September 22, 2021

¿Qué es la infame Agenda ID2020?

Detrás de su desarrollo está la Fundación Bill y Melinda Gates, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, y otras que pertenecen a la siniestra agenda de la digitalización, la despoblación y la eugenesia.

Es una alianza de socios público-privados, incluidas las agencias de la ONU y la sociedad civil.

Es un programa de identificación electrónica que utiliza la vacunación generalizada contra Covid-19 como plataforma para la identidad digital.

Es una identificación totalmente electrónica – que vincula todo a todo lo de cada individuo (registros de salud, criminales, bancarios, personales y privados, etc.), siendo administrada por una agencia estatal o in extremis, por el sector privado. – Imagínese, una compañía de seguros o un banco que maneja sus registros privados, convertidos en una identificación electrónica y eventualmente “chip”.

La privatización de sus registros personales puede parecer inverosímil, pero el gobierno suizo intentó que la gente pasara silenciosamente una Agenda ID2020 privatizada. Pero la gente se enteró y lanzó un referéndum contra la Agenda ID2020. La idea fue rechazada con un margen de 2: 1 en julio de 2021.

¿Qué pasará después? – ¿Respetará el gobierno suizo el voto de la gente, o seguirá el mandato del Estado Deep Dark desde arriba?

Alemania, Austria y Francia, y probablemente otros, implementaron ID2020 a través del Parlamento o por decreto, la mayoría de la gente no tiene idea.

La implementación de la Agenda ID2020 enlaza con, o surgió de, el infame ” Covid-19 – The Great Reset ” de Klaus Schwab (WEF) , que, por cierto, está disponible en Amazon (o lo estaba, la última vez que lo comprobé). Si ha sido quitado y censurado, tal vez por el mismo autor, no sería una sorpresa.

Escenario de la Tercera Guerra Mundial

Mientras tanto, vivimos literalmente en un escenario de la Tercera Guerra Mundial , donde las Constituciones de los países están prohibidas o simplemente invadidas por medidas dictatoriales que avanzan tan rápido que los movimientos civiles en muchos casos van demasiado tarde para intervenir, simplemente porque la sociedad civil, incluso la que está alerta, no se ha dado cuenta.

Sucede silenciosamente.

Ya sea por decreto, o por parlamentos cooptados y / o coaccionados. Una especie de Ley Marcial de la Salud se está implementando básicamente en todo el mundo, con énfasis en Occidente.

Y la mayoría del público en general no tiene idea.

El pasaporte certificado Vaxx patrocinado por la OMS y financiado por Rockefeller-Gates

Las Fundaciones Gates y Rockefeller están financiando las directrices de la OMS para un Certificado de Vacunación internacional digital , también llamado “Pasaporte de Vacunación”.

En el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se propone el concepto de Documentación digital de certificados COVID-19 (DDCC) como un mecanismo mediante el cual los datos de salud relacionados con el COVID-19 de una persona pueden documentarse digitalmente a través de un sistema electrónico certificado.

Un certificado de vacunación digital que documente el estado de vacunación actual de una persona para protegerse contra el COVID-19 se puede usar para la continuidad de la atención o como prueba de vacunación para fines distintos a la atención médica. El artefacto resultante de este enfoque se conoce como la documentación digital de los certificados COVID-19: estado de vacunación (DDCC: VS). (OMS, resumen ejecutivo, énfasis agregado)

Sorprendentemente o quizás no tanto, el “certificado / pasaporte Vaxx” internacional no está financiado por los países miembros de la OMS, como cabría esperar, sino por Gates y Rockefeller. Eso es significativo.

La OMS ha publicado y distribuido a todos los países miembros el 27 de agosto de 2021 las directrices para la introducción de un “ Certificado / Pasaporte de Vacunación “ digital internacional , así como las Directrices de Implementación.

El mandato All-Vaxx de Joe Biden

Como consecuencia aparente, la Administración de Biden emitió un mandato de “todos vacunados” , solicitando a todas las empresas con 100 o más empleados que exigieran que sus empleados fueran vacunados, o de lo contrario, por incumplimiento, se amenazan con multas elevadas. Lo mismo para los más de dos millones de empleados del gobierno . En total, unos 100 millones de estadounidenses se ven afectados por este mandato draconiano. Biden sigue las órdenes de Rockefeller et al.

Este requisito se aplicará a más de 80 millones de trabajadores en empresas del sector privado, dijo la Casa Blanca. …

Los pasaportes de la vacuna COVID ‘pueden aumentar el riesgo de propagación de enfermedades’: guía de la OMS financiada por Gates y Rockefeller

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) requerirán vacunas COVID-19 para los trabajadores en la mayoría de las instalaciones de atención médica … Este requisito afectará a más de 17 millones de trabajadores de la salud en los hospitales y otras instalaciones que reciben a estos pacientes. …

La administración requerirá que los maestros y el personal de los programas Head Start, las escuelas del Departamento de Defensa y las escuelas operadas por la Oficina de Educación para Indígenas sean vacunados.

Biden también pedirá a todos los estados que adopten requisitos de vacunas para todos los empleados escolares.

El plan de Biden requiere lugares de entretenimiento como estadios deportivos, grandes salas de conciertos y otros donde grandes grupos de personas se reúnen para exigir que los clientes se vacunen o muestren una prueba de coronavirus negativa para poder ingresar. ( Reuters , énfasis agregado)

La Unión Europea (UE) y Suiza

Suiza y otros países de la UE también como resultado del pasaporte / certificado vaxx emitido por la OMS, ordenan la prohibición del acceso a la mayoría de las actividades en interiores, incluidos restaurantes, gimnasios y cines, a partir del 13 de septiembre, sin un certificado vaxx.

Esto está totalmente en contra del Código de Nuremberg (pruebas en animales de medicamentos y vacunas antes de aplicarlas en humanos) y contradice todas las Constituciones democráticas. Las constituciones de los países de todo el mundo están invadidas y “inhabilitadas” por una tiranía que funciona con un poder enorme: amenazas mortales y recompensas posiblemente muy seductoras y corruptas.

Nunca en la memoria de la historia de la humanidad ha existido tal dictadura mundial . Surgió en menos de 12 meses y ha subyugado – repito – a los 193 países miembros de la ONU, incluido todo el sistema de la ONU a la vez.

El Certificado / Pasaporte de Vacunación puede eventualmente ser incrustado en el cuerpo de las personas (Klaus Schwab, WEF, en una entrevista de 2016 con Swiss TV Geneva – recientemente “borrado” de Internet). Vea esto: Dra. Astrid Stueckelberger, ex QUIEN: Le están astillando .

El certificado Vaxx puede constituir la base para un registro de identidad digital en todo el mundo.

Como paréntesis, las dos fundaciones de financiación de certificados vaxx de la OMS están encabezadas por los eugenistas más visibles del mundo en la actualidad: Gates y Rockefeller, que utilizan a la OMS para promover su agenda.

La mayoría de los estados miembros de la OMS no participan directamente.

Cabe mencionar también que la creación de la OMS en 1948 fue idea de Rockefeller, con todo el dinero que había acumulado con su monopolio Standard Oil de hidrocarburos (principalmente gasolina y gas), la creación y posterior integración de la OMS al sistema de Naciones Unidas fue relativamente “fácil”. El dinero también compra la ONU.

Con la OMS como parte de la ONU, una institución oficial de la ONU está a cargo de la salud mundial, o las enfermedades, exactamente lo que quieren los eugenistas.

El Banco Mundial también es un actor importante en este colosal plan criminal, porque tiene el poder sobre los llamados “países en desarrollo” más pobres, para presionarlos con “condicionalidades” a cambio de apoyo financiero. Lo normal. Al igual que el FMI, sus funciones son esencialmente intercambiables.

Escenario de la Tercera Guerra Mundial sin bombas y armas

En resumen, estamos viviendo en un escenario de la Tercera Guerra Mundial , sin bombas ni armas, dirigido contra toda la Humanidad.

Un virus invisible y nunca aislado: la propaganda, la campaña del miedo y la “vacuna” son sus armas de destrucción masiva: las armas de destrucción masiva.

Lo que hacen estas medidas – “Certificado / Pasaporte de Vacunación” para los pinchados – es separar a la sociedad en los “buenos”, los “vacunados” y los “malos”, los que no están vacunados, no tienen la intención de recibir el golpe mortal y, por lo tanto, no merecen el pasaporte / certificado de vacunas.

Según los gobiernos mentirosos, los 193 países miembros de la ONU cuyos gobiernos han cooperado en un largo período de preparación, les gustaría que creyera que los no vacunados son un peligro para la sociedad.

Esto es una tontería, porque según el CDC, y repetido por los mismos países miembros de la ONU, las personas pinchadas también transmiten el virus. – ¿Qué virus?

Separar la sociedad es una estrategia de guerra milenaria (al menos desde el Imperio Romano): ” Divide et Impera ” – “Divide y vencerás” – para que las personas se dividan y luchen entre sí, en lugar de contra su enemigo común, que en este fake covid-case son nuestros mismos gobiernos, los 193 gobiernos miembros de la ONU, a la vez.

La Agenda ID2020 es el principal instrumento para implementar el Gran Reinicio del WEF

El progreso de la implementación avanza rápidamente.

Así es como:

Según el equipo de investigación español de la Quinta Columna , alrededor del 90% o más del “fluido vaxx” en la fórmula de ARNm consiste en grafeno. – El grafeno es el secreto de la Agenda ID2020, que fue patentado por Gates con una patente (luciferina) No. 666.

Triple-seis, 666, es también la fórmula química del grafeno en sí: 6 moléculas unidas en un anillo, unidas a otros anillos similares. El símbolo que están usando son 3 anillos adjuntos.

El grafeno inoculado por la inyección de ARNm forma inmediatamente una red neuronal en el cerebro. Es una red gruesa de una molécula que crece espontáneamente alrededor del cerebro a partir del grafeno contenido en el vaxx.

Se supone que las ondas electromagnéticas que emanan de los millones de antenas 5G / 6G en todo el mundo, convertirán a los humanos en “transhumanos” (término utilizado por Klaus Schwab , en su entrevista con la televisión suizo-francesa en 2016). El enlace de Internet a la entrevista desde entonces ha sido “verificado”.

Esto puede explicar la enorme presión de tiempo detrás del vaxx-drive; porque una vez que le inyectan el brebaje de ARNm, se ve afectado de una forma u otra. O su salud está en peligro o, como lo describe Klaus Schwab, puede convertirse en un “transhumano” que puede ser manipulado por robots y / o inteligencia artificial (IA).

El estado profundo

Entonces, puede preguntar: ¿” Genocidio” o “Esclavitud”? ¿Qué planean las élites, el Estado Profundo, para nosotros?

Las élites son miembros o asociados y adherentes al WEF y a la filosofía del WEF, las élites bancarias y corporativas.

La respuesta es ambas.

Mortalidad y morbilidad resultantes de los pinchazos de ARNm junto con la “esclavitud” o “transhumanización”, para los supervivientes.

Está todo bien pensado. Desde hace más de 70 años.

Solo podemos esperar que no sea demasiado tarde para detener este ataque masivo de

¿genocidio?

transhumanización digital, y

transfiriendo activos y capital del nivel medio y bajo de la sociedad a la cúspide, por quiebras, desempleo, enfermedad y muerte por negligencia y suicidio. Ya en curso

“ Usted no está solo”

¿Qué hacer? No tienen a nadie con quien hablar, no quieren el pinchazo, se dan cuenta de que puede ser dañino y mortal.. Si no es inmediatamente “mortal”, puede tener innumerables “efectos secundarios” graves (defectos de salud que tal vez nunca se curen) y, sobre todo, la inoculación de modificación genética experimental del ARNm puede hacer que tanto las mujeres como los hombres sean infértiles. Este último coincide con la agenda de los eugenistas.

No está solo : aproximadamente la mitad de la población del mundo occidental no ha sido vacunada.

Conocen los riesgos; temen el riesgo de la inyección, pero no temen enfermarse con Covid-19, alias SARS-CoV-2, que, según las propias palabras del Dr. Anthony Fauci en un artículo científico revisado por pares, es comparable a un gripe común (“ Covid-19 – Navigating the Uncharted” , New England Journal of Medicine – NEJM, 26 de marzo de 2020). Temen la letalidad de la inyección de ARNm.

No está solo , hay millones, decenas de millones, que sienten lo mismo.

Empiecen a comunicarse entre sí.

Lo que necesitamos es superar este crimen de proporciones bíblicas,

[…]

El objetivo de los globalistas consiste en convertir países soberanos en un Orden Mundial Único, gobernado por una pequeña élite sumamente adinerada en detrimento de los supervivientes que esta élite pretende manipular y transformar con ondas electromagnéticas y el óxido de grafeno inyectado en “transhumanos”.

Tenemos que evitar que su estrategia de guerra de ” Divide et Impera ” – “Divide y vencerás” se afiance. En cambio, los que están “vacunados” deben unirse con los no vacunados en solidaridad para luchar contra el enemigo común. No tenemos mucho tiempo, pero podemos hacerlo.

Podemos borrar el impulso de la Agenda ID2020 en un estado de solidaridad despierta.

En una mentalidad elevada. No uno de sumisión a la “agenda diabólica” de la élite, sino uno de júbilo, uno de esperanza y luz.

Venceremos.

Peter Koenig