro. Cuarto, los m茅todos de guerra en la Tercera Guerra Mundial no son comparables a los de las guerras del siglo XX. Mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial todav铆a se caracterizaban por batallas materiales, las potencias internacionales de hoy en d铆a rara vez chocan directamente, sino que conducen sus conflictos a trav茅s de guerras por poderes. Los primeros a帽os de la guerra en Siria o la guerra civil de Ucrania despu茅s de los acontecimientos en Maidan en 2013/14 son ejemplos de este tipo de guerra de poder. Adem谩s, la guerra medi谩tica, la guerra biol贸gica y las guerras comerciales tambi茅n son m茅todos importantes de la Tercera Guerra Mundial. La escalada de la guerra comercial que comenz贸 entre Estados Unidos y China en 2018, o la reciente guerra comercial entre Estados Unidos/RU/UE y Rusia, tambi茅n pueden verse en este contexto.

El marco geogr谩fico de este proceso de reordenamiento global fue resumido por el estratega estadounidense Zbigniew Brzezi艅ski como el 鈥済ran tablero de ajedrez鈥. Ten铆a en mente a 鈥淓urasia鈥 como el escenario principal de las futuras luchas por el poder: el enorme complejo terrestre que forman juntas Europa y Asia. En 1997, el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Jimmy Carter escribi贸 que la batalla por la supremac铆a global se librar铆a en este tablero de ajedrez, porque el mayor peligro para Estados Unidos desde una perspectiva geoestrat茅gica surgir铆a si una potencia extranjera lograra combinar Europa y Asia (鈥淓urasia鈥) en un bloque de poder cohesivo. Despu茅s de la retirada de la Uni贸n Sovi茅tica, esta lucha por el poder intraimperialista se centr贸 inicialmente en Oriente Medio y se libr贸 en paralelo en otras partes del mundo. En este contexto, la guerra de Ucrania constituye una continuaci贸n de la Tercera Guerra Mundial en Europa.

Fortalecimiento de la alianza transatl谩ntica

Echemos un vistazo m谩s de cerca a las pol铆ticas actuales y los objetivos estrat茅gicos de los diversos actores, que una vez m谩s se han vuelto muy evidentes a ra铆z de la crisis de Ucrania. Desde el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, las cuestiones centrales de la pol铆tica exterior estadounidense han sido: 驴c贸mo pueden aplastarse las cualidades imperialistas de Rusia y China? 驴C贸mo se puede poner a Europa (especialmente Alemania y Francia) bajo la hegemon铆a estadounidense y c贸mo se pueden eliminar los poderes regionales si son antioccidentales (como Ir谩n)? 驴C贸mo se puede obtener el control sobre las fuerzas que podr铆an abandonar la alianza occidental (Turqu铆a)? Esta pol铆tica se aplica contra los estados seleccionados utilizando una mezcla de m茅todos de 鈥減oder blando鈥 (diplom谩tico, econ贸mico, cultural, medi谩tico e ideol贸gico) y 鈥減oder duro鈥 (fuerza militar abierta y encubierta). Incluye la opci贸n de guerra como su caracter铆stica m谩s importante, especialmente con respecto a los pa铆ses seleccionados (como Rusia, China e Ir谩n). Esto se debe a que la din谩mica de desarrollo de algunos estados no se puede romper solo con el 鈥減oder blando鈥, por lo que se considera necesaria una guerra caliente contra estos poderes respaldada por el 鈥減oder blando鈥 para lograr resultados. Los Estados Unidos y Gran Breta帽a han desarrollado as铆 una estrategia en la que las diferentes fases se entrelazan, se complementan entre s铆 y se desarrollan gradualmente en la dimensi贸n de una guerra mundial.

Con la guerra en Ucrania, Estados Unidos ha fortalecido significativamente su hegemon铆a en la regi贸n europea y, por lo tanto, la alianza transatl谩ntica. Al hacerlo, ha hecho retroceder la pol铆tica de 鈥渁utonom铆a estrat茅gica鈥 impulsada por la UE en los 煤ltimos a帽os. La OTAN, a la que el presidente franc茅s Macron acus贸 hace tres a帽os de tener 鈥渕uerte cerebral鈥, ha demostrado claramente su raison d鈥櫭猼re para 鈥淥ccidente鈥 frente a la 鈥渁menaza rusa鈥. Por lo tanto, Suecia y Finlandia est谩n considerando seriamente unirse a la OTAN. La membres铆a en la OTAN todav铆a hab铆a sido rechazada por la mayor铆a de los finlandeses y suecos antes de la guerra en Ucrania. El aumento del gasto militar que Estados Unidos y la OTAN reclaman desde hace a帽os ahora tambi茅n se ha cumplido. Y econ贸micamente, tambi茅n, la dependencia de Europa del gas natural estadounidense inevitablemente aumentar谩 indefinidamente con la interrupci贸n del gasoducto North Stream 2. Con la guerra en Ucrania, Europa est谩 ahora, en cierto sentido, condenada a comprar gas natural caro de los Estados Unidos.

鈥淓l fin de la restricci贸n militar鈥

A la luz de la guerra en Ucrania, las cartas se barajan de nuevo en Europa. El alcance de estos cambios tambi茅n se puede ver en las 煤ltimas decisiones, discursos y pol铆ticas de Alemania. Los gobernantes pol铆ticos anuncian la creciente militarizaci贸n de la Rep煤blica Federal con palabras como 鈥減unto de inflexi贸n en el tiempo鈥, 鈥渃ambio de paradigma鈥 y 鈥渞evoluci贸n estrat茅gica en la pol铆tica de seguridad y defensa鈥. Los mensajes del discurso clave del Bundestag del canciller Olaf Scholz y las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores del Partido Verde son claros e inequ铆vocos: el fin de la moderaci贸n militar. 鈥淣uestro objetivo es desarrollar uno de los ej茅rcitos m谩s capaces y poderosos de Europa en el transcurso de esta d茅cada鈥, declaran funcionarios del gobierno alem谩n. Ahora se superar谩 el objetivo del dos por ciento de la OTAN, y este a帽o se proporcionar谩 a la Bundeswehr un fondo especial de 100.000 millones de euros. Berl铆n se compromete expresamente a reclamar el liderazgo mundial y a hacerlo cumplir, incluso por medios militares. Estos discursos ya han sido elaborados en los medios de comunicaci贸n y think tanks pol铆ticos en los 煤ltimos a帽os, reforzando as铆 la l铆nea pol铆tica elaborada en el documento de estrategia de 2013 鈥淣ew Power 鈥 New Responsibility鈥 del Instituto Alem谩n para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP). En este art铆culo, se formula el reclamo para adoptar una postura m谩s ofensiva en la pol铆tica mundial. La Rep煤blica Federal todav铆a se ve a s铆 misma como 鈥渦na potencia en espera鈥. Esto debe cambiar ahora: 鈥淎lemania tendr谩 que liderar m谩s a menudo y con m谩s decisi贸n en el futuro鈥. La principal potencia alemana se ha acercado a pasos agigantados a este objetivo con 100.000 millones de euros y m谩s del dos por ciento de la producci贸n econ贸mica para el ej茅rcito, as铆 como importantes entregas de armas a Kiev. Hasta ahora, la poblaci贸n de Alemania se interpuso en el camino. Pero con el estado de 谩nimo creado por la guerra en Ucrania, el ambiente social y la militarizaci贸n de la sociedad, el gobierno alem谩n puede contar con altos 铆ndices de aprobaci贸n.

El 鈥渕undo ruso鈥

La posici贸n y el papel de Rusia en el mundo multipolar tambi茅n ha cambiado significativamente en las 煤ltimas tres d茅cadas. Despu茅s de la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica, la consolidaci贸n del estado ruso frente a m煤ltiples crisis estuvo inicialmente en la agenda. Sin embargo, sobre todo -los Estados Unidos, y cada vez m谩s Alemania y la UE junto a ellos- sometieron a Mosc煤 a una presi贸n pol铆tica cada vez mayor. Un medio fueron las 鈥渞evoluciones de color鈥: derrocamiento pro-occidental, promovido masivamente por Washington y luego por Berl铆n y Bruselas, primero en Yugoslavia (2000), luego en Georgia (2003), en Ucrania (2004) y en Kirguist谩n (2005). En cada caso, las 鈥渞evoluciones de color鈥 consistieron en reemplazar gobiernos que cooperaron con Rusia, o al menos siguieron alg煤n tipo de pol铆tica de equilibrio entre Mosc煤 y Occidente, con fuerzas pro-occidentales. Adem谩s, se impuls贸 la expansi贸n de la OTAN a la frontera rusa. En el curso de esta expansi贸n hacia el este, la OTAN ahora ha crecido de 16 (1990) a 30 (2020) pa铆ses.

Sin embargo, a pesar del continuo aumento de la agresi贸n occidental, Rusia ha logrado consolidarse en cierta medida y ganar influencia en la pol铆tica exterior. La presencia rusa en Siria desde 2015 y la cooperaci贸n ruso-turca son ejemplos de ello. Rusia quiere ser no solo un actor central en Europa, sino un actor mundial al mismo nivel que Estados Unidos y China. Por lo tanto, en las negociaciones previas a la guerra de agresi贸n de Rusia contra Ucrania, Putin no percibi贸 a los estados europeos como interlocutores, pero afirm贸 repetidamente que este tema ten铆a que ser resuelto entre Estados Unidos y Rusia.

Un elemento central que da forma a las pol铆ticas y el lenguaje de Putin, y muy frecuente entre el p煤blico ruso, es la percepci贸n de que Rusia estuvo en desventaja y fue enga帽ada en las negociaciones posteriores a la Guerra Fr铆a. Esta sensaci贸n de humillaci贸n ha sido cimentada por el trato econ贸mico de Rusia y la actitud de Occidente hacia el lugar de Rusia en el orden global. La declaraci贸n de Putin 鈥淨uiero recuperar el estatus perdido de Rusia鈥 tambi茅n puede interpretarse en este sentido como un llamado a una nueva Conferencia de Yalta. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Yalta configur贸 el mapa de Europa y el orden mundial bipolar, en el que Rusia era uno de los principales actores junto con Estados Unidos e Inglaterra. Despu茅s de la Guerra Fr铆a, Rusia perdi贸 esta posici贸n y el mapa geopol铆tico europeo se reform贸 a pesar de la oposici贸n de Rusia. Sabemos por la historia que la humillaci贸n es una herramienta perniciosa en la pol铆tica exterior, a menudo con efectos duraderos y desastrosos. La humillaci贸n de Alemania en Versalles jug贸 un papel importante en la preparaci贸n para la Segunda Guerra Mundial. Despu茅s de 1945, las 茅lites pol铆ticas impidieron que se repitiera esta humillaci贸n de Alemania Occidental y Jap贸n con el Plan Marshall, solo para repetir el desastre de humillar a Rusia (a veces activamente, a veces sin querer) despu茅s del final de la Guerra Fr铆a.

As铆, los representantes del estado ruso justifican sus pol铆ticas imperialistas en la Tercera Guerra Mundial en general y hoy en Ucrania en particular con elementos centrales del concepto del 鈥淢undo Ruso鈥 (Russkij Mir 鈥 1). Por lo tanto, no solo las causas de la pol铆tica interior y exterior subyacen a la guerra en Ucrania, sino tambi茅n las motivaciones a m谩s largo plazo, as铆 como los conceptos ideol贸gicos y geopol铆ticos. El concepto de 鈥淩usskij Mir鈥 habla de los rusos como un 鈥減ueblo dividido鈥 y enfatiza el 鈥渆sfuerzo del mundo ruso, de la Rusia hist贸rica por la restauraci贸n de la unidad鈥. Enfatiza la existencia de una 鈥済ran civilizaci贸n rusa鈥 que debe ser protegida del mundo exterior (especialmente de Occidente) y que se define como esfera de inter茅s de Rusia. En este sentido, esta concepci贸n (similar al neo-otomanismo de Turqu铆a) es un conglomerado de varias corrientes del nacionalismo ruso antioccidental, antiliberal y neoimperial.

Resistencia contra el aislamiento internacional

Ejemplares de la falsa autoimagen (euroc茅ntrica) de Occidente, pero tambi茅n del nuevo equilibrio pol铆tico de poder dentro del orden mundial multipolar, son los esfuerzos de las potencias transatl谩nticas para aislar a Rusia internacionalmente. Mientras que los estados europeos est谩n en su mayor铆a unidos en su oposici贸n al ataque de Rusia a Ucrania, el panorama fuera de Europa se ve muy diferente. Hasta la fecha, por ejemplo, el n煤mero de pa铆ses que participan en las sanciones occidentales contra Rusia no supera los 48 鈥 la mayor铆a de los estados de Europa y Am茅rica del Norte, as铆 como seis de sus socios m谩s cercanos en la regi贸n de Asia-Pac铆fico. Estos no son ni siquiera una cuarta parte del total de 193 estados miembros de la ONU; tres cuartas partes de los estados miembros de la ONU se niegan a unirse a las sanciones de Rusia Occidental a pesar de la considerable presi贸n en algunos casos. Las razones de ello son, por un lado, consideraciones econ贸micas o geoestrat茅gicas derivadas del desmoronamiento de la hegemon铆a estadounidense. India, por ejemplo, est谩 ampliando sus relaciones econ贸micas con Rusia y trabajando en un sistema de pago independiente del d贸lar estadounidense y SWIFT. En Sud谩frica, Gazprom est谩 en conversaciones para un acuerdo de gas natural de mil millones de d贸lares. Turqu铆a est谩 actuando como punto de transferencia para el tr谩fico de pasajeros o el comercio con Rusia. Israel se abstiene de adoptar una postura firme sobre Rusia. Los Emiratos y Arabia Saudita tambi茅n contin煤an neg谩ndose a ceder a la presi贸n occidental para aumentar la producci贸n de petr贸leo m谩s de lo planeado para hacer posible un embargo petrolero global contra Rusia. La visita del dictador sirio Assad a los Emiratos 脕rabes Unidos a fines de marzo, el primer viaje de Assad a un pa铆s 谩rabe desde el comienzo de la guerra siria, tambi茅n ejemplifica la posible pol铆tica de equilibrio de poder. Sin embargo, adem谩s de estas razones econ贸micas y geoestrat茅gicas, otra raz贸n de la oposici贸n generalizada a las sanciones occidentales es el legado colonial de Occidente, particularmente en Oriente Medio, Asia y Am茅rica Latina. Para estos pa铆ses, la 鈥渧iolaci贸n del derecho internacional鈥 no tiene gran trascendencia, y no se reconoce gran diferencia entre las guerras contra Irak (Estados Unidos, 2003) y Ucrania (Rusia, 2022). La 鈥渄oble moral鈥 para los refugiados tampoco ha escapado al p煤blico cr铆tico.

El problema del militarismo de la sociedad

Con la guerra en Ucrania, el problema del militarismo de la sociedad ha vuelto a pasar a primer plano. Aqu铆, una declaraci贸n del l铆der de pensamiento kurdo Abdullah 脰calan es reveladora: 鈥淎unque el militarismo es una fuerza que ha penetrado, controlado y gobernado la sociedad a lo largo de la historia y en todos los estados, su crecimiento ha alcanzado su punto m谩ximo en la era de la clase media (burgues铆a)鈥 (2). Actualmente, nos encontramos en una fase en la que el r茅gimen internacional de desarme, construido en la 煤ltima d茅cada antes del final de la Guerra Fr铆a, est谩 sufriendo el golpe m谩s duro. La retirada de los tratados hist贸ricos de desarme por parte de Estados Unidos y Rusia en los 煤ltimos a帽os refleja esta tendencia mundial. Europa, que lleva a帽os rearm谩ndose contra Rusia, ha registrado las mayores tasas de aumento de importaciones de armas del mundo.

No es casualidad que el hist贸rico rearme de las Bundeswehr (fuerzas armadas de Alemania) est茅 siendo promovido por una coalici贸n gubernamental alemana de socialdem贸cratas Cuando Alemania entr贸 en guerra en Yugoslavia con la OTAN en 1999, J眉rgen R眉ttgers, uno de los principales pol铆ticos conservadores de la 茅poca, dijo, parafraseando: 鈥淪i hubi茅ramos enviado aviones Tornado, el mundo sin duda se habr铆a levantado. Pero cuando lo hacen el SPD y los Greens, ni los sindicatos ni las iglesias ni el movimiento por la paz y el p煤blico internacional se oponen鈥. En este sentido, el programa de rearme m谩s grande desde la Segunda Guerra Mundial no ha enfrentado hasta ahora ninguna oposici贸n seria por parte de los sindicatos, las iglesias o el p煤blico. En su reuni贸n de primavera, los obispos cat贸licos de Alemania incluso declararon que las entregas de armas eran 鈥渇undamentalmente leg铆timas鈥 y que el anuncio del gobierno alem谩n de invertir 100.000 millones de euros adicionales en la Bundeswehr tambi茅n era 鈥渇undamentalmente plausible鈥. Esto va acompa帽ado de elogios de los comentaristas conservadores por el 鈥渟entido verde de la realidad鈥 que ha llevado a una relativizaci贸n de la protecci贸n ambiental en el liderazgo del Partido Verde en vista de la guerra de Ucrania. La direcci贸n del Partido Verde declar贸 abiertamente que 鈥渆n caso de duda鈥 la pol铆tica de seguridad ten铆a una prioridad m谩s alta que la pol铆tica clim谩tica y que 鈥渆l pragmatismo debe vencer a cualquier determinaci贸n pol铆tica鈥. En el transcurso de unas pocas semanas, los Greens han comenzado a defender muchas cosas que en realidad declararon que rechazar铆an fundamentalmente: acuerdos de gas con aut贸cratas, fracking de gas, cuya extracci贸n da帽a el medio ambiente, centrales el茅ctricas de carb贸n como reservas para producci贸n de electricidad o env铆os de armas a zonas en crisis. Cuando se considera que el gasto militar global de 1,93 billones de d贸lares en 2020 hubiera sido suficiente para financiar la mitad de las inversiones totales en transici贸n energ茅tica necesarias para estar libre de emisiones en 2050, queda claro qu茅 intereses tienen prioridad absoluta para las fuerzas de la modernidad capitalista.

La necesidad de una 鈥淭ercera V铆a鈥 en Europa

Los acontecimientos de los 煤ltimos meses, ya sea el belicismo fomentado principalmente por los medios de comunicaci贸n o el fortalecimiento del nacionalismo y el militarismo, han vuelto a dejar en claro cu谩n grande es la necesidad de una pol铆tica alternativa que se aleje de la agenda de la modernidad capitalista, los estados nacionales e intereses de capital. No solo en el contexto de la guerra de Ucrania, sino tambi茅n en la Tercera Guerra Mundial, es necesario fortalecer una tercera posici贸n basada en el principio 鈥渆l principal enemigo est谩 en el propio pa铆s鈥 y apoyada por fuerzas y sociedades democr谩ticas. Esto incluye una posici贸n consistente contra la guerra de los gobernantes. En pa铆ses como Italia y Grecia ya se han dado los primeros signos de tal capacidad pol铆tica de acci贸n. All铆, los trabajadores del transporte bloquearon las exportaciones de armas a Ucrania. El 31 de marzo hubo incluso una huelga portuaria de un d铆a en la ciudad italiana de G茅nova contra el transporte de armas y municiones a Ucrania. Es tarea estrat茅gica de las fuerzas democr谩ticas en Europa defender el antimilitarismo sin concesiones. Tienen que defenderse de las diversas estrategias de los estados para socavar las actitudes contra la guerra en grandes sectores de la poblaci贸n por medio de 鈥渄iscursos sociales鈥. Para ello debe encenderse un nuevo movimiento por la paz, en el marco del cual las fuerzas democr谩ticas, como polo alternativo, tomen posici贸n en la Tercera Guerra Mundial y promuevan su agenda.

El declive del modelo de Estado-naci贸n en Oriente Medio

El Medio Oriente tambi茅n se encuentra en medio de la agitaci贸n y es el foco de la Tercera Guerra Mundial. Esto no es casualidad, sino que est谩 relacionado con la crisis de la modernidad capitalista. Porque las crisis se hacen sentir menos en su propio centro que en la periferia. La orden Sykes-Picot en la regi贸n, implementada por Gran Breta帽a y Francia hace m谩s de 100 a帽os, se ha vuelto cada vez m谩s obsoleta en las 煤ltimas d茅cadas. Los diversos actores- potencias internacionales, estados-naci贸n regionales y fuerzas locales -est谩n operando cada vez m谩s fuera del modelo de estado-naci贸n importado de Europa. Abdullah 脰calan analiz贸 la fase actual de declive de los estados-naci贸n en la regi贸n de la siguiente manera: 鈥淧ara los estados-naci贸n en el Medio Oriente, la ejecuci贸n de Saddam Hussein en Irak es comparable al final de los reg铆menes mon谩rquicos que fue introducido por la ejecuci贸n de Luis XVI. As铆 como los reg铆menes mon谩rquicos no pudieron recuperarse de la ejecuci贸n de Luis XVI y entraron en la 茅poca de su declive, los reg铆menes fascistas de los estados-naci贸n no se han recuperado desde la ejecuci贸n de Saddam Hussein y entraron en la 茅poca de su partida. As铆 como el sistema hegem贸nico en Europa us贸 en vano todo su poder para restaurar los reg铆menes mon谩rquicos en el per铆odo de 1815 a 1830, el esfuerzo por preservar los estados-naci贸n en Irak y Afganist谩n tambi茅n ser谩 en vano. No son solo estos dos pa铆ses los que est谩n experimentando la desintegraci贸n del Estado-naci贸n. Todos los estados-naci贸n, desde Kirguist谩n en la frontera con China hasta Marruecos en el oc茅ano Atl谩ntico, desde los estados-naci贸n de Yemen y Sud谩n hasta los estados-naci贸n de los Balcanes y el sur del C谩ucaso, est谩n experimentando crisis similares, al no quedar una divisi贸n clara entre Pakist谩n y Afganist谩n. L铆bano, Yemen y Sud谩n est谩n en constante ebullici贸n. Al menor movimiento democr谩tico, el r茅gimen en Egipto se enfrenta a su posible colapso. Argelia a煤n no ha salido completamente de la guerra civil. Turqu铆a, que se llama a s铆 misma una isla de estabilidad, solo puede mantenerse en pie con la ayuda de las operaciones especiales de la OTAN. Parece que no hay estado en el Medio Oriente que no est茅 experimentando problemas鈥. (3)

Proceso revolucionario en curso en Kurdist谩n

En este estado ca贸tico, la Primavera 脕rabe fue un breve despertar de los pueblos 谩rabes para tomar un lugar en esta lucha por nuevos equilibrios pol铆ticos en la regi贸n. Sin embargo, debido a las intervenciones de los poderes regionales e internacionales, as铆 como a la debilidad de las fuerzas democr谩ticas en los pa铆ses involucrados, un proceso de transformaci贸n democr谩tica de largo plazo en estos pa铆ses no se materializ贸. En contraste con esta revuelta democr谩tica de corta duraci贸n en el contexto de la Primavera 脕rabe, los desarrollos pol铆ticos actuales en Kurdist谩n contin煤an siendo codeterminados por el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK). Contrariamente al secuestro por parte de las fuerzas de la modernidad capitalista, la existencia de este movimiento de libertad, que tiene un paradigma social y un programa pol铆tico alternativo, ha garantizado el proceso revolucionario en curso en Kurdist谩n. La lucha por un Kurdist谩n libre y democr谩tico tambi茅n se ve como una lucha por una Federaci贸n Democr谩tica de Medio Oriente. Hoy, el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo interpreta el eslogan 鈥淟ibertad para Kurdist谩n鈥 en el sentido de democratizar el estado respectivo (Turqu铆a, Siria, Irak e Ir谩n) mientras permite desarrollos democr谩ticos en Kurdist谩n.

Las manifestaciones y eventos en torno al D铆a de la Lucha de la Mujer el 8 de marzo, as铆 como la participaci贸n masiva en el festival de A帽o Nuevo kurdo Newroz de este a帽o, han puesto de manifiesto el papel central del PKK y su autor intelectual Abdullah 脰calan. El anclaje social del Movimiento de Liberaci贸n Kurdo en Kurdist谩n y en todo el mundo se mostr贸 claramente, contrario a toda la anti-propaganda. La demanda de la libertad de Abdullah 脰calan y el fin de su aislamiento en 陌mral谋 se reforz贸 una vez m谩s como una demanda central nacional e internacional.

Persiste el plan de desmantelamiento de Turqu铆a

Si bien la sociedad kurda demostr贸 claramente en Newroz que continuar谩 su resistencia, tambi茅n es evidente la adhesi贸n del gobierno turco a nuevas masacres e invasiones de Kurdist谩n. Con su pol铆tica de guerra agresiva y genocida contra la sociedad kurda y el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo, Turqu铆a representa un peligro no solo dentro de sus propias fronteras, sino tambi茅n para las personas en la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (Rojava), en Kurdist谩n del Sur; y aqu铆 especialmente al campo de refugiados de Mexm没r y la regi贸n de Shengal (Sinjar). A la sombra de la guerra de Ucrania, Rojava en particular se ve afectada por constantes ataques de drones, que nuevamente han resultado en varias muertes y muchos heridos en los 煤ltimos meses. Los ataques de artiller铆a y drones en 谩reas residenciales e infraestructura civil y militar ocurren diariamente como parte de una 鈥済uerra de baja intensidad鈥 llevada a cabo completamente en l铆nea con los manuales de contrainsurgencia de la OTAN. Los ataques est谩n dise帽ados para desgastar y desplazar a los civiles y tambi茅n tienen como objetivo expandir la zona de ocupaci贸n yihadista turca. La guerra del agua de Ankara contra la regi贸n tambi茅n contin煤a. Desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, la actividad diplom谩tica relativamente activa por parte de Ankara en el 谩mbito internacional ha tenido lugar en paralelo con la intensificaci贸n de los ataques a茅reos y terrestres de Turqu铆a y sus aliados en Rojava. Detr谩s de esto se encuentra el esfuerzo de los l铆deres turcos por obtener luz verde para otra invasi贸n de Rojava con el fin de seguir avanzando en su curso de expansi贸n imperialista.

Despu茅s de sus infructuosas operaciones militares contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) en las monta帽as de Kurdist谩n, Turqu铆a ha estado confiando en los bombardeos masivos contra las Zonas de Defensa de Medya en el sur de Kurdist谩n desde principios de a帽o y, mientras tanto, ha invadido el 谩rea nuevamente 鈥 un estado de asuntos que la gente de Rojava conoce lo suficientemente bien. La Uni贸n de Comunidades Democr谩ticas de Kurdist谩n (KCK) emiti贸 un comunicado el 26 de marzo de 2022, llamando la atenci贸n sobre el peligro de una operaci贸n de ocupaci贸n en un futuro pr贸ximo. Seg煤n el comunicado, los medios kurdos del sur han estado debatiendo una nueva invasi贸n del ej茅rcito turco y un acuerdo correspondiente con el KDP (Partido Democr谩tico del Kurdist谩n). Seg煤n estos informes, tambi茅n se est谩 discutiendo concretamente una participaci贸n directa de los Peshmerga del KDP. La KCK apel贸 una vez m谩s a que el KDP no deber铆a participar en la guerra de ocupaci贸n del estado turco y no deber铆a ser instrumentalizado por el fascismo del AKP-MHP. Como todos sabemos, lamentablemente este llamamiento ha sido ignorado.

Ataques a Shengal democr谩tico-aut贸nomo

Que Turqu铆a est茅 siguiendo un plan hol铆stico de Kurdist谩n para aplastar el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo tambi茅n se puede ver a la luz de los recientes acontecimientos en la regi贸n de Shengal. El ej茅rcito iraqu铆, junto con el KDP del sur de Kurdist谩n, ha intentado en repetidas ocasiones controlar la regi贸n autoadministrada de Shengal. Para aislar a la comunidad yezid铆 y dividir los grupos de poblaci贸n en Shengal, el gobierno iraqu铆 est谩 ejerciendo una enorme presi贸n sobre las aldeas 谩rabes de la regi贸n. Tambi茅n ha comenzado la construcci贸n de un muro fronterizo de 250 kil贸metros de largo y tres metros de alto entre Shengal en el norte de Irak y Rojava en el norte de Siria. El cerco y el cierre de Shengal cerrar谩n el corredor de escape que cientos de miles de personas usaron para escapar a Rojava cuando el Estado Isl谩mico atac贸 la regi贸n en 2014. Estos 煤ltimos ataques contra la regi贸n democr谩tica y aut贸noma de 艦engal tienen como objetivo principal debilitar la l铆nea pol铆tica all铆 y son una expresi贸n del peligro de un nuevo genocidio. Porque en Shengal, tambi茅n, se est谩 impulsando la construcci贸n de la Autonom铆a Democr谩tica con su concepto de una sociedad democr谩tica libre, multi茅tnica, multirreligiosa y de base, y esto constituye una espina en el costado de una amplia variedad de fuerzas reaccionarias.

Defendiendo la revoluci贸n en Kurdist谩n

Adem谩s de los aspectos de pol铆tica exterior de la pol铆tica de guerra de Turqu铆a, el gobierno turco tambi茅n contin煤a bas谩ndose en la represi贸n y la supresi贸n en su pol铆tica interna. La alianza gobernante AKP/MHP ha perdido masivamente apoyo entre la poblaci贸n. Esto se debe a problemas fundamentales como la crisis econ贸mica, la destrucci贸n de la pol铆tica democr谩tica y el total desprecio por la justicia. En respuesta a la disminuci贸n del apoyo popular y la legitimidad, y solo un a帽o antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la alianza AKP-MHP en el parlamento turco ha aprobado nuevas enmiendas a la ley electoral destinadas a asegurar su propio poder. Con la ayuda de estos cambios en la ley electoral, que fueron aprobados por el parlamento turco el 31 de marzo, ser谩 posible manipular las elecciones a favor del AKP/MHP. Por ejemplo, el umbral electoral se redujo del diez al siete por ciento. La enmienda est谩 destinada a permitir que el MHP fascista ingrese al parlamento y permite al presidente Erdogan, en su calidad de primer ministro, hacer campa帽a a favor del AKP con fondos estatales. Paralelamente contin煤a la represi贸n contra activistas del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP). Miles de ellos est谩n actualmente en prisi贸n. Se han iniciado los procedimientos de prohibici贸n contra el HDP y muestran claramente la actitud del estado turco hacia una soluci贸n pac铆fica y democr谩tica a la cuesti贸n kurda. As铆 como las operaciones de ocupaci贸n de Turqu铆a en varias regiones de Kurdist谩n, que violan el derecho internacional, est谩n legitimadas por el discurso del 鈥渢error del PKK鈥, tambi茅n lo est谩 el procedimiento de prohibici贸n contra el HDP. Al legitimar todos estos ataques como una lucha contra el terrorismo, el Estado turco y sus aliados internacionales pretenden hacer imposible la protesta en p煤blico. Para defender eficazmente la revoluci贸n en Kurdist谩n contra todos estos ataques tambi茅n este a帽o, es a煤n m谩s importante romper el discurso del terror. La campa帽a mundial de la iniciativa 鈥淛usticia para los kurdos鈥 para la eliminaci贸n del PKK de las 鈥渓istas de terroristas鈥 con el objetivo de entregar m谩s de cuatro millones de firmas al Consejo de Europa a finales de a帽o tiene implicaciones concretas para los desarrollos actuales en Kurdist谩n. Porque una ruptura con este discurso de legitimidad destruir铆a los cimientos de la pol铆tica de guerra turca y le dar铆a aire a la sociedad en Kurdist谩n. Pero el 鈥渄iscurso del terror鈥 no es solo la base con la ayuda de la cual se ha continuado la guerra en Kurdist谩n durante d茅cadas. Tambi茅n sirve para criminalizar a la fuerza democr谩tica mejor organizada y con m谩s experiencia en Oriente Medio. Fortalecer el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo, que promueve una agenda independiente de la modernidad capitalista y tambi茅n avanza concretamente en la construcci贸n de la modernidad democr谩tica a trav茅s del ejemplo de Rojava, equivale a fortalecer a todos los actores democr谩ticos alternativos en todo el mundo.

Notas:

1- La palabra rusa 鈥榤ir鈥 significa tanto 鈥榤undo鈥 como 鈥榩az鈥.

2- Abdullah 脰calan, The Sociology of Freedom (Manifesto of the Democratic Civilization, Vol. 3).

3- Quinto volumen del 鈥淢anifiesto de la Civilizaci贸n Democr谩tica鈥 de Abdullah 脰calan, a煤n no publicado en ingl茅s.

FUENTE: Ali Cicek / Academia de la Modernidad Democr谩tica

<!–

–>