De parte de Lobo Suelto October 1, 2021 62 puntos de vista

El llanto de los guachines, el dolor de las pibas, las explicaciones sin sentido, cargar con lo poco que se tiene. La pol铆tica en topadora arrasa con todo, por donde pasa no queda ni la vida, ni el aire, ni posibilidades. Guernica, Villa 31, Chaco, Salta. Es la forma de obediencia al capital, la instancia superior de la pol铆tica en patrullero: control m谩s negocio. La topadora permite la acumulaci贸n como proyecto pol铆tico que siempre es personal.

La topadora es imparable. Ni piquete, goma, piedras, ni las ideas que cre铆amos que ten铆amos, ni los cuerpos la detienen. Una vez que pasa ya no queda nada, solo negocios. No hay m谩s palabras, posibilidades, explicaciones. La topadora es el proyecto, el candidato, lo que se vota, lo que se milita. La instancia definitiva despu茅s de tantas ideas que no dicen nada, porque no pueden nada, porque son ideas paja. Las elecciones definen qui茅n maneja la topadora.

Topadora, patrullero, algoritmo, contrato, la pol铆tica es esto, se reduce a esto, delegamos nuestro estado de 谩nimo a quedar enredados en esto. Ni flashear compromiso, ni libertades, ni Estado presente: Todo es topadora. Todo es descartable, todo cambia, todo se esfuma. Menos la tierra, por eso la topadora es el proyecto.

