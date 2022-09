Después de todo, quieren usar el tiempo que queda para almacenar alimentos, municiones, suministros médicos y metales preciosos para sí mismos, y esto solo se puede lograr ocultando la verdad sobre la situación durante el mayor tiempo posible.

El Primer Ministro de Serbia puede ser una excepción a esto, ya que ya advirtióe públicamente que el mundo está a punto de experimentar un “gran conflicto mundial” que probablemente comenzará en los próximos 2 meses.

<<Supongo que estamos saliendo de la fase de Operación Militar Especial y acercándonos a un gran conflicto armado, y ahora la pregunta es dónde está la línea, y si, después de cierto tiempo, tal vez un mes o dos incluso, entraremos en un gran conflicto mundial no visto desde la Segunda Guerra Mundial.>>

Lo que sucede es que las psicópatas naciones [élites] occidentales, los verdaderos agresores en esta guerra, han desatado no solo “sanciones suicidas” contra Rusia, sino que también están ejecutando las operaciones militares de Ucrania contra Rusia. Esto significa que la OTAN ya está en guerra, incluso si la OTAN aún no lo admite.

Peor incluso, los líderes de la OTAN exigen abiertamente la destrucción completa de Rusia y la ocupación/explotación de los recursos naturales de Rusia, que es, por supuesto, el modelo completo de explotación y saqueo global que suele llevar a cabo Occidente. (trastornar, saquear, controlar. Ese es el modelo de la CIA que se ha desatado contra otras naciones durante décadas…)

Las condiciones ya han superado hace mucho el punto de negociación o desescalada entre Rusia y Occidente. Los psicópatas líderes de Occidente (me viene a la mente Victoria Nuland) odian a Rusia y están decididos a llevar a cabo un genocidio contra el pueblo ruso , incluso si eso significa destruir sus propias economías y cadenas de suministro agrícola en el proceso.

Putin se ha dado cuenta de que no se puede razonar con estos psicópatas ni confiar en que cumplan con ningún acuerdo. Rusia se da cuenta de que debe luchar o morir. Ahí es donde estamos ahora.

Desafortunadamente, la locura de las naciones occidentales ha escalado este conflicto a una condición en la que quien lanza primero las armas nucleares tiene la ventaja. Esta es una dinámica muy peligrosa, obviamente, y se deriva del hecho de que Occidente ha señalado repetidamente que no permitirá la existencia de Rusia en su visión del “Nuevo Orden Mundial” del planeta Tierra. Con amigos como Victoria Nuland al mando, ¿quién necesita enemigos?

Una comprensión importante de todo esto es que el arsenal nuclear de la OTAN es antiguo, en su mayoría se basa en diseños diseñados originalmente en la década de 1970, mientras que las capacidades nucleares de Rusia están al menos dos generaciones por delante, modernizadas con vehículos de reingreso hiperdeslizantes, capacidades de maniobra evasiva para misiles balísticos intercontinentales, misiles de crucero hipersónicos que son sistemas de defensa antiaérea altamente avanzados y con capacidad nuclear que incluso pueden interceptar y derribar misiles balísticos intercontinentales entrantes. Además, Rusia posee armas secretas del “día del juicio final”, mucho más allá de sus bombas termobáricas, que el mundo ni siquiera ha visto todavía. En la trayectoria actual, esas armas se introducirán en Occidente sin previo aviso, lo que dará como resultado la aniquilación total de los gobiernos, las monedas y la industria de Europa occidental.

No tengo ninguna duda de que Rusia ya ha designado los objetivos de su primer ataque, y que esos objetivos incluyen Londres, París, Berlín, Varsovia, las flotas navales estadounidenses y prácticamente todas las bases militares de Europa Occidental. Ahora estamos a solo un lanzamiento de distancia de un evento que termine con la civilización.

Estados Unidos y la OTAN se han engañado a sí mismos al pensar que pueden ganar un intercambio nuclear con Rusia, pero esto es tan engañoso como pensar que “los hombres pueden quedar embarazados” o que la impresión de dinero no causa inflación (en particular, el régimen de Biden con muerte cerebral insiste que estos dos absurdos son absolutamente ciertos). Durante las últimas dos décadas, y más recientemente liderado por la locura woke, Occidente se ha completamente autoengañado con el pensamiento las delirantes ideas y narrativas de cuentos de hadas, que no guardan ningún tipo de contacto con realidad. Mientras Occidente ha estado librando una guerra narrativa de propaganda, Rusia ha estado diseñando las armas nucleares más avanzadas del mundo . Una vez que comience el intercambio nuclear, no hay duda alguna sobre su resultado. Rusia perderá algunos millones de personas, mucho menos de lo que perdió en la Segunda Guerra Mundial, pero aniquilará a Alemania, Polonia, Francia y el Reino Unido. Europa occidental se sumergirá en una generación de desesperación y oscuridad, mientras que EEUU sufrirá un colapso financiero en cascada debido a la exposición a los bancos, las monedas y los mercados de deuda europeos.

Los periodistas y cleptócratas occidentales son incapaces de ver esta realidad y son igualmente incapaces de actuar para detenerla. Están atrapados en su propio mundo delirante de lavado de cerebro y propaganda autoinfligidos, creyendo (de alguna manera) que pueden intimidar a Rusia para que capitule ante las enfermizas demandas de Occidente.

Pero Rusia no es una nación del Tercer Mundo. Rusia no puede ser desmantelada económicamente con sanciones occidentales, y Rusia tiene su propia cadena de suministro nacional para literalmente todo lo que necesita, para alimentar a su gente, construir más armas y ganar una fortuna en exportaciones de energía y productos básicos a dispuestos socios comerciales como India, China. , Turquía e Irán.

Finalmente, Putin no retrocederá, y Putin es mucho más inteligente que cualquiera de los lunáticos con problemas cognitivos que dirigen los EEUU, Reino Unido o los países de la OTAN. En una partida de ajedrez entre Putin y Biden, probablemente verías a Joe Biden trampeando con pañales vibradores controlados a distancia para enviarle señales del movimiento de ajedrez a través de su recto; y de todos modos no entendería el significado de las notaciones de ajedrez. Los líderes de las naciones occidentales son tan absolutamente incompetentes que ni siquiera se pueden calificar de “payasos”, ya que los buenos payasos son en realidad comunicadores inteligentes y capaces que pueden hacer reír a la gente. Biden, Blinken y Nuland nos dan ganas de vomitar.

Occidente ya calculó gravemente mal con las “sanciones suicidas”, pero aún no admitirá sus catastróficos errores

Como prueba de la incompetencia de las naciones occidentales, considere el hecho de que sus “sanciones suicidas” contra Rusia, originalmente implementadas para tratar de obligar a Rusia a un colapso monetario, han tenido el efecto contrario . Las sanciones están destruyendo el euro, no el rublo, y ahora toda Europa occidental se enfrenta a un invierno de oscuridad, hambruna y muerte por frío. Eso se suma a la “ , considere el hecho de que sus “sanciones suicidas” contra Rusia,no el rublo, y ahora toda Europa occidental se enfrenta a un invierno de oscuridad, hambruna y muerte por frío. Eso se suma a la “ desindustrialización permanente ” de la industria europea que ya está en marcha, con alrededor del 70% de la fundición de metales y la producción de amoníaco ya fuera de juego. La producción de fertilizantes se detuvo, el oleoducto Nord Stream 1 se detuvo y, para colmo de males, Bélgica anuncia con orgullo el cierre de una planta de energía nuclear , justo cuando Bélgica se enfrenta a una catástrofe de escasez de energía.

$ 8.000 millones para rescatar a Uniper, un importante proveedor de gas natural, y eso se suma a los $ 15.000 millones que ya gastó tratando de evitar el colapso de Uniper. La base industrial de Alemania está siendo aniquilada a una velocidad asombrosa, y nadie en el gobierno alemán le dice a los alemanes que no tendrán trabajo cuando la industria se derrumbe [tendrán que alistarse para obtener el estipendio, como en Ucrania]. Mientras tanto, Alemania está invirtiendo otros, un importante proveedor de gas natural, y eso se suma a lostratando de evitar el colapso de Uniper. La base industrial de Alemania está siendo aniquilada a una velocidad asombrosa, y nadie en el gobierno alemán le dice a los alemanes que no tendrán trabajo cuando la industria se derrumbe [tendrán que alistarse para obtener el estipendio, como en Ucrania].

Putin debe estar asombrado de la velocidad a la que Europa occidental, y Alemania en particular, se está destruyendo a sí misma. Recuerde que Alemania ya destruyó Europa Occidental dos veces: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una vez más, Alemania (todavía dirigida en gran parte por los nazis) está liderando el camino hacia la destrucción total de Europa. En un sentido, Putin no necesita lanzar ningún tipo de bomba nuclear… simplemente necesita esperar a que llegue el invierno y que las leyes de la termodinámica y la economía hagan el resto.